Brazilský prezident Lula zrušil cestu do Ruska v rámci skupiny BRICS po „malém krvácení do mozku“ z pádu

21. 10. 2024

Lékaři tvrdí, že prezident utrpěl „velké“ poranění hlavy a mírné krvácení do mozku, dálková cesta byla z preventivních důvodů zrušena, ale jinak je schopen vykonávat své povinnosti.





Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva v neděli zrušil svou cestu do Ruska na summit Brics poté, co si doma při pádu způsobil drobné krvácení do mozku.

Prezidentská kancelář v prohlášení uvedla, že 78letý Lula se zúčastní prostřednictvím videokonference poté, co mu lékař doporučil, aby se dočasně vyhnul dálkovým letům. Původně měl odletět v neděli v 17 hodin.



Prezidentská kancelář v prohlášení uvedla, že 78letý Lula se zúčastní prostřednictvím videokonference poté, co mu lékař doporučil, aby se dočasně vyhnul dálkovým letům. Původně měl odletět v neděli v 17 hodin.



Lulův lékař Roberto Kalil v rozhovoru pro televizní kanál GloboNews uvedl, že prezident měl pád, který mu způsobil „velké“ zranění zadní části hlavy, které si vyžádalo šití a mělo za následek „malé krvácení do mozku“ ve spánkově-čelní oblasti.



„Je to stav, který si vyžádá opakovaná vyšetření v průběhu týdne. Každé krvácení do mozku se teoreticky může v následujících dnech zhoršit, takže je důležité pozorování,“ řekl Kalil a dodal, že Lula se má dobře a může se věnovat běžným činnostem.



Podle lékařské zprávy, kterou dříve v neděli vydala nemocnice Sirio Libanes v Brasílii, utrpěl Lula v sobotu tržnou ránu v „týlní oblasti“ zadní části hlavy.



Ve zprávě se uvádí, že Lulovi „bylo doporučeno, aby se vyhýbal dálkovým leteckým cestám, ale jinak je schopen vykonávat své běžné povinnosti“.



Vláda oznámila, že vedením brazilské delegace na summitu Brics byl pověřen ministr zahraničí Mauro Vieira, který odlétá v neděli.





Gleisi Hoffmannová, kongresmanka a předsedkyně Lulovy Strany pracujících, uvedla, že s prezidentem mluvila a že „se mu daří velmi dobře, jen se vyhýbá dlouhé cestě“.







