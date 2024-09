Channel 4 News: Izrael zabíjí v Libanonu obrovské množství civilistů

29. 9. 2024

čas čtení 18 minut

Moderátor z Jeruzaléma, Channel 4 News, sobota 28. září 2024:



Vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh je potvrzen jako mrtvý, zatímco Izrael znovu bombarduje Bejrút a vyhrožuje dalším bombardováním. Dobrý večer z Jeruzaléma, kde lidé oslavují zabití Hasana Nasralláha. Vláda to označuje za nejdůležitější cílený úder od vzniku státu Izrael. Hizballáh zabití potvrdil a přislíbil, že bude bojovat dál, ale v Bejrútu došlo k dalším izraelským náletům. V jižním Libanonu jsou tisíce lidí v pohybu a hledají úkryt. Írán vyhlásil pětidenní smutek a Hamás prohlásil, že atentáty jen zvýší odpor proti Izraeli. Dnes v noci Húsíové v Jemenu vypálili další raketu směrem na Tel Aviv, kterou izraelská protivzdušná obrana opět sestřelila. Zhodnotíme dopad Nasralláhova zabití a to, co může následovat pro Libanon, Írán, Izrael a Palestince.



<br><br>







Zatímco Izrael dnes pokračoval v úderech na Libanon, íránský nejvyšší vůdce vyhlásil pětidenní smutek za šéfa Hizballáhu Hasana Nasralláha. Přepojme se k našemu zpravodaji v Bejrútu, kterým je Paul McNamara. Paule?









Reportér: Krishi, jde o vraždu někoho tak důležitého, tak zásadního pro Hizballáh, že nevíme, jaké budou následky. Ale aby Izrael dosáhl tohoto vojenského úspěchu, musel srovnat se zemí velké části hustě obydlené městské oblasti, bombardování pokračovalo po celou noc. Oběťmi byli nejen šéfové Hizballáhu, ale i mnoho civilistů. Zkáza, která bude v Libanonu mít dopad dlouhá léta. Teď už zbývají jen střípky životů, které tu žily, a čtyři obytné bloky, které tu stály až do půl čtvrté ráno, byly zničeny. Scény, které se opakují v celé čtvrti Dehai v jižním Bejrútu, rozlehlém předměstí, které izraelské bomby na předměstí, které stále hoří, zničily. Ze suterénu této budovy vychází intenzivní žár. Obloha je hustě zahalená kouřem. Je cítit štiplavý zápach. Rozsah zkázy v okolí je obrovský, nejen na tomto místě, ale všude, kudy se tu projíždí, jsou známky těchto náletů a před chvílí jsme slyšeli izraelská letadla na obloze. Teď je tu cítit napětí. Mohou přijít další. Drtivé použití síly zaměřené na rozbití velitelského a řídicího centra Hizballáhu a dekapitování celého hnutí.





Hasan Nasralláh vedl Hizballáh 32 let. Byl jednou z nejvlivnějších osobností na Blízkém východě.





Mluvčí izraelské armády: „Vůdce teroristické armády Hizballáhu byl zabit izraelskými obrannými silami při přesném úderu v Bejrútu včera večer, když ve svém palácovém ústředí velel dalším chystaným útokům proti izraelskému lidu.“





Reportér: A vzápětí byla zveřejněna v íránské státní televizi okamžitá reakce vyzývající muslimy, aby se postavili na stranu Hizballáhu jakýmikoliv prostředky, které mají, aby čelili, jak říká, zlému režimu Izraele. Zasazení této rány Hizballáhu však znamenalo rozpoutání pekla v hustě obydlené oblasti hlavního města. Civilní cenu včerejších náletů se možná dozvíme až za několik týdnů. Ti včera v noci houfně opouštěli své domovy. Proběhla hromadná evakuace a nyní jsou ulice města plné rodin, které si navzájem ošetřují šok. Tato rodina se od časných ranních hodin choulí vyčerpaně na tomto rohu, děti nevydávají ani hlásku, omráčené do mlčení.





Otec: „Moje dcery bjsou z té situace vyděšené, velmi vyděšené, oni mířili na malé děti. Podívejte se na tuhle malou holčičku. Ony nejsou připravené vidět válku.“





Reportér: Sobotní ráno u bejrútského přístavu. Místo chodců a víkendových běžců tábor vysídlenců. Válkou unavení. Nejen obyvatelé Dahuy, kteří se potýkají s následky, ale i ti, kteří přicházejí, aby jim pomohli.





















