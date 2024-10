Izrael vyvraždil na Západním břehu Jordánu 17 civilistů včetně dvou dětí. Letecky bombardoval kavárnu

5. 10. 2024

Bombardování letadly, které je na Západním břehu Jordánu extrémně vzácné, a nejméně 18 mrtvých. Zlikvidovaná kavárna. Majitel Nimer Fajád přišel o bratra.

„Rakety, jsme zvyklí na rakety,, výbušné drony. Ale ten zvuk byl tak silný, že jsme ho neslyšeli od roku 2002. Rakety, mířily na civilní budovy, rodina, byla vyhlazena. Co udělali špatně?

Střela zasáhla střechu, pronikla až na úroveň země a rozmetala spící čtyřčlennou rodinu na kusy. Těla a části těl do nemocniční márnice šance na poslední rozloučení u zakrvácených lednic.



Když přijdete na místo, jako je toto, musíte si položit otázku, do jaké míry Izrael útočí a zabíjí ty, které nazývá teroristy, a do jaké míry pouze rekrutuje novou generaci palestinských bojovníků.

Přinášíme další pokračování vynikajícího mnohostranného zpravodajství Channel 4 News z Blízkého východu, jaké v českém prostředí není k dispozici:







Moderátor z Bejrútu, Channel 4 News, pátek 4. října 2024, 19 hodin: Íránský nejvyšší vůdce při pátečních modlitbách brojí proti Izraeli vyhrožuje, že jeho bombardování a zabíjení civilistů povede k jeho likvidaci. Íránský nejvyšší vůdce při pátečních modlitbách brojí proti Izraeli vyhrožuje, že jeho bombardování a zabíjení civilistů povede k jeho likvidaci.

„Zdvojnásobte své úsilí a schopnosti, posilte svou jednotu a postavte se agresivnímu nepříteli a zmařte jeho plány.“

Izrael zabil 18 Palestinců na Západním břehu Jordánu při nejsmrtonosnějším použití tamních bojových letadel za posledních téměř 20 let s tvrzením, že zabil teroristy, kteří plánují další útok ve stylu 7. října. Dobrý večer z libanonského hlavního města Bejrútu, které dnes navštívil íránský ministr zahraničí, zatímco celý region čeká na slíbenou odvetu Izraele vůči Íránu. Z Teheránu však přicházejí smíšené zprávy.

Ajatolláh hovoří zuřivě, ale jeho ministr tvrdí, že příměří je stále možné. Izraelci, jejichž vpád se zdá být den ode dne méně omezený, varovali obyvatele mnoha dalších oblastí na jihu Libanonu, aby je opustili. Hizballáh vypálil na Izrael 180 raket, z nichž většina byla sestřelena. Izrael uvedl, že zabil 250 bojovníků Hizballáhu a ztratil dva vlastní. V hlavním městě Bejrútu došlo k dalším masivním náletům, tentokrát zaměřeným na možné nástupce Hasana Nasralláha.

Dnes v noci varovala OSN, že oběti na životech libanonských civilistů jsou naprosto nepřijatelné, protože izraelské nálety pokračují, zatímco na severní Izrael bylo vypáleno téměř 200 raket, aniž by byly hlášeny větší škody.





V noci na dnešek otřásly jižním předměstím Bejrútu mohutné výbuchy, mimo jiné v blízkosti hlavního letiště ve městě. Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na ústřední zpravodajskou centrálu Hizballáhu. Rovněž nařídila civilistům, aby evakuovali dalších 35 vesnic v jižním Libanonu a vydali se na sever od řeky Awali, a Izrael bombardoval hlavní silnici do Sýrie a uzavřel hraniční přechod, který podle něj Hizballáh využívá k přepravě vojenského vybavení do Libanonu.





Hizballáh tvrdí, že dnes provedl několik útoků na Izrael. Vypálil rakety na základnu Ilaniya a spustil varovné sirény v Haifě a izraelská armáda oznámila, že dva její vojáci byli včera zabiti na Golanských výšinách a 24 jich bylo zraněno při útoku bezpilotního letounu vypuštěného z Íránu.





