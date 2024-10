Dron se zaměřil na Netanjahuův dům; Izrael shazuje nad Gazou letáky s fotografií Sinvarovy mrtvoly

19. 10. 2024

čas čtení 13 minut





Mluvčí sdělujeí, že izraelský premiér nebyl během útoku v blízkosti





Izrael shazuje nad Gazou letáky s fotografií Sinvarovy mrtvoly



Izraelská letadla v sobotu shodila nad jižní částí Gazy letáky s fotografií mrtvého šéfa Hamásu Jahjá Sinvara a tvrzením, že „Hamás již nebude vládnout Gaze“, což je ozvěna slov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje agentura Reuters.



Tento krok přišel v době, kdy izraelské vojenské údery zabily nejméně 32 lidí v celém pásmu Gazy a zpřísnily obléhání nemocnic v Džabalíji na severu území, uvedli palestinští zdravotníci.



„Kdo odhodí zbraň a vydá rukojmí, bude moci odejít a žít v míru,“ stálo na letáku napsaném v arabštině podle obyvatel jižního města Chán Júnis a obrázků kolujících na internetu, uvádí agentura Reuters.



Znění letáku pochází z Netanjahuova čtvrtečního prohlášení poté, co byl Sinvar ve středu zabit izraelskými vojáky operujícími v Rafáhu na jihu země poblíž egyptských hranic.





Dva pacienti nemocnice na severu Gazy zemřeli během izraelského obléhání zařízení, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví Gazy.



Agentura France-Presse uvedla, že izraelské síly obklíčily a napadly indonéskou nemocnici v Bejt Lahíi od rána, uvedli představitelé zdravotnictví v Gaze.



„Izraelské tanky nemocnici zcela obklíčily, odpojily elektřinu a ostřelovaly ji, přičemž se zaměřily na druhé a třetí patro dělostřelectvem,“ uvedl ředitel zařízení Marwan Sultan, píše agentura AFP.



„Zdravotnický personál a pacienti jsou vážně ohroženi,“ dodal.



V uplynulém roce Izrael běžně útočil na zdravotnická zařízení v celém pásmu spolu se zdravotníky. Kromě omezení uvalených na lékařskou pomoc zanechaly izraelské útoky na nemocnice a jejich obléhání desítky tisíc pacientů v Gaze bez péče.







Izrael shazuje nad Gazou letáky s fotografií Sinvarovy mrtvolyIzraelská letadla v sobotu shodila nad jižní částí Gazy letáky s fotografií mrtvého šéfa Hamásu Jahjá Sinvara a tvrzením, že „Hamás již nebude vládnout Gaze“, což je ozvěna slov izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje agentura Reuters.Tento krok přišel v době, kdy izraelské vojenské údery zabily nejméně 32 lidí v celém pásmu Gazy a zpřísnily obléhání nemocnic v Džabalíji na severu území, uvedli palestinští zdravotníci.„Kdo odhodí zbraň a vydá rukojmí, bude moci odejít a žít v míru,“ stálo na letáku napsaném v arabštině podle obyvatel jižního města Chán Júnis a obrázků kolujících na internetu, uvádí agentura Reuters.Znění letáku pochází z Netanjahuova čtvrtečního prohlášení poté, co byl Sinvar ve středu zabit izraelskými vojáky operujícími v Rafáhu na jihu země poblíž egyptských hranic.uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví Gazy.Agentura France-Presse uvedla, že izraelské síly obklíčily a napadly indonéskou nemocnici v Bejt Lahíi od rána, uvedli představitelé zdravotnictví v Gaze.„Izraelské tanky nemocnici zcela obklíčily, odpojily elektřinu a ostřelovaly ji, přičemž se zaměřily na druhé a třetí patro dělostřelectvem,“ uvedl ředitel zařízení Marwan Sultan, píše agentura AFP.„Zdravotnický personál a pacienti jsou vážně ohroženi,“ dodal.V uplynulém roce Izrael běžně útočil na zdravotnická zařízení v celém pásmu spolu se zdravotníky. Kromě omezení uvalených na lékařskou pomoc zanechaly izraelské útoky na nemocnice a jejich obléhání desítky tisíc pacientů v Gaze bez péče.



Palestinská společnost Červeného půlměsíce zahájila druhou kampaň očkování proti dětské obrně a vitaminem A



Palestinská společnost Červeného půlměsíce zahájila v Chán Júnisu druhou kampaň očkování proti dětské obrně a vitamínem A pro děti mladší 10 let.



