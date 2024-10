Channel 4 News: Naděje, že smrt Jahjá Sinvara bude pro válku v Gaze bodem obratu, již pohasly

18. 10. 2024

čas čtení 13 minut

Moderátor, Channel 4 News, pátek 18. října 2024, 19 hodin: Smutek za vůdce Hamásu. Jeho zabití však nenasvědčuje tomu, že by mohlo vést k příměří. Spíše naopak.

Biden: „Udělejme z tohoto okamžiku také příležitost. Hledat cestu k míru. Lepší budoucnost v Gaze bez Hamásu.“



Moderátor: Dobrý večer. Americký prezident po zabití vůdce Hamásu v Gaze prosí, aby byla dána šance míru, ale ani jedna strana ho neposlouchá. Hamás vyhrožuje, že zabití Jahjá Sinvara jen posílí jeho odhodlání. Hizballáh vyhrožuje eskalací. Írán oslavuje ducha odporu, zatímco v Izraeli se povzbuzený Netanjahu chápe příležitosti a vysílá do Gazy ještě více vojáků, zatímco Západ zadržuje dech. Vymkne se tento již tak brutální konflikt ještě více kontrole?

„Většina Izraelců si myslí přesně to, co já. Myslím, že si myslí, že nejdůležitější jsou rukojmí, a pokud propásneme tuto šanci, tuto zlatou hodinku, abychom získali rukojmí zpět, můžeme si za to vyčítat jen sami.“



Reportér: Tohle je podle IDF okamžik, kdy tank vystřelil na budovu, ve které se Sinvar ukrýval. A toto je brigáda vojáků, kteří ho zabili, operující v této oblasti v daný den. V Rafáhu na jihu Gazy narazili izraelští vojáci na nejhledanějšího muže v zemi. Došlo k přestřelce. Budovu ostřeloval tank. Pak byl vyslán dron. Zachytil Sinvara sedícího v křesle, stále živého, vypadá to, že mu chybí ruka, oči upřené na blížící se stroj. Poslední akt agrese v křesle od muže, který naplánoval smrt tolika lidí - hodil klacek na bezpilotní letoun.





Izraelci zveřejnili fotografie předmětů, které se podle nich našly u těla, od patřičně zlověstných až po mnišské a všední. Hotovost, náboje, doklady, mentolky. A také mapu toho, co je údajně síť tunelů. Sinvarův brtr Mohammedem Chalíl al-Hajja, kandidát na příštího vůdce Hamásu, v Kataru, chválil Sinvara a vyloučil brzké propuštění rukojmích v Gaze.

V Gaze je stále zadržováno 101 rukojmích. Předpokládá se, že nejméně polovina z nich je stále naživu. Jejich přátelé a rodiny dnes opět vyšli do ulic Tel Avivu.





Izraelec: „Tady v Izraeli neoslavujeme likvidaci našich nepřátel. Slavíme, když se naši blízcí vrátí domů. "





Na náměstí rukojmích jsme se setkali s bratrancem jednoho z rukojmích. Tento ergoterapeut byl jedním ze skupiny šesti rukojmích, kteří byli v srpnu zavražděni v tunelech v Gaze. DNA nalezená na místě činu naznačila, že v oblasti se pohyboval také Sinvar, který pravděpodobně tohoto rukojmího a ostatní použil jako lidské štíty.





Izraelec: „Někteří lidé ve vládě v Izraeli chtějí bojovat donekonečna a pokračovat v boji, přestože jsme zlikvidovali Sinvara, přestože máme šanci získat rukojmí zpět, musíme se soustředit na to, co je důležité, a většina Izraelců si myslí přesně to, co si myslí. Myslí si, že nejdůležitější jsou rukojmí, a jestli tuhle šanci, tuhle zlatou hodinku na získání rukojmích zpět propásneme, můžeme si za to vyčítat jen sami.“





Reportér: Benjamin Netanjahu prohlásil, že Sinvarova smrt neznamená konec války v Gaze. A nyní se samozřejmě otevřely další fronty.





