Zelenskyj: K ruským silám "se připojí 10 000 Severokorejců"

18. 10. 2024

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že 10 000 vojáků ze Severní Koreje se připravuje připojit k ruským silám bojujícím proti jeho zemi. Zelenskyj v prosbě adresované aliančním ministrům obrany v Bruselu vyzval k naléhavé integraci Ukrajiny do NATO. USA a Německo jsou silně proti jakémukoliv "krátkodobému" pozvání Ukrajiny ke vstupu do aliance.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek uvedl, že jeho země má zpravodajské informace, že 10 000 vojáků ze Severní Koreje se připravuje připojit k ruským silám bojujícím proti jeho zemi, a varoval, že zapojení třetí země do nepřátelských akcí by konflikt změnilo ve "světovou válku".

Zelenskyj neuvedl další podrobnosti o tvrzení, které přišlo den poté, co náměstek amerického ministra zahraničí Kurt Campbell v Soulu řekl, že Washington a jeho spojenci jsou znepokojeni severokorejskou vojenskou podporou ruské války na Ukrajině, ale nemohou potvrdit ukrajinská tvrzení, že severokorejští vojáci byli vysláni bojovat za Moskvu.

"Víme o 10 000 severokorejských vojácích, které se chystají poslat bojovat proti nám," řekl Zelenskyj a označil jakékoli severokorejské zapojení za "první krok ke světové válce".

Komentáře ukrajinského lídra zvýšily sázky pro jeho západní spojence, když se setkal s vůdci Evropské unie a poté s ministry obrany NATO, aby diskutovali o jeho "plánu vítězství" na ukončení ničivé války země s Ruskem.

"Pokud začneme nyní a budeme se řídit plánem vítězství, můžeme tuto válku ukončit nejpozději příští rok," řekl lídrům EU.

Novinářům řekl, že cílem plánu je "posílit Ukrajinu" a vydláždit cestu pro diplomatické řešení k ukončení konfliktu na východním křídle Evropy.

"Tento plán nezávisí na ruské vůli, pouze na vůli našich partnerů," řekl před projevem k vůdcům na summitu EU.

V prohlášení po jednání se Zelenským vyzvali vedoucí představitelé EU k "rychlému zvýšení vojenské podpory a urychlení jejích dodávek, zejména systémů protivzdušné obrany, munice a raket" na ochranu ukrajinského obyvatelstva a energetické infrastruktury.

Zelenskyj později pendloval přes Brusel, aby se setkal s ministry obrany NATO. EU je klíčovým podporovatelem Ukrajiny, kandidátského člena bloku 27 zemí, protože bojuje proti ruské invazi, která začala před více než dvěma a půl lety.

"Ujistěte se", že Putin "nedosáhne svého"

Zelenskyj ve středu nastínil ukrajinskému parlamentu pětibodový plán, aniž by zveřejnil důvěrné prvky, které byly soukromě prezentovány klíčovým spojencům, včetně Spojených států.

Mezi hlavní body plánu patří pozvání Ukrajiny ke vstupu do NATO a povolení použít rakety delšího doletu dodané Západem k útokům na vojenské cíle hluboko v Rusku, což jsou kroky, které se dosud setkaly s neochotou spojenců Kyjeva.

"Pokud dostaneme toto znamení, že budeme v NATO, budeme mít pocit, že nejsme sami," řekl Zelenskyj.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který je všeobecně považován za člověka s nejvřelejšími vztahy ze všech lídrů EU s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, označil Zelenského plán za "více než děsivý" a uvedl, že bude naléhat na hlavní mocnosti EU Francii a Německo, aby "co nejdříve zahájily jednání s Rusy, aby našly cestu z této situace".

Generální tajemník NATO Mark Rutte ve čtvrtek řekl, že Kyjev může být "naprosto ujištěn, že 32 spojenců je jednotných v tom, abychom se ujistili, že společně uděláme vše, co je potřeba, abychom zajistili, že Ukrajina může zvítězit, že (ruský prezident Vladimir) Putin nedosáhne svého".

Rutte zopakoval, že Ukrajina je v řadách NATO, ale neřekl, kdy by mohla vstoupit.

Ve středu řekl, že NATO nemá potvrzení o tisících severokorejských vojáků, kteří se připravují na vstup do války, ale řekl, že asijská země již "podporuje válečné úsilí" jinými způsoby prostřednictvím svých vazeb na Rusko.

Zelenskyj řekl vedoucím představitelům EU, že jeho jednotky musí pokračovat v boji proti ruským silám na Ukrajině "a zároveň vrátit válku zpět do Ruska, aby Rusové mohli pocítit, jaká je válka, a začít za ni Putina nenávidět".

Zelenskyj řekl, že musí v této otázce "posunout některé partnery kupředu". "A myslím si, že pouze s jednotou v EU se můžeme pohnout a můžeme pohnout nejen vůdci EU, ale i další lídři."

Koncept závěrů summitu EU – text, který bude pravděpodobně upraven před zveřejněním na konci čtvrtečního zasedání – znovu potvrzuje "neochvějný závazek bloku poskytovat pokračující politickou, finanční, ekonomickou, humanitární, vojenskou a diplomatickou podporu Ukrajině a jejímu lidu tak dlouho, jak bude potřeba, a tak intenzivně, jak bude potřeba. Rusko nesmí zvítězit."

"Pomalé" rozhodování Západu o Ukrajině

Čtvrteční rozhovory v Bruselu přicházejí v době, kdy se ukrajinské jednotky snaží zadržet lépe vybavené ruské síly, zejména ve východní Doněcké oblasti, kde jsou postupně zatlačovány. Kyjev přežívá s pomocí Západu, ale Ukrajina říká, že přichází příliš pomalu.

Litevský prezident Gitanas Nauseda kritizoval pomalé rozhodování Západu o Ukrajině a řekl, že "by bylo velkou chybou myslet si, že naše váhání je nejlepší cestou k deeskalaci".

Na svém červencovém summitu ve Washingtonu 32 členů NATO prohlásilo, že Ukrajina je na "nezvratné" cestě ke členství.

Prozatím je však NATO ve vyčkávacím módu. Jeho největší a nejmocnější člen, Spojené státy, čelí prezidentským volbám. Evropští spojenci očekávají jen malý posun ohledně Ukrajiny, dokud se v lednu neujme úřadu nový prezident.

Kromě toho jsou Spojené státy a evropská těžká váha Německo hluboce znepokojeny tím, že by mohly být zataženy do širší války s jaderně vyzbrojeným Ruskem, a vedou skupinu zemí, které jsou proti tomu, aby Ukrajina vstoupila do NATO, dokud konflikt neskončí.

Zdroj v angličtině: ZDE

