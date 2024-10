NATO je "nedostatečně" připraveno na rozsáhlou válku s Ruskem, říká generál Ben Hodges

4. 10. 2024

NATO postrádá adekvátní protivzdušnou obranu, vojenskou mobilitu, munici a myšlení, které by bylo plně připraveno na rozsáhlou konvenční válku, řekl 2. října americký generálporučík ve výslužbě Ben Hodges. NATO postrádá adekvátní protivzdušnou obranu, vojenskou mobilitu, munici a myšlení, které by bylo plně připraveno na rozsáhlou konvenční válku, řekl 2. října americký generálporučík ve výslužbě Ben Hodges.

V projevu na diskusi na Varšavském bezpečnostním fóru, kterého se zúčastnil Kyiv Independent, Hodges řekl, že mnoho evropských politických a vojenských lídrů si plně neuvědomuje realitu možné války s Ruskem, upozorňuje Martin Fornusek.

Od zahájení totální invaze na Ukrajinu Moskvou v roce 2022 se množí varování před střetem mezi Ruskem a NATO, přičemž mnozí pozorovatelé poukazují na nedostatečnou obranně-průmyslovou základnu a bojovou připravenost na straně Západu.

"Nemáme adekvátní protiraketovou a protivzdušnou obranu, která by chránila naše námořní přístavy, letiště a kritickou infrastrukturu," řekl Hodges.

Východní křídlo NATO má pouze 5 % schopností protivzdušné obrany potřebných k odstrašení útoku, informovaly v květnu Financial Times.

"Stále ... se nemůže rychle pohybovat po celé Evropě, takže otázka vojenské mobility je stále výzvou, kterou je třeba vyřešit," dodal generál ve výslužbě.

Pokud by se Rusko rozhodlo zaútočit na NATO, jeho síly by okamžitě zasáhly evropskou dopravní infrastrukturu, na což spojenci potřebují reagovat, komentoval generál ve výslužbě.

"Takže si představte, že by se týden toho, co se děje na Ukrajině, dělo v Gdaňsku, Klajpedě, Tallinnu nebo Bremerhavenu," poznamenal Hodges. V nejhorším scénáři by Litva musela čekat dva týdny na příchod posil, dodal důstojník ve výslužbě.

V reakci na slova své spolumluvčí, státní tajemnice rumunského ministerstva obrany Simony Cojocaru, Hodges řekl, že armády NATO musí být připraveny vyrazit mnohem rychleji, než jsou schopny v současnosti.

Podle generála ve výslužbě byly západní armády během studené války připraveny k nasazení do 24 hodin, zatímco dnešní armády tento způsob uvažování do značné míry postrádají.

NATO by mělo mít "odvahu uznat to, co považuje za hrozbu, a pak začít vytahovat munici z bunkrů, začít rozmisťovat jednotky, aby byly připraveny, a pak můžete být připraveni vyrazit za dva nebo tři dny, kde vám to hrozí." Hodges dodal, že spojenečtí lídři často váhají s reakcí dostatečně rychle a rozhodně, protože se obávají, že takové kroky by byly vnímány jako provokace.

Hodges také vyzval k investicím do cvičení a výroby munice, aby se zvýšila vojenská připravenost aliance.

"Deset a půl roku po ruské invazi na Ukrajinu stále nemůžeme poskytnout dostatek munice na týden. A vyprázdnili jsme naše bunkry, abychom pomohli."

Generál ve výslužbě nicméně dodal, že evropské země se "pohybují mnohem lepším směrem", konkrétně pochválil plánovanou vojenskou transformaci Polska.

