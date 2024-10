Rozhovor Britských listů 691. O čem je nový manifest Progresivní Česko

17. 10. 2024

čas čtení 15 minut





O novém politickém manifestu Progresivní Česko hovoří Bohumil Kartous s bývalým ministrem zahraničních věcí Tomášem Petříčkem.

Kompletní transkript tohoto rozhovoru:



Bohumil Kartous: Nedávno byl publikován manifest Progresivní Česko,vážení diváci Rozhovorů Britských listů ,a zdá se, že to směřuje pravděpodobně k vytvoření nové politické strany v České republice. Jednu z tváří manifestuje také bývalý ministr zahraničí Tomáš Petříček. Dobrý den.

Tomáš Petříček: Dobrý den.

Bohumil Kartous: Vy jste uveden jako jeden z lidí, kteří stojí za manifestem Progresivní Česko. Můžete krátce uvést, co je tou motivací a následně, co je cílem toho manifestu?

Tomáš Petříček: Já bych asi na začátek chtěl zdůraznit, že cílem není založit politickou stranu. Mně se na to ptá řada lidí, ten cíl a ta motivace není, aby v Česku vznikla nová politická strana. Ta hlavní motivace pro všechny signatáře, kteří jsou buď politicky aktivní, nebo jsou to i nestraníci, jsou to lidé z občanské společnosti, tak je především podpořit a trošku možná vyzvat současnou politickou scénu, zejména ty strany, které jsou nakloněné progresivním myšlenkám, pokrokovým myšlenkám, že by bylo třeba konečně spolupracovat.

Dlouhodobě se zde hovoří o potřebě spolupráce, nějaké konsolidace? Tak, aby progresivní levice, progresivní strany prostě měly svoji váhu a kvůli řadě důvodů se to doposud nepodařilo a Progresivní Česko, to je iniciativa, která především chce vytvořit prostředí pro to, aby ta spolupráce možná byla, a zadruhé, aby se do české veřejné debaty vrátily progresivní myšlenky a prožíváme dobu velmi těžkou, překrývající se krizí. Ať už to je to válka a ekonomická krize.

Lidé možná často dnes cítí, že řada změn je v naší společnosti potřeba, aby se dařilo lidem lépe. Je to jeden pohled na pozitivní změny, na změny ve společnosti jako cestu k modernizaci Česka, k zlepšení jeho hospodářství, ale i celé řady dalších oblastí.

Bohumil Kartous: Chtěl jsem se zeptat na ten půdorys toho manifestu. Protože kromě vás jednou z dalších tváří je i jiří Dienstbier, nedávný protikandidát Jany Maláčové v utkání o to, kdo bude předsedou či předsedkyní sociální demokracie. Takže je to tak, že když by neměla vzniknout nová politická strana, tak má vzniknout nějaká koalice spolupráce předvolební? Je to směřováno k těm k těm parlamentním nebo sněmovním volbám, které proběhnou v příštím roce? Pokud proběhnu v řádném termínu?

Tomáš Petříček: Není to směřováno čistě k parlamentním volbám v příštím roce, je to směřováno na dlouhodobou spolupráci progresivních stran. Ten hlavní cíl je připravit novou vizi pro Česko, nabídnout i jak by mohla vypadat alternativa k populistickému Ano a ke konzervativně pravicovému bloku Spolu. A prostě, aby zde byla pro řadu lidí, s kterými já se bavím a říkají, že neví, koho by mohli dnes volit, kdo by mohl nabídnout dnes slušnou alternativu pro naši zemi, tak nabídnout tuto alternativu a postavit to i na skutečně to velmi detailně propracovaném plánu reforem, plánu změn a politik řešení konkrétních problémů.







Proto ta výzva není dnes ani cílem, aby se přiměly dneska politické strany k tomu, že začnu třeba ještě v letošním roce hovořit o nějaké koalici. Ne. Chceme, aby především začaly spolupracovat na definování této vize. Aby se zapojila občanská společnost, abychom otevřeli prostor tak, kde českou politiku mohou zase znova ovlivňovat odborníci z celé řady oblastí. Chceme podpořit vznik progresivního hnutí v Česku?

Bohumil Kartous: Ten text manifestu skutečně vyzývá k tomu, že současná vláda nereprezentuje dostatečně to, co by měli občané od vlády očekávat z hlediska rozvoje do budoucnosti a ani opozice, ta současná sněmovní opozice, není, řekněme tou protivahou, která by dokázala tyhle cíle naplnit. Je je zjevné, že ty myšlenky vychází částečně, jak jsem pochopil, nebo jak jsem to interpretoval, ze sociálně demokratického programu a zároveň tedy se zjevně snaží odklonit asi od toho směru, který v současnosti reprezentuje paní Maláčová v sociální demokracii. Pokud to dobře chápu. Možná mě opravte. A druhá otázka: Kdo by tedy měl spolupracovat v tom českém politickém spektru? Jaké jsou ty politické síly, které vyzýváte k tomu, aby spolupracovaly? Zcela konkrétně? Děkuju.

