Channel 4 News: Co bude znamenat zavraždění šéfa Hamásu?

18. 10. 2024

čas čtení 9 minut

Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 17. října 2024, 19 hodin: Izrael zabil Jahjá Sinvára, strůjce 7. října, posledního žijícího vůdce Hamásu a nejhledanějšího muže Izraele. Co jeho smrt změní na této válce? Před půl hodinou ve svém projevu izraelský premiér přivítal Sinvarovo zabití jako "úder proti zlu" a slíbil, že boj bude pokračovat. Dobrý večer.

Jahjá Sinvár byl pro Izrael tím, čím byl Usáma bin Ládin pro Spojené státy Veřejný nepřítel č. 1, a ne jen strůjce 7. října, ale tím, že se více než rok vyhýbal smrti, ztělesnění izraelské vojenské neúčinnosti, strávil dvě desetiletí v izraelských věznicích, kde se naučil hebrejsky, jazyk svých věznitelů podle pověstí byl chytrý, brutální a hrubý.

Premiér Netanjahu možná dnes večer triumfuje, ale nic nenasvědčuje tomu, že by nyní válku v Gaze zmírnil. Slovy Davida Kinga, která řekl dnes večer v televizi. Budeme pronásledovat naše nepřátele, dokud je všechny nezlikvidujeme. Kdy to tedy přestane?









Byl to nejhledanější muž Izraele. Architekt útoků, které vyvolaly válku, jež zabila více než 42 000 Palestinců a zdecimovala Gazu. Benjamin Netanjahu nyní oznámil smrt vůdce Hamásu Jahjá Sinvara a řekl obyvatelům Gazy, že jim zničil život.





Pojďme se nyní živě spojit s naším zahraničním zpravodajem. Paraic O'Brien je v Haifě na severu Izraele, Paraicu, máte slovo.





Reportér: Velmi dramatický den v Gaze a Izraeli, jsme v Haifě nedaleko libanonských hranic. Byli jsme tam, protože jsme slyšeli zprávy o zraněných izraelských vojácích v nemocnici, takže jsme dnes odpoledne byli na parkovišti této nemocnice a na telefonech vojáků, kteří byli kolem nás, se začaly objevovat obrázky Sinvarova těla. Nebyli si jistí, jestli je to pravda, jestli to jsou fámy, nebo ne. Potvrdilo se, že skupina izraelských velitelů-začátečníků byla v Rafáhu na jihu Gazy. Střílelo se na ně z jedné budovy. Opětovali palbu. Přivolali tanky. Nevěděli, že zabili vůdce Hamásu.





Na začátku mé reportáže jsou znepokojivé záběry. Jeden z hlavních strůjců útoku ze 7. října mrtvý v troskách. Rozbité tělo Jahji Sinvara, zabitého při izraelském útoku v Gaze, velká otevřená rána na hlavě ve vojenské uniformě. Možná příhodné pro muže, který naplánoval útok, jenž přivedl Blízký východ na pokraj totální války. V troskách byla nalezena další dvě těla, spolu se Sinvarem i doklady totožnosti, hotovost a bojové vybavení.





Jeden z nejpozoruhodnějších detailů: IDF dopředu nevěděly, že se Sinvar v budově nachází. Nebyly k dispozici žádné předběžné zpravodajské informace. Byla to rutinní činnost zaměřená na Hamás, jednotkou, která útok provedla, byli cvičící velitelé oddílů. Když procházeli troskami, objevili Sinvarovo tělo.





Dnes odpoledne se úřad Benjamina Netanjahua spojil s rodinami rukojmích, aby jim sdělil, že nikdo z jejich blízkých, kteří jsou stále drženi v Gaze, nebyl v budově se Sinvarem. Obávali se, že se občas nacházel v přítomnosti rukojmích, kteří sloužili jako lidské štíty. Matka jednoho z rukojmích, která dnes odpoledne přišla se zprávou, řekla:





„Bravo. Zúčtovali jsme s úhlavními vrahy ve válce, ale nyní jsou životy mého syna Matana a ostatních rukojmích v hmatatelném nebezpečí více než kdy jindy.“





V únoru izraelská armáda zveřejnila toto video, které údajně ukazuje Sinvara uvnitř tunelu Hamásu v Chán Unisu na jihu Gazy, jeden z nejhledanějších mužů Izraele velel svým stále se ztenčujícím řadám, po celý minulý rok byl nepřímým kontaktem se zeměmi zprostředkovávajícími možnou dohodu o rukojmích a příměří s Izraelem.





V srpnu Hamás oznámil, že Sinvar byl jmenován politickým vůdcem skupiny poté, co Ismael Hania zemřel při cílené vraždě v Íránu připisované Izraeli. Pokud jde tedy o vedení Hamásu, které zůstalo, v červenci izraelská armáda provedla letecký útok v bezpečné zóně Al Mawashi, při němž zahynulo 90 lidí. O dva týdny později uvedla, že cílem útoku byl šéf vojenského křídla Hamásu Mohammed Deef a že byl zabit.





