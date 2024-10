„Nedisciplinovaný, nevyrovnaný a vyšinutý": uškodí Trumpovi jeho podivné chování ve volbách?

7. 10. 2024

Zatímco vždy dokázal rychle urážet, nyní je často zlomyslný a jeho projevy jsou stále více nesouvislé



„Krásné“ tělo na pláži a ‚mentálně postižený‘ soupeř. „Jedna drsná hodina“ policejní odvety, která má zastavit zločince. „Milion Rambů“ v Afghánistánu. Haiťanští přistěhovalci „žerou psy“ a „žerou kočky“. Smrt elektrickým proudem versus smrt žralokem. Ústavy pro choromyslné a samozřejmě „zesnulý velký Hannibal Lecter“.



Osmasedmdesátiletý Trump se stále častěji zadrhává nebo klopýtá ve svých slovech, což vyvolává obavy z poklesu jeho kognitivních schopností. V průzkumech proti Kamale Harrisové se propadá a ví, že porážka by mohla vést k trestnímu řízení a dokonce k vězení. Kritici tvrdí, že po deseti letech dominance v americké politice by se Trump mohl ocitnout ve fázi posledního zhroucení.



Osmasedmdesátiletý Trump se stále častěji zadrhává nebo klopýtá ve svých slovech, což vyvolává obavy z poklesu jeho kognitivních schopností. V průzkumech proti Kamale Harrisové se propadá a ví, že porážka by mohla vést k trestnímu řízení a dokonce k vězení. Kritici tvrdí, že po deseti letech dominance v americké politice by se Trump mohl ocitnout ve fázi posledního zhroucení.



Jeho verbální výstupy jsou nyní „absolutní šílenosti“, tvrdí Tara Setmayerová, bývalá ředitelka komunikace republikánů na Kapitolu. „Tohle nejsou úvahy dobře naladěného dospělého člověka. Denně dokazuje, jak je nezpůsobilý zastávat nejmocnější pozici na světě.“





Setmayerová dodává, že mainstreamová média Trumpovi většinou přihrávala, protože se intenzivně věnovala věku a mentální (ne)ostrosti Joea Bidena, když ještě kandidoval. „Nyní se pozornost soustřeďuje výhradně na Trumpa, protože je starším kandidátem v tomto závodě.“

Tento týden se Trump stal předmětem sžíravé kritiky v satirickém zpravodajském pořadu The Daily Show na stanici Comedy Central. Moderátor Jon Stewart pustil ukázku z rozhovoru, v níž se Trumpa ptal na konkrétní mechanismy, jak by se ceny snížily.









„Jsme zkoušeni a naše demokracie je v sázce, protože to, co říká Donald Trump, není jen bláznivé šílenství. Je to nebezpečné. Je to autoritářské. Je to protidemokratické. Je to ideologie nepřátelství vůči ostatním. Podle Trumpa si nejsme všichni rovni a američtí voliči se musí rozhodnout, v jaké zemi chtějí žít a jakou budoucnost chtějí zanechat svým dětem.“







