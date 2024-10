Deset nejzajímavějších věcí, které Izrael provedl v Gaze před 7. říjnem 2023

8. 10. 2024

čas čtení 11 minut

Dne 7. října loňského roku zaútočily na Izrael z Gazy brigády al-Kassám hnutí Hamás - milice, ke kterým se připojil palestinský Islámský džihád a některé další malé skupiny ozbrojenců. Postavily se izraelským jednotkám a nakrátko obsadily izraelskou vojenskou základnu, čímž prokázaly schopnosti vycvičené armády, a nikoliv pouze partyzánské skupiny. Kdyby se brigády al-Kassám zastavily na místě, mohli by odborníci na mezinárodní právo diskutovat o tom, zda byla operace vzhledem k právu okupovaných lidí na obranu zákonná, míní Juan Cole.

Ale pravděpodobně pod vlivem doktríny ISIL (ISIS, Daeš), která říká tawahhush neboli chovat se jako divoká zvěř (což je v přímém rozporu se středověkým islámským válečným právem), použili příslušníci Hamásu rogala k útoku na rave festival, který se konal v blízkosti několika kibbutzů v jižním Izraeli. Kulometem postříleli stovky nevinných civilistů, nahnali je do úkrytů, kde je zavraždili. Šlo o hudební akci „Supernova Sukkot Gathering“, která se konala venku během židovského svátku Šemini Atzeret poblíž kibucu Re'im. Kibucy v tomto regionu byly známé jako mírumilovné a nakloněné míru s Palestinci. Někteří z nich téměř zázračně stále jsou.

Toho dne bylo zabito přes 600 nevinných, nebojujících Izraelců, což byl jeden z nejhorších válečných zločinů spáchaných nestátním aktérem od zániku ISIL v roce 2018. Hamás také unesl stovky lidí. Některé z nich zabili izraelští vojáci, kteří měli rozkaz zabránit únosům vojenského personálu. Tato „Hannibalova směrnice“ byla podle Haaretzu 7. října rozšířena i na izraelské civilisty, takže část mrtvých civilistů byla způsobena izraelskou stranou.

Bojovníci Hamásu zranili 14 970 lidí a na několik měsíců vyhnali z domovů 150 000 Izraelců.

Mnozí pozorovatelé však poukazují na to, že pro naše historické chápání této epochální události a jejích ještě hrůznějších následků je zavádějící začínat dějiny 7. října. Evropané a Američané vnímají Izrael optikou evropského nacionalismu 20. století, antisemitismu a holocaustu tak, že Izrael přichází jako odpověď na tuto evropskou genocidu. To je však vyprávění sionistických nacionalistů a jimi přesvědčených lidí.

Bylo záhodno, aby přeživší evropští Židé byli po druhé světové válce znovu začleněni do německé, italské a francouzské společnosti: měli obdržet reparace a pomoc, aby mohli obnovit své dřívější ekonomické postavení. Odhození evropských Židů doprostřed blízkovýchodního víru zaručovalo jen další války a další tragédie. Vyhovovalo to sionistickým nacionalistům, pravděpodobně malé menšině židů, kteří jako uprchlíci utíkali o život do britské mandátní Palestiny. A vyhovovalo to i rasistické generaci Němců, Francouzů, Italů a dalších, kteří se zbavovali svého židovského obyvatelstva. Vyhovovalo to světovým velmocím - Británii, Francii, USA a Sovětskému svazu, které chtěly zasadit západního agenta doprostřed Blízkého východu, který chtěly ovládnout.

Z blízkovýchodního pohledu se projekt Izraele velmi podobá francouzskému koloniálnímu Alžírsku nebo apartheidu v Jihoafrické republice, tedy projektu evropských osadnických kolonialistů.

Dovolte mi tedy jen zrekapitulovat pozadí 7. října v Gaze a na Blízkém východě.