Mezitím došlo k ojedinělému izraelskému úderu na okupovaném Západním břehu Jordánu, a to na kavárnu v uprchlickém táboře Tulkarm, při němž zahynul vysoký velitel Hamásu a sedmnáct dalších osob. Od 7. října bylo při útocích na Západním břehu Jordánu zabito více než 700 lidí. A podle zdravotníků pokračující izraelské bombardování v pásmu Gazy dnes zabilo nejméně 29 Palestinců. Dnes večer vysíláme živě z Bejrútu, Jeruzaléma a Tyru v jižním Libanonu, odkud nám tuto zprávu poslal náš zahraniční zpravodaj Secunder Kermani.





Secunder Kermani: Noční oblohu v Bejrútu ozývají mohutné výbuchy. Jedná se o jedno z nejprudších izraelských bombardování v této válce. Dnes ráno slyšíme, že pevnost Hizballáhu v jižním Bejrútu stále doutná. Cílem je údajně muž, který je tipován na nového vůdce Hizballáhu, Noční oblohu v Bejrútu ozývají mohutné výbuchy. Jedná se o jedno z nejprudších izraelských bombardování v této válce. Dnes ráno slyšíme, že pevnost Hizballáhu v jižním Bejrútu stále doutná. Cílem je údajně muž, který je tipován na nového vůdce Hizballáhu, Hashem Safieddine , bratranec jeho předchůdce Hassana Nasrallaha, zabitého minulý týden. V Teheránu dnes při pátečních modlitbách promluvil v arabštině klíčový podporovatel Hizballáhu, íránský nejvyšší vůdce, a vyslal svému bojujícímu spojenci poselství podpory.





„Zdvojnásobte své úsilí. Posilujte svou jednotu a postavte se agresivnímu nepříteli a zmařte jeho plány,“ řekl.





Zatímco Írán očekává odpověď Izraele na svůj obrovský raketový útok ze začátku tohoto týdne, režim zveřejnil nové záběry svých sil, jak se připravují na spuštění palby. Mnoho Íránců je však nyní hluboce znepokojeno tím, co bude následovat.





Íránský ministr zahraničí při návštěvě Bejrútu prohlásil, že Írán neusiluje o další eskalaci, pokud Izrael nezaútočí na zemi, což se zdá nepravděpodobné. Izraelští vojáci stále operují v jižním Libanonu a dnes uvedli, že od začátku války zabili více než 250 bojovníků Hizballáhu. Na obloze nad hranicemi jsou v akci izraelské systémy protivzdušné obrany, které zachycují rakety Hizballáhu. Z naší pozice v jižním Libanonu pohled na další izraelské nálety.





A na prázdném pozemku narychlo pohřbené další dvě oběti války. Dva muži zabití nedaleko hranic. Důstojnější poslední rozloučení v jejich vlastní vesnici bude muset počkat, dokud neskončí krveprolití. Kde zjevně počítají s tím, že budou pohřbívat mnohem více mrtvých, tady je vidět velikost tohoto příkopu, který byl vykopán pro použití jako masový hrob.





Násilnosti přinutily více než milion lidí opustit své domovy a vydat se na cestu do Sýrie, která je dnes hluboce znepokojena Izraelem, který tvrdí, že Hizballáh využívá přechod k pašování zbraní. Uprchlíci se vydávají na cestu pěšky, kolem kráteru, který po nich zůstal. Tato škola v Tyru na jihu Libanonu je nyní jedním ze stovek míst po celé zemi, kde jsou ubytovány vysídlené rodiny.





"Které věci jste si vzali s sebou?"





"Oblečení."





"Jen oblečení? Spoustu věcí jste nechali doma. Myslíte si, že se budete moci v dohledné době vrátit domů?"





"Ano, jistě. Ano, samozřejmě."





"Proč?"





"Chci si hrát s kamarádkami a vrátit se do naší čtvrti, abychom mohli zase škádlit malé děti."





Reportér: Ale nikdo neví, jestli to bude trvat týdny nebo měsíce, než tento konflikt skončí, a kolik dalších životů bude ztraceno.





