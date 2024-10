Írán prohlásil, že zabití Jahji Sinvara posílí „ducha odporu“; USA prosazují příměří v Gaze

18. 10. 2024

Írán zdůrazňuje, že muslimové budou „vzhlížet k mučedníkovi Sinvarovi stojícímu na bojišti“; Kamala Harrisová říká, že Sinvarova smrt je „příležitostí konečně ukončit válku v Gaze"



Írán zdůrazňuje, že způsob Sinvarovy smrti posílí „ducha odporu



Sinvar byl podle všeho zabit při boji s izraelskými silami v Rafáhu, nikoliv při úkrytu v bunkru, jak ho Izrael důsledně líčil.



Izraelská armáda zveřejnila záběry z dronu, na nichž vůdce Hamásu, který zřejmě přišel o část ruky, sedí v křesle v bojové uniformě a s kefíjem ve zničeném bytě v Rafáhu. Když sleduje dron, hází po něm nějaký předmět.



V prohlášení zveřejněném na Twitteru uvedla íránská mise OSN:



Když americké jednotky vytahovaly rozcuchaného Saddáma Husajna z podzemní díry, prosil je, aby ho nezabíjely, přestože byl ozbrojen. Ti, kteří Saddáma považovali za svůj vzor odporu, se nakonec zhroutili.



Když budou muslimové vzhlížet k mučedníkovi Sinvarovi stojícímu na bojišti - v bojovém oděvu a pod širým nebem, nikoli v úkrytu, tváří v tvář nepříteli - duch odporu se posílí.



Stane se vzorem pro mládež a děti, které budou pokračovat v jeho cestě k osvobození Palestiny. Dokud bude existovat okupace a agrese, odpor bude trvat, protože mučedník zůstává živý a je zdrojem inspirace.

Izraelský ministr zahraničí odsoudil šéfa OSN za to, že „nepřivítal“ zabití vůdce Hamásu



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz obvinil generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, že „vede extrémní protiizraelskou a protižidovskou agendu“.



„Guterres neuvítal likvidaci arciteroristy Jahjá Sinvara, stejně jako odmítl prohlásit Hamás za teroristickou organizaci po masakru ze 7. října,“ uvedl na Twitteru. “Budeme ho nadále označovat za personu non grata a zakazovat mu vstup do Izraele.“



Dne 2. října Katz uvedl, že Guterresovi zakazuje vstup do země, protože „jednoznačně“ neodsoudil íránský raketový útok na Izrael z předešlé noci (údery, které podle Íránu mířily na vojenské základny, byly z velké části zmařeny izraelskou vzdušnou obranou).



Guterres po raketovém útoku vydal krátké prohlášení, v němž odsoudil „rozšiřování blízkovýchodního konfliktu, kdy dochází k jedné eskalaci za druhou“, ale podle Katze to nestačilo.





Rada bezpečnosti OSN vyzvala k plnému provádění své rezoluce 1701, která byla přijata v roce 2006 poté, co pomohla ukončit měsíc trvající válku mezi Hizballáhem a Izraelem.



Předseda íránského parlamentu nedávno prohlásil, že jeho země je připravena jednat s Francií o rezoluci, která vyzývá k tomu, aby v pohraniční oblasti jižního Libanonu nebyly žádné zbraně ani vojáci jiného než libanonského státu.



V souvislosti s těmito připomínkami dnes libanonský prozatímní premiér Nadžíb Mikátí podle agentury Reuters uvedl, že odmítá íránské vměšování do libanonské záležitosti.



Izraelský deník Haaretz informuje, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu se kolem poledne sejde s ministry a šéfy bezpečnostních složek na vojenském velitelství Kirya v Tel Avivu



Tématem jednání bude mimo jiné to, jak zabití vůdce Hamásu Jahjá Sinvara ovlivní jednání o propuštění rukojmích držených v zajetí v Gaze.





V příspěvku na Telegramu libanonská militantní skupina Hizballáh uvádí, že dnes ráno (přibližně v 7 hodin místního času) ostřelovala pobřežní oblast Zvulun severně od izraelského města Haifa „velkou raketovou salvou“.