1. V letech 1947-48 Hagana a další milice židovské komunity usazené v britské koloniální Palestině proti vůli původního obyvatelstva vyhlásily válku jak britským úřadům, tak Palestincům, kteří usilovali o vytvoření státu. Britská Bílá kniha z roku 1939 místo toho předpokládala vznik palestinského státu do roku 1949, stejně jako britský mandát nad Irákem vyústil v irácký stát a francouzský mandát nad Sýrií v syrský stát. Představitelé sionistického hnutí byli odhodláni poslání Bílé knihy z roku 1939 zmařit a směle oznámili, že tak učiní již někdy kolem roku 1939. Sionisté vedli etnické čistky proti palestinským vesnicím a vyhnali 250 000 Palestinců do Gazy, kde žilo 80 000 prosperujících zemědělců, majitelů sadů a řemeslníků. (Celkem bylo vyhnáno ze svých domovů asi 750 000 Palestinců).

Jakmile byli palestinští uprchlíci uzavřeni v Gaze, Izraelci prohlásili, že se nikdy nemohou vrátit do svých domovů ve městech jako Beeršeba a Najd, která se stala izraelskými městy (Najd zůstal v troskách, ale na jeho pozemcích byl postaven nedaleký Sderot). Palestinci přišli o všechno. Neměli žádné peníze. Jejich nemovitý kapitál byl pryč. Přišli o své farmy. Židovské rodiny se nastěhovaly do jejich domů, používaly jejich nádobí, ukradly jejich dobytek, obdělávaly jejich půdu a sklízely palestinskou úrodu. Palestinští uprchlíci za tuto obrovskou ztrátu majetku nedostali žádné odškodnění.

2. Izraelci také ukradli půdu obyvatelům Gazy táhnoucí se směrem k Negevu - jejich pomerančové sady a datlové palmy. Izrael vytvořil z Gazy „pásmo“, odtržené od hospodářského zázemí a odříznuté od trhů v Akce, Týru a Betlémě. Nevěsty v Betlémě používaly na své svatební šaty pestrobarevné látky tkané v Gaze.

3. Palestinci z Gazy se v roce 1948 stali osobami bez státní příslušnosti. Již 76 let nemají žádný stát. Žádná jiná populace na světě nebyla 76 let bez státu. Neměli žádnou původní vládu a žádnou kontrolu nad vlastními zdroji.

4. Ben Gurion a někteří další izraelští představitelé měli ambice rozšířit izraelské území na úkor svých sousedů, pokukovali po jižním Libanonu, egyptském Sinaji a palestinských okupovaných územích. Británie a USA podporovaly agresivní darebácký stát v srdci Blízkého východu. Izrael si v roce 1956 došel pro Palestince v Gaze a krátce se je pokusil obsadit, ale prezident Ike Eisenhower, rozzuřený kvůli zahájení útočné války proti Egyptu v předvečer amerických prezidentských voleb, jej donutil, aby se stáhnul.

5. Izraelská armáda po celá 60. léta spřádala plány, jak najít způsob, aby mohla obsadit palestinská území a Golanské výšiny. V roce 1967 izraelské vrchní velení pod záminkou jistých rétorických úletů egyptského prezidenta Gamála Abdela Násira přehlasovalo generála Jicaka Rabina a zahájilo rozsáhlou válku proti Egyptu, vyřadilo jeho letectvo a obsadilo Sinajský poloostrov, Golanské výšiny, Gazu a palestinský Západní břeh. Palestinci nehráli ve válce v roce 1967 žádnou roli, ale byli jejími hlavními oběťmi. Nyní se Palestinci na Západním břehu Jordánu stali osobami bez státní příslušnosti a byli okupováni cizí mocností, s níž neměli žádnou společnou identitu.

6. Po zbytek 20. století Izraelci decimovali hospodářství Gazy a na nejlepší půdu v Gaze dosadili 9 000 izraelských squatterů, kteří palestinské uprchlíky zatlačili do ještě užší části pásma, z něhož jim brali zdroje. Premiér Ariel Šaron tyto squattery v roce 2005 jednostranně odsunul ve snaze trvale oddělit Gazu od Západního břehu Jordánu a zabránit vzniku palestinského státu.

