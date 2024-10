Channel 4 News: Izrael zahájil invazi do Libanonu

1. 10. 2024

čas čtení 19 minut

Moderátor z Bejrútu, Channel 4 News, pondělí 30. září 2024, 19 hodin: Libanon se připravuje na bezprostřední invazi Izraele poté, co při náletech na severu a jihu země a v centru Bejrútu zahynulo více než 100 lidí. Po několika dnech vakua a destrukce se Hizballáh konečně obrací k národu. Přeživší poslanec chválí svého mrtvého vůdce Nasralláha a slibuje, že izraelskou invazi porazí.

„Pokud se Izraelci rozhodnou vstoupit po zemi, jsou síly odporu připraveny k pozemnímu střetu.“

Dobrý večer z Bejrútu, kde stále stoupá kouř z dnešních náletů a stále se shromažďují těla a kde se nyní všeobecně věří, že izraelská invaze na jižní hranici je nevyhnutelná, uprostřed zpráv, že Washington byl informován o omezené izraelské invazi, zatímco izraelské tanky se shromažďují v severním Izraeli. Spekuluje se o tom, kde speciální jednotky již překročily hranice Libanonu. A jižní města čelila zesíleným náletům, zde v hlavním městě Izrael poprvé udeřil na centrum Bejrútu a uvedl, že zabil tři vůdce militantů z palestinské PFLP. Náš tým byl na místě úderu půl hodiny odsud, kde je nejméně 45 mrtvých, byly zničeny obytné bloky. V Izraeli, povzbuzen chválou za zabití vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha, a to i od jeho politických odpůrců, promluvil k národu také Benjamin Netanjahu. Tentokrát však k íránskému národu. Varoval, že ho ajatolláhové táhnou k válce.

Libanon se připravuje na bezprostřední invazi Izraele poté, co při náletech na severu a jihu země a v centru Bejrútu zahynulo více než 100 lidí. Po několika dnech vakua a destrukce se Hizballáh konečně obrací k národu. Přeživší poslanec chválí svého mrtvého vůdce Nasralláha a slibuje, že izraelskou invazi porazí.





Netanjahu: „Na Blízkém východě není místo, kam by Izrael nedosáhl. Není místo, kam bychom se nedostali, abychom ochránili náš lid a naši zemi.“





Izraelský premiér varoval Írán, že nikde na Blízkém východě není mimo jeho dosah. Právě dnes jeho nálety zabily vůdce Hamásu v Libanonu. tři velitele jiné palestinské skupiny a nejméně 45 lidí při jednom útoku jižně od Bejrútu. A zatímco se izraelské tanky připravovaly na překročení hranice, počet lidí prchajících do Sýrie do bezpečí překročil 100 000. Nyní se ke mně živě připojuje náš hlavní zpravodaj Alex Thompson, který je v Jeruzalémě, a náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani je se mnou zde v Bejrútu. Nejprve se dozvíme nejnovější informace od Alexe.





Alex Thompson: Ano, nová fáze této války je v plném proudu. Izraelští představitelé obrany to řekli otevřeně. Začala invaze, čímž myslím technicky malé skupiny speciálních jednotek, které překračují hranice, sondážní průzkumné mise. A důvodem, proč to dělají, je tlak na větší invazi. Nyní zasedá izraelský bezpečnostní kabinet. Mimořádné zasedání s premiérem, Američané informují o invazi, k invazi dojde v příštích několika hodinách. Pokud k ní dojde, Izrael říká, že půjde o omezenou operaci, odříznutí vesnic podél hranice, ze kterých podle nich Hizballáh stále častěji odpaluje rakety na Izrael. Ale nenechte se mýlit, invaze, vpád, ať už mluvíte jakýmkoli jazykem, bude to, pokud k tomu dojde, již čtvrtá invaze Izraele do jižního Libanonu za poslední století.





