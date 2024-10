Národní pirátské obluzení ve fialovém

2. 10. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 16 minut

Premiér Fiala v době národního obluzení po mnoha volebních prohrách byl velkými hochy jako klient korupční stoky zatlačen do bažin zoufalství. S nožem na krku a vidličkou v uchu dostal nabídku. Měl jedinou možnost, jak si ještě na chvíli ponechat funkci premiéra a hodnost předsedy. On chce mít obé, protože nikdo jiný než on premiérem a předsedou být nesmí. Jedině on a on, a ještě on udělá vše, aby jen on. Nebylo pak ani tak moc těžké spravedlivě rozhodnout, zda tedy on, nebo Bartoš a piráti. Když něco chceš, musíš proto někoho obětovat. A on chce. Premiér Fiala v době národního obluzení po mnoha volebních prohrách byl velkými hochy jako klient korupční stoky zatlačen do bažin zoufalství. S nožem na krku a vidličkou v uchu dostal nabídku. Měl jedinou možnost, jak si ještě na chvíli ponechat funkci premiéra a hodnost předsedy. On chce mít obé, protože nikdo jiný než on premiérem a předsedou být nesmí. Jedině on a on, a ještě on udělá vše, aby jen on. Nebylo pak ani tak moc těžké spravedlivě rozhodnout, zda tedy on, nebo Bartoš a piráti. Když něco chceš, musíš proto někoho obětovat. A on chce.

Naveden na správnou cestu pánem s mrkvičkou jal se chovat jako bolševický nok a dle příkazů ze zaječí nory udělal, zneužil, využil a obětoval.





Zatím si ještě myslí a poradci s rádci jej ubezpečují, že je velký státník, ale u většiny voličů je to zbabělá krysa a podrazák, kterému na české politické scéně není aktuálně rovno.





Zařadil se tak náš morální maják Fiala směle mezi Klause a Zemana někde poblíž Jakeše, Babiše a Štěpána, jenž rád poučoval děti, jak se mají patřičně a s úctou chovat.





ODS, která si vzala to nejhorší z komunismu a zkřížila to s tím nejhorším z kapitalism, tak nemá žádný problém používat nedemokratické praktiky k dosažení mocenských a finančních cílů. Premiér Fiala má mírně rozhozený sandál, plně si vědom, jakou „prasáreň“ zase provedl. Nicméně on, coby správný politik bez svědomí rád vede dál řeč o morálce, odpovědnosti, cti a upřímnosti, které ho dle jeho názoru plně definují.





Nahněvaný rozlícený nadutý premiér a jeho tiskovka zde . Hrubá, leč pravdivá dezinterpretace orlovským prismatem. Premiér si záhadně myslí, že, když lže po stopáté, že po stošesté budou stále stejné lži už poněkud lepší a že všichni uznají křišťálovou čistotu jeho postupu.





Hodinu jsem Bartošovi nic neřekl, pak jsem zdrhl jako malý kluk a pak schovaný za dubem jako velký muž jsem pln chlapské odvahy pípl do telefonu, že ho z očí do očí odvolávám, protože to nezvládl a chová se jako malé děcko na pískovišti, kde mu zajíček ukradl kyblíček a sežral pár báboviček.





Kdo tvrdí něco jiného je lhář a podvodník. Hned po schůzce jsem totiž náhle věděl, jak státnicky věc bravurně vyřešit. Vyhodím je z vlády, neb mocní straníci si to takto přáli. Mi zůstane post a kmotrům mrkev pro radost.





Raději mu zavolám a povím mu to pěkně z očí do očí, co kdybych dostal přes tu moji ulhanou hubu.





Zavolal jsem mu, abychom mohli okamžitě řešit problémy, které tímto vyhazovem a vykopnutím mi, vládě a straně piráti způsobili. Nic nečestného, nic divného, standardní státnický akt to byl.





V Rusku bych ho vyhodil z okna a byl by klid, vždyť já jsem takový dobrák. Copak jsem to mohl udělat jinak, no, nemohl, to ví každý.





Jednám korektně, transparentně až bezelstně skoro uctivě, takový jsem prostě já. Čestně a přímo jsem mu to vpálil z očí do očí, to nemůže nikdo popřít. Ihned kolovala zlá zvěst, že se snad chovám nějak jako dobytek, ale to musím popřít, tomu nikdo nevěří.