Zdravotníci včera uvedli, že při čtvrtečním izraelském náletu na školu Abú Husajn v Džabalíji zahynulo 28 lidí, včetně lékařů a několika dětí, a desítky dalších byly zraněny.



Sam Rose, zástupce ředitele Unrwa, agentury OSN pro palestinské uprchlíky, byl dnes ráno na útok dotázán BBC. Rose řekl, že Izrael musí udělat více pro ochranu civilistů, protože „nemají kam jít“. Vyzval k nezávislému vyšetřování útoku, který podle něj patřil k sérii útoků namířených proti školám Unwry.



Palestinská tisková agentura Wafa uvádí, že mezi civilisty, kteří byli zabiti při izraelských náletech na Gazu přes noc a dnes ráno, jsou i děti.



Uvedla, že Palestinská společnost Červeného půlměsíce (PRCS) oznámila vyzvednutí těl dětí poté, co byl dům na ulici al-Nasr severozápadně od města Gazy terčem raketového útoku.



Dva lidé byli údajně zabiti po střelbě izraelských vojáků v oblasti Wadi al-Aryes jihovýchodně od města Gazy.



Zpráva společnosti Wafa pokračuje:



Dříve v noci byly hlášeny další oběti poté, co izraelské letectvo zaútočilo na dům v uprchlickém táboře al-Šatí, západně od města Gazy.



Zdravotnické zdroje potvrdily, že v důsledku bombardování domu rodiny al-Qudairiových bylo nalezeno několik těl, včetně těl dětí.



Při souvisejícím incidentu zahájily izraelské námořní síly palbu na západní oblasti tábora Nuseirat v centrální části pásma Gazy.



Izraelské letectvo uvedlo, že při leteckém útoku „zaútočilo“ na Muhammada Hosejna Ramala, velitele Hizballáhu, v Taybehu v jižním Libanonu. Řada médií uvedla, že Ramal byl při útoku zabit.



„Na území Libanonu zaútočil letoun letectva řízený 98. divizí na teroristu Muhammada Hosejna Ramala, velitele svazku A-Taiba v teroristické organizaci Hizballáh.“





V době, kdy USA prosazují nové kolo diplomacie zaměřené na zajištění příměří v Gaze, hovořil americký ministr zahraničí Antony Blinken s katarským premiérem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al Thanim, který hrál při vyjednávání klíčovou roli.



V prohlášení po telefonátu americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že dvojice diskutovala „o smrti Jahji Sinvara a o potřebě zdvojnásobit úsilí o ukončení konfliktu a zajištění propuštění rukojmích“.



Blinken rovněž potvrdil závazek USA dosáhnout diplomatického řešení izraelské invaze do Libanonu.



V září USA podpořily výzvy k 21dennímu příměří v Libanonu, ale po zabití vůdce Hizballáhu Hasana Nasralláha se zdálo, že dávají zelenou izraelské letecké a pozemní ofenzívě.





Joe Biden vyzval izraelského premiéra, aby se „pohnul kupředu“ a dosáhl pokroku směrem k příměří v Gaze po zabití Jahjá Sinvara, vůdce Hamásu a strůjce útoku ze 7. října, zatímco světoví lídři obnovili snahu o ukončení konfliktu.



Několik hodin po zabití Sinvara v Rafáhu, nejjižnějším městě Gazy, poblahopřál americký prezident Benjaminu Netanjahuovi a prohlásil, že Sinvar „má na rukou spoustu krve - americké, izraelské a další“.



V projevu při příjezdu do Německa na setkání s evropskými představiteli Biden uvedl, že cítí „větší naději“ ohledně vyhlídek na příměří a že v příštích čtyřech nebo pěti dnech vyšle do Izraele amerického ministra zahraničí Antonyho Blinkena.



Biden se připojil k osobnostem, jako je jeho viceprezidentka Kamala Harrisová, britský premiér Keir Starmer, francouzský prezident Emmanuel Macron a německý kancléř Olaf Scholz, kteří naléhají na pokrok směrem k příměří.





