Více zbraní, více války, více zločinů

1. 10. 2024

Zatímco izraelská vláda páchá násilí a otevřeně vyhrožuje dalšími zvěrstvy, klíčoví spojenci Izraele - včetně USA, Spojeného království a Německa - mu stále poskytují vojenskou pomoc a zbraně, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel organizace Huamn Rights Watch ve svém každodenním přehledu.



To, co se již téměř rok děje v Gaze, je pro tamní obyvatele apokalyptické. Po krutém útoku na jižní Izrael vedeném Hamásem 7. října loňského roku se izraelská vláda chová, jako by válečné zákony už vůbec neplatily. Zatímco izraelská vláda páchá násilí a otevřeně vyhrožuje dalšími zvěrstvy, klíčoví spojenci Izraele - včetně USA, Spojeného království a Německa - mu stále poskytují vojenskou pomoc a zbraně,To, co se již téměř rok děje v Gaze, je pro tamní obyvatele apokalyptické. Po krutém útoku na jižní Izrael vedeném Hamásem 7. října loňského roku se izraelská vláda chová, jako by válečné zákony už vůbec neplatily.



Ochrana civilního obyvatelstva je základním kamenem těchto zákonů, ale izraelská armáda používá v hustě obydlených oblastech výbušné zbraně, což zvyšuje riziko nezákonných nerozlišujících útoků. Bez předchozího varování poškodily domy, školy, nemocnice a nákupní centra, způsobily smrt, těžká zranění a trvalá postižení.



Hamás nadále nezákonně zadržuje rukojmí a dokonce je zabíjí.



V rozporu s mezinárodním humanitárním právem a v přímém rozporu s příkazem Světového soudního dvora izraelská vláda také hpoužívá hladomor v Gaze jako válečnou zbraň . Její blokáda omezuje humanitární pomoc, a to nejen přísným omezením potravin, ale také léků a zdravotnického materiálu.



Nová zpráva dokumentuje dopad zejména na děti se zdravotním postižením. Čím déle bombardování a blokáda trvají, tím více dětí s postižením, a to jak fyzickým, tak psychickým.



Podle údajů ministerstva zdravotnictví Gazy, které je nejspolehlivějším zdrojem těchto čísel, bylo od 7. října zabito více než 41 000 Palestinců, včetně více než 16 750 dětí. Podle OSN bylo až 90 % obyvatel Gazy vysídleno.



Mnohé vlády však místo toho, aby podnikly vážné kroky a pokusily se zastavit izraelská zvěrstva, nervózně sledují jejich rozšíření do Libanonu, kde nevybíravé útoky na pagery zabíjejí civilisty.



Stejně jako v Gaze i v Libanonu platí civilisté za eskalaci nepřátelství. Od 23. září izraelské útoky zabily v Libanonu více než 1000 lidí, včetně více než 50 dětí. Statisíce lidí byly v Libanonu vysídleny, a připojily se tak k více než 110 000 lidí, kteří byli od října loňského roku nuceni opustit své domovy.



Stejně jako v případě svých celoročních operací v Gaze izraelští představitelé otevřeně vyzývají a činí prohlášení, která naznačují, že jsou ochotni spáchat v Libanonu další zločiny. Vojenské křídlo Hamásu varovalo, že pokud se izraelská armáda pokusí zachránit rukojmí, vrátí se ke svým rodinám „v rubáších“. Uprostřed těchto hrozeb však světoví vůdci, kteří by mohli být skutečně schopni strany zkrotit, selhávají.



Kterákoli z vlád vyzbrojujících strany by mohla významně přispět k ochraně civilistů tím, že by pozastavila vojenskou pomoc - rozhodla by se přestat posílat zbraně válčícím stranám, které páchají zločiny a vyhrožují dalšími.





Klíčoví spojenci Izraele, včetně USA, Spojeného království a Německa, mohou a měli by okamžitě pozastavit veškerou vojenskou pomoc a prodej zbraní Izraeli a Írán by měl přestat vyzbrojovat Hamás a Islámský džihád. Jsou si vědomi reálného rizika, že další zbraně budou použity k páchání dalších zločinů.







Zdroj v angličtině ZDE

