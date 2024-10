Zhodnocení senátních voleb 2024

2. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 3 minuty

Letošní volby do Senátu byly interpretovány různými politickými stranami jako jejich vlastní vítězství. Zkusme se podívat na fakta. ODS ztratila pět křesel, nejvíce ze všech. Piráti ztratili jedno. ANO navýšilo zastoupení v Senátu o sedm mandátů, STAN, TOP09 a Přísaha každý o jeden mandát. Většinu v Senátu drží i nadále vládní koalice, a to pohodlně (ODS má 18 mandátů, STAN také 18, lidovci 12 a TOP09 7, takže mezi 81 senátory mají většinu 55 mandátů).

Volební účast v prvním kole byla asi 30,5 procenta, přičemž několik kandidátů už v prvním kole získalo přes 50 procent hlasů. Všichni si zaslouží být zmíněni. A to tím spíše, že zvolení hned v prvním kole je podepřeno vyšší volební účastí (v druhém kole nedosáhla ani 18 procent). Nejvíce zazářil sociální demokrat Vícha s více než 58 procenty. To je jasný důkaz, že sociální demokraté mohou vyhrávat.



Vynikajícího výsledku dosáhl také lidovec Čunek, téměř 57 procent. A pak následují mandát obhajující Fischer za koalici Spolu (53,63), který ovšem v Senátu není zařazen v žádném klubu, a dva noví senátoři za ANO: Bednář (51,84) a Mračková-Vildumetzová (50,72). Jak je vidět, senátní volby jsou jednoznačně dané osobnostmi a jejich regionální podporou, ne stranami. Zvláště je třeba vyzvednout úspěch Víchy a Čunka.

Ve druhém kole dosáhli přesvědčivého úspěchu přes 70 procent jenom Drahoš za Spolu a Jura za ANO. Za zmínku podle mého soudu stojí pár dalších případů. Předně úspěch nezávislého kandidáta Balíka nad kandidátem ANO na Šumpersku. Ano, jde to i tam. Dále to, že Bárta za koalici TOP09 a STAN porazil Hilšera ze senátního klubu STAN, není vzhledem k tomu, že Hilšer kandidoval za koalici MHS (Marek Hilšer do Senátu) a pirátů, překvapivý, ale signifikantní to je. Hilšer spolu s Wagenknechtem, který vypadl dokonce už v prvním kole, ztratili své mandáty nejspíše právě kvůli účasti pirátů ve Fialově vládě. Jsem zvědav, co si s tím vším piráti počnou.

Rychlík v Brně přesvědčivě ukázal, že spojení zelených s ODS, piráty a TOP09 nemusí nutně kandidáta diskreditovat. Vyzdvihl bych i úspěch Rabase v Chomutově, který obhájil svůj mandát v Chomutově pod značkou SEN 21. Konečně nezmínit nelze ani Šlachtu, který se konečně dočkal toho, že mu politika přinesla nějaké uplatnění.

Není to tak lukrativní jako to, čeho dosáhl Turek v unijních volbách, ale klid a teplíčko tam bude. Lze očekávat, pokud se nemýlím, že s tím, jak hlavní smysl existence toho pofiderního subjektu Přísaha byl naplněn, oslabí i jeho další politická aktivita. Nějakou dobu ale bude senátor Šlachta zřejmě ještě předstírat, že on sám jako senátor pohne zeměkoulí. Pak se na něj zapomene a bude se klid.

0