Očkovací místa byla zřízena v nemocnici Al-Amal Hhospital, v polní nemocnici Červeného půlměsíce v Kuvajtu, v polní nemocnici Al-Quds, na klinice Ma'an, na klinice Mawasi a na klinice Qarara Mawasi, což je několik zbývajících zdravotnických zařízení, která Izrael v celém pásmu ještě nezničil.





Libanonská národní tisková agentura informuje o sérii izraelských náletů na několik měst po celé zemi.



Patří mezi ně Jatar, Zubfin, Aita al-Šaab, Marouhin, Ramia a Bejt Lif.



Libanonské město Nabatieh se otřásá po smrtících izraelských náletech, jejichž terčem byl starosta města a pracovníci civilní obrany.



Husajn Džaber, vedoucí stanice civilní obrany v Nabatiehu, se prodíral nepořádkem z rozbitého betonu a pokrouceného kovu po kolena a prohlížel si to, co zbylo z městského tržiště pod širým nebem postaveného v roce 1910 a zničeného izraelskými nálety minulou sobotu.



„Když jsme byli děti, všichni sem chodili nakupovat své věci. Tento trh nebyl jen pro Nabatieh, ale pro všechny vesnice v okolí,“ řekl třicetiletý Džaber a ukazoval na zničenou promenádu, ze které se i po pěti dnech kouřilo.



Na zemi se válelo dětské oblečení, počítačové součástky a výrobky z nyní srovnaných se zemí obchodů, které lemovaly tržiště, vše pokryté vrstvou šedého popela.



Mezi troskami se skrýval také úlomek munice americké výroby, která tržiště zničila. Ocasní ploutev společné munice pro přímý útok (Jdam) - naváděcí soupravy, která mění hloupé bomby o hmotnosti od 500 do 2 000 liber (230-910 kg) na bomby naváděné pomocí GPS - našel Guardian a ověřilo ji oddělení pro krize, konflikty a zbraně organizace Human Rights Watch. O týden dříve byla jiná americká munice nalezena na místě izraelského náletu, při kterém v centru Bejrútu zahynulo 22 lidí.



Obyvatelé a zdravotníci uvedli, že izraelské síly zpřísnily obléhání Džabalíje, největšího z osmi historických uprchlických táborů v Gaze, který obklíčily tím, že vyslaly tanky také do nedalekých měst Bejt Hanún a Bejt Lahíja a vydaly příkaz k evakuaci obyvatel. Izraelští představitelé uvedli, že cílem těchto rozkazů bylo oddělit bojovníky Hamásu od civilistů, a popřeli, že by existoval nějaký systematický plán na vyklizení civilistů z Džabalíje nebo jiných severních oblastí, ale místní obyvatelé a zdravotníci uvedli, že síly bombardují domy a obléhají nemocnice, brání vstupu zdravotnických a potravinových zásob, aby je donutily tábor opustit.





Po zprávách o tom, že na Netanjahuův dům ve městě Caesarea (ukradený jednomu palestinskému lékaři) na severu Izraele byl dříve v sobotu vypuštěn dron, zveřejnila izraelská média video, na němž je premiér zachycen na procházce v parku. Netanjahuův mluvčí již dříve uvedl, že premiér se v blízkosti dronu nenacházel. „Nic nás neodradí, budeme pokračovat až do vítězství,“ řekl Netanjahu na videu natočeném jedním z jeho asistentů.

Libanonské úřady uvedly, že při sobotním izraelském útoku v Džúniji severně od Bejrútu byli zabiti dva lidé, přičemž se jednalo o první úder na tuto oblast od loňského roku, kdy si Hizballáh a Izrael začaly vyměňovat palbu. Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že „izraelský nepřátelský nálet“ zasáhl auto v Džúníji, přičemž libanonská státní média uvedla, že k útoku došlo na klíčové dálnici spojující hlavní město se severem země.







