Ukrajina oznámila smrt 6 důstojníků KLDR v důsledku úderu ozbrojených sil Ukrajiny na ruské zařízení u Doněcku

9. 10. 2024

Více než 20 vojáků bylo 3. října zabito v důsledku raketového útoku ozbrojených sil Ukrajiny na ruský vojenský objekt u Doněcku, uvádí zdroje v ukrajinské rozvědce. Mezi mrtvými bylo šest důstojníků ze Severní Koreje, kteří se přišli setkat se svými ruskými protějšky. Další tři severokorejští vojáci byli zraněni. Více než 20 vojáků bylo 3. října zabito v důsledku raketového útoku ozbrojených sil Ukrajiny na ruský vojenský objekt u Doněcku, uvádí zdroje v ukrajinské rozvědce. Mezi mrtvými bylo šest důstojníků ze Severní Koreje, kteří se přišli setkat se svými ruskými protějšky. Další tři severokorejští vojáci byli zraněni.

Před úderem zástupci Ministerstva obrany Ruské federace předvedli severokorejským hostům výcvik ruského vojenského personálu pro útočné a obranné operace.

19. června podepsali Vladimir Putin a Kim Čong-un bilaterální smlouvu o strategickém partnerství. V souladu se smlouvou se Rusko a Severní Korea zavazují poskytovat si vzájemnou pomoc v případě agrese proti jedné ze zemí. Dokument podle Putina připouští i možnost vojensko-technické spolupráce, i když je to stále zakázáno sankcemi OSN.

Podle jihokorejské rozvědky začala KLDR od léta 2022 dodávat zbraně do Ruska na základě odpovídající žádosti Putina na pozadí vojenských neúspěchů na Ukrajině. Konkrétně bylo ze Severní Koreje do Ruska odesláno téměř 5 milionů dělostřeleckých granátů a balistických raket. V reakci na to začala Moskva dodávat tanky, letadla a technologie pro severokorejský špionážní satelitní program, řekl jihokorejský ministr obrany Shin Won-sik.

V článku pro noviny Rodong Sinmun (Dělnické noviny) zveřejněném 18. června Vladimir Putin vyjádřil vděčnost za podporu KLDR při provádění "speciální vojenské operace" na Ukrajině a ujistil, že Rusko také poskytne pomoc korejskému lidu v jeho boji za nezávislost.

20. června Putin řekl, že Rusko neplánuje přilákat severokorejské vojáky k účasti ve válce s Ukrajinou, a zdůraznil, že "to není potřeba". Již 27. června se však objevily informace o záměrech Severní Koreje vyslat ženijní jednotky na Ruskem okupovaná území Ukrajiny. Podle jihokorejské vlády Moskva slíbila, že za tuto pomoc zaplatí.

Pentagon v komentáři k těmto zprávám uvedl, že severokorejské jednotky, pokud budou vyslány na Ukrajinu, se stanou "potravou pro děla". Mluvčí Pentagonu generálmajor Pat Ryder řekl: "Kdybych byl velitelem severokorejských jednotek, zpochybnil bych vyslání svých vojáků v této funkci do zločinné války proti Ukrajině."