Secunder Kermani: No, Kriši, tady v Libanonu panuje nálada hlubokého a všeobecného znepokojení veřejnosti, protože všichni čekají, co Izrael udělá dál, a opravdu se zdá, jako by to byl Izrael, kdo teď určuje agendu všech těch bojových řečí, které jsme slyšeli od Hizballáhu. Izrael skutečně zasazuje zničující údery, stejně jako zabíjí mnoho, mnoho civilistů, zdá se, že od tohoto posledního vzedmutí násilí bylo zabito více než 1000 lidí. Pokud jde o to, co se může stát dál, Hizballáh se může rozhodnout, že poněkud upřednostňuje izraelský pozemní vpád, protože mu dává příležitost k partyzánským útokům na izraelské vojáky. Dosud nebyly jejich útoky, jejich odpovědi na izraelské letecké údery, vzhledem k výkonným systémům protivzdušné obrany nijak zvlášť účinné. Dnes jsme informovali o dopadech těchto izraelských náletů v Libanonu, kde zahynulo mnoho, mnoho lidí, varují, že některé záběry v naší reportáži jsou znepokojivé.









„Přijeli jsme a viděli jsme masakr. Žili zde lidé, kteří již byli z jihu vysídleni a bydleli u svých příbuzných.“





„Byl někdo z těch lidí bojovník?“











Mezi nahlášenými oběťmi bylo devět členů rodiny Farrisových včetně dětí. Je známo, že zde bylo zabito nejméně 45 lidí. Tisíce dalších se údajně stále pohřešují.





Reportér: Zdá se, že pod troskami právě objevili další tělo. Chtějí, abychom se z úcty nepřibližovali. Zdá se, že to byl jeden z nejsmrtelnějších izraelských úderů na Libanon. Izraelský útok však nejeví žádné známky zastavení.





Hizballáh je zasypáván izraelskými nálety po celém Libanonu. Rakety, které Hizballáh vypouští, jsou naopak často zachyceny a způsobují jen malé hmatatelné škody. Vzhledem k tomu, že izraelská pozemní ofenziva se zdá být stále více nevyhnutelná, zástupce vůdce Hizballáhu pronesl první televizní projev skupiny od zabití vůdce Nasralláha minulý týden.





„Budeme čelit každému možnému útoku a jsme připraveni, pokud se Izraelci rozhodnou vstoupit po zemi. Odbojové síly jsou připraveny na pozemní střet. Jsme přesvědčeni, že izraelský nepřítel nedosáhne svých cílů a my z této bitvy vyjdeme vítězně.“





Izraelské rozvědce se však podařilo proniknout hluboko do operačních tajemství svých nepřátel. Včera v noci poprvé udeřila na centrum Bejrútu a zabila tři členy palestinské ozbrojené skupiny, čímž vyděsila místní obyvatele. Amanda bydlí v budově, která byla terčem útoku.





„Byla jsem zrovna venku a spěchala jsem se podívat na tu katastrofu. Uvnitř je stále nevybuchlá bomba. Je to dílo našeho nepřítele, který nezná hranic.“





Všude je cítit strach. Uvádí se, že přibližně 1 000 000 Libanonců již bylo vysídleno. Amira a její rodina se ukrývají před touto mešitou.





„Situace je tu velmi složitá. Není tu žádné jídlo, žádné mléko, žádné pleny, není kde spát. Je nás tu šest, mezi námi je jedna deka a polštář.“







Libanon už tady jednou byl. Krvavá izraelská invaze před dvaceti lety skončila patem. Nyní nová generace čelí hluboce nejisté budoucnosti.





Moderátor, Bejrút: Nyní se ke mně připojí generál Khalil Helu, bývalý příslušník libanonské armády, nyní kandidát na poslance a člen občanské společnosti. Pokud k této invazi dochází nyní a možná k ní dojde v příští hodině nebo dvou. Kdo bude bránit Libanon, libanonská armáda nebo Hizballáh?





Generál Khalil Helu: Libanonská armáda se řídí pokyny libanonské vlády. Libanonská vláda žádá o provedení rezoluce Rady OSN 1701, a to znamená, že mise libanonské armády v jižním Libanonu není bojovou misí.