Trump vždycky házel mrtvé kočky na stůl, jak se říká v metafoře, nabízel svým fanouškům vzrušení z přestupků a s radostí sledoval, jak liberálové vyjí rozhořčením. Jeho kandidatura na prezidenta v roce 2016 se vyznačovala rasově rozdělující rétorikou a neustálým proudem kontroverzí, které dominovaly zpravodajským cyklům a nutily soupeřku Hillary Clintonovou reagovat.Analýza deníku Guardian z předvolebního shromáždění, které Trump uspořádal v říjnu 2016 v Greensboro v Severní Karolíně, našla zmínky o „podvodné Hillary“ a tvrzení: „Za to, co udělala, by ji měli zavřít“. Už tehdy byl Trump posedlý velikostí davu, mediálními lžemi, které „otravují“ mysl voličů, a představou, že „celé tyto volby jsou zmanipulované“.Trump před osmi lety přinesl disciplinovanější a soustředěnější poselství. Brojil proti špatným obchodním dohodám a odříkal seznam politických priorit: největší snížení daní od dob Ronalda Reagana, odstranění regulací, obrana náboženské svobody, podpora vymahatelnosti práva, zrušení a nahrazení zdravotnické Obamacare, záchrana druhého dodatku a jmenování „skvělých soudců“ do Nejvyššího soudu.Snad nejpozoruhodnější je, že Trump tehdy požádal nezávislé a demokraty, aby se připojili k boji proti „zkorumpovanému establishmentu“, který by vrátil vládu zpět lidem. Odsoudil národní rozdělení, slíbil, že „budeme jednotným národem, národem lásky“, a zabalil to do poměrně těsných 40 minut.Dnes se Trumpovy mítinky obvykle roztahují na hodinu a půl až dvě hodiny, což, jak poznamenala Harrisová v jejich debatě, znamená, že někteří lidé odcházejí před koncem. Své rétorické kličkování se snažil Trump obhajovat jako „tkaní“ a tvrdil, že se všechny nitky spojí dohromady, aby dávaly smysl.Ale na nedávné zastávce v Prairie du Chien ve Wisconsinu „Trump přecházel z tématu na téma tak rychle, že bylo občas těžké sledovat, co má na mysli,“ uvedla agentura Associated Press. Došlo na odbočky o klimatické krizi, otci Harrisové, o tom, že jeho tělo na pláži je lepší než Bidenovo, a o mouše, která bzučela v jeho blízkosti. „Zajímalo by mě, kde se ta moucha vzala,“ řekl. „Před dvěma lety bych tady nahoře neměl ani mouchu.“Trump z roku 2024 také udává temnější tón, když se snaží definovat Harrisovou přezdívkou nebo značkou. V Prairie du Chien si vyzkoušel novou urážku: „Joe Biden se stal mentálně postiženým. Kamala se tak narodila. Ona se tak narodila. A když se nad tím zamyslíte, jen mentálně postižený člověk mohl dopustit, aby se toto stalo naší zemi. To by poznal každý.“Na jiném shromáždění v pensylvánském městě Erie vykreslil Trump děsivý obraz kriminality, která se vymkla kontrole a kterou by podle něj bylo možné ukončit „okamžitě“ jedním „opravdu drsným, hnusným dnem“ nebo „jednou drsnou hodinou“. Někteří kritici přirovnávali tuto myšlenku k dystopickému hororu Očista.Na tiskové konferenci v Milwaukee ve Wisconsinu „Trump občas přerušoval své vlastní odbočky ještě dalšími odbočkami“, jak píší New York Times. Spletl si Írán se Severní Koreou a snažil se vyslovit název Spojených arabských emirátů. O bojovnících v Afghánistánu mluvil pochvalně: „Uměli vzít nůž na krk, byli jako Rambo, jako když dáš milion Rambů - starý dobrý Sylvester Stallone byl můj kamarád. Ale je to jako nasadit milion Rambů.“Kampaň byla také prokládána bizarními vtípky o třicet let staré fiktivní postavě Hannibala Lectera a o tom, zda by bylo lepší nechat se zabít elektrickým proudem, nebo sežrat žralokem. Trump využil debaty, kterou sledovaly desítky milionů lidí, k prosazení nebezpečné lži, že haitští přistěhovalci ve Springfieldu v Ohiu požírají domácí zvířata.Je velkou chybou mluvit jen o tom, že Trump je nevyrovnaný nebo šílený. Je třeba mluvit také o tom, jak nebezpečné a zpátečnické je to, co říká.Jeho odpověď: „Zaprvé, neumí dělat rozhovor. Nikdy by nemohla udělat tento rozhovor, protože se ptáte na otázky typu, dejte mi konkrétní odpověď.“ Poté se odmlčel a odbočil od tématu, kolik si Rusko vzalo od prezidentů George W. Bushe, Baracka Obamy a Joea Bidena. „S Trumpem si Rusko nevzalo nic,“ řekl Trump.Stewart si nechal vyrobit tabulku, aby označil jeho odpovědi týkající se „konkrétních politik“. Rychle ji nahradil grafem s nápisem „Cože?“. „Asi jsem měl špatnou tabulku,“ řekl Stewart.Poté pustil další klip, který ukazoval Trumpa, jak kličkuje všude možně v odpovědi na otázku týkající se jeho plánu péče o děti, než oznámil: „Péče o děti je péče o děti.