Organizace spojených národů dnes uvedla, že většina přístřešků tady v Libanonu pro vysídlené lidi je už plná, a jak se tady humanitární krize zrychluje, několik nemocnic v jižním Libanonu dnes uvedlo, že zastavují své služby. Jedna z nich, v Marja Youn, byla nedaleko svého vchodu zasažena izraelským úderem, při kterém nebyl zabit žádný zaměstnanec, ale několik členů civilní obrany napojené na Hizballáh, jak nám bylo řečeno. Dostáváme stále více zpráv, zdá se, z izraelských médií, které naznačují, že izraelské bezpečnostní složky věří, že se jim podařilo zabít nového vůdce Hizballáhu, Hašema Safieddína , při těch velmi silných úderech v Bejrútu včera večer. Oficiální potvrzení ani z jedné strany.





Je jasné, že Izrael zasadil Hizballáhu v posledních několika týdnech bezprecedentní a zničující údery, ale zároveň je Hizballáh stále schopen odpalovat rakety a střely na severní Izrael a z toho mála, co se dozvídáme o situaci přímo na hranicích, kdy se zdá, že se tam jejich bojovníci střetávají s izraelskými vojáky. Dnes bylo také oznámeno, že na okupovaných Golanských výšinách byli zabiti dva izraelští vojáci a asi dvě desítky jich byly zraněny při útoku dronem, který provedly irácké milice podporované Íránem. Je to poprvé, co tyto milice způsobily izraelské oběti na životech, a myslím, že je velmi pravděpodobné, že se nyní dočkáme izraelských úderů zaměřených na ně v rámci dalšího rozšíření této války.





Moderátor z Bejrútu: To byl Secunder Kermani. Jak jste viděli v té reportáži, dnes ráno přiletěl do Bejrútu íránský ministr zahraničí. Byl jsem na jeho tiskové konferenci, kde varoval před silnější odvetou, pokud Izrael zaútočí na jeho zemi.





„Jaký je váš vzkaz Izraeli?!





"Pokud jde o příměří. Mluvil jsem s libanonskými představiteli a jsme v kontaktu s dalšími zeměmi s cílem uzavřít příměří. Podporujeme úsilí o příměří za těchto podmínek. Zaprvé, zachování práv libanonského lidu. Za druhé, že je akceptováno hnutím odporu, a za třetí, že se jedná o současné příměří s Gazou."





Moderátor: Úder, při němž na okupovaném Západním břehu Jordánu zahynulo 18 Palestinců, byl nejsmrtelnějším v oblasti za poslední roky. IDF uvedly, že úder byl zaměřen na velitele Hamásu, který plánoval bezprostřední teroristický útok uvnitř Izraele 7. října, ale podle svědků byla zabita také čtyřčlenná rodina, včetně dvou dětí, uvedl náš hlavní zpravodaj. Alex Thompson byl na Západním břehu Jordánu. Nyní je zpět v Jeruzalémě. Alexi?





Alex Thompson: Ano, Krishnane, k tomu se dostaneme za chvíli, to, co dnes večer v Izraeli dominuje, je něco poměrně všedního. Kalendář, ze kterého se vynořujeme po několika dnech státního svátku na Nový rok. Pak máme samozřejmě víkend, pak je pondělí výročí začátku této války samozřejmě 7. října. Co se tedy bude dít o víkendu? No, to nevíme, ale určitě se do jisté míry spekuluje o tom, že by to mohl být čas, kdy Izrael splní svůj slib a pomstí se Íránu za těch 181 raket vypálených na Izrael na začátku tohoto týdne.





Ano, ta dnešní událost na Západním břehu zůstává zahalena válečnou mlhou. Jistě, o tom není moc pochyb. Ale na čem se nyní všechny strany shodují, a já do toho zahrnuji konkrétně Izraelce, je to, že o život přišlo také značné množství civilistů, mezi nimi i děti.





Připadá mi to jako další eskalace ze strany Izraele, bombardování letadly, které je na Západním břehu Jordánu extrémně vzácné, a nejméně 18 mrtvých. Zlikvidovaná kavárna. Majitel Nimer Fajád přišel o bratra.





„Rakety, jsme zvyklí na rakety,, výbušné drony. Ale ten zvuk byl tak silný, že jsme ho neslyšeli od roku 2002. Rakety, mířily na civilní budovy, rodina, byla vyhlazena. Co udělali špatně?





Střela zasáhla střechu, pronikla až na úroveň země a rozmetala spící čtyřčlennou rodinu na kusy. Těla a části těl do nemocniční márnice šance na poslední rozloučení u zakrvácených lednic.





