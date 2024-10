Nedostatečná vize Izraele v jeho válce na více frontách může fatálně vyjít najevo

7. 10. 2024

čas čtení 6 minut





Poté, co íránské údery poškodily základny a IDF utrpěly ztráty v Libanonu, může být podle odborníků izraelská vojenská doktrína shledána nedostatečnou





Když se Izraelci minulý týden v předvečer svátku Roš hašana přiblížili k začátku velkých svátků, začaly se šířit zprávy. Několik jednotek IDF bojujících na hranicích s Libanonem utrpělo ztráty nejméně na dvou různých místech. Vojáci zemřeli v boji a mnoho jich bylo zraněno.



Potvrzení o zraněných a mrtvých, ne-li okolnosti, posloužily Izraelcům jako drsná připomínka ran, které přicházejí ve válce, i když izraelská trestná letecká ofenziva zabila stovky Libanonců a další zranila. Smrt vojáků přišla po dvou týdnech, kdy Izrael zasadil Hizballáhu řadu úderů, včetně zavraždění vůdce skupiny Sajjida Hasana Nasralláha a většiny nejvyššího vedení. Když se Izraelci minulý týden v předvečer svátku Roš hašana přiblížili k začátku velkých svátků, začaly se šířit zprávy. Několik jednotek IDF bojujících na hranicích s Libanonem utrpělo ztráty nejméně na dvou různých místech. Vojáci zemřeli v boji a mnoho jich bylo zraněno.Potvrzení o zraněných a mrtvých, ne-li okolnosti, posloužily Izraelcům jako drsná připomínka ran, které přicházejí ve válce, i když izraelská trestná letecká ofenziva zabila stovky Libanonců a další zranila. Smrt vojáků přišla po dvou týdnech, kdy Izrael zasadil Hizballáhu řadu úderů, včetně zavraždění vůdce skupiny Sajjida Hasana Nasralláha a většiny nejvyššího vedení.



Pocit ohrožení podtrhuje i další příběh, který se minulý týden pomalu odhaloval: jak vlna íránských raket odpálených proti Izraeli nebyla tak bezvýznamná, jak původně tvrdilo izraelské vedení, a naopak ukázala, že rozsáhlý úder může nejen překonat izraelskou protiraketovou obranu, ale že Teherán může přesně odpálit hlavice na cíle, na které míří, v tomto případě na několik vojenských základen.



To vše vyvolává vážné otázky v době, kdy se Izrael připravuje na „významnou“ vojenskou odpověď Íránu za jeho raketový útok.



Po roce izraelské války, která rychle metastázuje a která se vede na více frontách a nyní zahrnuje Írán, Libanon a Gazu, Jemen, Sýrii a Irák, se nepochybná vojenská a zpravodajská převaha Izraele na několika frontách zadrhává.



Jak řekl minulý týden izraelský bezpečnostní analytik Michael Milshtein, v rozšiřující se izraelské válce došlo k „taktickým vítězstvím“, ale „chybí strategická vize“ a už vůbec neexistuje vize, která by jednotlivé fronty sjednocovala.



Jasné je, že konflikt z minulého roku vážně odhalil nově raženou izraelskou operační doktrínu, která počítala s vedením krátkých rozhodujících válek převážně proti nestátním aktérům vyzbrojeným raketami s cílem vyhnout se zatažení do rozsáhlých konfliktů na vyčerpání.



Místo toho se stal pravý opak. Izraelští představitelé se sice snažili vykreslit Hamás jako poraženou vojenskou sílu - což je v první řadě pochybná charakteristika -, a nyní připouštějí, že jako partyzánská organizace v Gaze Hamas přežívá, i když je oslabený.



Přestože Izrael zabil v Gaze více než 40 000 Palestinců, srovnal se zemí rozsáhlé oblasti tohoto pobřežního pásma a vysídlil obyvatelstvo, které opakovaně sužuje hlad, smrt a nemoci, izraelská armáda o víkendu znovu zaútočila na oblasti tohoto pásma v rámci nové operace na severu Gazy, aby zabránila přeskupení Hamásu.



Také Hizballáh, přestože utrpěl těžké ztráty ve svém vedení, si zachovává sílu bojovat na vlastním území ve vesnicích jižního Libanonu, kde měl téměř dvě desetiletí na přípravu na tento konflikt.



To vše vyvolává vážné otázky, zda má Izrael nějakou jasnější vizi pro svůj eskalující konflikt s Íránem.



Válka s Íránem na dlouhou vzdálenost, jak začínají naznačovat mnozí odborníci, by se také mohla navzdory relativní nevyváženosti schopností zvrhnout v konflikt spíše útočný, a to i přesto, že Izrael nadále plánuje rozsah vlastní reakce na raketový útok z minulého týdne.



Carmiel Arbit, vedoucí pracovník blízkovýchodního programu Atlantické rady, v rozhovoru pro Bloomberg TV popsal tuto dynamiku. „Myslím, že se na to budeme ještě dlouho dívat jako na novou realitu,“ předpověděl Arbit.



„Myslím, že otázkou prostě bude, jak často bude docházet k odplatám a zda to budou jen odplaty, nebo se to bude jen dále stupňovat. A myslím, že nadějí mezinárodního společenství je v tuto chvíli spíše odvrácení třetí světové války než tato menší opotřebovací válka.“



Nicole Grajewskiová, pracovnice Carnegie Endowment for Peace, se s tímto názorem částečně ztotožňuje a zároveň varuje, že delší série výměn názorů by mohla Teherán přimět k méně předvídatelné reakci.



„Pokračování asymetrického soupeření mezi Íránem a Izraelem hrozí, že se zvrhne v marný cyklus íránských raketových úderů a izraelských odvetných opatření, přičemž každý z nich odhalí vojenská omezení Teheránu a zároveň nedokáže změnit rovnováhu - a potenciálně přiměje Írán k zoufalejším a nepředvídatelnějším opatřením v jeho snaze o věrohodné odstrašení.“



„V dlouhodobém horizontu - a nelze předpokládat, že izraelsko-íránský konflikt brzy skončí,“ napsal hlavní vojenský analytik listu Haaretz Amos Harel, “bude docházet k soupeření mezi tempem výroby a sofistikovaností íránských útočných systémů na jedné straně a izraelských záchytných systémů na straně druhé.“



Vzhledem k tomu, že Izrael je nyní tak hluboce ponořen do rozšiřujícího se konfliktu, není jasné, zda se mu podaří uniknout tomu, co Anthony Pfaff, ředitel Institutu strategických studií na US Army War College, v srpnu nazval „eskalační pastí“.



„Pokud Izrael eskaluje,“ napsal Pfaff, “podporuje tím eskalační spirálu, která by v určitém okamžiku mohla přesáhnout jeho vojenské schopnosti.





„Pokud zvolí status quo, kdy Hamás zůstane schopen teroristických operací, pak pro zlepšení své bezpečnostní situace udělal jen málo. Ani jeden z těchto výsledků nevede k dosažení bezpečnostních cílů Izraele ... Vnucování volby mezi eskalací a statusem quo dává Íránu, potažmo Hizballáhu, výhodu a je klíčovým rysem jeho zástupné strategie.“







Podrobnosti v angličtině ZDE

0