Povinností libanonské armády je bránit Libanon, pokud dojde k invazi, a taktické detaily jsou ponechány na velitelích na místě operací a každý ví, že poměr sil není vůbec ve prospěch libanonské armády, a tuto válku zahájil Hizballáh, aniž by ji konzultoval s libanonskou armádou či s libanonskou vládou, takže libanonská armáda nyní bude mít břemeno bránit Libanon, ale bránit Libanon není jen vojenskými prostředky. je to také podle rezolucí Rady bezpečnosti OSN.





Moderátor: Jak velké jsou jejich bojové síly u hranic? Kde se nacházejí?





Generál Khalil Helu: Neexistuje žádný odhad, žádný přesný odhad toho, co zůstává ze sil Hizballáhu na jihu Libanonu. Hlavní síly jsou v tunelech a předpokládáme, že budou využívat tyto tunelové šachty k útokům. Měli bychom počkat několik příštích hodin nebo několik dní, abychom zjistili, zda je potenciál stále stejný jako předtím.





Moderátor: Jestli se změní pozice libanonské vlády, a tedy i Libanonců. Pozice armády je, že chce realizovat rezoluci OSN, která říká, že se Hizballáh stáhne od hranic a libanonská armádní policie je v této oblasti. Udělal dnes Hizballáh strategickou chybu, když vystoupil v televizi a řekl, že bude bojovat?





Generál Khalil Helu: Samozřejmě, protože Izrael vyvíjel na Libanon a na Hizballáh obrovský tlak a mezinárodní společenství žádalo provedení této rezoluce. Takže dnešní pozice Hizballáhu dala Izraeli argument k provedení této invaze, což situaci naprosto komplikuje a role libanonské armády v tu chvíli je zachovat co největší neutralitu, aby nahradila Hizballáh, protože jiné řešení než implementace rezoluce 1701 neexistuje.





Generál Khalil Helu: Je to děsivý kurz a nemyslím si, že by Libanon měl zaplatit tuto cenu za nic, protože poměr sil byl jasný.





Moderátor: Ale jste osamělý hlas, nebo si to myslí mnoho lidí jako vy?









Moderátor: No a izraelská armáda vyhlásila oblasti severního Izraele za uzavřenou vojenskou zónu, protože stupňuje přípravy na pozemní invazi do Libanonu. To však ponechává Izrael v pozemní válce na dvou frontách. A zatímco se izraelské síly připravují na přesun do Libanonu, bojovníci Hamásu přepadli izraelská vozidla na jihu Gazy a zabili několik vojáků, hlásí z Jeruzaléma náš hlavní zpravodaj Alex Thompson.





Alex Thompson: Tohle všechno už jsme samozřejmě viděli. Před necelým rokem se těžká vojska připravovala na invazi do Gazy. Ale tohle je dnes, v severním Izraeli. IDF tvrdí, že její speciální jednotky už provádějí sondážní operace na místě. V jižním Libanonu. Hizballáh tvrdí, že je připraven na to, co by bylo čtvrtou izraelskou invazí za posledních 50 let, a Izrael tím prosazuje návrat obyvatel severu do jejich domovů.





Centrum Jeruzaléma a člověk by si mohl snadno myslet, že v této zemi panuje mír. Až do této dramatické výzvy, která se obrací přímo na íránský lid.





Netanjahu: "Na Blízkém východě není místo, kam by Izrael nedosáhl. Není místo, kam bychom nešli, abychom ochránili náš lid a naši zemi. Každým okamžikem vás, ušlechtilý perský lid, režim přibližuje k propasti.“





Reportér: Tak proč a proč právě teď? Možná proto, že Írán slibuje pomstu poté, co Izrael před třemi dny zabil vůdce Hizballáhu, íránského proxy týmu pro válku s Izraelem. Stejná otázka jako v případě Gazy však nyní visí i nad Libanonem. Jaká je strategie?





Reportér: Izrael samozřejmě dokáže proměnit beton v prach a suť. Ale co potom?





Když hnutí, ideologie a sny zůstanou nedotčeny a fungovat může jen politika, co potom?





Haim Tomer: Měli bychom hledat politické řešení, kterému říkáme jakýsi scénář konce hry.





Reportér: To je nakonec řešení dvou států, že?





