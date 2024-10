Bilance Fialovy vlády ve mzdách a příjmech domácností

15. 10. 2024 / Boris Cvek

čas čtení 2 minuty

Na Seznamu nedávno vyšla výmluvná čísla o tom, jak lidem v Česku od roku 2021 vzrostly mzdy. Začnu tím, že podle ČNB v roce 2022 byla inflace 15,1 procent a v roce 2023 10,7 procent. Pokud něco stálo před těmito dvěma inflacemi 100 korun, pak rok 2022 zvedl cenu (průměrně) na 115,1 korun a rok 2023 na téměř 127,5 korun.

Co se od roku 2021 stalo se mzdami? Více než dvaadvacet procent zaměstnanců nemělo zvýšenu mzdu vůbec. Přes třicet osm procent zaměstnanců mělo zvýšeno mzdu jenom do pěti procent a dvaadvacet do deseti procent. Když to sečteme, můžeme konstatovat, že 83 procent zaměstnanců pocítilo velmi tvrdě dopady inflace na svých příjmech, výrazně zchudli.

V článku také najdeme data o bilanci rozpočtu domácností. Téměř 5 procent domácností zažilo od roku 2021 pokles o částku vyšší než 20 tisíc korun měsíčně a téměř sedm procent o částku rozmezí 10-20 tisíc korun měsíčně. Téměř 14 procent pokleslo v rozmezí 5-10 tisíc korun měsíčně a přes 16 procent do pěti tisíc korun měsíčně. Asi třetina domácností s příjmy neklesla, ani nestoupla. Ale jsou i domácnosti, kterým vzrostl příjem o 10-20 tisíc (3,6 %) nebo dokonce o více než 20 tisíc korun měsíčně (3,1 %). Proto „Češi“ mohou zároveň chodit do potravinových bank a zároveň vykupovat dovolené na Kanárech. Uzavřít lze ale jedním číslem: téměř 42 procent domácností zažilo pokles a třetina nerůst.

Bohužel tohle je předvolební bilance Fialovy vlády, byť pan premiér už dávno vyhlásil, že vláda nad inflací zvítězila. Těžko se můžeme divit, že se objevuje jedna stávka za druhou. Pracovníci soudů, pracovníci státních zastupitelství, praktičtí lékaři a možná i další lékaři. Nevím, jak to dopadne s učiteli a nepedagogickými pracovníky ve školství, se zemědělci a dalšími profesemi.

Velmi hloupě až nepřístojně pak zní vládní plány, jak se staneme desátou ekonomicky nejsilnější zemi v Unii. V roce 2040. Neměla se vláda starat o to, co se děje teď a tady, v době, kdy ona sama vládne? Neměla nám ukázat v době svého mandátu, co dokáže, co umí? Třeba i na příkladu digitalizace stavebního řízení, o němž Seznam přinesl čerstvou zprávu, že protizákonně neprošlo ani „kolaudací“ ze strany digitálního úřadu. Na co vláda ty zákony vlastně dělá? Kdo jí má ještě věřit?







Zdroj informací o mzdách:

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-cesi-rok-pred-volbami-maji-vic-penez-ale-citi-ze-je-vsechno-zase-drazsi-262190