Chtěl jsem náležitě Michálkovi osvětlit, jak se mají teď piráti chovat, ale to hovado mi nezvedlo telefon. Asi se bál, že ho taky odvolám z postu předsedy pirátských poslanců z očí do očí. Místo toho šel lhát o kmotrech v ODS.





My však v ODS žádné kmotry nemáme, ptal jsem se Dona Pabla a kmotra Zajíčka. Oba čestní oslovení mi moji jistotu potvrdili chlapským slovem a rukou podáním.





Já vždy jednám čestně a oni mi neberou telefon a já jsem chtěl jednat co co co nejčestněji. Oni mi neberou telefon, i když ví, jak ryze morálně se chovám. My to v ODS jinak fakt ani neumíme. Tohle je naše morálka, čest a hrdost a za tou se v jednom šiku seřadíme a těm děckám život osladíme.





To je realita a já to říkám jen protože se na to ptáte. Mé voliče to vůbec nezajímá. Řada našich voličů má naopak radost, že jsme ty špinavce konečně vyhodili. Že se věci hýbou vpřed, my věci řešíme.





Jsem řízl do stolu, praštil do jablka a kousl do Zajíčka, nebo jak se to do prdele říká, pomozte mi někdo. Něco udělám a věci se hnou kupředu. Slibuji veřejnosti, že vláda bude akceschopnější a efektivnější zavedením starých pořádků v nové době.





Všechno zvládneme ve čtyřech. Já nelhal, lhali oni o nás, ti, které jsem vyhodil z vlády pro totální neschopnost po telefonu, protože takto postupuje každý správný státník. Říkali nepravdy a navíc moralizovali. A to nesmí, protože já nikoho zbaběle po telefonu nevyhazuji z vlády a nikdy neporušuji koaliční smlouvu, to mi musí potvrdit každý slušný občan.





CNN Prima zde . Sobotní tiskovka byla jen mírnou předehrou nedělního varieté psychicky nahlodaného končícího premiéra. Při sledování bylo nutno pravidelně čistit poprskaný displej a dávat pozor na divoce šermující ruce a nohy v rozličných hmatech a chvatech politického bojového umění „Fi-fu“. Opět nabízím ryze pravdivý dezinformační přepis z Orlové.





Nejsme v krizi, všechny volby jsme vyhráli a já jsem starý zajíc. Dostal jste nálepku zákeřného člověka, řekla moderátorka.





Okamžitě následoval uražený ubrečený uražený hlásek velkého státníka. Důležité, proč jsem ho odvolal a po jaké době. Do konce prázdnin měl čas a teď máme… ehm, co máme, (máme září špitá notně překvapená moderátorka) notně zmatenému premiérovi.





Jo, září a já musel přijmout odpovědnost a odpovědně jsem Bartoše nemilosrdně vyrazil. Žádné velké překvapení to nemohlo být. Sám jsem se rozhodl, sám udělal, protože jsem neviděl cestu k brzké nápravě.





A že to piráti neunesli? Že se tváří ublíženě jako malé děti, naříká kvíkavým hlasem rozhozený starý zajíc. Digitální Stavební řízení nefunguje, prostě nefunguje. To vidí každý. Po třech měsících, funguje to?





No nefunguje. To nemohu hájit a mojí povinností je předat digitální stavební řízení zpět starým kozlům na další léta a roky. Zajíček říkal, že ti od něj stavební řízení umí, a ještě umí psát krásné výhružné dopisy ministrovi vlády, že pokud ne s nimi, tak se postarají. A vidíte, postarali se! To jsou machři, ti prostě digitalizaci zvládnou raz, dva, Kupka Zajíček mlsná Fiala.





Já jsem se včera nerozčiloval, já jsem vysvětloval, pravil opět obzvlášť rudý a rozlícený státník. Setkal jsem se s Bartošem, a neodvolal ho po telefonu, tedy odvolal ale předtím jsem se s ním potkal. Nechte mě to vysvětlit a budeme to všichni vědět, zuří vzteklý premiér.