Zranění na pohotovostní oddělení. Izrael tvrdí, že se zaměřil na místního velitele Hamásu, a cituje několik dalších teroristů. Hamas to zatím nepotvrdil. Islámský džihád však uvedl, že byl zabit jeden z jeho bojovníků. Izrael tvrdí, že zabil Zahiho Orfiho, místního velitele Hamásu. Tvrdí, že plánoval útok na výročí 7. října. Pro toto tvrzení neposkytl žádný důkaz. Ale všechny strany, včetně Izraele, zde kromě mnoha civilistů zemřely.





Diplomatické úsilí o ukončení toho všeho, nejen zde na Blízkém východě, ale po celém světě, je, slušně řečeno, bezvýznamné. Ať je to jakkoli, poteče krev a bude jí ještě víc. A musíte si položit otázku, když přijdete na místo, jako je toto, musíte si položit otázku, do jaké míry Izrael útočí a zabíjí ty, které nazývá teroristy, a do jaké míry pouze rekrutuje novou generaci palestinských bojovníků?





Affir Luisi, 24 let, byl zabit. Mluvili jsme s jeho otcem.





„Izraelci tedy říkají, že na toto místo útočí, protože chtěli zabíjet a zabíjeli teroristy. Co na to říkáte?“





„Většina lidí jsou civilisté, a když přijdete na pohřeb, uvidíte to. To je výmluva, kterou používají vždycky.“







I když se blížili ozbrojení bojovníci Islámského džihádu, jeden muž otevřeně říká, že všechny strany musí přestat.







„Tyto akce vedou k násilí.“







Takže říkáte Izraeli, přestaňte. Ale také říkáte Hamásu, Hizballáhu. Přestaňte.







„Všechny, všechny, všechny, všechny, všechny strany by měly přestat“.







Hamás a Hizballáh, všichni?







„Všechny, všechny, všechny, všechny, všechny tyto subjekty by měly přestat“.







V tu chvíli nás těžce ozbrojený bojovník Islámského džihádu zdvořile požádal, abychom odešli. Odešli jsme.







V blízkosti se recitovaly verše z koránu při improvizovaném pouličním čekání. V ulicích svolává tlampač lidi nikoli k modlitbě, ale k hromadnému pohřbu. Dnes odpoledne v Tulkarimu. Ve městě, které je ohniskem konfliktu a často na něj izraelské síly pořádají razie, se samozřejmě sešly stovky lidí. Některá těla byla zabalena do palestinské vlajky, jiná do vlajky Hamásu. Možná Izraelci skutečně zasáhli svůj cíl, ale za cenu nevinných životů, srdcí, myslí?





Moderátor: Nyní se ke mně z New Yorku připojuje izraelský velvyslanec při OSN Danny Danone. Pane velvyslanče, děkuji, že jste se k nám připojil. Organizace, které jste členem, OSN, říká, že dopad vaší války v Libanonu na civilisty je naprosto nepřijatelný. Vám je to jedno?





Danny Danone: Není nám lhostejná žádná ztráta na životech civilistů, a to ani v Izraeli. Dovedete si to představit, ale vina je na straně Hamásu a Hizballáhu, a já vám chci připomenout, že válka začala bez jakékoli provokace z naší strany. Hizballáh začal 8. října útočit na Izrael pouze proto, aby projevil solidaritu s Hamásem. To je důvod, proč jsme nyní v konfliktu s Libanonem. Proto si myslím, že když se podíváte na ztráty na obou stranách, vina leží na bedrech Hizballáhu. Tečka. A mimochodem, oni to mohou každou chvíli zastavit. Je třeba udělat dvě rychlé věci. Přestat ostřelovat Izrael a přesunout své teroristy od hranic na sever od řeky Litani, jak rozhodla Rada bezpečnosti v roce 2006. A pak nedojde k eskalaci a můžeme jít dál.





Moderátor: Ale přestanete pak? Protože v současné době vyklízíte vesnice daleko na sever od řeky Litani. Říkáte lidem, aby šli na sever od řeky Awali, což je o mnoho kilometrů dál. Takže tento vpád do Libanonu není omezen rozsahem a oblastí, jak jste říkali na začátku.



