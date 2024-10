Zánik sociální demokracie v ČR byl zpečetěn

6. 10. 2024 / Richard F. Vlasák

čas čtení 7 minut

To, čeho jsme byli v sobotu svědky a co levičáky zaměstnávalo minulé týdny, zabralo v hlavním zpravodajském pořadu ČT menší stopáž než zpráva o hromadném focení na mostě v Náměšti. A přece, stalo se něco historického - zánik sociální demokracie jako hodnotové strany a jednoho z pilířů demokratické republiky, byl zpečetěn. To, čeho jsme byli v sobotu svědky a co levičáky zaměstnávalo minulé týdny, zabralo v hlavním zpravodajském pořadu ČT menší stopáž než zpráva o hromadném focení na mostě v Náměšti. A přece, stalo se něco historického - zánik sociální demokracie jako hodnotové strany a jednoho z pilířů demokratické republiky, byl zpečetěn.

Delegátky a delegáti dychtiví už, už se vyhrabat z marastu posledních let, a za panického strachu, že už nikdy neuvidí parlamentní budovu, leda na obrázku, zvolili J. Maláčovou.





I politické panoptikum, které novou šéfovou nejstarší politické strany bude doprovázet a v postupném slučování v koalici s KSČM zazdívat všechny hodnoty sociální demokracie, stojí za pozornost.





Je tu Luboš Zaorálek, který dvakrát vedl Soc Dem k naprosté porážce - poslední parlamentní a evropské volby. I tentokrát neúnavně objížděl regionální konference, i tentokrát sliboval hory, doly černý les.

Pak tu máme pana Scherfera z kraje Ústeckého - znám ten region prolezlý korupcí, chudobou a negramotností, dělám tam faráře, gratuluji z Rumburku. Odtud jsem si nevšiml, že by nový pan místopředseda s jedním z těchto problémů něco dělal.





Naopak, pouštěl do éteru takové nesmysly, že by jimi zaplnili Dikobraz. A kdo stojí za touto koalicí, kdo patřil mezi její strůjce? Jistý pan Chvojka. Jeho napojení ANO se bude ještě hodit, příští rok.





Co bude dál? Na dalších pár týdnů jsou naplánovány čistky v Lidovém domě. Mnozí měli strach, takový přítel Ulrych, kterého diváci DVTV znají jako komiksovou postavu rozdávající peníze druhých, změnil kabát.





Všechno, co vonělo po liberální křídle Soc Dem, musí pryč. Bojím se o Masarykovu demokratickou (to se určitě vyškrtne) akademii (to asi taky, zní to moc elitářsky), a možná, že vypustí i jméno prvého prezidenta, když on, nešťastník, bojoval proti komunistům na Lánsku svými penězi (nechal postavit školu a tak.).





A vůbec jeho manželka byla taky dost woke , prosazovala ženská volební práva a to se K. Konečné líbit určitě nebude.





Nechám již toho moralizování, nikdo na ně není zvědav, a už teprve ne delegátky a delegáti sjezdu. Strachuji se, co řeknou spřátelené strany v Evropě, když v české sociální demokracii zavládne česká Sahra Wagenknecht - to je německá politička, která má plná ústa řečí a jejím jediným výsledkem bylo vítězství AfD v Duryňsku, když sebrala hlasy tamější Levici (tady by její čeští příznivci měli zpozornět).





Nebude nad Soc Dem také viset Damoklův meč, jako nad stranami na Slovensku a v Maďarsku?





Na druhé straně ale nešťastné účastníky pohřbu chápu. Jak měli získat sociálně demokratickou průpravu, když na komunikaci, vzdělávání a diskuse předchozí vedení, slušně řečeno, kašlalo. Proč došlo k změně názvu strany? Jak měli socdemačky a socdemáci vědět, co je dobré a co ne, když vedení odsouhlasovalo jednu koalici s nedemokratickými stranami za druhou - tu Tábor společně s SPD, tu Ústecký kraj se Stačilo!.