7. V roce 2006 Bushova vláda trvala na palestinských volbách. V Gaze, kde mnoho lidí volilo sekulární nacionalistickou Organizaci pro osvobození Palestiny, zvítězila fundamentalistická strana - Hamás. Hamás uspěl ve volbách, přičemž na Západním břehu získal větší podporu, než se očekávalo. Tento výsledek byl nepřijatelný pro Izrael, který zatkl palestinské poslance a ochromil novou vládu. V roce 2007 spolupracovaly USA a Izrael s OOP na zinscenování puče proti Hamásu, který uspěl na Západním břehu, ale nikoli v Gaze. Protože zvolená vláda Hamásu zůstala v Gaze, Izrael uvalil na pásmo přísný hospodářský bojkot a omezil množství povolených kalorií, aby udržel Gazany naživu. Říkalo se tomu dieta. Přísahám, že je to ta nejděsivější koloniální politika, o které jsem v 21. století četl. Děti nesměly jíst čokoládu. Nikdo nesměl mít v těle žádný tuk.

8. V letech 2008-2009, 20012, 2014 a 2021 podnikal Izrael bombardovací nálety na hustě obydlenou Gazu, při nichž zabíjel ženy a děti. Izraelci označovali toto pravidelné bombardování obydlí a civilní infrastruktury jako „sekání trávníku“. Při těchto bombardovacích kampaních byly zabity nebo zraněny tisíce Palestinců. Izraelské bombardování bylo reakcí na to, že Hamás vypálil směrem na Izrael malé podomácku vyrobené rakety, které někdy způsobily materiální škody nebo zabily nevinného Izraelce. Odpalování neřízené munice směrem k civilnímu osídlení je válečným zločinem. Všechny rakety Hamásu kromě hrstky však dopadly do pouště, zatímco izraelské kampaně „kosení trávníku“ byly jako odpověď značně nepřiměřené.

9. V letech 2018-2019 pořádali Palestinci v Gaze každý týden protesty u plotu z ostnatého drátu, který Izraelci postavili kolem největšího koncentračního tábora pod širým nebem na světě. Cílem demonstrací, kterým se přezdívalo "Velký pochod návratu “, bylo upozornit na blízkost uprchlíků k jejich původním pozemkům. Izraelská armáda nasadila profesionální odstřelovače a zastřelila 214 Palestinců, včetně 46 dětí. Odstřelovači ostrou střelbou zranili 8 000 demonstrantů, kterým často úmyslně rozstřelili kolena a do konce života je zmrzačili. Demonstranti se téměř nikdy nedostali k plotu z ostnatého drátu. Většina zastřelených se nacházela na otevřeném prostranství na území Gazy a někteří měli na sobě oblečení, které naznačovalo, že jsou zdravotníci nebo novináři. To, že izraelští odstřelovači mohli beztrestně zastřelit 8 000 většinou nebojujících Palestinců, bylo pro Benjamina Netanjahua signálem, že mu projde všechno.

10. V roce 2020 USA odloučily Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Maroko od konsensu Ligy arabských států o tom, že s Izraelem nebudou uzavírány žádné nové smlouvy, dokud nevznikne palestinský stát. Izraelské technologické start-upy dělaly s Dubají velké obchody. Ukazovalo se, že cesta k přijetí Izraele v regionu nezávisí na jeho zacházení s Palestinci, ale na jeho high-tech ekonomice a start-upech. Palestinci mohli být odsunuti na vedlejší kolej a navždy ponecháni ve svých nuzných uprchlických osadách.

Koncem roku 2022 se k moci dostala nejextrémnější pravicová vláda v dějinách Izraele, která začala otevřeně hovořit o etnické čistce Palestinců.

Celý článek v angličtině ZDE