Danny Danone: Ale říkám vám zcela jasně, že jsme chtěli realizovat nejenom o ní mluvit, ale realizovat rezoluci 1701. Která v podstatě říká, že jediná vojenská síla, která bude připuštěna vedle naší hranice jižně od řeky Litani, bude libanonská armáda. Víme, že tomu tak není. Víme, že libanonská armáda, ta je bohužel velmi slabá, a Hizballáh ji ovládl, a v podstatě dnes děláme to, že odhalujeme infrastrukturu, kterou si vybudovali v domech, a tunely, které připravují k použití proti Izraeli, ale jakmile se nám je podaří vytlačit na sever od řeky Litani a nebudou žádné útoky proti Izraeli, naši obyvatelé se vrátí do svých obcí a jižní Libanonci se vrátí do svých domovů. Ale říkám vám zcela jasně, že jsme chtěli realizovat nejenom o ní mluvit, ale realizovat rezoluci 1701. Která v podstatě říká, že jediná vojenská síla, která bude připuštěna vedle naší hranice jižně od řeky Litani, bude libanonská armáda. Víme, že tomu tak není. Víme, že libanonská armáda, ta je bohužel velmi slabá, a Hizballáh ji ovládl, a v podstatě dnes děláme to, že odhalujeme infrastrukturu, kterou si vybudovali v domech, a tunely, které připravují k použití proti Izraeli, ale jakmile se nám je podaří vytlačit na sever od řeky Litani a nebudou žádné útoky proti Izraeli, naši obyvatelé se vrátí do svých obcí a jižní Libanonci se vrátí do svých domovů.





Moderátor: Ale kolik Izraelců bylo zabito Hizballáhem? Protože od začátku vaší akce bylo v Libanonu zabito 2000 lidí. Kolik bylo zabito Izraelců ?





Danny Danone: Myslím, že není problém to spočítat. My litujeme ztrát na životech na obou stranách. Ale od 8. října jich máte 70 000 -.







Moderátor: Ale bylo hodně obětí na životech na izraelské straně?





Danny Danone: Ne, to ne. Máme, víte, několik desítek mrtvých a několik stovek lidí bylo zraněno a máme 70 000 Izraelců, našich uprchlíků uvnitř vlastní země. Nemohou se vrátit do svých komunit. Nemohou se vrátit už skoro rok, příští týden, příští týden to bude rok.





Moderátor: Ale v této zemi, v Libanonu je milion uprchlíků.





Danny Danone: Neměli bychom vidět nějaké uprchlíky, ale aby se tak stalo, musí Hizballáh přestat útočit na Izrael. A připomínám, že to všechno začalo agresí Hizballáhu. Žádná provokace. S Libanonem nemáme žádný spor. Nemáme žádný spor o hranici. Podepíšeme s Libanonem dohodu o zemním plynu. Takže se ptáte, proč se vrací Hizballáh v Libanonu k další válce s Izraelem? To je otázka, kterou by si Libanonci měli položit.





Moderátor: Pojďme si nyní promluvit o Íránu. Objevily se zprávy, že izraelský bezpečnostní kabinet schválil vaši odvetu za íránský raketový úder.





Danny Danone: Odveta bude, to je jisté, a bude to brzy a bude to bolestivé. Víte, odpálili na Izrael téměř 200 balistických raket. To nemělo obdoby ani za druhé světové války, během německého bombardování Londýna, nikdo takové množství raket neviděl. A to je za hranicí představivosti. Díky Bohu a díky naší technologii jsme většinu z nich zachytili, ale když se podíváte na jejich záměry, člověk by si měl položit otázku, co bychom měli dělat. Myslím, že odpověď zní: měli bychom jim poslat jasný vzkaz, aby si s námi nezahrávali, a to se stane. To vám mohu zaručit.





Moderátor: Není pochyb o tom, že Írán měl v úmyslu zabíjet Izraelce, ale nakonec při tomto raketovém útoku žádní Izraelci nezahynuli. Je záměrem Izraele zabíjet Íránce?





