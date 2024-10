Polib mrkev, najdi víru, posil SPOLU, napni sílu

7. 10. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 8 minut

Prý nejsme dostatečně pokroková země, protože tady udržujeme staré dobré časy. Ale není tomu tak. Vskutku naopak jsme zemí nadmíru pokrokovou. Služebníci klient-korupčního ruského systému vlády již plaze čelem vzad líbají mrkev Kmotra místo zastaralé tradice libu prstenu Mafiána. Polib mrkev, ty, jenž lačníš po kusu žvance vyrvaného ze strázně občanů této pokrokové země ve stínu zdegenerované fialové demokracie. Prý nejsme dostatečně pokroková země, protože tady udržujeme staré dobré časy. Ale není tomu tak. Vskutku naopak jsme zemí nadmíru pokrokovou. Služebníci klient-korupčního ruského systému vlády již plaze čelem vzad líbají mrkev Kmotra místo zastaralé tradice libu prstenu Mafiána. Polib mrkev, ty, jenž lačníš po kusu žvance vyrvaného ze strázně občanů této pokrokové země ve stínu zdegenerované fialové demokracie.

Střeva fialové politiky vyhřezla naposledy nevábně v kauze nezávislý, objektivní a velebený Seznam.cz. Toto závislé médium vlastní tradiční oligarcha nemravných hodnot, pravdivých lží a diktatury textu. Žádná dotace mu není cizí, daně raději platí tuhle i támhle užívaje dovednosti kyperská matka dcera česká, aby náš stát náhodou nepil z jeho tolik vydřeného spravedlivého zisku.





Inspiraci prasárnou v podání premiéra Fialy s krycím názvem: „Vyhodili jsme je, odejít však nemuseli“, začala politická čistka i v médiích volného trhu bez okolků.





Na přání fialové strany zloby, závisti a nenávisti byli totálně umravněni datoví novináři pracující na kauze Zajíček, Fiala, Bartoš.





V této ohavné příhodě návratu k bolševickým manýrám se opět naplno projevil marasmus ODS, jejich kmotrů, jejich oligarchů, jejich členů, politiků a užitečných idiotů.





Avšak ještě zásadnější je netečnost a zbabělost kolegů vyhozených datových novinářů. Po 35 letech demokracie stylu ukradneme, co můžeme, už zase novináři vědí, jak se mají chovat a co si mají myslet.





Nakolejeným vykolejený a kolenatý majitel ani nikterak nepředstírá, kterak mají zaměstnanci nezávisle psát a objektivně tvořit dle názoru jedné strany.





Na sociálních sítích bylo patrno, že na Seznamu došlo ke školení mužstva a správně vnímající novináři plně věc zdárně uchopili.





Bastlová, Šafaříková a Šídlo na síti X zachovávají pevnou politickou linii a jedou hybridní propagandu hlava nehlava, vždy jen zprava doprava.





Prý si potupnou analýzu, které se bojí celá nebojácná ODS objednala a zaplatila ničemná strana pirátská. Naštěstí pozorní straníci strany fialové Šimíček a Půr spiknutí včas odhalili, zveřejnění článku zarazili a ty dva nejlepší datové novináře na minutu vyrazili, a tak jako praví reci ochránili nezávislost Seznamu.





Ukradenou analýzu sice nikdo nečetl (krom skrínu, ke kterému se dostali hoši z ODS), leč ví se, že je falešná, lživá a nevalných hodnot, jak pravil Ondra i Jindra.





Na popud majitele museli zaměstnanci nastoupit a veřejně políbit mrkev. Ni jeden redaktor, novinář, moderátor nepozvedl palcát pravdy a nepraštil Ungera do palice a oligarchu mezi kyperské kly (pokud je mi známo).





Nicméně není vše ztraceno. I na Seznamu umí ocenit odvahu postavit se ulhanému vedení a oligarchickému majiteli. Umí držet nezávislý palec a máchat objektivní pěstí, avšak raději, když je to kapánek dál a nás se to až tak jako moc netýká zde





Citace z článku: „O stávce se začalo mluvit minulý týden po předchozím výstupu moderátora Michala Kovačiče.





V živém vysílání na konci svého pořadu si vzal neplánovaně slovo a postěžoval si na nepřiměřený tlak nadřízených, obsahové ústupky směrem k vládní garnituře a „orbanizaci“ slovenských médií (podobnost s děním na Seznamu je čistě náhodná)“.





Čili tedy ne že ne, ale ano že ano. Ptal jsem se živ nadějí na právo a spravedlnost inu novinářské hvězdy Šídla, zda i oni punktují rebélii, leč odpověď byla stupidní a ubohá.