Zdroj v angličtině ZDE

0

210

„Od zahájení vojenské operace okupační armády 6. října jsme našli více než 400 mučedníků z různých cílových oblastí v severním pásmu Gazy, včetně Džabálie a jejího tábora, Bejt Lahie a Bejt Hanúnu,“ řekl agentuře AFP mluvčí agentury civilní obrany Gazy Mahmúd Bassal.„Zdravotníci konstatovali smrt muže ve věku kolem 50 let, který byl zasažen šrapnelem, když seděl ve svém vozidle,“ uvedla záchranná služba Magen David Adom ve svém prohlášení.Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že při útoku bylo vypáleno 55 raket, z toho 20 na oblast Haify.Již dříve Hizballáh uvedl, že v sobotu vypálil rakety směrem na Haifu v reakci na izraelské útoky na své pevnosti v jižním Libanonu. „Velká raketová salva“ přišla jako odveta za izraelské útoky na vesnice v jižním Libanonu, uvedl Hizballáh.Úder zasáhl obytnou budovu ve městě Baaloul a zabil čtyři lidi, uvedla oficiální Národní tisková agentura a dodala, že mezi mrtvými je i Haidar Shahla, starosta nedalekého města Sohmor.„Agresivní postoj Izraele nutí Írán k legitimním krokům,“ řekl Hakan Fidan na společné tiskové konferenci v Istanbulu se svým íránským protějškem Abbásem Aragčím.„Po zabití Jahjá Sinvara se jistě otevřela nová perspektiva a my ji musíme využít k dosažení příměří, propuštění zbývajících rukojmích a hledání politické perspektivy,“ řekl Borrell novinářům na okraj obranného summitu G7. Borrell rovněž navrhl, aby Rada bezpečnosti OSN posílila mandát mírových sil OSN a poskytla jim tak větší prostor k jednání v souvislosti s opakovanými útoky, které podle nich izraelské síly vedou na jejich pozice.Král Karel, královna Kamila a princ a princezna z Walesu jsou mezi těmi, kdo přispěli na výzvu Výboru pro mimořádné události (Disasters Emergency Committee - DEC), která byla spuštěna ve čtvrtek.uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy. „Izraelská okupace zintenzivňuje své útoky na zdravotnický systém v severní části pásma Gazy tím, že v posledních hodinách obléhá a přímo útočí na indonéskou nemocnici, nemocnici Kamal Adwan a nemocnici al-Awda a trvá na jejich vyřazení z provozu,“ uvedlo ministerstvo zdravotnictví Gazy. Izraelská armáda uvedla, že vojáci působící v oblasti byli „poučeni o důležitosti zmírnění škod na civilním obyvatelstvu a zdravotnické infrastruktuře“.uvedla nemocnice mučedníků al-Aksá, kam byly oběti převezeny. Reportér agentury Associated Press (AP) v nemocnici spočítal těla., podle nemocnice mučedníků al-Aksá v Deir al-Balah, kam byli převezeni. Těla v nemocnici spočítal také novinář agentury AP.o, uvedlo v sobotu ministerstvo zdravotnictví Gazy. Ministerstvo zdravotnictví Gazy nerozlišuje mezi civilisty a bojovníky.Po půlnoci zaútočilo 400 až 500 lidí na studia produkční společnosti v Bagdádu, která pracuje pro saúdskou televizi MBC.Pozornost věnovaná navrácení izraelských rukojmích, živých i mrtvých, zastínila osud palestinských vězňů zadržovaných Izraelem, uvedl v internetovém prohlášení Mustafa Hamíd, známý také jako Abú Walíd al-Masrí, který je tchánem Sajfa al-Adela, muže, o němž se všeobecně předpokládá, že nyní stojí v čele al-Káidy., uvedla íránská státní televize., uvedla libanonská státní média krátce poté, co Izrael nařídil obyvatelům evakuaci, a jednalo se tak o první útoky na hlavní baštu Hizballáhu za poslední tři dny, informuje agentura France-Presse (AFP).Záběry AFP ukázaly oblaka dýmu stoupající nad oblastí necelou hodinu poté, co izraelská armáda vydala příkaz k evakuaci.Oficiální libanonská Národní tisková agentura informovala o dvou izraelských úderech na stejnou budovu ve čtvrti Haret Hreik a později dodala, že „izraelská vojenská letadla“ zasáhla čtvrť Al-Umara v nedalekém Choueifatu.Podle agentury AFP vydal mluvčí izraelské armády Avichay Adraee „naléhavé varování obyvatelům jižního předměstí (Dahiyeh), konkrétně obyvatelům ... čtvrti Haret Hreik“.„Nacházíte se v blízkosti zařízení a zájmů patřících Hizballáhu, proti nimž budou IDF (izraelská armáda) v blízké budoucnosti operovat,“ napsal v arabštině na Twitteru. Později vydal varování také pro čtvrti Burj al-Barajneh a Choueifat.