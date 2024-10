Izrael v současné době „vede“ pozemní operace proti Hizballáhu v Libanonu

30. 9. 2024

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že mu bylo sděleno, že izraelské síly se zaměřují na infrastrukturu v blízkosti hranic



Izraelské síly „v současné době provádějí“ omezené pozemní operace zaměřené na Hizballáh uvnitř Libanonu, uvedly v pondělí pozdě večer Spojené státy uprostřed silného ostřelování a tankové palby podél hranice mezi oběma zeměmi.



„O tom nás informovali, že v současné době provádějí omezené operace zaměřené na infrastrukturu Hizballáhu v blízkosti hranice,“ řekl novinářům mluvčí amerického ministerstva zahraničí Matthew Miller.



Libanonská média informovala o ostřelování a tankové palbě zaměřené na pohraniční vesnice přiléhající k oblastem Metula, Misgav Am a Kfar Giladi v severním Izraeli, které byly dříve v pondělí vyhlášeny za uzavřenou vojenskou zónu.



Mezitím libanonská armáda uvedla, že „přeskupuje své síly“ v souvislosti se zprávami, že se stáhla tři kilometry od jižní hranice země.



Zprávy následovaly po nových leteckých útocích v Libanonu - poprvé po téměř 20 letech i na centrum Bejrútu - a přišly poté, co izraelský ministr obrany Yoav Gallant předtím sdělil představitelům komunity, že „další fáze války proti Hizballáhu začne brzy“.



Benjamin Netanjahu, izraelský premiér, mezitím varoval Teherán, že je schopen udeřit kdekoli v regionu podle libosti. „Na Blízkém východě není místo, kam by Izrael nemohl dosáhnout,“ uvedl ve videu adresovaném íránskému lidu.



Gallant předtím řekl vojákům v severním Izraeli: „Použijeme všechny naše schopnosti - včetně vás.“ Izraelská armáda později vyhlásila oblasti Metula, Misgav Am a Kfar Giladi v severním Izraeli za uzavřenou vojenskou zónu.



Americký prezident Joe Biden prohlásil, že si je vědom izraelských plánů na zahájení operace v Libanonu, a zároveň vyzval proti takovému kroku. „Jsem si toho vědom více, než si možná myslíte, a jsem pro to, aby to zastavili,“ řekl novinářům v Bílém domě. „Měli bychom nyní uzavřít příměří.“



Výhrůžky Netanjahua a Gallanta přišly jen několik dní poté, co byl při leteckém útoku jižně od Bejrútu zabit Hasan Nasralláh, veterán a vůdce Hizballáhu, který je podporován Íránem.



V neděli velký izraelský nálet zasáhl také přístavy v Jemenu provozované skupinou milicí Húsíů, kterou rovněž podporuje Írán, což podnítilo obavy ze sklouznutí k ničivému regionálnímu konfliktu na několika frontách.



Ačkoli mnozí analytici upozorňují, že vysocí izraelští představitelé opakovaně vyhrožovali a že neexistují žádné známky rozsáhlé mobilizace Izraelských obranných sil (IDF), panují nyní na mezinárodní scéně akutní obavy, že by značné izraelské síly mohly během několika dní překročit spornou hranici na jihu Libanonu a dosáhnout bašt Hizballáhu.



Jeden z amerických představitelů sdělil agentuře Reuters, že pozoroval rozmístění izraelských jednotek, které naznačuje, že by se mohl blížit pozemní vpád do Libanonu.



Páteční zavraždění Nasralláha - nejmocnějšího vůdce teheránské „osy odporu“ proti zájmům Izraele a USA na Blízkém východě - bylo jednou z nejtěžších ran za poslední desetiletí jak pro Hizballáh, tak pro Írán.



Zdá se však, že Netanjahu a vysocí vojenští velitelé v Izraeli jsou odhodláni pokračovat v tom, co se stalo úsilím zaměřeným na dlouholeté nepřátele v celém regionu.



Při pokračující izraelské letecké ofenzivě v Libanonu, jejímž cílem je podle představitelů IDF zastavit přeshraniční palbu Hizballáhu, která brání přibližně 60 000 Izraelcům v návratu do domovů evakuovaných od začátku války v říjnu loňského roku, bylo zabito sedm vysokých vojenských představitelů a další asi desítka vysokých velitelů.



