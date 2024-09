Ukrajina odpálila na Rusko více než 120 dronů. Útok byl proveden na muniční sklad u Volgogradu a na vojenské letiště v Jejsku

30. 9. 2024

V noci na 29. září zaútočilo 125 bezpilotních letounů na osm regionů Ruska. Většina dronů, 67, podle ministerstva obrany Ruské federace letěla do Volgogradské oblasti. Pod útokem byly také regiony sousedící s Ukrajinou: Rostov (18 UAV), Bělgorod (17), Voroněž (17), Brjansk (1), Kursk (1); Krasnodarský kraj (1) a Azovské moře (3). Ministerstvo tradičně tvrdí, že všechny drony byly "zachyceny a zničeny". V noci na 29. září zaútočilo 125 bezpilotních letounů na osm regionů Ruska. Většina dronů, 67, podle ministerstva obrany Ruské federace letěla do Volgogradské oblasti. Pod útokem byly také regiony sousedící s Ukrajinou: Rostov (18 UAV), Bělgorod (17), Voroněž (17), Brjansk (1), Kursk (1); Krasnodarský kraj (1) a Azovské moře (3). Ministerstvo tradičně tvrdí, že všechny drony byly "zachyceny a zničeny".

Gubernátor Volgogradské oblasti Andrej Bočarov uvedl, že v důsledku útoku "nedošlo k žádným škodám na civilních a vojenských zařízeních". Také podle něj nejsou žádné oběti. Místní obyvatelé zároveň hovořili o silném požáru v oblasti Kotluban, kde se nachází arzenál Hlavního ředitelství raketového a dělostřelectva Ministerstva obrany Ruské federace.

Telegramový kanál Astra s odvoláním na systém monitorování požárů NASA píše, že po útoku dronu vznikly v blízkosti vojenského objektu tři požáry. Není však známo, zda byl poškozen samotný sklad. Bočarov tvrdí, že v důsledku pádu trosek se vznítila suchá tráva, ale požáry již byly uhašeny.

Rada národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny (NSDC) potvrdila, že cílem byl muniční sklad. Podle šéfa Centra pro boj proti dezinformacím při Radě národní bezpečnosti a obrany Andrije Kovalenka tam bylo uloženo určité množství balistických raket přijatých z Íránu a také odpalovací zařízení pro ně.

Není to poprvé, co se Kotluban stal terčem ozbrojených sil Ukrajiny. Sklad byl napaden drony v listopadu loňského roku a v březnu letošního roku. V květnu vykolejilo několik vagonů nákladního vlaku, vzplála se palivová nádrž a explodovala. Ruské dráhy to pak vysvětlily "vnějším zásahem", napsala Baza o pádu dronu.

Cílem Ukrajiny během nedělního útoku bylo také vojenské letiště Baltimore v Jejsku na Krasnodarském území. Místní obyvatelé hlásili výbuchy v oblasti zařízení a blízké vojenské jednotky. Podle některých zpráv by tam mohly být skladovány rakety Kinžal. Neexistuje žádné oficiální potvrzení této informace.

Gubernátor Krasnodarského území Venjamin Kondratěv napsal, že "ve vesnici Šabelskoje ve Ščerbinovském okrese narazil dron potlačený silami elektronického boje do stromu a při pádu explodoval". Okna a dveře sousedního domu byly rozbity, auto bylo poškozeno střepinami, nebyly žádné oběti, dodal.

Ve Voroněžské oblasti bylo v hlavním městě regionu a při přiblížení k němu sestřeleno několik dronů. Jeden z nich zasáhl obytný komplex na Moskovském prospektu a způsobil požár, který již byl lokalizován. Také došlo k požáru v obytné čtvrti v levobřežní části města, řekl gubernátor Alexander Gusev. V samotné Voroněži byly poškozeny dva byty, zasklení jednoho domu, dětské hřiště, několik aut, na předměstí - garáž a letní dům. Nebyly hlášeny žádné oběti.

Podle šéfa Rostovské oblasti Vasilije Golubjeva byl Millerovský okres, kde se vojenské letiště nachází, stejně jako jihozápadní část regionu, vystaveny masivnímu útoku. Upřesnil, že na zemi nedošlo k žádným obětem ani destrukci, ale v Miljutinském okrese v důsledku pádu dronu vypukl lesní požár, který se rozšířil na plochu 20 hektarů. Golubjev ujistil, že zatím nehrozí rozšíření požáru do osad.

Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov uvedl, že za poslední den bylo v důsledku ostřelování a útoků dronů zraněno osm místních obyvatel, jeden člověk zemřel.