Proto ještě jeden odkaz a ukázka pokrytectví, lhostejnosti a českého zbabělství od upadající novinářské modly české žurnalistiky Šídla zde





Co vede české novináře k tomu, by s nadšením políbili mrkev? Strach o bydlo, co prodáno jest v divokém kývání fabulujícímu majiteli, který lže, ač ví, že lže a oni ví, že lže a na čí přání lže jako malé děcko o neexistující korupci pirátů? Trolí farma z Petrohradu se musí ještě hodně učit od českých žurnalistů.





Vyhodili fialoví, vyhodili Bartoše, vyhodili do koše, neb nefunguje digitalizace, říkal jim Zajíček digitalizační Malíček (postava z Hry o trůny). Jako zasloužilý kmotr strany ODS ví naprosto přesně, jak má vypadat správná digitalizace ve státní správě. Třeba přesně tahle ta na Ministerstvu spravedlnosti je zvládnuta špičkově, protože ministerstvo zdatně odborně vede digitalizační mág Nejedlý Blažek zde





Nicméně i jiná digitalizační vítězství má na svém kontě strana fialových programátorů klient korupčního zřízení. Nenadálý digitalizační koumák z Líbeznic Kupka von Záložna dosáhl mnohá prvenství. Krom postavení všech dálnic po Sametu ještě plně zvládá digitalizaci doma i na cizím zde





Nemilosrdný premiér Fiala už se o problému jistě dozvěděl, říznul do jablka a Kupku na hodinu a na dlažbu vyhodil. A že si ty škody také zaplatí, nebo tak nějak, i když on Kupka jako fakt hodně maká zde





Nakonec přijde pitomec. Po vykopnutém Bartošovi si agendu převzal kovaný odborník. Bartošovo ministerské místo, fakt digitalizaci jistě nerozuměl, převzal digitalizační loudil Jurečka, jenž digitalizaci nerozumí vůbec coby hnojař.





Ano, má jisté nezpochybnitelné kvality v oboru trestání dětí, dětské práce a jízdě na kombajnu, ale co se týče digitalizace tak je to nejvíce ulhaný ministr ulhané Fialovy vlády.





V textu z NKÚ jsou velice nelichotivé věci: desetileté zpoždění, nadměrné utrácení směrem k dodavatelům, porušení zákona o veřejných zakázkách, porušení rozpočtové kázně a celková zmrvená digitalizace na Jurečkově Pašaliku práce a sociálních věcí zde





Kde fialová spravedlnost, když Bartoš letěl za setinu digitalizačního provinění, a Jurečka i s celou KDU neletí, ač digitalizace téměř neschopn?





No, nikde. Jedou v tom SPOLU a nic je nezastaví. Proč premiér Fiala nepředčítá dopisy zaměstnanců z Ministerstva práce a sociálních věcí ve studiu na kameru s dojetím státníka nad životem kancelářského úředníka běhajícího maraton s nedigitalizovanými lejstry?





V neděli u Moravce seděli na bidlu jako kokot Silver u Babiše ministr Kupka a ministr Rakušan. Fakt nebylo nutné je poslouchat, neb bezobsažné prázdné věty následovaly jedna za druhou. Melou ministerskou hubou půl hodiny a nic neřeknou.





Ale k věci. I ministr Rakušan, jenž také rozumí digitalizaci jako každý ministr vlády digitalizační katastrofy má u NKUÚ velký škraloup zde . Z nějakého dobře známého tajného důvodu sype stejně jako ostatní ministři finančně odpovědné pravice miliardové peníze stávajícím dodavatelům a líbá mrkev hrd.





Na závěr připomenutí nedávné modré a fialové historie, jak si ODS představuje správný průběh dobré digitalizace státní správy zde a pachatelé zde





Kmotr s mrkví se musí tetelit blahem, že se od tučných dob v ODS nic nezměnilo k lepšímu. Smlouvy na digitalizaci státní správy povětšinou koření z časů, kdy tady vlál modrý vítr, právo se krčilo v koutě a politici pilně budovali klient korupční systém obrovských dač.





Seznam cz má velmi kvalitní a odvážné texty o korupci stran, o lumpárnách vládních ministrů a o nemravných praktikách politiků bez rozdílu vah. Je tedy s podivem, proč zrovna analýza o fungujícím digitalizovaném stavebním řízení, nebo také ne až tak fungujícím, rozvířila zatuchlé vody české mediální scény ovládané už dávno oligopolem podivných hodnot a vyznání.





Buď jde o ohromný balík peněz, nebo jde o ještě víc ohromný balík peněz, který Bartoš a piráti chtěli tradičním politickým stranám navždy odpovědně odebrat a státu ušetřit.





Vypadá to tak, že pravicoví politici raději morálně obětovali špatně fungující českou demokracii a políbili mrkev, hlavně když budou dosavadní toky financí správným směrem plně uchovány, Babiš neBabiš, Kreml neKreml, EU ne EU.





Haraším Petr Orlau





Komentář ze země, kde, když něco chceš, musíš políbit mrkev

0