Tomáš Petříček: To mě úplně vrací na sjezd sociální demokracie. Ani to není nějaká snaha vytvořit novou sociální demokracii. Jak jsem řekl, cílem není zakládat politickou stranu. Cílem je spíše přesvědčit ty prvky, které jsou dnes v celé řadě politických stran a ti lidé jsou dnes, ať už v sociální demokracii, jsou u pirátů, jsou v řadě menších politických stran, mimoparlamentních politických stran, ať to jsou zelení, Budoucnost, ale třeba i lidi, kteří jsou progresivně smýšlející, možná i ve Stanu, ale to, co asi je základ, je oslovit především občanskou společnost, aby se o českou politiku začala zajímat.

My jsme možná pomohli zformulovat takovou politiku, která třeba přivede nové tváře do české politiky. I proto za tou iniciativou nestojí lidé ze sociální demokracie. Je to skutečně iniciativa, která jde napříč celou řadou stávající politických subjektů. A jsou to lidé, kteří prostě volají po spolupráci a také hlavně chtějí pomoct, aby se zapojili lidé, kteří dnes se do politiky nezapojují, aby oni přispěli k tomu formulování nových myšlenek a přišli možná se svěžím pohledem na to, co může Česko posunout dál, posunout do budoucna.

A v neposlední řadě ještě bych chtěl doplnit a zdůraznit. Tady vzniká spousta nových podniků, spousty politických stran kvůli volbám v příštím roce. Osobně já vidím potřebu, aby zde vzniklo progresivní hnutí, protože to je spíše běh na dlouhou trať, maraton. A jestli chceme směřovat někam, tak je to podpořit průběžně spolupráci progresivně smýšlejících politiků a odborníků tak aby byla vize ne pro jedny volby, ale naopak pro dlouhodobou politiku do roku 203040. Prostě za rámec přemýšlení i dnešní politické reprezentace.

Prostě mně velmi vadí, že se dnes v Česku málo hovoří o tom, co za problémy a za výzvy bychom měli řešit, na které problémy a na které výzvy bychom se měli připravit. Co můžeme očekávat, že nás a naši společnost bude čekat tak, abychom co nejlíp zajistili ochranu lidí a abychom přemýšleli o tom, jak podpořit ekonomický rozvoj u nás. A řešili i sociální hluboké sociální problémy naší společnosti. Jenom podívejme se třeba na růst sociálních nerovností.

Bohumil Kartous: Tomu rozumím, rozumím tomu, že je potřeba něco takového definovat a říkám si, pokud tedy není,ale cílem založit novou stranu, ale zároveň říkáte, že má vzniknout nějaké progresivní hnutí, tak to hnutí má mít nějakou podobu. Je to nějaký takový široký thinktank? Jak byste definoval tedy to, co má to progresivní hnutí reprezentovat?

Tomáš Petříček: Já vždy zastávám myšlenku, že politika musí vycházet z mnohem hlubších kořenů, než je pouze politická strana, musí být schopná skutečně reprezentovat konkrétní zájmy ve společnosti a s nimi být provázána. Když to vztáhnu na sociální demokracii, tradičně třeba vycházela z odborového hnutí, z hnutí, které reprezentovalo zájem pracujících, ale nebylo omezeno pouze na to. Byla tam celá řada prvků kulturních, intelektuální, obce.

A ten cíl je zkusit prostřednictvím občanské iniciativy obnovit tu propojenost mezi veřejností, občanskou společností a politikou. V tom prostoru progresivního programu, ideí progresivní politiky. Takže není to ani nutně think tank. Chceme skutečně pracovat, pracovat s občanskou společností, pracovat s odborníky. Nyní připravujeme odborné pracovní skupiny, které by měly pomoci definovat, identifikovat v první řadě klíčové problémy naší společnosti. Co je způsobuje, proč se nedaří je řešit.

A v příštím roce bychom rádi začali hledat odpovědi, řešení. Představili už první teze toho, jak by měla vypadat progresivní politika, a chtěli třeba i od politiků, aby se k tomu začali přihlašovat, aby třeba i využili toho, že příští rok jsou volby, že z toho přichází někdo s konkrétními myšlenkami reforem, změn, konkrétních řešení, změny komunikace i ve společnosti tak abychom ty změny, kterým se nevyhneme, abychom je zvládli.

Aby nás to ještě víc nepolarizovalo a neštěpilo. A zároveň, aby to se orientovalo na modernizaci Česka. V rámci současné vlády podle mě tady stagnujeme, opozice nepřichází s tím celým plánem, jak to řešit. A to myslím, že je potřeba změnit, pokud chceme, aby Česko začalo odolávat nejenom mezinárodní konkurenci, ale i v rámci Evropy.

Bohumil Kartous: Zeptám se, jaké máte reakce na ten manifest? Už se vám podařilo zjistit, jak to jak je to vnímáno, nebo jestli je to nějaká nabídka, po které je v české společnosti reálná poptávka?