Francouzský prezident ve čtvrtek pozdě večer obvinil některé své ministry z nedostatku profesionality a šíření nepravdivých informací a zároveň se obořil na média kvůli tomu, jak informovala o jeho údajných výrocích na adresu Izraele během zasedání vlády. Informuje o tom agentura AFP:



Emmanuel Macron se rozčílil na novináře kvůli jejich komentářům, které naznačovaly, že na úterním zasedání vlády zpochybnil vznik Izraele, a popřel, že by tyto výroky pronesl.



„Musím vám říci, jak mě překvapilo, když jsem četl tolik komentářů, reakcí, a to i od zahraničních nebo francouzských politických představitelů, na výroky, které jsem údajně pronesl, aniž by si položili otázku, co říkají a co přesně jsem řekl,“ řekl na tiskové konferenci po zasedání Evropské rady v Bruselu.



„Neexistuje tedy žádná dvojznačnost. Všichni ti, kteří by ji chtěli vytvořit prostřednictvím tohoto typu manipulace, se nejen mýlí, ale také ubližují některým lidem a oslabují Francii,“ dodal. „Francie vždy stála na straně Izraele. Existence a bezpečnost Izraele jsou pro Francii a Francouze nedotknutelné.“



Uvedené výroky začátkem tohoto týdne vedly ke skeptické reakci premiéra Benjamina Netanjahua, který je spojil s vichistickou vládou, která kolaborovala s nacistickým Německem, což bylo poslední kolo diplomatické přestřelky mezi oběma muži kvůli vojenským kampaním Izraele v Gaze a Libanonu.



„To vše je v podstatě důkazem rozpadu veřejné debaty a nedostatku profesionality ministrů, kteří opakovali zkreslené výroky, novinářů, kteří je přebírali, a komentátorů, kteří se nepozastavovali nad skutečností a pravdivostí takových výroků,“ řekl Macron.



„Pokud jsou slova, která jsou uváděna, zkracována a překrucována, dávána do uvozovek, nemá smysl pořádat tiskové konference nebo odpovídat na vaše otázky.“



V rozhovoru ABC s Danielem Levym, bývalým izraelským mírovým vyjednavačem Levy na otázku, zda smrt Jahjá Sinvara zlomí morálku Hamásu, respektive širšího palestinského hnutí odporu, odpověděl:



"Považuji to za velmi těžko představitelné .... Hamás neměl podporu lidu proto, že by Jáhja Sinvár byl fascinující, charismatická osobnost: hnutí odporu mají tuto základnu podpory proto, že promlouvají ke skutečnému utrpení lidu. To nemluví k legitimitě či nelegitimitě akcí, které jsou prováděny ...



Když žijete pod okupací v dějinách, kdekoli, jako lidé, kterým jsou po desetiletí a generace upírána práva, žijete jako uprchlíci, protože jste byli před 76 lety vyhnáni ze svých domovů, odpor nekončí, když skončí jeden vůdce.



Pokud to něco zaručí ... další generace lidí, kteří budou ochotni - pokud se tyto podmínky nezmění - ... kteří budou ochotni se k odboji přihlásit.



Bývalý izraelský mírový vyjednavač Daniel Levy, který je nyní prezidentem projektu USA/Blízký východ, uvedl, že zabití Jahjá Sinvara nezvýší pravděpodobnost ukončení války v Gaze, protože izraelský premiér Benjamin Netanjahu „zabouchl dveře“ před jakoukoli možností příměří. V rozhovoru pro australskou televizní stanici ABC Levy řekl:



„Dal jasně najevo, že válka v Gaze, proti tamním Palestincům, bude pokračovat, a stanovil podmínku, kterou každý, kdo to uslyší, okamžitě pochopí, že to není vyjednatelná a dosažitelná věc, když řekl, že 'pokud bojovníci Hamásu chtějí přijít s rukama nad hlavou, mávat bílou vlajkou a vrátit rukojmí, pak můžeme pokračovat'.