Hodinu jsem s Bartošem mluvil. Týden předtím jsme vyslechli zdrcující expertní analýzu od nepodepsaných amatérů, kteří sice nemají piráty rádi, ale zato nerozumí digitalizaci. A ti jasně napsali, že je potřeba vrátit starost o Úřad stavební starým dobrým kmotrům, co to dělají již od našich Devadesátek.





Bartoš nepřišel s žádným plánem, co s tím. Premiér ve studiu následně imituje scénku, jak piráta Ivana infantilním hláskem odvolává: „Ivane, já tě odvolám, he, he, he.“. Vyhodil jsem ho jako špinavé ponožky a hned poté jsme měli spolu odpovědně jednat o vládě nad zemí. Mi to připadá naprosto normální, vám ne?





Do očí jsem mu to po telefonu řekl. Je to úplně korektní, ale korektní není, aby si ta děcka udělala tiskovku, kde nekorektně lhala. To je hrozné. I to jsem přežil, jednal jsem s nimi odpovědně a čestně dvakrát. Nic bych neudělal jinak. Znovu byste ho odvolal po telefonu?





Ne, tak to není. Já ho neodvolal po telefonu, kdybych se s ním nesetkal předtím a potom. A kdybych ho odvolal po telefonu, i když jsem ho po telefonu vlastně neodvolal, tak by to bylo stejně špatně, jako bych ho odvolal po telefonu, pravdivě z očí do očí přes telefon po telefonu. Pirátům se cosi nelíbí, a proto si vymysleli historku o vyhazovu po telefonu, ale ta je stejně ulhaná jako spousta dalších věcí. A ten Michálek mi nevzal telefon, osmkrát mi nevzal telefon.





Piráti nemají vedení, tvrdí bezostyšně ulhaný premiér. Michálek mi nevolal zpět, nebral mi telefon a my přitom stále máme koaliční smlouvu, kterou jsem veřejně s úsměvem pokálel. Jejich ministři ministrovali, jen jsem musel okamžitě převést pravomoci Bartoše na kamaráda Kupku, aby on mohl neprodleně předat vše firmě, která se neúčastnila žádného výběrového řízení, což je v pořádku, transparentní a navýsost protikorupční. Policie bedlivě spí, i státní zástupci pozorně spí.





Oni mi neberou telefon a pak si stěžují na f, f, f. Není toto horší jednání než vyhazov z očí do očí po telefonu? Jak si může dovolit mi nevzít telefon? Neozval se mi zpět! Mohou takoví lidé vůbec moralizovat a stěžovat si na mě, na ODS? No, ano, nemohou. A ty lži na tiskovce. Hrůza. Já bych si sypal popel na něčí hlavu. Já bych řekl, pojďme to vyřešit odpovědně, z očí do očí, pojďme vyhodit někoho dalšího, což je správné a čestné jednání, které mistrně zvládám. Místo toho takové sprosté lži o ODS a kontaktech na kmotry a oligarchy zde , a to tam nebyli poprvé.





Ty lži o mě. Fuj. Já se nad tím, to, to, to neberu vážně. Vysvětluji to tady klidně a jasně. Já jsem připraven s těmi děcky jednat, dál mohou být ti usmrkanci v mé protikorupční digitalizační vládě. Emocím já rozumím, já rozumím totiž všemu, také už mám nějakou životní zkušenost, nejsem děcko, ale u nich ty emoce pokračují, pokračují ty lži, naříká dětským hláskem. A to je hodně složité, když oni lžou o mě, vždyť já jsem jejich táta i máma, děda i bába, strejda i teta po celá léta.





Že kamarád Kupka ihned odpovědně poskytl prostor firmě, která psala Bartošovi nechutné dopisy a která nechtěla odevzdat státu data, když za ně požadovala 360 milionů? To jsou naprosté nesmysly a je vidět ta tragická míra nepochopení situace, kvičí rozlícený premiér, ač moc dobře ví, která mu bije zde





Vždyť mi píší občané a občanky, píší mnoho dopisů, hromady, kopy, hory. Tady mi píše jedna paní údernice z úřadu. Proč se jmenují všichni Zajíček, to fakt nevím, ale je to poctivé a transparentní. Lidé na úřadech jsou zoufalí, píše Zajíček, tedy jedna paní tady a jsou zoufalí i v září. Oni nejsou zoufalí, že jim neplatíme poctivé platy, jsou zoufalí, že ten systém, kterému vůbec nerozumí je špatný, píše paní Zajíček. Oni fandí digitalizaci, nejsou proti vládě, ale jsou skleslí, jak to vůbec nefunguje. Situace na stavebních úřadech je už opravdu tragická, pokračuje pan Zajíček.





