Ruské společnosti začaly hledat programátory v Africe

2. 10. 2024

Ruské společnosti aktivně hledají IT specialisty v afrických zemích. Počet volných pracovních míst pro obyvatele mnoha zemí kontinentu roste. Mezi nimi jsou Zimbabwe (17,6krát), Kamerun (jedenáctkrát), Keňa (desetkrát), Alžírsko (7,6krát), Uganda (pětkrát), Libye (čtyřikrát), Zambie (téměř dvakrát). Ruské společnosti aktivně hledají IT specialisty v afrických zemích. Počet volných pracovních míst pro obyvatele mnoha zemí kontinentu roste. Mezi nimi jsou Zimbabwe (17,6krát), Kamerun (jedenáctkrát), Keňa (desetkrát), Alžírsko (7,6krát), Uganda (pětkrát), Libye (čtyřikrát), Zambie (téměř dvakrát).

Pro srovnání, v první polovině roku 2023 nebylo pro každý z afrických států zveřejněno více než 500 volných pracovních míst. "S pomocí levnějších černých programátorů se společnosti chystají snížit vysoké platy v oboru," poznamenává deník.

Úspory mohou být velmi vážné. Ruští prvotřídní programátoři dostávají od 700 tisíc rublů měsíčně. Afričtí programátoři jsou připraveni na čtyřikrát až pětkrát nižší částky.

Ruští programátoři jsou přitom k takovým konkurentům skeptičtí. Podle datového vědce v nejmenované státní korporaci, který si přál zůstat v anonymitě, "je úroveň afrických IT specialistů nižší než u Rusů".

Mluvčí RBC uvedl osobní příklad práce s kamerunskými programátory: "Byli příliš líní na to, aby dělali všechno sami, a některé úkoly delegovali na mě. Byli samouci, neměli specializované vzdělání, dokonce ani neabsolvovali žádné kurzy. Co se týče úrovně, byli to "junioři" a "střední". Mezi Afričany nejsou téměř žádní "senioři".

V Africe mají programátoři tendenci pracovat na volné noze. "Život je tam levný. Práce na projektech z prvního světa jim proto umožňuje získat dobré peníze, i když nezáří znalostmi. To právě tito programátoři půjdou do Ruska," shrnul zaměstnanec státní korporace.

Hlavním důvodem je nedostatek personálu, který se zintenzivnil od března 2022, kdy řada tuzemských specialistů odešla do zahraničí. Vadim Plešskij, nezávislý odborník na IT trhy, odhadl počet IT specialistů, kteří od roku 2022 nenávratně odešli, na 170 tisíc lidí.