Obyvatelům Gazy řekl: „Osvobozujeme vás“ - jsou to ti samí lidé, z nichž všichni byli v podstatě vysídleni, mnozí žijí v podmínkách hladu, 40 000 jich bylo zabito, vše zničeno.



To, co tam nastoluje, je pozice, která, pokud si někdo myslel, že se objevila trhlina, otvor, který by možná umožnil říci „mise splněna, uzavřeme dohodu, přiveďme domů i Izraelce“ - byla okamžitě zabouchnuta, navzdory americkým pokusům říci „hej, tady je příležitost“.



Bohužel ji přede všemi zlikvidoval izraelský premiér.





Charles Lister, akademik z amerického Institutu pro Blízký východ, naznačuje, že zabití Jahji Sinvaraara by mohlo situaci zbývajících rukojmích učinit „extrémně křehkou“.



Ve svém příspěvku na Twitteru napsal:



Hamas bude toužit po pomstě.



Rodiny rukojmích již oprávněně vyvíjejí tlak na příměří - ale poslechne Netanjahu? Je to nepravděpodobné.



Šéf Unrwa Philippe Lazzarini vyvrátil zprávy o tom, že jeden z pracovníků orgánu OSN byl zabit po boku Jahji Sinvara. Na Twitteru napsal:



Dnes se v sociálních a izraelských médiích objevily zprávy, že v Gaze byl spolu s šéfem Hamásu zabit jeden z pracovníků UNRWA. Potvrzuji, že dotyčný zaměstnanec je naživu.



V současné době žije v Egyptě, kam v dubnu odcestoval se svou rodinou přes hranici v Rafáhu. Je načase skoncovat s dezinformačními kampaněmi.



Opět se používají neověřené informace k diskreditaci @UNRWA a jejích zaměstnanců.



Izrael je s agenturou OSN ve sporu již desítky let a Lazzarini obvinil izraelskou vládu, že se ji snaží vytlačit z existence.





Novinář Al-Džazíry postřelený izraelskými silami upadl do kómatu



Novinář Al-Džazíry Fádí al-Vahídí upadl do kómatu více než týden poté, co ho na severu Gazy postřelil do krku izraelský odstřelovač, uvedla televizní stanice a dodala, že Izrael nereagoval na žádosti o umožnění jeho evakuace k lékařskému ošetření.



Al-Wadídí měl na sobě vestu, která ho jasně označovala jako novináře, když byl minulý týden postřelen, když pokrýval izraelské obléhání uprchlického tábora Džabalíja v severní Gaze.



Lékaři v nemocnici pro veřejnou pomoc ve městě Gaza uvedli, že ho nedokázali ošetřit a zabránit úplnému ochrnutí, informovala ve čtvrtek Al-Džazíra. Vysílací společnost napsala, že utrpěl poškození tepen, žil a roztříštěné kosti.



K útoku na al-Wahídího došlo několik dní poté, co byl postřelen a těžce zraněn jeho kolega z Al-Džazíry, kameraman Alí al-Attar, který natáčel reportáž o podmínkách vysídlených Palestinců v Deir el-Balah v centrální části Gazy.



Začátkem tohoto týdne vydaly tři organizace na ochranu svobody tisku - Výbor na ochranu novinářů (CPJ), Free Press Unlimited (FPU) a Reportéři bez hranic (RSF) - vzácnou společnou výzvu Izraeli, aby umožnil evakuaci obou novinářů.



Palestinský učenec Jehad Abusalim odsoudil mainstreamová média za to, že Al-Wahídimu neprojevují solidaritu. Ve svém příspěvku na Twitteru napsal:



"Je hlubokou hanbou, že novinář, který hrdinně zdokumentoval jednu z nejtragičtějších epizod etnických čistek a vyhlazování v tomto století, nedostává od hlavních mainstreamových médií a institucí žádnou solidaritu, podporu ani výzvy k záchraně života.