Tomáš Petříček: Já především vidím pozitivně, že se nám každý den stále hlásí noví lidé, kteří chtějí se zapojit, chtějí odebírat, chtějí být informováni o dalších aktivitách, chtějí právě třeba přispět svojí odborností. Dnes máme několik set, blížíme se tisíci lidí, kteří iniciativu podporují. Několik desítek odborníků, kteří projevili zájem o spolupráci. Takže já to vidím jako pozitivní změnu. I s tím, jakou mám zkušenost posledních letech v politice a z mého pohledu to naplnilo očekávání a jsem řekl, my k tomu musíme přistupovat od počátku s pokorou.

My jsme možná nečekali, že to vyvolá takový ohlas a dnes chceme právě začít se soustředit na to, jak připravit první nástřel vize, první nástřel těch řešení pro Česko a to je i úkol, který beru sám na sebe. Prostě nemám zájem na tom kandidovat. V tuto chvíli mám chuť prostě pomoct s odborností, s tím, jak řešit některé konkrétní problémy.

Bohumil Kartous: Rád bych se dotkl i toho reálpolitického vývoje, který v České republice můžeme sledovat, protože ten upřímně jde spíše opačným směrem. Aspoň takhle to čtu. Stále častěji se hovoří o tom, že příští volby nevyhnutelně vyhraje hnutí Ano a jako nejpravděpodobnější se lidem, insiderům jeví, vlastně ani ne insiderům, už to se diskutuje v celku otevřeně, nějaká možná koalice s jakousi transformovanou ODS, nebo možná s koalicí Spolu transformovanou nějakou v uvozovkách, ve velkých uvozovkách vládu nějaké národní jednoty nebo národního porozumění. Jak jsem si to přeložil, což by pravděpodobně reprezentovalo dost odlišný směr než po čem volá manifest Progresivní Česko. Vnímáte to podobně?

Tomáš Petříček: A i proto manifest má být dlouhodobou iniciativou, která. I takovémuto politickému směřování Česka chce čelit. Není to jednorázová iniciativa, není to iniciativa, která by chtěla řešit obavy spojené s volbami příští rok. To, co jste zmínil zároveň ale je právě jedním z těch hlavních důvodů, protože v řadě oblastí zde není reálná alternativa, která by se dívala na možná řešení jinak. V případě ODS i Ano, když se podíváme na jejich pohled na otázky udržitelného rozvoje, na potřebu modernizace Česka, na zajištění zdravějšího ekonomického vývoje, když se podíváme na daňové otázky třeba, na některá hospodářské témata, tak se právě tyto dvě strany moc ve svých pohledech a ve svých postojích neliší. A i proto možná zde můžeme spekulovat o té koalici, o které jste hovořil, protože já v některých tématech prostě vidím, že zde je přirozená blízkost. Ne nutně všech představitelů obou stran nebo obou těch bloků, ale je. A to, co chybí, je nějaká opozice, je reálná názorová, ideová opozice tomuto konzervativnímu a populistickému pohledu na další vývoj.

Bohumil Kartous: Poslední otázka. Vy přece vycházíte ze sociální demokracie a máte pocit, že po volbě Jany Maláčové předsedkyní strany je možné, aby se sociální demokracie podílela na nějakém formování progresivní politiky v Česku? Narážím konkrétně na to, že se tam otevírá otázka nějakého převodného spojení s populistickým projektem Stačilo Kateřiny Konečné, která stále tedy zároveň reprezentuje komunistickou stranu. Tak jestli si myslíte, že sociální demokracie v téhle kondici by se něčeho takového mohla chopit, nebo částečně alespoň se podílet na formování nějaké progresivní politiky?

Tomáš Petříček: Iniciativa Progresivní Česko je otevřená všem, kteří chtějí sdílet ideje a hodnoty progresivní politiky. Já jsem opakoval a říkal, že to směřování sociální demokracie, ty úvahy o spolupráci s antisystémovým hnutím Stačilo, potažmo s komunistickou stranou, právě myslím, že znemožňuje tyto ideje a hodnoty sociální demokracie. Je nejenom prosazovat, ale i uplatňovat praxi, uplatňovat to v politické práci.

Pokud by se něco změnilo, tak ale samozřejmě, jak jsem zdůraznil, jsme otevření všem, kdo chtějí podpořit progresivní politiku. Jsme připraveni spolupracovat s kýmkoliv, nabízet odbornost, kterou my dáváme dohromady prostřednictvím skutečně renomovaných expertů. Chceme chceme se soustředit na řešení konkrétních problémů Česka.

Pokud sociální demokracie, je to demokratická strana se rozhodne, jak její členové budou skutečně chtít, aby se to nasměrovala. Pokud budou chtít spolupráci se Stačilo, je to samozřejmě legitimní volba a já s tím nemůžu souhlasit. Proto jsem také ze strany odešel, a pokud by naopak hledali cestu ve spolupráci a v propojování těch progresivních sil, tak budu jedině rád.

Bohumil Kartous: Pane Petříčku, děkuju za rozhovor.

Tomáš Petříček: Děkuji moc.Přeji hezký den.

Bohumil Kartous: Vážení diváci Britských listů, děkuji za pozornost a budu se těšit u nějakého z příštích rozhovorů na viděnou.

0