Nyní je každý kout této rozlehlé čtvrti, která je baštou Hizballáhu, zpustošený. Tato ulice Dahia je od centra vzdálená tři kilometry, ale i zde stoupá dým. Pracovník záchranné služby nám ukazuje část rakety, která prorazila tuto budovu, a to, co se mohlo nacházet pod ní. Tento obytný blok, jak nám řekli místní obyvatelé, byl zasažen ve tři hodiny ráno, ale už byl evakuován. Nyní nevíme, co přesně ho zasáhlo, ale z pohledu dovnitř se zdá, že nějaká forma průbojné bomby se dostala hluboko pod zem a tam explodovala. A odtud se teď valí všechen ten kouř. Není to jen budova, která doutná napříč celým národem. S rostoucím napětím byla libanonská armáda nasazena v obavách nikoli z Izraele, ale z občanských nepokojů uvnitř těchto hranic, protože vysídlené rodiny se ukrývaly na schodech bejrútské Modré mešity.

Moderátor: Paul se k nám nyní připojuje živě. Jaká byla širší reakce na Nasralláhovu smrt?





Reportér: No, v poslední hodině jsme se dočkali reakce Joea Bidena, který zabití označil za, cituji, míru spravedlnosti pro mnoho jeho obětí, což se tady mnohým nebude líbit. Už teď je cítit, že ačkoli Izrael v posledních týdnech bombarduje Libanon brutálně, USA v žádném okamžiku nezasáhly. Mají pocit, že USA jsou tím, kdo má autoritu. To je něco, co jsme nesčetněkrát slyšeli od lidí, se kterými jsme mluvili nahoře i dole v zemi. Ve skutečnosti dnes, když jsme mluvili s lidmi v nouzi, je to velmi citlivé, protože vládně množství protizápadních pocitů. Centrálně v poslední půlhodině americké ministerstvo zahraničí nařídilo rodinám některých amerických diplomatů, aby odjeli, ale to napětí není jen mezinárodní. V ulicích zde panuje určitá míra strachu. Již dříve jsme viděli nasazení tanků, protože panují obavy z občanských nepokojů. Právě teď jsou zavřené restaurace. Toto město čeká na to, co se může vyvinout, a bojí se toho, co se může vyvinout.





Moderátor: Paul McNamara v Bejrútu. Hassan Nasralláh se stal nesmírně vlivnou osobností na Blízkém východě. Během více než tří desetiletí v čele Hizballáhu z něj vytvořil mocnou vojenskou a politickou sílu. S podporou Íránu, takže prozkoumat, jak klíčovou postavou byl po dvaatřicet let. Předáváme slovo našemu hlavnímu zpravodaji Alexi Thompsonovi.





Reportér: Válka je tvrzení a protitvrzení ale dnes kolem poledne Hizballáh souhlasil. s Izraelem. Sayyed Hassan Nasrallah je mrtvý. V určitém okamžiku během pátečních náletů na jižní předměstí Bejrútu Izrael tvrdí, že zasáhl tzv. podzemní velitelský bunkr Hizballáhu pod obytnou budovou poté, co podle zpravodajských informací zjistil, že se tam vůdce Hizballáhu nachází na schůzce.





32 let vede Hizballáh stát v rámci státní milice, samozřejmě ale také rozsáhlé sociální, politické a sociální minivlády. Libanonští političtí vůdci přicházeli a odcházeli, ale Nasralláh, a tak Írán, který financuje a zásobuje Hizballáh pro zástupnou válku proti Izraeli, byl vždy přítomen.





Dr. Nick WestCott, SOAS Middle East Institute: Myslím, že jak USA zjistily v Iráku i Afghánistánu, máte co do činění spíše s hnutím než jen s armádou. Můžete zabít tolik vůdců, kolik chcete, a objeví se další vůdci, kteří se pustí do Izraelců. Doufejte, že tito budou zastrašeni, ale riziko je, že nyní dostanete do čela Hizballáhu vedení, které bude usilovat jen o pomstu.