Dnes se koná pohřeb jednoho z pěti izraelských vojáků, kteří byli ve středu zabiti v jižním Libanonu v boji proti Hizballáhu. Někteří z nich byli nejprve převezeni do této nemocnice v severoizraelské Haifě. To, co se ve středu stalo v jižním Libanonu, se poněkud ztratilo se včerejší zprávou o Sinvarově smrti, ale je to významné. Pět zabitých izraelských vojáků, mnoho zraněných. Byli z jednotky Guilani. A důležité na tom je, že jejich kolegové rovněž z této brigády byli zabiti při útoku bezpilotního letounu Hizballáhu na začátku týdne. Dnes také dva ozbrojenci oblečení ve vojenských uniformách prorazili hraniční plot a vstoupili do Izraele z Jordánska. Byli zabiti izraelskými vojáky. IDF pátraly v oblasti kolem Mrtvého moře po případném třetím ozbrojenci, který uprchl. Připomínka, že i po smrti muže, který vypustil džina těchto konfliktů z láhve, může možnost eskalace akce přijít v různých podobách a z míst, na která není nikdo připraven.













Reportérka: Alexi, Američané a Izraelci celý den mluví o smrti jednoho muže, Jahja Sinvara. Ale víte, tady to vypadá trochu jinak, protože si všichni pamatují, že všichni jeho předchůdci ve funkci vůdců Hamásu byli také zabiti Izraelci, mají to téměř v popisu práce. A Hamás to nezničilo. Takže lidé tady si nemyslí, že to bude mít opravdu takový význam. Neřeší to ani základní problém, kterým je, že neexistuje plán na to vypořádat se s tím, že Izrael okupuje palestinské území. Podobně zde zabili Hasana Nasralláha, vůdce Hizballáhu. To samozřejmě organizaci oslabilo, ale Hizballáh to nezastavilo v boji. A my víme, že dole na hranicích se bojuje poměrně ostře. Neřeší to ani zásadní problém nepřátelství mezi patrony Hizballáhu, Íránem a Izraelem. Proto si tu jen málokdo myslí, že se stane to, co Američané chtějí. Málokdo si myslí, že to bude bod obratu v tomto konfliktu. Tolik ke snům západních vůdců o míru. Izraelská armáda dnes zveřejnila záběry svých jednotek operujících v jižním Libanonu a prohlásila, že zvítězila.

:

Hizballáh však stále odpaluje rakety a dnes oznámil novou a stupňující se fázi konfrontace s izraelským nepřítelem. Bojovníci proti Izraeli nevěří, že ambice židovského státu budou uspokojeny. zabitím vůdce Hamásu.





„Mají takový větší plán pro Blízký východ, pro celý Blízký východ, a to Netanjahu řekl na rovinu, když řekl, že musíme nastolit nový blízkovýchodní řád. Takže Hizballáh bude bojovat dál, a proto se domnívám, že tato bitva by byla delší, než očekáváme. Neskončila by ani zabitím jednoho senátora, ani příměřím. A to v jižním Libanonu.“





O 3000 kilometrů a jeden celý svět dál se prezident Biden setkal s evropskými lídry. Hle, optimismus, někdo by mohl říci zbožné přání, že Izrael přejde od války k diplomacii a židovské státy oslabí nepřátelé, kteří si uvědomí, že jejich čas vypršel.





Biden: „Smrt vůdce Hamásu představuje okamžik spravedlnosti. Na jeho rukou je prolitá krev Američanů a Izraelců, Palestinců a Němců a mnoha dalších. Řekl jsem včera izraelskému premiérovi: Udělejme z tohoto okamžiku také příležitost k hledání cesty k míru. Lepší budoucnosti v Gaze bez Hamásu.“





V jižním Libanonu mohou mírové síly OSN dělat jen málo, jen rozdávat pomoc vesničanům, kteří se vzepřeli izraelskému příkazu opustit své domovy.





„Díky Bohu, že jsme naživu. Je tu spousta bombardování a my stále utíkáme z místa na místo, abychom se schovali.“





Izraelské jednotky poškodily základnu Unifilu ve snaze vyhnat jej od hranice. Italská premiérka, která je dnes na návštěvě Libanonu, říká, že mírové síly OSN, jejichž součástí jsou i Italové, by měly zůstat na svém místě.









Reportérka: Dnes pohřbili 13 lidí zabitých při izraelských úderech na jiholibanonské město Nabati. Smrt vůdce Hamásu není důvodem k radosti ani k zoufalství. Zde jsou pohlceni vlastním smutkem.





Moderátor: To byla Lindsey Hilsumová v Bejrútu. Alan Pinkas byl generálním konzulem Izraele v New Yorku a nyní je komentátorem listu Haaretz. Začal jsem otázkou, zda by toto měl být okamžik míru.