V červenci byl v íránském hlavním městě Teheránu zavražděn šéf politického byra Hamásu Ismael Haníja, nejvyšší představitel organizace zahynul při skrytém výbuchu v bytě a dnes muž, který převzal moc a kterého Izrael považuje za nejzodpovědnějšího za útoky ze 7. října, byl odškrtnut ze seznamu.

Zavraždili většinu našich představitelů a válka se nezastavila. Vyzýváme, aby se válka zastavila.“





Dvě velké otázky, co bude Sinwarova smrt znamenat pro to, jak bude Izrael pokračovat v této válce? A bude s více než 42 000 mrtvými obyvateli Gazy oslabena? V poslední hodině se Benjamin Netanjahu obrátil přímo na obyvatele Gazy a jeho vzkaz jim zněl takto: "Pokud držíte rukojmí a necháte je jít, necháme vás žít.





Toto je důležitý moment ve válce. Budeme pokračovat ze všech sil, dokud nebudou všichni vaši blízcí přivedeni domů."





V příštích hodinách a dnech se to bude vyvíjet mnoha různými způsoby, ale možná lidé, kteří budou nejostřeji sledovat, co se děje, budou lidé v Gaze, a zejména v severní Gaze v táboře Džabalíja, v tom obřím městském uprchlickém táboře severovýchodně od města Gazy, tam za posledních 24 hodin opět došlo k úderům, desítky lidí byly zabity.





Moderátor: Válka v Gaze je jen jednou z mnoha válek, které dnes zachvacují region. Boje v jižním Libanonu si vyžádaly životy sedmi izraelských vojáků, které zabili bojovníci Hizballáhu. Americké bombardéry B52 přes noc zasáhly húsijské cíle v Jemenu a svět stále čeká na další část výměny balistických raket mezi Izraelem a Íránem. Přepojme se k naší mezinárodní redaktorce Lindsey Hilsumové v Bejrútu. Lindsey, zkuste si to dát do souvislostí. Co znamená Sinvarova smrt pro všechny ty války, které jsem právě zmínil, v celém regionu?





Reportérka: No, hodně záleží na tom, co se premiér Benjamin Netanjahu rozhodne udělat dál. Američané na něj budou vyvíjet velký tlak, aby, jak říkají, přijal vítězství. Jinými slovy, aby přešel na diplomatickou cestu a pokusil se dosáhnout propuštění rukojmích a ukončení bojů v Gaze. Pokud je však minulost vodítkem pro budoucnost, je nepravděpodobné, že by to on a jeho ultrapravicový kabinet chtěli udělat, a v jeho dnešním prohlášení tomu nic nenasvědčovalo. Pak také záleží na tom, kdo převezme vedení Hamásu. Jednou z možností je Khaled Meshaal. Ten je nyní dlouholetým vysoce postaveným členem. Žije v Kataru. Je považován za méně extremistického a tvrdého než Sinvar. Je to někdo, na koho mají Katařané velký vliv, a mohl by přejít na diplomatickou dráhu a pokusit se udělat něco pro propuštění rukojmích. Celý region závisí na tom, jak se rozhodnou vůdci Hamásu, nový vůdce Hamásu a Benjamin Netanjahu.





Moderátor: A pravděpodobně ten nový vůdce Hamásu by měl také potenciálně terč na hlavě, což je něco, co je třeba zvážit, pokud se chystáte na tu práci právě tam, kde jste v Libanonu a boje tam se zdají být stále horší a horší i pro izraelské vojáky.





0

210

Mohou se objevit i další, ale pokud jde o Izrael, vrcholné vedení Hamásu je nyní zlikvidováno. Reakce v Tel Avivu byla tlumená. Co to znamená pro ty, kteří jsou stále uvnitř? Jak budou reagovat jejich věznitelé? V Gaze někteří obyvatelé, které válka semlela, obviňují ze své těžké situace nejen Izrael, ale i Hamás. Reakce na zprávu o Sinvarově smrti: Prostě zastavte válku.„Naléhavě žádáme, aby se válka zastavila. Nežádáme, aby zavraždili toho či onoho člověka.Rozhodně. A Hizballáh se jasně vyjádřil, že nepřeruší palbu, dokud nebude příměří v Gaze. Ale v tuto chvíli se děje to, že se bojuje dole na jihu na hranicích. Říká se, že jsou intenzivní, i když máme jen velmi málo informací. A za posledních 24 hodin Izraelci provedli nejméně 96 náletů nad jižním městem Tyre a touto oblastí a také dále na jih. A od doby, kdy libanonské úřady zveřejnily toto číslo, se objevily zprávy o dalších náletech. A jak jste řekl na začátku, nezapomeňte, že Izrael zatím nereagoval na íránský raketový útok z minulého týdne. Nebezpečí spočívá v tom, že i kdyby došlo k příměří v Gaze, válka v ostatním regionu nabírá na obrátkách.