Reportér: Izraelští představitelé zveřejnili tuto fotografii, na níž je premiér Netanjahu, který z New Yorku nařídil onen letecký útok. Zdá se, že američtí představitelé zússtali v nevědomosti. Jeho projev v OSN, dlouhý na válku, krátký na diplomacii, ostře varoval Írán:





Pak řekl: „Vítězíme.“





Reportér: Jistě série ran do těla Hizballáhu, nedávné výbuchy pagerů a poté vysílaček vehnaly do organizace hrůzu. Vedle toho však také série úderů, při nichž bylo zabito vedení Hizballáhu. Hassan Nasralláh, nejvyšší vůdce je mrtev, takže Hizballáh je bez vůdce. Pravděpodobně ne na dlouho. Minulé úterý byl při izraelském útoku v jižním Bejrútu zabit velitel raketové divize Hizballáhu Ibrahim Kabasi. O 4 dny dříve byli při stejném útoku v červenci zabiti Ibrahim Akil, velitel operací, a Ahmad Wapi, další vrchní velitel. Paul Chukar Nasrallova pravá ruka zabit v Jižní zátoce. Hizballáh den po útocích 7. října vypálil své rakety na Izrael. Od té doby se nezastavil, Co tedy nyní Írán, který sponzoruje Hizballáh, aby mohl vést válku proti Izraeli v zastoupení?





Dr. Nick WestCott, SOAS Middle East Institute: „Je tu nový prezident, který se chce pokusit zlepšit osud íránského lidu, což může udělat pouze tehdy, pokud v regionu nastane relativní mír, nějaké sblížení s USA, které sníží náklady na sankce, na druhé straně jsou tu íránské revoluční gardy, které chtějí pokračovat v tažení proti Izraeli prostřednictvím svých zástupců."





Reportér: Již více než 800 lidí zahynulo a hodně přes 100 000 bylo vysídleno v důsledku izraelských útoků na Libanon, ž. Izraelci povolávají záložníky a přesouvají pozemní síly k hranicím. Letecké údery přibývají každým dnem. Ale teď si vzpomeňte na tohle. Nasralláh se stal vůdcem, když Izraelci zabili jeho předchůdce Abbáse al-Musávího. Izrael chtěl hadovi setnout hlavu. Místo toho v Nasralláhovi získal mnohem, mnohem silnějšího vůdce.









Mohammed Marandi, Unviersity of Teheran: Na rozdíl od toho, co se říká na Západě, si myslím, že to bude mít velmi negativní dopad na Západ a na izraelský režim. Byl jsem asi tisíc metrů od toho náletu. A v minulosti jsem poblíž bydlel, protože jsem tu byl před několika lety na studijním pobytu, takže tu čtvrť znám docela dobře. Všechno to byly obytné věžáky. Prostě je srovnali se zemí a všechny uvnitř zabili. Vlastně si myslím, že zahynul mladý manžel a manželka, které znám, protože už je nemůžu kontaktovat. Takže tato země a region jsou pobouřeny tím, že Západ dodává bunkrové bomby k vyvražďování a masakrování, a Západ ospravedlní cokoli, co izraelský režim udělá, zabije Sayeda Hassana Nasrallaha nebo jiné velitele, a vedle nich povraždí stovky lidí. Přesně to dělali nebo předstírali v Gaze, když prostě masakrovali lidi a pak říkali, že tam byl nějaký člověk z Hamásu. To Západu nevadí, protože Západ je rasistický.





Moderátor: Ale jaká je schopnost Hizballáhu, když vyřadili jho vedení? A jak jim pomůže nebo je nasměruje Írán?





Mohammed Marandi, Unviersity of Teheran: No, Hizballáh vznikl jako důsledek předchozí invaze izraelského režimu do Iráku, kde obsadili Bejrút a v jednom případě i tábor Sabra a Šatíla, což je nedaleko místa, kde se nacházím, ne příliš daleko. Oni a jejich spojenci z místních milicí zmasakrovali 4000 Palestinců a Libanonců během 36 hodin, takže izraelská genocida není nic nového. Tohle se dělo mnohem dříve než vznikl Hizballáh, Hizballáh tehdy vznikl a vyhnal je. Byla to velmi malá organizace, ale postupně se stávala stále mocnější.





Nejslabším článkem, nepochybuji o tom, že nejslabším článkem je Bejrút, protože v Bejrútu jsou všechny západní ambasády, jsou tam všechny západní nevládní organizace. To jsou velmi dobrá místa pro západní zpravodajské agentury a tak tomu bylo i před Hizballáhem za OOP. Ale mimo Bejrút, kde má Hizballáh tisíce kilometrů podzemních tunelů, mnohem rozsáhlejších a sofistikovanějších než Hamás nebo Islámský džihád v Gaze, je situace zcela jiná. Mají obrovské množství lidí připravených na válku se sofistikovanými zbraněmi, raketami, které jsou velmi dobře chráněny. Tohle není Bejrút. Takže jestli si Izraelci myslí, že vstoupí do Libanonu, myslím, že dostanou pořádnou nakládačku.