“ Třetí klip ukazoval Trumpa, jak je dotazován na tvrzení, že chce zakázat umělé oplodnění. Jeho odpověď opět divoce kličkovala, než se ustálila na větě: „Nemáme daně z věci zvané spropitné“. Stewart sáhl po novém grafu, který zněl: : „O čem to sakra mluvíte?“ ‚O čem to mluvíte?‘ zeptal se Stewart.Demokraté vidí Trumpa jako politika v úpadku. Elaine Kamarcková, bývalá úřednice ve vládě Billa Clintona, řekla: „Rozhodně ztratil krok, jak se říká. Je méně soudržný, než byl určitě před čtyřmi lety.„Dříve urážel lidi tak, aby se dostal k jednomu z jejich problémů, jako třeba 'Malý Marco' [Rubio], ale teď jen hází náhodné urážky. Ať si o Kamale Harrisové říkáte cokoli, není mentálně postižená. To je šílené. Spousta lidí si všimla, že byl občas mimo, ale teď se zdá, že je to ještě víc.“Kamarck, vedoucí pracovník v oblasti studií vládnutí v thinktanku Brookings Institution ve Washingtonu, připomíná, že v roce 2016 dokázal Trump číst z teleprompteru, jako by tomu věřil - nyní však zní, jako by tu nechtěl být. „Připomíná vám chlapce ze šesté třídy, který si něco přečetl nahlas před třídou a který je obecně naštvaný, že je tam a ne na fotbalovém hřišti.“Přesto se na mítincích bývalého prezidenta stále scházejí velké davy lidí a mnoho příznivců se zjevně baví a baví Trumpovými slovními výlevy. Kamarck dodává: „Jeden z mých přátel, který je filmový kritik - ne v politice -, sleduje Trumpovy mítinky a říká: Podívejte, ten chlap je doslova bavič a říká tyhle věci, aby se mu dav smál a tleskal.Přesto ho ti z nás, kteří se v této branži pohybují, berou vážně. Částečně je to tím, že jeho základna ho miluje, miluje tu jeho zábavu. Nejsou pro Kamalu Harrisovou - nemyslí si, že je mentálně postižená -, ale líbí se jim, že 'říká, jak to je'. Neberou ho úplně vážně a líbí se jim jeho prostořekost a vnímají to jako známku autenticity.“Knokautový humor má i zlověstný aspekt. Trump pokračuje v démonizaci přistěhovalců, prosazuje nepravdy o tom, že šíří nemoci a kradou práci občanům USA, a trafiky s rasistickými stereotypy. Hlavní část desetiletí strávil tím, že využíval úzkost a stížnosti bělochů. Nyní, když mu soudní spis z tohoto týdne připomněl právní nebezpečí, které mu hrozí v případě volební prohry, se chystá na svůj poslední útok.Allan Lichtman, profesor historie na Americké univerzitě ve Washingtonu, řekl: „Je rozhodně více neukázněný, neovládaný a vyšinutý. Tyto sklony měl vždycky, ale s přibývajícím věkem jsou mnohem větší. Věci jako Hannibal Lecter nebo žralok versus zásah elektrickým proudem jsou prostě šílené, prostě šílené a na základě toho by se o nich mělo diskutovat.„Ale je velkou chybou mluvit jen o tom, že Trump je nevyrovnaný nebo šílený. Musíte mluvit také o tom, jak nebezpečné a zpátečnické je to, co říká. Měli bychom také zdůraznit extrémní rasismus a misogynii.“Lichtman, známý modelem volebních předpovědí, který letos favorizuje Harrisovou, dodal: „Trump, který říká, že Kamala Harrisová je mentálně postižená, duševně narušená a měla tyto nedostatky už od narození, opakuje jeden z nejhorších a nejstarších stereotypů, který byl v celé americké historii používán k ponižování a shazování černochů. A to, že černoši mají ze své podstaty nedostatečné duševní schopnosti a nejsou schopni vykonávat stejnou práci jako běloši. Udivilo mě, když jsem viděl kandidáta na prezidenta Spojených států, jak opakuje tuto strašlivou starou urážku a stereotyp na adresu černochů.“Před týdnem ukazovaly poslední celostátní průměry průzkumů veřejného mínění, že Harrisová má 48,2 % oproti 44,4 % pro Trumpa, což demokratce dává náskok 3,8 bodu. Sama sebe však označuje za outsidera a souboj v nerozhodných státech zůstává příliš těsný. A tento týden Trumpův protikandidát, senátor JD Vance z Ohia, předvedl v debatě uhlazený výkon, snahu, aby Trump vypadal umírněně a přijatelně, i když podstata nebyla o nic méně drsná.Setmayerová, bývalá republikánská mluvčí, která je nyní spoluzakladatelkou projektu Seneca, superpac, jehož cílem je mobilizovat umírněné ženy ve prospěch Harrisové, řekla: „Mnozí z nás podcenili, jak hluboké jsou v této zemi jizvy křivdy, misogynie a rasové nevraživosti, a Donald Trump dává hlas, pomoc a útěchu tomu nejnižšímu společnému jmenovateli, tomu nejhoršímu v nás. To je ošklivá realita, které v Americe čelíme.