Nelze chtít páteř po někom, kdo ji nevidí u svých představených. Nelze chtít po někom kapku politické prozíravosti, když měl kandidát liberálního křídla jeden týden. Co dělali "liberálové" v posledních letech, co dokázali? Nic, i oni jsou tedy vinnými a nemají žádné morální právo se dívat na své "přítelkyně a přátele z domu smutku" z patra. A co budou dělat teď? Hrát si na oběť? Trochu laciné...





Do prosince bude upečeno nejen cukroví, ale i koalice s komunisty. Chci vidět, jak se budou mezi sebou předsedkyně přetahovat, kdo bude extrémnější ve výrazu. Když jsme hodili přes palubu hodnoty, můžeme taky Ukrajinu. Co bude dál? Inkluze? Modernizace školství, sociálních služeb? Proč by Soc Dem někdo volil, když si může vykroužkovat partu K. Konečné? Nemají komunisté daleko disciplinovanější voliče?





Koalice vyděděných, podporovaná místními oligarchy a kmotry (pozdrav z Hluboké zafungoval - JM získala krásný titulek v TV Prima, i další média se zasnažila/co zmohlo jedno z mála nezávislých médií - Britské listy proti kanonádě silných mediálních domů!) si dnes zprivatizovala Soc Dem.





Nová "pseudolevicová" koalice putuje k parlamentním volbám. Když se Andrej B. dobře vyspí, vezme straničku třeba do koalice. Jenže oslabená Soc Dem zde bude hrát třetí housle; ta tam jsou časy, kdy mohla něco diktovat.





Ano, trochu se možná zvýší důchody, jenže nečekejte důchodovou reformu, tu JM neprosadila za příznivější konstelace; nečekejte zlepšení situace zdravotních sester nebo pečovatelek, přece by AB nezavedl „superhrubou“ mzdu, z níž se plnila státní kasa?





Přátelé, nebuďte naivní, kapři si rybník nikdy nevypustí. Myslíte si, že se dostaneme z postavení montovny? Všem přece vyhovuje a o nutných změnách ve školství mluvila JM v rozhovorech, aby opila rohlíkem zbytek lidí, který ji až do prosince bude věřit, že žádnou koalici s KSČM neměla připravenu.





Zapomeňte na to, že se Soc Dem od nynějška bude zastávat menšin, nebo, nedej Bože přírody, mluvit o ekologii, modernizaci ekonomiky, to by mocným lezlo de peněz, to je lépe dál lidi ohlupovat nacionalismem, xenofobií a nechat je dupat po nejslabších členech společnosti, lidech bez práce a uprchlících.





Rád bych ještě utlumil jásavý smích, který se tady line z hrdel našich extrémněji naladěných přátel.





Vyhráli jste, o tom žádná. Jenže, abyste mohli prosadit levicovou agendu, musíte pro ni mít souhlas většiny společnosti a ten v ČR dlouho nenastane, i když vláda Petra Fialy ožebračuje (tohle slovo si od JM půjčím) obyvatelstvo; oligarchové vám to nedovolí a příští revoluce, bohužel, přijde, jak ukazují výsledky voleb v Evropě, z krajní pravice.





Budete na ni připraveni? S Konečnou určitě.





Pravicoví novináři vycítili příležitost si do Soc dem ještě po výsledku sjezdu naposledy kopnout, díky za to. Ztrácíte oporu těch nenáviděných levicových liberálů, na nimiž s takovým gustem ohrnujete nosem. Smůla, že jsou to často lokální opinion makeři, lidé jim v regionech důvěřují. A proč by dál podporovali levici, když dostávají z obou stran, z pravicového mean streamu i z těch "správňáckých" pozic.





O mě se bát nemusíte, moje rodinné kořeny jsou sociálně demokratické, a tak třeba tady nebo na BL nebo jinde, budu JM kritizovat zleva.



































