Danny Danone: Naším záměrem není zabíjet íránské občany. Na Íráncích nám záleží, víme, že pod režimem trpí. Víme, že jsou režimem utlačováni, a doufáme, že s nimi jednoho dne budeme moci spolupracovat. Nebudeme je bombardovat. Útočíme a budeme útočit na ty, kteří útočí na nás, a znovu se podívejte na mapu. Víte, proč by měl Írán odpalovat rakety na Izrael? Jaké jsou za tím důvody? Žádný spor o hranice, žádný spor o zdroje. Je to čirá nenávist, víte, je to, jako kdybyste si položili otázku, proč nacisté napadli Evropu, vyvolali druhou světovou válku. Jde jen o čistou radikální nenávist. Je to velmi podobné. A podívejte se, kolik peněz vynakládají na své proxies, aby mohli útočit na Izrael. Je to děsivé.







Moderátor: Používáte nyní stejnou vojenskou taktiku na všech svých frontách? V této zemi, v Libanonu, jsou v současné době kvůli izraelskému bombardování uzavřeny čtyři nemocnice. Jedna nemocnice se dostala pod palbu a toto chování jsme opakovaně viděli v Gaze, kde byly nemocnice bombardovány a zabíjeni civilisté. Je nyní záměrem udělat totéž v Jemenu, v Iráku, v Sýrii a v Íránu?









Danny Danone: Nesouhlasím, jak prezentujete svou otázku, protože všechny příklady, které jste uvedl, to jsou místa, která teroristi používají k útokům na nás. Podle mezinárodního práva, když jste napadeni, máte právo se bránit. Nyní se někteří teroristé schovávají za civilisty. Schovávají se za nemocnice, ale zeptejte se sami sebe, proč na nás útočí z Iráku, z Jemenu, z Libanonu, všechny tyto útoky jsou nevyprovokované. Takže ano, budeme se mstít. Obvykle se snažíme minimalizovat civilní oběti a snažíme se zaměřit na vojenské cíle. Ale když se ti teroristé schovávají za civilisty, víte, když Velká Británie bojovala proti nacistickému Německu v Berlíně a na dalších místech, civilisté byli zabíjeni a zraňováni, protože když se nepřítel schovává za civilisty, není to pro nikoho příjemné, ale vina není na nás. Vina je na straně teroristů. Ti se dopouštějí dvojího válečného zločinu. Útočí na jeho civilisty, a schovávají se za civilisty.





Moderátor: Pane velvyslanče, opravdu vám děkuji, že jste se k nám připojil z New Yorku.

Nyní se ke mně v Bejrútu připojuje bezpečnostní analytik Ali Rizk. Co tuto zemi nyní čeká? Vzhledem k tomu, že lidé jsou vyháněni daleko na sever od Litani, vypadá to teď jako mnohem větší invaze než jste si mysleli, že to bude?





Ali Rizk: Myslím, že se izraelský přístup mění. Především jsme slyšeli o návratu osadníků, o bezpečném návratu osadníků na sever. Dnes jsme slyšeli Gallanta, izraelského ministra obrany, mluvit o likvidaci Hizballáhu. Takže si myslím, že to, co jste právě zmínil, se týká rozšíření izraelských cílů. Izraelci se stále domnívají, že po útocích na pagery, po vraždě vysokých velitelů a po vraždě vůdce Hizballáhu Sajjida Hasana Osoly mají úspěchy, takže se chtějí této hybné síly chopit bez ohledu na silné reakce Hizballáhu na místě.





Moderátor: Ale není pravda, že likvidace Hizballáhu by byla pro tuto zemi asi to nejlepší? Chci říct, že Hizballáh do této války zatáhl celý Libanon, aniž by se kohokoli zeptal, aniž by k tomu měl demokratický mandát, a obyčejní lidé na to doplácejí.





Ali Rizk: S tím nesouhlasím. Izrael vedl válku proti Libanonu dávno předtím, než Hizballáh vznikl. Izraelci mají ve zvyku zahajovat agresi proti sousedním zemím. Nyní libanonská armáda bohužel nesmí vlastnit ty zbraně, které by se vyrovnaly izraelské straně. Takže zbývá mít hnutí odporu, jako je Hizballáh.







Moderátor: Proč začal Hizballáh odpalovat rakety 8. října?





