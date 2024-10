Kdo lže, ten lže

11. 10. 2024 / Petr Haraším

Po obsazení amerického trůnu Putinovým mužem jsme viděli na vlastní, že není žádný problém v politice politikem lidem zvoleným vyprodukovat pár tun stupidních lží denně. Nebyl snad nikdo ani tak moc překvapen, jak náš prezident Zeman i náš premiér Babiš moci lži nabyté v době komunistické tmy směle užívají v éře pravdy a lásky demokracie. Stěží bychom leč věru byli bývali čekali, že metodu lži občanům raději víc a pořád, než méně a vůbec k dokonalosti dovede věřící premiér státník katolík Fiala ze znovuzrozené ODS. Nezní jedno přikázání z Desatera: „Nezalžeš voliči svému!

Jistě se shodneme, že dnes píšeme 10. října 2024 (včera), a tady 10. července 2024, což není fakt moc dávno, premiér Fiala neuvěřitelně prášil že by Prášil byl toho prášení záviděl zde. Ponechme stranou obvyklé premiérovy lži o digitalizaci, vzdělání, sociální spokojenosti občanů či o zvládnutých krizích a poražených inflacích, a místo toho pilně zaostřeme na deficit státního rozpočtu.

Uvádí tam čilý starý zajíc (sám se tak definuje), že deficit rozpočtu za jeho rozsvícené vlády bude letos 2.3 %, čímž slavně ukáže škarohlídům okolo, jak je starý zajíc mladý ekonom. Navíc i ten loňský byl skvělý přec.

Inu, není a nikdy nebyl. Je to jen starý upachtěný zajíc a špatně podvedený rozpočet. Deficit v roce 2023 kolektivně vládní spiklenci zredukovali ponížením o 58 miliard a jali se holedbat ohromnými ekonomickými úspěchy pravicové politiky křepčíce kolem jako šílení, dokud jim na to nepřijdou.

Premiér Fiala se jeví jako smutný lhář starý zajíc, ale ministr financí se nejeví, ten je utržený z pravicového řetězu, přičemž nikdo ve straně neví, co a jak s jeho úchylkou dělat. Žádný účetní podvod v rozpočtu mu není cizí. Jen aby před obluzenými nadšenými voliči strany vypadali s premiérem jako správní pravicoví koumáci, tak podvádějí rozpočty ve velkém.

A co když jim na to přijdou? No, nic, co by se mělo jako dít? Eurostat přišel, spočítal a vyčíslil zde. Za rok 2023 deficit vzrostl na úctyhodných 347 miliard, nikoli klesl na nestoudně ulhaných 289 miliard, což nám i jim činí příšerných 4.6 % deficitu a hospodaření horší než v roce 2020, kdy naplno řádil Babiš i Covid zde.

Není to tak, mýlí se, my to máme dobře, nám to sedí. My vládneme, my vždy pravdu máme, kolektivně kol koalice klokotá.

Navíc sám slovutný ministr financí Stanjura se vysmíval ekonomickým věrozvěstům, kteří loni varovali, že deficit za rok 2023 se požene k 360miliardám, přičemž on, opavský bourák, splnil, co slíbil a rozpočet zvládl na 289 miliard.

Trest? Proč, splnil přeci. Chtělo by se tak zeptat, pokud by to ještě tedy někoho vůbec zajímalo, jak je možné, aby ministr financí takto veřejně zprznil základní zákon republiky, a ještě politicky žil a ve funkci tyl?

Chtělo by se zeptat, jak to jako jak možné jako jest, avšak nač házet svini hrachu. Proč si tedy nenalhat 58 miliard, když nic nehrozí?

Vždyť vládní poslanci poslušně hlavou kývnou, senátoři ochotně pojistí a prezident rozpočet pochválí. Kdyby jako by alespoň jeden statečný z vládního kurníku pozvedl hlas protestu a odporu. Jedna jediná, jeden jediný se nenašel. Ví, že ministr financí a premiér obludně lžou prvnímu zákonu do očí, nicméně nikdo nedopřál zaznít hlasu svědomí. Světové finanční ratingové agentury nás laskají za ouškem a investoři se k nám přímo pohrnou, trvá si na svém koaliční vláda.

Takže, jak to dopadne s avizovanými 2.3 % deficitu letošního rozpočtu, kterak v červenci sliboval premiér Fiala? Jako naděje tu byla, neb i na tento rok Zbyněk ráčiti zachovat nechal tytéž rozpočtové kousky loňské. Jenže, kdo by čekal povodně? Zatracení ekoteroristé.

Příští rok tedy rovnou jdeme na 1.3 %? Inu naděje je velká, když si mistr podvodu připravil další rozpočtová kouzla s cinknutými kartami, poněvadž se rozhodl dohrát roli největšího rozpočtového podvodníka všech dob zde. Rozpočtová radost bude sice jepičí, než statistici kuličkami zacvičí, avšak za ten pocit vítězství to ODS rozhodně stát bude.

Za dobře odvedenou lopotu hutného rozpočtového lhaní v zastupitelské rachotě ovšem náleží každému jednomu poslanci odměna platu provedená navýšení zde. Oni skromní by jako fakt nechtěli na úkor občanů, leč ústavní soudci zhatili jim šlechetnou skromnost a přinutili je k odporným činům, s kterými oni morálně vůbec nesouhlasí zde. Ostatně, doma už to zástupci lidu slíbili manželkám, a co jako s tím teď mají dělat? Přece voliči nejsme nepřející a přejeme jim vše dobré.

Haraším Petr Orlau

Komentář pohledem nevidomého do dějů české cinknuté politiky

