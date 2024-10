USA: Hurikán Helene zanechal více než 100 mrtvých a milion lidí bez proudu

1. 10. 2024

Podívejte se na toto video. Povodně na severní Moravě byly strašné, ale tohle je nesrovnatelné. Amerika. (Totéž v Nepálu).







Biden řekl, že plánuje navštívit postižené oblasti poté, co ničivá bouře zničila celé komunity

Zatímco na jihovýchodě USA pokračují práce na obnově po ničivém hurikánu Helene, počet obětí bouře stále stoupá a v několika státech zahynulo více než 100 lidí, uvedl v pondělí Joe Biden.



Prezident uvedl, že plánuje navštívit oblasti postižené Helene ve středu nebo ve čtvrtek, pokud to nenaruší záchranné a obnovovací operace.



V minulých dnech prezident přislíbil federální pomoc při odstraňování následků bouře - a uvedl, že jeho administrativa poskytuje státům „vše, co máme k dispozici“, aby jim pomohla s reakcí na bouři.



„Budeme tam, jak jsem již řekl, tak dlouho, jak bude třeba, abychom tuto práci dokončili,“ poznamenal Biden.



Prezident rovněž uvedl, že nejen počet obětí bouře překročil 100, ale že asi 600 lidí je nezvěstných a nelze je kontaktovat kvůli výpadkům elektřiny a telefonních služeb.



„Dá-li Bůh, jsou naživu,“ řekl Biden. „Nařídil jsem svému týmu, aby co nejrychleji poskytl všechny dostupné zdroje obcím, aby je zachránily, obnovily a znovu vybudovaly.“



Americká poradkyně pro vnitřní bezpečnost Liz Sherwoodová-Randallová v pondělí uvedla, že může jít až o 600 mrtvých, i když tento počet zatím nebyl potvrzen.



V Karolínách a Georgii bylo v pondělí ráno stále více než milion Američanů bez proudu.



Helene dosáhla pevniny v noci na čtvrtek v oblasti Big Bend na Floridě jako hurikán čtvrté kategorie. Přestože před přesunem přes Georgii, Karolínu a Tennessee zeslábla na tropickou bouři, její vítr, srážky, přívalové vlny a záplavy zničily celé obce v její cestě.



V pondělí ráno agentura Associated Press uváděla, že v důsledku bouře zahynulo v několika státech nejméně 90 lidí. Třicet z těchto úmrtí bylo hlášeno z města Asheville na západě Severní Karolíny, které zůstalo v sobotu izolováno kvůli poškozeným silnicím a nedostatku elektřiny a telefonních služeb v důsledku záplav způsobených Helene.





Úřady v okrese Buncombe, do něhož patří i Asheville, o víkendu rovněž uvedly, že prostřednictvím internetového formuláře obdržely asi 600 hlášení o pohřešovaných osobách. Záchranné mise tam pokračovaly i v pondělí.



V neděli severokarolínské ministerstvo veřejné bezpečnosti uvedlo, že do Ashevillu přicházejí zásoby jako potraviny, voda a další potřeby. Státní národní garda také letecky dopravovala zásoby do okresů na západě Severní Karolíny, uvedli úředníci.



„Jedná se o bezprecedentní tragédii, která vyžaduje bezprecedentní reakci,“ řekl Roy Cooper, guvernér Severní Karolíny.



Během víkendu pomáhalo více než 500 vojáků národní gardy provádět více než 100 záchranných operací v západní části Severní Karolíny, uvedli tamní představitelé. Zachráněno bylo nejméně 119 obyvatel Severní Karolíny a jejich domácích mazlíčků.





Cooper uvedl, že počet mrtvých v Severní Karolíně může vzrůst, jakmile se záchranáři a další pracovníci záchranných složek dostanou do dalších izolovaných a zdevastovaných oblastí. Dodal, že po celém regionu bylo rozmístěno více než 50 pátracích týmů, které pátraly po uvízlých lidech.



Vyzval obyvatele západní části Severní Karolíny, aby se vyhnuli cestování, a to hlavně proto, aby byly silnice volné pro záchranné týmy.



Všechny silnice v západní Severní Karolíně jsou v současné době považovány za uzavřené a cestování mimo nouzové situace je zakázáno, uvádí se na internetových stránkách státního ministerstva dopravy.