Alan Pinkas: Izrael by měl vyhlásit jednostranné příměří. Měl by požadovat výměnu rukojmích, aby toto příměří udržel, a sledovat, jaká bude jejich reakce. Ale pro všechny případy vyhlásit, že válka skončila. Ale to se nestane.





Moderátor: Co se stane?





Alan Pinkas: Izraelci neustoupí, nestáhnou se, Netanjahu, premiér, to nevnímá jako jako izolovanou arénu, ale spíše jako součást velké větší války, která se nyní rozšiřuje do Libanonu s Hizballáhem a také přímo s Íránem, takže podle něj by příměří v Gaze ničeho nedosáhlo.





Moderátor: Ale doma mu to hraje do karet, že?





Tam by mohlo dojít k regresi a já vím, že je to velmi vážná a těžká a těžko vyslovitelná věc. Je větší pravděpodobnost, Alexi, že rukojmí budou popraveni, než že budou propuštěni právě teď, protože Hamás se teď v podstatě štěpí na bandy teroristů bez velení a bez odpovědnosti.





Moderátor: Nevíme, s kým máme mluvit. Kdybychom chtěli mluvit o míru.





Alan Pinkas: Máme s kým mluvit. S Hamásem se mluvit nemusí. Nemusíte mluvit s Palestinci v Gaze. Existoval plán, který vypracoval prezident Biden. V současné době se na něm pracuje. Nevím, zda na něj Izrael přistoupí, na meziarabské síly pod záštitou USA, možná Británie. Možná OSN, která by vstoupila do Gazy za předpokladu, že se Izrael stáhne. Takže existuje způsob, jak toto vakuum zaplnit. Jen to nevidím tak, že by se to stalo.





Moderátor: Jak to vůbec začít řešit, když ani jedna strana nepřipouští řešení dvou států?





Alan Pinkas: Existuje konvenční moudrost nebo převládající názor, že je to nyní neplatné, neživotaschopné, neproveditelné. Jde o to, že lidé, kteří neustále opakují, že dvoustátní řešení už není životaschopné, by nám měli intelektuálně a politicky dlužit vysvětlení, co si myslí, že je možné.





Moderátor: Nekonečná válka a někteří to už řekli.





„Ti vězni se k vám nevrátí, dokud nebude zastavena agrese proti našemu lidu v Gaze a nebude z ní Izrael plně stažen a propuštěni naši hrdinové, vězni z okupačních věznic, a my budeme pokračovat v cestě Hamásu."

V Libanonu je také malá naděje, že Sinvarova smrt bude znamenat konec tamního konfliktu. Hizballáh tvrdí, že stupňuje svou válku proti Izraeli. Letecké údery IDF na území jižního Libanonu nepolevují a OSN tvrdí, že její mírová mise byla v posledních dnech vystavena několika úmyslným útokům ze strany Izraele. Naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová je živě v Bejrútu.

„Jsou tam velké škody celý řetězec velení je vymazán. Hizballáh své oběti na životech tají. Skrývá mrtvé velitele."

„Proto opakuji, že považuji za nepřijatelné zaměřit se na Unifil. A znovu žádám, aby se všechny strany snažily zajistit po celou dobu bezpečnost. Aby laždého z těchto vojáků byla zaručena."

Daří se mu lépe, Alexi, než byste čekal. Útok na vojenské vedení Hizballáhu a pagery v Libanonu atentát na generálního tajemníka Hizballáhu Hasana Nasrallaha, atentát na Jahjá Sinvara v Gaze, takže se lidé cítí povzbuzeni, nicméně rukojmí, to je druhá stránka věci. Rukojmí. Žádný pokrok.

Z politického hlediska. Ano, nekonečná válka, samozřejmě, ale politicky není udržitelné, aby Izrael držel pět milionů Palestinců od řeky Jordán až po Středozemní moře, to znamená včetně Západního břehu Jordánu a pásma Gazy pod touto okupací. Pokud nepřijmete řešení dvou států, které, jak chápu, je pro lidi těžko dosažitelné, musíte se smířit s konceptem řešení v podobě jednoho státu, což je podle mě sebevražda. Řeknu vám jednu věc. Nic z toho se nemůže stát, dokud bude premiérem Netanjahu.