Libanonské ministerstvo zdravotnictví v neděli uvedlo, že za poslední dva týdny bylo zabito více než 1 000 Libanonců a 6 000 jich bylo zraněno, aniž by uvedlo, kolik z nich byli civilisté. Vláda uvedla, že své domovy opustil milion lidí - pětina obyvatelstva.



Ve tříminutovém videoklipu v angličtině Netanjahu obvinil Islámskou republiku z podmaňování svých občanů a přímo pohrozil íránským představitelům.



„Není místo, kam bychom nešli, abychom ochránili naše lidi a naši zemi ..... Na Blízkém východě není místo, kam by Izrael nedosáhl,“ řekl Netanjahu.



Na adresu íránského lidu Netanjahu prohlásil, že íránským „tyranům“ na jejich budoucnosti nezáleží a že až bude Írán konečně svobodný, bude všechno jinak.



V pondělí časně ráno zasáhl letecký útok obytný dům v centru Bejrútu - první útok v centru libanonského hlavního města od krátké války mezi Hizballáhem a Izraelem v roce 2006 - a zabil tři členy Lidové fronty pro osvobození Palestiny, malé levicové palestinské frakce. Videozáznamy ukazovaly sanitky a dav lidí shromážděný poblíž budovy na rušné ulici lemované obchody v převážně sunnitské čtvrti.



Palestinská militantní skupina Hamás uvedla, že její vůdce v Libanonu byl v pondělí zabit při izraelském úderu na jihu země. „Fatah Šaríf Abú al-Amín, vůdce Hamásu ... v Libanonu a člen vedení hnutí v zahraničí“ byl zabit při leteckém útoku na jeho ‚dům v táboře al-Bás na jihu Libanonu‘, uvádí se v prohlášení Hamásu.



Úder v Bejrútu, provedený pomocí bezpilotního letounu, podle zdroje citovaného agenturou France-Presse zasáhl poblíž křižovatky Kola, oblíbeného referenčního bodu ve městě, kde se shromažďují taxíky a autobusy, aby vyzvedly cestující.



Izrael předtím omezil své údery na libanonské hlavní město na jeho jižní předměstí. Nálet zpochybnil, které oblasti Bejrútu jsou stále bezpečné před rozšiřující se izraelskou leteckou kampaní.



Paříž a Washington, k nimž se připojily arabské, západní a evropské země, minulý týden vyzvaly Izrael a Hizballáh, aby se dohodly na „okamžitém 21denním příměří“ a „daly šanci diplomacii“. Izrael tento plán odmítl.



Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot během pondělní návštěvy Libanonu vyzval k deeskalaci.



„Návrh na předchozí příměří v Libanonu je stále na stole,“ řekl Barrot v pondělí odpoledne ze sídla francouzského velvyslance v Bejrútu a dodal, že ‚v Libanonu existují diplomatická řešení, a to i přes intenzivní izraelské údery zaměřené na jižní předměstí Bejrútu‘.



Úřadující vůdce Hizballáhu slíbil, že skupina bude po pátečním izraelském atentátu na Nasralláha bojovat dál.



V prvním projevu představitele Hizballáhu od Nasralláhovy smrti šejk Naim Qassem prohlásil, že skupina je připravena na izraelskou pozemní invazi a že bude pokračovat v odpalování raket až do hloubky 150 km na izraelské území.



„To, co děláme, je naprosté minimum... Víme, že bitva může být dlouhá,“ řekl. „Zvítězíme, stejně jako jsme zvítězili při osvobozování v roce 2006,“ dodal s odkazem na poslední velký konflikt mezi oběma nepřáteli.



V pondělí také libanonská armáda oznámila, že jeden z jejích vojáků byl zabit při útoku izraelského bezpilotního letounu, jehož cílem byl motocykl na kontrolním stanovišti.





Pentagon uvedl, že USA vysílají na Blízký východ dalších „několik tisíc“ vojáků, aby posílily bezpečnost a byly připraveny bránit Izrael v případě potřeby.