V pondělí ráno vystoupil Cooper v televizi CNN a uvedl, že stovky silnic byly zničeny - a že celé obce byly „vymazány z mapy“.



„Musíme se ujistit, že se tam dostaneme a budeme obnovu provádět chytře a odolně,“ řekl. „Ale právě teď se soustředíme na záchranu životů a na to, abychom dostali zásoby k lidem, kteří je zoufale potřebují.



„Mnoho komunit je zcela odříznuto. A mimochodem, řeky stále stoupají, takže nebezpečí není zažehnáno, záplavy pravděpodobně neskončily.“



Univerzita v Severní Karolíně-Asheville o víkendu oznámila, že kvůli škodám způsobeným bouří bude výuka přerušena až do 9. října. Škola uvedla, že části kampusu jsou nepřístupné, a popsala „značné škody způsobené stromy“.



„Mobilní a internetové pokrytí v tuto chvíli neexistuje,“ uvedla škola v sobotu a dodala, že studentům, kteří zůstávají v kampusu, zajišťuje bezpečnost, jídlo, vodu a pohodlí.



Podle agentury Associated Press bouře rozpoutala v Severní Karolíně nejhorší záplavy za posledních sto let.



V neděli v televizi CBS News označila správkyně Federální agentury pro řešení mimořádných událostí (Fema) Deanne Criswellová záplavy v Severní Karolíně za „historické“ a dodala: „Nevím, jestli by někdo mohl být plně připraven na takové množství záplav a sesuvů půdy, jaké zažívají právě teď.



„Posíláme tam další pátrací a záchranné týmy.“



Od pondělního rána bylo podle webu poweroutage.us v Jižní Karolíně bez proudu více než 700 000 domácností - včetně více než 500 000 v Georgii a 400 000 v Severní Karolíně.

Muž stojí v místnosti s rozsvícenou baterkou na mobilním telefonu.

Tommy Taylor, který žije ve městě Old Fort v Severní Karolíně již 20 let, si v neděli prohlíží škody na svém domě. Foto: MUDr: Melissa Sue Gerrits/Getty Images.



V oblasti floridského Tampa Bay dosáhl v neděli počet obětí v důsledku hurikánu devíti lidí. Ke všem úmrtím došlo v zóně povinné evakuace, uvedli představitelé okresu Pinellas.



V Augustě ve státě Georgia, která v důsledku bouře utrpěla rozsáhlé škody, úřady vyzývají obyvatele, aby v příštích 24-48 hodinách omezili používání vody „pouze na nezbytně nutné pití“ - jde o dočasnou snahu pomoci s obnovou vodních zdrojů v oblasti.



Podle deníku Post and Courier oznámili představitelé státu Jižní Karolína, že v souvislosti s bouřkou zatím zemřelo 25 lidí a mnoho obyvatel Jižní Karolíny zůstává bez proudu.



Úřad Národní meteorologické služby Greenville-Spartanburg v Jižní Karolíně označil víkendovou bouři za „nejhorší událost v historii našeho úřadu“ v příspěvku na Facebooku, kterým se obrátil na obyvatele západní Severní Karolíny a severovýchodní Georgie.



„Jsme zdrceni strašlivými záplavami a rozsáhlými větrnými škodami, které způsobil hurikán Helene v celé oblasti naší předpovědi,“ uvádí se v příspěvku. „Neexistují slova, která by vyjádřila náš zármutek nad ztrátami na životech a neuvěřitelnými dopady na majetek.“

Dva muži stojí před obrovskou vyvrácenou nádrží na vodu, která blokuje silnici.





Americký Červený kříž oznámil, že otevřel nebo podpořil více než 140 přístřešků po celých USA pro téměř 9400 lidí, které bouře vyhnala z jejich domovů.



Společnost AccuWeather odhaduje, že hurikán Helene způsobil škody na majetku a ekonomické ztráty ve výši 145 až 160 miliard dolarů.



Kamala Harrisová údajně tento týden navštíví oblasti zasažené Helene. Její protikandidát Donald Trump v pondělí navštívil Georgii.



„Jsme tu dnes, abychom byli zcela solidární s lidmi v Georgii a se všemi, kteří trpí strašlivými následky hurikánu Helene,“ řekl bývalý prezident před zřícenou cihlovou výlohou Chez What, kolektivního obchodu s nábytkem a módou ve Valdostě.

