Izrael sděluje, že v jižním Libanonu probíhají „těžké boje“, IDF se "zaměřuje na Hizballáh"

1. 10. 2024

Izrael obviňuje Hizballáh, že využívá obyvatelstvo jako lidské štíty, a varuje civilisty, aby se nepřemisťovali svými vozidly



Izraelci varují libanonské občany, aby necestovali do jižního Libanonu uprostřed „těžkých bojů"



Palestinská tisková agentura Wafa oznámila, že v úterý ráno bylo při izraelských náletech zabito 19 civilistů, mimo jiné i při náletech na školu Shuja'iyya, ve které byli ubytováni vysídlenci poblíž města Gaza. Sděluje, že mezi oběťmi jsou i ženy a děti.



IDF předtím vydaly prohlášení, v němž tvrdí, že se zaměřily na velitelské a kontrolní středisko Hamásu ve škole, kterou Izrael již dříve bombardoval.



Po oznámení Izraele, že zahajuje „omezenou“ invazi do jižního Libanonu, vydal v úterý ráno izraelský vojenský mluvčí Avichay Adraee prohlášení, v němž Libanoncům vzkazuje, aby „v zájmu své osobní bezpečnosti“ nejezdili vozidly ze severu do oblasti jižně od řeky Litani. IDF předtím vydaly prohlášení, v němž tvrdí, že se zaměřily na velitelské a kontrolní středisko Hamásu ve škole, kterou Izrael již dříve bombardoval.





„V jižním Libanonu probíhají těžké boje, při nichž jednotky Hizballáhu využívají civilní prostředí a obyvatelstvo jako lidské štíty k útokům,“ uvedl Adraee v prohlášení na Twitteru.



Řeka Litani, která leží asi 20 kilometrů severně od libanonsko-izraelské hranice, odděluje pohraniční oblast od ostatního Libanonu. Izrael požaduje, aby Hizballáh stáhl své bojovníky severně od řeky Litani od zahájení bojů 8. října. Hizballáh odmítl jednat o své přítomnosti jižně od Litani, dokud nebude dosaženo příměří v Gaze.



Izraelské letouny v noci na úterý provedly údery na více než desítku cílů v jižním Libanonu, přičemž ostřelování cílilo na oblasti směřující k uzavřené vojenské zóně, kterou Izrael zřídil v pondělí večer. Izrael také v postupných vlnách náletů zasáhl to, co označil za „zařízení Hizballáhu“ v Dahíji na jižním předměstí Bejrútu.



Hizballáh oznámil, že se raketami a ostřelováním zaměřuje na izraelské vojáky, kteří se blíží k modré linii vytyčené OSN, jež odděluje Izrael a Libanon. Skupina uvedla, že v pondělí ráno ostřelovala izraelské vojáky v Metule, městě na izraelské straně linie.



Libanonské úřady zatím neohlásily oběti nočních bojů, ale lékařský zdroj ve veřejné nemocnici v Mardžajúnu na jihu Libanonu uvedl, že přes noc přijali zraněné.



Obyvatelé jižního Libanonu se během intenzivního nočního bombardování ocitli v situaci, kdy nemohli utéct, a nejméně dvě hlavní silnice byly podle zpráv kvůli leteckým útokům neprůjezdné.





Itamer Ben-Gvir, izraelský krajně pravicový ministr vnitřní bezpečnosti, který již dříve pohrozil pádem koaliční vlády Benjamina Netanjahua, pokud se dohodne s Hizballáhem na příměří, napsal na sociální sítě, že se modlí za úspěch izraelské pozemní invaze uvnitř Libanonul: „Rozhodnutí, která jsme v posledních dnech učinili, jsou důležitá, správná a nezbytná. Zároveň je na čase se nezastavovat, [ale] pokračovat v tom, co děláme, ze všech sil, a rozdrtit teroristickou organizaci Hizballáh, aby se obyvatelé severu bezpečně vrátili do svých domovů. Modlím se za úspěch vojáků IDF, kteří v současné době bojují v obtížných podmínkách na jihu Libanonu, lid Izraele stojí za nimi.



V Libanonu bylo za poslední dva týdny zabito více než 1 000 lidí, 6 000 zraněno a podle libanonské vlády byl vysídlen jeden milion osob. Přibližně 60 000 Izraelců bylo od 8. října 2023 vyhnáno ze svých domovů v severním Izraeli v důsledku téměř nepřetržité raketové palby Hizballáhu ze směru od Libanonu na Izrael.



Hebrejské médium Ynet zveřejnilo nahrávky, o nichž tvrdí, že jsou adresovány izraelským jednotkám při jejich vstupu do Libanonu. Cituje brigádního generála Guye Levyho z 98. divize IDF, který říká příslušníkům služby:



„Bojujte s odvahou, agresivitou, smrtící silou a odhodláním. Na začátku nového roku jsme na bojišti, jako první útočíme za novou realitu pro obyvatele severu. Naším úkolem je zaútočit na teroristickou organizaci Hizballáh, zničit její infrastrukturu, zbraně a teroristy, abychom odstranili hrozbu pro obyvatele státu Izrael a vytvořili podmínky pro návrat obyvatel severu do jejich bezpečných domovů.



