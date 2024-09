Co nám premiér prozradil o odvolání Ivana Bartoše

28. 9. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 4 minuty

1. Hodinu strávil s Ivanem Bartošem a po „sto páté“ mu říkal, jak je nespokojený s digitalizací stavebního řízení a po stopáté po něm chtěl řešení (BC: nedělá ze sebe premiér tímto přiznáním hlupáka? totiž když někdo dělá stále totéž, ačkoli to po sto páté nefunguje… to je dost zoufalé), a to poté, co týden předtím dostal (BC: Bartoš) expertní zprávu, která jednoznačně ukazovala, že to nefunguje. BC: Jedno je jisté: premiér dávno o problému věděl a řešil ho tak, že po „sto páté“ komunikoval s Bartošem, ale najednou se zničehonic zamyslel a zjistil, co má dělat. Při 101. nebo 102. jednání jej to nenapadlo.

2. Ivan Bartoš nemohl podle premiéra odejít z jejich setkání s pocitem, že je všechno v pořádku. BC: Tak, že je všechno v pořádku, to si Bartoš určitě nemyslel, jakkoli ho nechci hájit a věřím, že si nalhával nebo mu bylo nalháváno ohledně reálného stavu té digitalizace.

3. Jakmile Bartoš odešel, premiér si sedl, promyslel si tu situaci a řekl si: a co, budu čekat další den, další týden, dalších 14 dní, na co budu čekat? BC: Není tohle katastrofální přiznání bezmoci a neschopnosti? Měl by přece přijít jako premiér s nějakým řešením, třeba měl Bartošovi vzít tu agendu a dát ji Kupkovi a třeba to měl udělat už dávno. Tohle, co říká, zní dost zoufale.

4. Premiér se rozhodl, že jediná cesta je, že Ivan Bartoš nebude ministrem pro místní rozvoj, který je odpovědný za digitalizaci stavebního řízení. BC: Asi proto to dal na starost Kupkovi. A to se mohlo stát i bez odvolání Bartoše, který by to beztak nakonec spolkl (což je asi ten důvod, proč se to nestalo).

5. Premiér říká, že měl s Ivanem Bartošem a dalšími předsedy koaličních stran schůzku ve čtyři hodiny a že věděl, že se s ním setká tváří v tvář, ale zavolal Bartošovi své rozhodnutí, aby už na té schůzce ve čtyři hodiny bylo možné se bavit o následcích, o dalším postupu. BC: To opravdu nemohlo počkat už ani den! Věří té pohádce sám Fiala? Vypadá dost v koutě.

6. Premiér na tom poněkud rozhořčeně nevidí nic nečestného, nic divného, neví, co by pomohlo, kdyby si Bartoše pozval osobně o několik hodin dřív. BC: Otázka je, čemu pomohlo. Stavebnímu řízení neublíží ani nepomůže zpoždění v řádu týdne nebo dvou. To je už teď jedno. Ale pokud šlo o to dostat piráty z vlády, naservírovat to tak, aby neměli na výběr, pak schůzka s Bartošem mohla celý plán zhatit.

7. Premiér zdůrazňuje, že jednal naprosto korektně a transparentně, srozumitelně, čestně, přímo. BC: Ježíš Kristus je proti tomu hadr.

8. Premiér vůbec neví, proč z toho někdo dělá něco jiného.

9. Premiér poněkud exaltovaně zdůrazňuje, že s tím seznámil Bartoše, prezidenta, koaliční partnery a veřejnost. Pak se chtěl domluvit s předsedou pirátského klubu Jakubem Michálkem, jak se bude postupovat dál. Chtěl s ním mluvit před koaličním jednáním. Premiér tvrdí, že vlastně neměl, s kým by mluvil, protože předsednictvo pirátů je v demisi (BC: to je právě důvod, aby nespěchal a udělal to celé úplně jinak, pokud by chtěl, aby piráti zůstali v koalici). Premiér tvrdí, že musel odvolat předsedu pirátů (BC: nemusel, nic by se z hlediska stavebního řízení nebo fungování vlády nestalo, ale pokud premiér tvrdí, že musel, pak to byl nějaký jiný důvod, třeba nůž na krku od lidí z ODS).

10. Jakub Michálek premiérovi nezvedl telefon. BC: A tomu se premiér diví? Po tom, co udělal Bartošovi? V takovém případě přece bylo logické dát pirátům čas. Ten spěch je na tom nejvíce výmluvný.

11. Premiér si užívá pohoršení nad tím, že předseda pirátů nezvedne telefon předsedovi ODS a premiérovi. BC: To je teda divadlo.

12. Premiér si stěžuje, že Michálek udělal tiskovku, kde vykládal o premiérovi lži. BC: Co pan premiér v dané situaci čekal? Možná nastav druhou tvář nebo tak něco.

13. Premiér naléhavě konstatuje, že je těžké za této situace dosáhnout rozumného výsledku. BC: V tom s panem premiérem nelze než souhlasit.







https://www.novinky.cz/clanek/domaci-fiala-se-na-tiskovce-vytocil-kvuli-bartosovi-40490875







0