Moderátor: Co udělá Írán, aby pomohl, víte, a proč zatím nepřichází odpověď raketová reakce?





Mohammed Marandi, Unviersity of Teheran: Obecně si myslím, že od samého začátku se stalo to, že Hizballáh vstoupil do boje, aby bránil Gazu, aby odlákal izraelské síly od Gazy, aby pomohl odboji a také aby pomohl udržet děti v Gaze naživu. Takže Hizballáh přijal dobrovolné rozhodnutí, přinesl oběť a během minulého roku ztratil mnoho lidí, ale účinně odlákal polovinu izraelské armády během tohoto roku a zřejmě byl velmi účinný, a proto se teď Izraelci snaží pomstít. Osa odporu spočívá v tom, že nechtějí být první, kdo eskaluje, protože chtějí, aby globální Jih a mezinárodní společenství zapomněly na Západ. Západ je pro Izrael, pro etnickou nadřazenost, pro rasismus. Jsou k ničemu, ale zbytek mezinárodního společenství stojí na straně Íránu. Viděli jsme tu brutální zrůdu Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, když přednášel svůj projev na Valném shromáždění, a viděli jste, jak na to reagoval globální Jih. Všichni vidí, že tato odveta je legitimní.





* * *







Moderátor: Hovořil jsem s Avim Issacharovem, je to blízkovýchodní analytik a izraelský novinář, který je v Tel Avivu. A začal jsem tím, že jsem se ho zeptal, čeho podle něj zabití vůdce Hizballáhu Nasralláha pro Izrael přineslo.





Avi Issacharov: Izrael pokusil dosáhnout obnovení odstrašujícího účinku vůči teroristickým organizacím a vlastně zbavení se jednoho z nejnebezpečnějších lidí na světě. To, co se Hizballáhu podařilo, je přeměnit ho z velmi malé radikální milice v hlavní proud libanonské politiky a obrovskou vojenskou organizaci, která má dlouhé zbraně v Jemenu, Iráku, Sýrii...





Moderátor: Jaké je nebezpečí, že jeho nástupce bude ještě extrémnější?





Avi Issacharov: No, nejsem si jistý, jestli tady něco hrozí Izraeli, že přijde někdo extrémnější než Hasan Nasralláh. To je, jako kdybyste zabili nejšílenějšího chlapa v bloku a řekli, že to může přivést ještě někoho horšího, než je on. Nemyslím si, že se to může stát. Myslím, že z této situace může vzejít jen to lepší. Protože znovu opakuji, Hasan Nasralláh nebyl jen další terorista. Nebyl to jen další vůdce teroristické organizace. Byl to charismatický vůdce. Získal si velkou podporu a popularitu v celém arabském světě. A ano, tím, že Hizballáhu useknete hlavu, vyšlete vzkaz, že Izrael už má dost teroristů, kteří se ho snaží vyprovokovat.





Moderátor: Mnoho lidí spekuluje o tom, že to Írán tlačí do pozice, kdy se jaderné zbraně stanou možná jeho jedinou cestou, jak si udržet pocit síly.





Avi Issacharov: Nemyslím si, že je tomu tak, protože Írán směřoval k jaderné bombě mnohem, mnohem dříve, než se Hasan Nasralláh stal vůdcem Hizballáhu. A ještě před islámskou revolucí Íránci začali s romancí se svou jadernou bombou. Dokonce ještě před pádem šáha v roce 1979. Takže si nemyslím, že by zde byla nějaká souvislost.











Avi Issacharov: Podívejte, nemyslím si, že by to v současné situaci vypadalo rozumně. Myslím, že ano, existuje určitá pravděpodobnost pozemní invaze a izraelské pozemní invaze do jižního Libanonu. Cílem Státu Izrael bude zatlačit Hizballáh severně od řeky Litani. Můžeme toho dosáhnout, aniž bychom vyslali pozemní invazi pozemních sil do jižního Libanonu? To je největší otázka. Jestli po několika dnech eskalace pomocí raket a a raket a čehokoli dojde k nějakému pokusu USA a Francie o vyjednávání za účelem deeskalace situace. To by vedlo k tomu, že by se Hizballáh stáhl na sever a vrátil se, takže nebude potřeba pozemní invaze. Pokud k ní ale nedojde, tak se pravděpodobně dočkáme izraelských sil operujících na libanonském území.

„Situace byla tak těžká. Bomby jako by pršely všude. Samozřejmě,"„V Íránu není místo, na které by nedosáhla dlouhá paže Izraele. A to platí pro celý Blízký východ."