Plavidlo v Rudém moři oznámilo, že bylo zasaženo „plavidlem bez posádky“.



Vláda Spojeného království objednala let z Libanonu pro Brity, kteří chtějí odletět



Ministr zahraničí David Lammy označil situaci v Libanonu za „nestabilní“ a s „potenciálem rychlého zhoršení“.



Nárok na odlet mají britští občané a jejich manželé, partneři a děti mladší 18 let, přičemž přednost budou mít ti, kteří jsou zranitelní. V Libanonu se nachází 5 000 britských občanů s dvojí státní příslušností, včetně členů jejich nejbližších rodin, a vláda uvedla, že pracuje na „všech nouzových možnostech“.



Izraelská armáda zveřejnila další podrobnosti o raketové palbě směřující na izraelské území s tím, že za poslední zhruba hodinu byla Metula terčem útoku dvakrát a několik projektilů bylo vypáleno také na Avivim. Obě izraelské obce se nacházejí v těsné blízkosti modré linie, která odděluje Izrael a Libanon a kterou vytyčila OSN.



IDF ve své zprávě na Telegramu uvedly, že „některé střely byly zachyceny a padlé střely byly identifikovány“ a že některé dopadly do otevřených prostor.



Za poslední dva týdny bylo v Libanonu zabito více než 1 000 lidí, 6 000 jich bylo zraněno a podle libanonské vlády byl vysídlen jeden milion osob. V Gaze se mezitím humanitární situace dále zhoršila. Vzhledem k tomu, že pro podporu vysídleného obyvatelstva není k dispozici téměř žádná infrastruktura, řádí zde nemoci a civilisté žijí v těch nejkatastrofálnějších podmínkách. Benjamin Netanjahu má jen malou politickou motivaci polevit, neboť zavraždění vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha poskytlo bojujícímu izraelskému premiérovi politickou vzpruhu.





V tuto chvíli je příliš mnoho nejistoty na to, aby bylo možné předpovědět dlouhodobý dopad Nasralláhova zavraždění na Hizballáh, ale z krátkodobého hlediska „je to opravdu zničující rána“. „Nejenže ztratili charismatického a populárního vůdce - přinejmenším mezi svými příznivci - [ale] Nasralláh byl také kompetentní a efektivní. V čele takové skupiny se neudržíte 32 let, aniž byste byli dobří v tom, co děláte,“ píše Jason Burke.





Kanada oznámila, že pro evakuaci svých občanů z Libanonu rezervovala 800 míst na komerčních letech. „Bezpečnostní situace v Libanonu je stále nebezpečnější a nestabilnější,“ napsala na Twitteru kanadská ministryně zahraničních věcí Melanie Jolyová.







