Miliardář, občan druhé kategorie

10. 10. 2024 / Matěj Metelec

Rozvázání spolupráce Seznam Zpráv s datovými analytiky Kateřinou Mahdalovou a Michalem Škopem se stalo v posledním týdnu sledovanou kauzou. Prolínala se v ní totiž politika, rozličné ekonomické zájmy a také otázky žurnalistické etiky. Stále zůstává nejasné, jak materiál analýzy, která podle všeho odstartovalo celou peripetii, unikl na veřejnost. Krom toho, že komplikovaný propletenec vyvolává nehezká podezření ohledně důvěryhodnosti redakce Seznam Zpráv (odkud pravděpodobně materiál unikl) a pochybnosti nad cílem zapojení lobbisty Michala Půra v celé věci, velmi kuriózní je chování majitele Seznam Zpráv, miliardáře Iva Lukačoviče.

Čeští miliardáři svými veřejnými výstupy zpravidla spíš šetří a nepokoušejí se vytvářet ze sebe veřejné persony (krom zřejmé výjimky, jíž je Andrej Babiš). Většina z nejbohatších Čechů si pečlivě volí, kdy a jak promluví do veřejného prostoru, až k takovým extrémům, jakým je majitel eshopového impéria Alza Aleš Zavoral, u něhož není známá ani oficiální fotografie. I někdejší nejbohatší Čech Petr Kellner, který zahynul při několika lety při havárii helikoptéry, si pečlivě hlídal své soukromí a jen velmi střídmě se vyjadřoval k potenciálním předmětům veřejného zájmu – to výrazněji prolomilo vlastně až jeho zázračně objevené vlastenectví a zodpovědnost za vývoj české demokracie v době, kdy jeho podnikání v Číně začalo zabředat do problémů.

Ivo Lukačovič je mezi nimi výjimka, je velmi aktivní na sociálních sítích a nemá problém sáhnout k ostrým (a někdy snad až zbrklým) soudům. V posledních dnech se však i na své poměry poněkud „utrhl ze řetězu“. Skoro jako by se snažil napodobit jiného magnáta, totiž Elona Muska. Toto srovnání je samozřejmě značně nepřesné, nejen proto, že Musk je prostě jiná váhová kategorie, a jeho tlak může tísnit vlády zemí daleko větších, než je Česká republika, ale také proto, že Musk, na rozdíl od Lukačoviče, produkuje dezinformační propagandu ve velkém.

O nic podobného se Lukačovič nepokouší. Ovšem některá jeho vyjádření vyvolávají občas pochybnosti o tom, zda nemá v úmyslu zasahovat do práce médií v jeho vlastnictví, podobně jako to dělal Andrej Babiš v době, kdy vlastnil mediální dům Mafra. I kdyby se však jednalo ve všech případech pouze o nešťastně zvolené formulace, za nimiž podobná intence nestojí, v každém v posledních dnech mírou své vulgarity, útočnosti a fanfarónství vyvolává dojem nedospělosti.

Jak poznamenal v článku věnovaném kauze na webu Page Not Found novinář Jakub Zelenka, v zahraničí se vlastníci médií snaží svou osobnost spíše zneviditelnit, aby nedostávali novináře, jež pro tato média pracují, do střetu zájmů. Lukačovič ve vyjádření Zelenkovi zároveň mimo jiné napsal: „To, že jsem založil Novinky.cz a později Seznam Zprávy, ze mně snad nedělá občana druhé kategorie. To si jako každý do mne může kopnout, jenom protože jsem založil dva tak úspěšné servery?“

Ublíženost miliardáře, který podkládá představu, že by se majetek stal v České republice příčinou odsunutí do pozice „občana druhé kategorie“, lze těžko hodnotit jinak jenž jako projev nezralosti nebo odtrženosti od reality. Ve skutečnosti se ve veškeré kritice, kterou si snad musel vyslechnout, jedná pouze o projev toho, co Listina základních práva a svobod ČR lakonicky shrnuje větou „Vlastnictví zavazuje“ (Článek 11 odst. 3). Podobné limity vlastnictví, třeba ve veřejném mínění, jsou nezbytné, aby se superbohatí necítili jako olympští bohové.