Ali Rizk: No, Hizballáh je nakonec ideologické hnutí. A chce projevit solidaritu s Gazou. Ale myslím, že důležitější je, že izraelská vláda měla na Libanon zálusk ještě před tím, co jste se odehrálo před -



Moderátor: Ale nestřílelo se. Až po 8. říjnu, kdy Hizballáh zahájil palbu. Říkáte ideologickí hnutí, to znamená, že je to vina Hizballáhu, že tato země teď čelí katastrofě.





Ali Rizk: Dovolte mi, abych něco objasnil. Izraelci jsou už dlouho proti Hizballáhu Ben Gevier, Smotrich. Ohledně útoku Hamásu, mnoho lidí říká, že si toho Izrael nevšíml proto, že se Izrael nepřiměřeně zaměřil na Hizballáh, že nevěnoval dostatečnou pozornost frontě v Gaze, frontě Hamásu.



To vám dává představu o tom, jak moc považovali Hizballáh za hrozbu. Teď se mě ptáte, proč odpalují rakety. Myslím, že část toho, to musíme přiznat, souvisela s vlastní sebezáchovou Hizballáhu, zachováním sebe sama, své síly, protože z toho, co jsem slyšel od představitelů Hizballáhu na začátku konfliktu, vyplývalo, že pokud Izraelci porazí Hamas a uspějí, Hizballáh bude další na řadě. Ale myslím si, že je důležitá ještě jedna věc.





Moderátor: No, ale to bylo to, co bylo jenom tak nějak v jejich hlavách, že? Nebyly k tomu žádné skutečné důkazy.





Ali Rizk: No, žádné skutečné důkazy nebyly, ale já si to pamatuji. Po zvolení této izarelské vlády nebo po nástupu této izraelské vlády k moci si vzpomínám na všechny ty její řeči o Hizballáhu, o tom, že Hizballáh je hrozba atd. Ale myslím si, že se musíte také podívat na to, jak teď slyšíme některé izraelské pravicové osobnosti mluvit o zakládání izraelských osad v jižním Libanonu. Určitě jste tyto zprávy slyšel. Takže máte tam ideologickou vládu. V Izraeli. Která se zaměřuje nejen na Gazu, ale i mimo ni.



Moderátor: Tváří v tvář ideologickému hnutí v této zemi je to hrozný scénář.







Ali Rizk: Čelí ideologické vládě nebo ideologickému hnutí v této zemi, ale nakonec si myslím, že je to Izrael, kdo zahájil agresi. Ve svých otázkách jste před chvílí narážel na nepřiměřenost izraelského chování. Víte, je to Izrael, kdo vždy zabíjí civilisty, je to Izrael, kdo vždy zahajuje agrese. Vždyť v roce 2006, připomínám, kvůli únosu několika vojáků Izrael bombardoval civilní infrastrukturu.





Moderátor: Jen velmi stručně, dnes večer se objevily zprávy, že poslední bombardování zlikvidovalo možného nástupce Hasana Nasralláha. Je na tom něco pravdy, víte o tom?





Ali Rizk Upřímně řečeno nevím. Slyšel jsem ty zprávy. stejně jako vy, pokud je to pravda, nepochybně by to byla velmi silná rána pro hnutí, jak jste právě řekl, Safiedin je pravděpodobným nástupcem, podle toho, co jsem také slyšel. Takže by to byla zničující rána, ale nemyslím si, že můžeme Hizballáh ještě odepsat. A pokud o tom chcete nějaký důkaz, podívejte se na to, co se děje na jihu Libanonu. docela vysoký počet izraelských vojáků přišel o život v důsledku jejich pozemní konfrontace, ttam byly Hizballáhu zasazeny zničující, bezprecedentní rány. Nemyslím si však, že to nutně znamená začátek konce tohoto hnutí.









Moderátor: Závěrem, americké vojenské nálety byly podniknuty na cíle hnutí Husiů v jemenském hlavním městě Saná a v několika dalších částech země. Jak uvedl americký představitel pro televizi CBS, bylo zasaženo více než deset cílů. Původní zprávy tvrdily, že se na útoku podílely americké a britské síly, ale Spojené království uvedlo, že se útoku neúčastnilo.



Húsiové útočí na mezinárodní lodní dopravu v Rudém moři od listopadu loňského roku v rámci solidarity s Hamásem. To jsou prozatím zprávy z Bejrútu, předávám nyní slovo Jackie v Londýně.