Zdroj v angličtině ZDE

Podle očekávání se šíitská milice zapřísáhla, že provede odvetné útoky, ale zatím se zdá, že nebyla schopna nijak vážněji se pomstít. „I když je izraelská protivzdušná obrana velmi účinná, už dlouho se říká, že Hizballáh, který má obrovské zásoby raket a střel, by byl schopen tuto obranu přemoci a způsobit značné ztráty a zkázu ve velké části severního a středního Izraele, ale zatím se mu nic moc nepodařilo.“Toto váhání je možná dáno vědomím, že izraelská odpověď na takový útok by byla pravděpodobně stejně ničivá, ne-li ničivější. „Hizballáh je stát ve státě a jedná především ve vlastním zájmu, případně v zájmu svého sponzora, Íránu. Ať už se však stane cokoli, důsledky pro Libanon budou skutečně velmi tvrdé., uvedla agentura Associated Press.K útoku došlo v úterý ráno u přístavního města Hodeida v Rudém moři, které se stalo bojištěm pro přepravce od doby, kdy Hútíové zahájili kampaň zaměřenou na lodě proplouvající touto vodní cestou.Kapitán na lodi spatřil v blízkosti svého plavidla čtyři „cákance“, uvedlo ve svém varování britské vojenské centrum pro námořní obchodní operace Spojeného království. Pravděpodobně se jednalo o rakety nebo bezpilotní letouny vypálené na plavidlo.„Všichni členové posádky jsou v bezpečí a plavidlo pokračuje do (svého) dalšího přístavu,“ uvedlo UKMTO.Húsíové se k útoku bezprostředně nepřihlásili. Někdy jim však trvá hodiny nebo dny, než se k některému ze svých útoků přiznají.Húsíové v pondělí pohrozili „stupňujícími se vojenskými operacemi“ namířenými proti Izraeli.Podle prohlášení militantní skupiny zveřejněného v některých arabských médiích se Hizballáh zaměřil na „izraelské vojáky v lokalitě Metula dělostřeleckými granáty a dosáhl obětí“.Izraelská armáda se k hlášeným obětem nevyjádřila, ale uvedla, že po vyhlášení leteckého poplachu v Metule bylo zjištěno pět raketových střel.„Některé z nich byly zachyceny,“ uvedly IDF a dodaly, že v oblasti byly zjištěny havárie.Hranice v tomto místě, severně od města Kirjat Šimona, vyčnívá do Libanonu jako prst, je ze tří stran odkrytá a místy ji překrývají vysoké zalesněné hřebeny. Za ní se rozkládá malá planina vedoucí k městu Marjayoun (kdysi velitelství izraelské spojenecké armády Jižního Libanonu).Podle libanonských zpravodajů v oblasti byly vesnice na severní straně hranice v noci intenzivně ostřelovány izraelským dělostřelectvem a kulometnou palbou z oblasti Metuly.Další, byť nejasné podrobnosti poskytl deník Jerusalem Post, který uvedl, že IDF „v úterý manévrovaly do několika vesnic ve východním sektoru Libanonu, kde má podle zpravodajských informací Hizballáh teroristickou infrastrukturu.Dělostřelectvo IDF rovněž ostřelovalo tuto oblast s cílem zničit teroristickou infrastrukturu, zabít teroristy Hizballáhu a narušit teroristickou činnost“.Cíle „omezené operace“, jak je Izrael popsal, zůstaly do značné míry nejasné. V předchozích válkách a operacích - včetně operace Litani v roce 1978, izraelské invaze a okupace Libanonu v 80. letech 20. století až do roku 2000 a druhé libanonské války v roce 2006 - se Izrael snažil zajistit trvalé zisky ze svých vojenských operací.Letecké údery pokračovaly i v noci na dnešek v dalších částech Libanonu, včetně silných explozí, k nimž došlo na jižním předměstí Bejrútu, a úderu zaměřeného na uprchlický tábor Ain el-Hilweh v Sidonu, kde bylo při útoku na člena palestinského hnutí Fatah zabito nejméně šest lidí včetně tří dětí.Objevily se zprávy o obětech izraelského útoku na palestinský uprchlický tábor Ain al-Hilweh poblíž libanonského města Sidon, zatímco města poblíž hranic s Izraelem, včetně Aita al-Shaab, Marjayoun, Wazzani a Khiam, byla v pondělí večer ostřelována. IDF se k těmto tvrzením nevyjádřily.Americký ministr obrany Lloyd Austin uvedl, že hovořil se svým izraelským protějškem Yoavem Gallantem a že se oba „shodli na nutnosti demontáže útočné infrastruktury podél hranice“ s Libanonem.Rovněž uvedl, že „dal jasně najevo, že Spojené státy jsou dobře připraveny bránit americký personál, partnery a spojence tváří v tvář hrozbám ze strany Íránu a Íránem podporovaných teroristických organizací“.Tato čtvrť je místem, kde Izrael v pátek srovnal se zemí několik obytných bloků, když pravděpodobně použil takzvanou bombu typu bunker buster k zabití vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha.nebylo jasné, zda byli mezi třemi civilisty.. V noci na pondělí byla ostřelována města Marjayoun, Wazzani a Khiam. Objevily se také zprávy o silné přítomnosti izraelských letadel nad jižním Libanonem., uvedl palestinský zdroj pro tiskovou agenturu Reuters. Izraelská média uvádějí, že Mounir Maqdah, který je údajně velitelem Brigády mučedníků al-Aksá a údajným cílem útoku, byl při útoku zraněn. Al-Džazíra informovala o několika obětech úderu. Ain al-Hilweh je největší libanonský tábor pro palestinské uprchlíky. Pokud by se útok potvrdil, jednalo by se o první úder na přeplněný tábor od vypuknutí přeshraničních bojů před téměř rokem.V pondělí pozdě večer byly v libanonském hlavním městě slyšet obrovské exploze. Mluvčí izraelské armády Avichay Adraee vydal mapy tří míst v Dahieh a dal obyvatelům pokyn, aby se evakuovali do vzdálenosti více než 500 metrů, což znamená, že Izrael již podruhé před údery vydal obyvatelům Dahieh pokyn k evakuaci.V pondělí časně ráno zasáhl nálet bytový dům v centru Bejrútu - první zásah v centru libanonského hlavního města od roku 2006.Podle zpráv libanonská armáda evakuovala pozorovací stanoviště na jižní hranici Libanonu s Izraelem a přesunula se do kasáren v pohraničních vesnicích.uvedl mluvčí OSN. Mírové síly čítající více než 10 000 příslušníků „zůstávají na svých pozicích“, ale nemohou provádět silniční hlídky kvůli „intenzitě raket, které létají sem a tam“, uvedl v pondělí mluvčí generálního tajemníka OSN.Americký prezident Joe Biden prohlásil, že si je vědom izraelských plánů na zahájení operace v Libanonu, když vyzval proti takovému kroku. „Jsem si toho vědom více, než si možná myslíte, a jsem pro to, aby se zastavily,“ řekl novinářům v Bílém domě. „Měli bychom nyní uzavřít příměří.“Zvýšená přítomnost bude zahrnovat několik letek stíhacích a útočných letounů, řekla novinářům mluvčí Pentagonu Sabrina Singhová. Dodatečné síly by zvýšily celkový počet vojáků v regionu až na 43 000.