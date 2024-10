Pohádka o roku 2028 aneb jak vláda přiznala, že na to nemá

17. 10. 2024 / Boris Cvek

Několik měsíců nás bývalý ministr Bartoš v médiích krmil pohádkou o tom, že digitalizace stavebního řízení nebylo možno pozdržet ani o měsíc. Nikdo z vlády to nerozporoval. Prostě se muselo začít prvního července. Muselo. Včera vláda rozhodla, že celý Bartošův systém bude nahrazen novým systémem, který si vyžádá daleko vyšší náklady a funkční má být od roku 2028. Ano, dvacet osm. Nepřepsal jsem se. A kdo ví, co bude v roce dvacet osm. Takhle umí naši politici digitalizaci.





Politicky je to možná vlastně elegantní řešení. Představte si, že by vláda slíbila, že to bude hotovo za rok. Před volbami by se jí to mohlo krutě vymstít. Takhle to poslala do neurčita. Zapomeňte, že jsme někdy něco takového chtěli. Už to není na nás. V roce 2027 uvidíte možná ještě odpornější frašku, ale to je daleko.

Problém totiž je především v tom, co lze ještě vládě věřit. Čísla, data, peníze? Proč pan premiér dával v létě čas ministru Bartošovi do konce září – a nyní z toho máme rok 2028? Proč pan Bartoš mluvil pořád dokola o tom, aniž by jej vláda korigovala, že projekt nesnesl odkladu ani půl roku, ačkoli nyní je výsledkem odklad o několik let?

Vláda se chytře vyhnula tomu, aby měsíce, které zbývají do voleb, byly přímým přenosem toho, jak neumí, nestíhá a lže ve věci realizace digitalizace stavebního řízení. Na druhou stranu přiznala svou neschopnost naprosto flagrantně a skandálním způsobem.