Reportér: Blízko oficiální rezidence premiéra Binyamina Netanjahua v Jeruzalémě dnes ráno. Lidé požadují mír, dohodu o propuštění svých blízkých. Rukojmí v tunelech v Gaze stále prožívají nepředstavitelné situace. Ale samozřejmě mír není na Netanjahuově programu v Gaze stejně jako v Libanonu.





V Gaze Hamás zaútočil na několik izraelských vojenských vozidel a vážně zranil několik izraelských vojáků. Hamás zůstává v akci i po téměř roce. Zerat Gaza dnes. Dalších šest lidí zahynulo při izraelském náletu. Jako scéna ze zemětřesení, uvěznění, ale živí, lokalizovaní, uklidnění a snad včas vytaženi z trosek.





Hizballáh tvrdí, že válka v Gaze je důvodem, proč zesílil své raketové útoky na Irák. Násilí v Gaze tak nyní přivádí Libanon na pokraj čtvrté izraelské invaze. A válka na třetí frontě pokračuje v Jemenu, kde byli včera při izraelském leteckém útoku na pozice húsijských povstalců zabiti nejméně čtyři lidé.





Zatímco Libanon čeká na možnou izraelskou invazi, Izrael očekává každým dnem odpověď Íránu, který v pátek v Bejrútu zabil vůdce Hizballáhu. Nadále platí, že vše se odvíjí od útoku a odpovědi. Zvuk smysluplné diplomacie je téměř přehlušen válečným hlukem.









Mohammad Marandi, Univeersity of Teheran: Přijel jsem den po genocidním útoku na Libanon, abych přivezl pomoc a také abych poskytl podporu, jakýmkoliv způsobem. Bude pomsta, nepochybuji o tom, že Izraelci budou potrestáni, ale myslím, že se mýlíte. Nejsou to žádní proxy. Porazili genocidní nápor, s nímž Američané pomáhali Saúdům, a a proxy takové války nevyhrává. Vyhrávají v Rudém moři proti Američanům, snažili se zablokovat izraelský obchod a zastavit genocidu prosazením úmluvy o genocidě, proxy jako Hamás nemůže být proxy, když spolu s Islámským džihádem téměř rok brání izraelskému režimu v obsazení Gazy. Tento malý kousek země.





Moderátor: Ale pokud Izrael dnes v noci překročí hranice Libanonu udělá s tím Írán něco?





Mohammad Marandi: Udělá. Nejsem Já nejsem ve vládě a nejsem v armádě, ale nepochybuji o tom, že Írán udělá, co bude třeba, aby pomohl celému svému zákonu všemi prostředky a izraelský režim byl poražen, a myslím, že lidé by si měli dávat pozor, aby nespadli do pasti této mediální kampaně, která teď na Západě sílí, že se Hizballáh rozpadá. Nejslabším článkem Hizballáhu byl vždycky Bejrút, protože Bejrút byl od doby, než jsem se narodil, centrem špionáže a to fungovalo.





Moderátor: Ale slyšel jste našeho předchozího hosta, že generál z libanonské armády ve výslužbě řekl, že to byla velká chyba Hizballáhu a lidé na to doplatí.





Mohammad Marandi: No, v libanonské armádě je mnoho bývalých generálů, kteří říkají něco jiného. Spojené státy nikdy nedovolí, aby libanonská armáda měla dokonce i protivzdušnou obranu. Nedovolí jim, aby byli schopni bránit zemi, protože Spojené státy nechtějí, aby se kdokoli mohl bránit proti tomuto izraelskému režimu, Američané pomáhají a Evropané, vaše vláda pomáhá v této genocidě v Gaze a Hizballáh sehrál svou hrdinskou roli, když se snažil odlákat izraelskou armádu z Gazy. To jsou hrdinové a západní vlády, to jsou teroristé, protože pomáhají této genocidě. Byl jsem 1000 metrů od těch bunkrových bomb, 83, říkají, že stovky lidí byly povražděny. Znám manžele, kteří podle mě zemřeli. Myslím, že v těch budovách bydleli.









Mohammad Marandi: No, je tam šest věžáků a já jsem tady byl na rok na studijním pobytu. Těch šest věží bylo plných rodin.





