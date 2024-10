Čínské banky začaly odmítat spolupráci s prodejci na ruských trzích

2. 10. 2024

Čínské banky začaly častěji odmítat platby zákazníkům, kteří nakupují zboží pro ruské trhy v Číně. V lednu až srpnu 2024 představovala Čína 51,1 % všech přeshraničních plateb uskutečněných prodejci domácích internetových obchodů. To je o 16,7 procentního bodu méně než ve stejném období loňského roku, ukázala studie společnosti Modulbank a PRO Wildberries Center for Entrepreneurship Development and Support.