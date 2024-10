BBC: Jaká bude reakce Izraele na íránský útok?

3. 10. 2024

Moderátorka, pořad Today, BBC Radio 4, čtvrtek 3. října 2024, 8.10 ráno:



Svět stále čeká, jaká bude reakce Izraele na ten útok Íránu v úterý večer, kdy bylo na Izrael vypáleno téměř 200 balistických raket. Prezident Biden v noci na čtvrtek prohlásil, že nepodporuje útok Izraele na íránská jaderná zařízení jako odpověď. A přestože má Izrael právo na odvetu, jakákoli reakce by měla být přiměřená. Izraelští představitelé však nadále tvrdí, že Írán za to zaplatí, a jak řekl jeho velvyslanec v OSN, odveta bude horší, než si Íránci kdy dokázali představit. Stále však nevíme jaká. Mezitím izraelské obranné síly pokračovaly v úderech na Libanon a v dalších pozemních operacích a ztratily při tom osm vojáků. Jeremy Bowen, náš mezinárodní redaktor, je v Jeruzalémě. Ten vývoj, tedy přes noc, pokud jde o to, co víme o reakci nebo co nevíme, co k tomu můžeme říct?







Jeremy Bowen: No, vojenské operace kolem pozemní invaze pokračují. A myslím, že hlavní otázka, kterou si všichni kladou, je, co bude Izrael dělat dál? Protože to rozhodne o rychlosti, s jakou tato krize bude pokračovat a sklouzne do totální mnohem smrtonosnější, ještě smrtonosnější a katastrofálnější války, která už probíhá. Reakce Izraele je klíčová. Z hlediska toho, zda se tento druh spirály směrem dolů urychlí, nebo zda se ji vůbec podaří stabilizovat.





Moderátorka: Včera jsem se ptal izraelské velvyslankyně ve Velké Británii Cipi Livniové, jestli by se dalo izraelskými kroky zabránit úplné válce, a ona to řekla takhle nějak. Poslechněte si ji.





Cipi Livni: „Když Izrael likviduje ty teroristické proxy Íránu, minimalizujeme tím problémy v regionu, děláme Libanon lepším místem. Děláme Sýrii lepším místem, takže vlastně je to naopak, když nebudeme řešit tu agresi, když zvolíme appeasement, tak skončíme s tím, že tato velmoc, oni chtějí mít jaderné schopnosti, aby ovládli Blízký východ, a to dělají.“





Moderátorka: Jeremy, co si o tom myslíte jako o vhledu do izraelské mentality?





Jeremy Bowen: No, paní velvyslankyně je člověk, který předtím, než skončil v Británii, byla velmi silně ultrapravicová politička podporující Netanjahua. A to je odraz této perspektivy v izraelské politice a je to do značné míry perspektiva, která je v centru myšlení vlády, jak se domnívám. Takže Izrael dosahuje taktických vítězství. Například Hizballáhu způsobil obrovské škody.





Myslím, že mnoho Libanonců by nesouhlasilo s tím, co řekla, že díky tomu je Libanon v tuto chvíli nutně lepším místem, ne proto, že by milovali Hizballáh, ale kvůli škodám, které byly způsobeny, a počtu lidí, kteří byli zabiti.





Otázkou však je, zda se taktická vítězství Izraele promítají do strategických zisků. A je tu tato, myslím, že ne příliš přesvědčivá myšlenka "eskalace k deeskalaci", o které mluvili i Američané, která v podstatě znamená, že udeříte na své nepřátele tak tvrdě, jak jen můžete, a budete souhlasit, že budou donuceni se stáhnout a zastavit palbu. Ovšem ony neexistují důkazy, že se to nyní skutečně děje.





Izrael se snažil, pokud jde o Libanon, v každé generaci od 70. let prosadit vojenské řešení, nejprve to byli Palestinci, pak Hizballáh a další šíitské skupiny, a neuspěl. Dnes ráno napsal saúdský ministr zahraničí ve FT že diplomacie je vlastně jediné řešení, řekl. musí dojít k palestinské státnosti a celkovému mírovému urovnání, řekl. Státnost je spíše předpokladem míru než jeho vedlejším produktem, takže existují dva velmi odlišné názory na to, jak přinést stabilitu, bezpečnost a mír všem stranám.

Moderátorka: Což je zajímavé také po předchozím rozhovoru, pro ty, kteří to nestihli, stojí za to si ho poslechnout, libanonského velvyslance ve Velké Británii, který mluví o tom, že Hizballáh nyní střílí v sebeobraně.





A stále chce diplomatické řešení, ale také pohled na akce Hizballáhu, který pokračuje ve střelbě, jak jste také jistě viděli, když vzal novináře do určité enklávy v Bejrútu. Jak víte, současně probíhá také mediální válka. Je fascinující slyšet, jak se s tím Libanon snaží vypořádat, nebo ne.







Jeremy Bowen: Moderní válka je celá o tom, že se strany snaží vyhrát i na mediálním bojišti. Je to pro všechny strany super důležité. Podívejte se, jsou různé názory na to, jak by měli postupovat, a Izrael věří, že převzetí ofenzívy způsobí, že se dostane ze slepé uličky, vymaní se z té opotřebovávací války, kterou vedli na hranicích.





Ale nezapomínejme, že před necelým týdnem Američané velmi tvrdě prosazovali 21denní příměří a Netanjahu to odmítl. A krátce poté dal povolení k zabití vůdce Hizballáhu, Hasana Nasralláha.





Myslím, že americké signály v této věci jsou zajímavé. Joe Biden říká, abyste na ta jaderná zařízení neútočili, nedělejte to.





Izrael vlastně v posledním roce poměrně často ignoroval věci, o které je Biden veřejně žádal. Udělají to i tentokrát? Myslím si, že jaderná zařízení jsou něco, co podle zpráv z Izraele naznačuje, že na ně neuvažují udeřit, ale myslím si, že i od Američanů přicházejí různé smíšené zprávy, které v podstatě říkají věci jako neeskalujte, jděte cestou diplomacie, ale pokud se věci pokazí, podpoříme vás.





Přes Atlantik se blíží další americká úderná skupina letadlových lodí. Je tedy otázkou, zda Izraelci poslouchají to, co Biden říká mimo své letadlo, nebo známky vojenské podpory, které se jim dostává jako pojistky pro to, co dělají, od jejich nejvěrnějšího spojence.