Moderátor: Obyčejní lidé na tuto válku doplatí, protože -







Mohammad Marandi: Už zaplatili, protože Západ podporuje genocidu. Dávají izraelskému režimu bunkrové bomby, aby vraždil v Gaze, aby vraždil v Libanonu. Ale Hizballáh je z vojenských sil nedotčen a v příštích dnech uvidíme, že izraelský režim selže. Udeřili v Bejrútu, ale tam jsou tisíce kilometrů tunelů pod zemí s moderními zbraněmi a vysoce motivovanými lidmi, kteří budou bránit své lidi.









Mohammad Marandi: Hizballáh podporuje suverenitu Libanonu, Spojené státy a Evropané nedovolí, aby byl Libanon silný. Chtějí Libanon oslabit, stejně jako Jordánsko, stejně jako Egypt.





Moderátor: Ale pokud libanonská vláda chce, aby rezoluce OSN byla řešením?





Mohammad Marandi: Většinu libanonského parlamentu tvoří koalice Hizballáhu. Vyhráli volby, ale v západním světě, v jejich světonázoru, neberou vážně nic, co neslouží západnímu narativu, jen to, co je přijatelné. Většina lidí v Íránu i v Libanonu volila tuto koalici, jejíž součástí je Hizballáh, a Hizballáh podporoval palestinský lid v Gaze, zatímco Západ pomáhal s genocidou. Takže morální základ je zcela jasný. Je jasné, kdo je nemorální. Je to Západ a izraelský režim a tito lidé jsou hrdinové, kteří se snaží zabránit režimu v provádění genocidy v Gaze. A izraelský režim nyní provádí genocidu.













0

269

Už více než 24 hodin zde hledají přeživší a mrtvá těla. Obrovská hromada trosek a pokrouceného kovu nyní leží na místě, kde kdysi stával šestipatrový obytný blok, než ho včera odpoledne zasáhly izraelské rakety. První člověk je součástí místního týmu civilní obrany, který na toto místo ve vesnici Enol Delk jižně od Bejrútu přispěchal.„Možná tu byli dva nebo tři chlapi, kteří byli členy Hizballáhu, ale nebyli tu žádní vysocí velitelé.“V posledních dnech už zemřelo tisíc lidí, tato invaze bude mít pro Libanonce obrovské následky. Jaký je poměr podpory v této zemi pro kurz, na který vás Hizballáh uvrhl?Provedení rezoluce 1701 je jediné řešení, které ještě zbývá."Myslím, že v posledních několika měsících se izraelským IDF, izraelské armádě, podařilo víceméně dokončit většinu vojenských cílů v Gaze a byla připravena postarat se o severní frontu."Myslím, že řešení dvou států je někde ve vzduchu. Myslím, že všichni chápou, že svět v regionu není na dvoustátní řešení právě teď připraven.Jak jste slyšeli, Izrael přímo vyhrožuje Íránu a jeho takzvané ose odporu. Zjevně věří, že tuto bitvu vyhraje. Tato skupina Hizbolláh je dlouhodobě koordinována a financována Íránem a spojuje zástupné síly a milice rozprostírající se po celém Blízkém východě se společnými cíli, které se staví na odpor západnímu vlivu a čelí Izraeli. Jeden z jejích členů, Hamás, v Gaze nese od 7. října hlavní tíhu izraelských úderů na Izrael, což značně oslabilo jeho palebnou sílu. Od té doby Húsíové v Jemenu a milice v Iráku a Sýrii podnikli tři útoky na izraelské a americké vojenské základny, ale byli z velké části odraženi, a nyní Hizballáh, považovaný za nejstaršího člena Osy, rovněž čelí velkým ztrátám z rukou Izraele. Jak to tedy s Osou odporu nyní vypadá? Je íránský akademik Mohammad Marandi, který obvykle působí v Teheránu, ale vy jste byl v Bejrútu, když to vypuklo, a stále jste zde. Írán tvrdí, že útok na Nasralláha bude pomstěn. Kde je ta pomsta?Nejsou ale známažádná spolehlivá čísla. ?Proč se Hizballáh staví proti rezoluci OSN, která na chvíli udržela mír?(...)