Nevím, jestli se s tím dá ještě vůbec něco dělat, stěžuje si paní Zajíček. Od základu je Bartošův systém špatný. Obluzený premiér čte nebojácně dál z dopisu úřednice Zajíčkové. Nevím, jaké bylo zadání. Nevím, jestli se ten, kdo jej zadal, vůbec se zajímal, jak to u nás na úřadě funguje, tedy nefunguje. Moderátorka si klepe na čelo a kroutí nevěřícně hlavou. Leč premiér ryčí křičí, že to chce dočíst, protože ten dopis od úřednice Zajíčka je zásadní.





Znovu se prodral k mikrofonu a čte dál. Je to velká bída, nevím, co Bartoš ještě vylepší, píše paní Zajíčková. Problémy jsou v tom, jak je ten Bartošův nový systém nastaven, proto požadujeme, my zajíčci, tu demisi a návrat staré dobré firmy. „Řekla jsem to správně, předsedo? No, říkal jsi to přece.“ Tolik z nového vládního satirického pořadu: „Členové ODS píší svému odvážnému předsedovi“.





Nejednám emotivně, dávám všem šanci. Odborníci mi jasně naznačili, že Bartoš už nesmí pokračovat, protože pak by to už nešlo dát zpět dobrým firmám, které díky mě už plně sají od státu miliardy peněz občanů. A voliči přece dali pirátům jasně najevo, že to Bartoš a piráti nezvládají. Nevyhodil jste Bartoše a piráty, protože jste měl zásadní neúspěch ve volbách právě vy a ODS? Né, protože nefunguje stavební řízení. Nefunguje a nefunguje.





Dal jsem Bartošovi čas měsíc, dva skoro tři. Jurečka má na digitalizaci čtyři roky a jak mu to krásně pro OK Systém šlape. Válek, ten je v digitalizaci tak napřed, že už raději ani nezačal. Stanjura a Blažek neví, co to ta digitalizace vůbec je a jak se to jí. Kupka příkladně digitalizoval na místním úřadě v Líbeznicích, tudíž je odborníkem na nejvyšší světové úrovni zde . Jedině Bartoš digitalizaci pranic nerozumí a musel z kola ven.





Před měsícem jsem nechtěl vyhodit Bartoše, protože by odešli piráti, dnes jsem překvapen, že odcházejí, když jsem Bartoše vyhodil, ale je to zcela jiná situace než před měsícem. Mě neřídí kmotři a oligarchové, s mou životní zkušeností, kdy hraji už deset let kmotrům a oligarchům pitomého paňácu, fakt ne. Ale já se přes tyto lži přenesu. Není to absurdní, je to absurdní. Je spousta názorů, avšak jen ty moje mají hodnotu.





Jaká forma? Formu jako nemám nejlepší, jsem starý profesor, ale mám si tady nasadit zaječí uši, abych ukázal, jaký jsem borec, načeš hbitě vystřihl milého báječného oslíka. Nedostižný premiérský oslík přebil i onu nepřekonatelnou scénku s levnou, ale zato poctivou a velkou nutellou. Z pochopitelných obav o psychickou hygienu jsem po scénce hýkavý oslík zajícových uší v podání premiéra Fialy debatu politického vůdce Česka okamžitě ukončil a stokrát se ateisticky pokřižoval.





Ostudným vykopnutím Bartoše a pirátů se voliči přesvědčili, že Devadesátky jsou nazpět v plné formě. Fialova kauza s vyhazovem Bartoše na popud kmotrů si nijak nezadá s Ficovou mafiánskou kauzou, která Fica před pár léty na pár let poslala na chuj. Voliči vidí, že je ODS stále stejná, což by mohlo a mělo konečně voličům otevřít oko a uvrhnout provždy stranu kmotrů a pro oligarchy do politické urny.





Haraším Petr Orlau





Komentář ze země, kde se vyhazují pracovití a poctiví ministři a kde zůstává jen politický odpad

0