Svět má dluh vůči těmto novinářům, kteří více než rok riskovali své životy, aby pokryli jednu z prvních válek v dějinách, kde je mediální pokrytí přísně a přísně omezeno, přičemž žádní mezinárodní novináři nesmějí vstoupit do pásma Gazy ani z něj podávat zprávy."





Během několika dní po útocích ze 7. října loňského roku izraelští vyšetřovatelé identifikovali jako jejich strůjce Jahjá Sinvara, tehdejšího vojenského vůdce Hamásu v Gaze. Ke svému rostoucímu úžasu se dozvěděli, že Sinvar nejenže vymyslel to, co nazval operací al-Aksá Potopa, ale že útok naplánoval a zorganizoval téměř sám.



Do plánů zasvětil jen hrstku blízkých spolupracovníků, některé z nich jen několik dní před útokem, při němž bylo zabito asi 1 200 lidí, většinou civilistů, a 250 jich bylo uneseno, a který vyvolal izraelskou ofenzívu, jež dosud zabila 42 500 lidí, rovněž většinou civilistů, a zanechala rozsáhlé oblasti Gazy v troskách.





Sinvar se narodil v uprchlickém táboře v Chán Júnisu na jihu Gazy rodičům, kteří byli nuceni v roce 1948 uprchnout ze svých domovů na území, které se stalo Izraelem, a už jako teenager byl vtažen do islamistického aktivismu. Na celém Blízkém východě nabíralo na síle náboženské obrození. Jako student přírodních věd na Islámské univerzitě v Gaze na počátku 80. let Sinvara zaujal Ahmed Yassin, charismatický duchovní, který založil místní pobočku Muslimského bratrstva.



V roce 1987 Yassin Sinara povolal do nově vzniklé skupiny Hamas a jmenoval ho vedoucím její vznikající zpravodajské služby. Mezi jeho povinnosti patřilo odhalování a trestání špionů nebo jiných „kolaborantů“ s Izraelem a také lidí v Gaze, kteří porušovali přísné „morální“ zásady Hamásu. To Sinwar plnil s nesmiřitelným odhodláním a později se přiznal k několika vraždám Palestinců.



V roce 1988 byl zatčen a čtyřikrát odsouzen na doživotí za pokus o vraždu a sabotáž a v izraelských věznicích strávil 22 let. Ve vězení Sinvar odmítal mluvit s jakýmikoliv dozorci a osobně trestal vězně, kteří tak činili, přičemž jednomu z nich přitlačil obličej do provizorních kamen, jak uvedl jeden z bývalých izraelských vyšetřovatelů, který pracoval v ústavu, kde byl Sinvar držen. „Je na 1000 % odhodlaný a na 1000 % násilnický, velmi, velmi tvrdý člověk,“ řekl bývalý vyšetřovatel.





Mnozí Palestinci v reakci na smrt Jahjá Sinvara vzali na vědomí, že zemřel v boji. Poznamenali také, že Izrael zavraždil mnoho generací palestinských vůdců - ale nepodařilo se jim potlačit odpor a mrtvé vůdce nahradili noví.



Významná autorka Susan Abulhawaová napsala v příspěvku na Twitteru:



"Zemřel v první linii v boji se svými vojáky proti sionistické tyranii a barbarství. neskrýval se v tunelu, jak se říká. rozhodně se neskrýval v opevněných budovách, pohodlně v obleku a bohatství. zemřel jako mučedník a hrdina v boji za svobodu."



V dalším příspěvku dodala:



"Myslí si, že odboj umírá s mučednickou smrtí vůdců, jako by horoucí touha po svobodě, domově a dědictví v našich hrudi mohla uhasnout, když nám zlomí srdce. sbohem, ušlechtilý synu."



Ali Abunimah, palestinsko-americký novinář a zakladatel internetových stránek Electronic Intifada, napsal, že „historie ukazuje, že mučednická smrt vůdců vždy jen posiluje odhodlání lidí být svobodní“.



V samostatném příspěvku dodal:





Pokud jsou zprávy správné, zemřel Jahjá Sinvár tak, jak by si přál, čestně bojoval se svým lidem a za něj, proti zlu sionismu, kolonialismu a genocidě.







