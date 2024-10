Den dlouhých uší

21. 10. 2024 / Petr Haraším

čas čtení 12 minut

Našel by se snad jeden jediný, kdo by přísahal na poctivost ODS v akci digitalizace stavebního řízení? Někdo uvěří na placatou Zemi, budiž, ale na poctivost ODS nevěří ani ta zem kulatá, naštěstí. Ne, pirátská digitalizace fakt neměla žádnou šanci na život vezdejší. Směla dopadnout přesně tak, jak i dopadla. Pokud by dopadla jakkoli jinak, neodpovídalo by to praktikám velkých kluků z ODS. Pokud by neodpovídala praktikám velkých kluků z ODS, pak by byla včas zaražena a shozena do hluboké jámy finančního zmaru. A to se stalo. Stalo se to veřejně, otevřeně všem na očích, aby voliči viděli, kdo je tady strůjcem ruského klient korupčního systému. Halelluja.

Jakmile se provalila zvěst, že morální modla pravice premiér Fiala vyhodil ministra Bartoše (Zeman uznale kýve hlavou a pouští slinu závisti), bylo zřejmé, že ODS zcela záměrně, bez ohledu na demokracii, ale s ohledem na klient korupční miliardy, vyhazuje poslední záruku demokratické většiny (Zeman se lišácky usmívá na kohouta Silvera). To pak ovšem nutně signalizuje evidentní nátlak onoho kvarteta špinavců vedeného Stanjurou, jak bylo hovořeno piráty na tiskové konferenci zde. Bylo už taktéž naprosto jasné, v čem spočívala pomoc dobrých hochů od politické konkurence s digitalizací na stavebních úřadech. Nikoli pomoc, ni dobrá rada, pouhá mrzkost a podlá zrada.

Kalkul Zajíčkových zajíčků vyšel dokonale. Piráti nechtě opustili vody vládní stoky. Velkým klukům ve vládě pod vedením zubatého Zajíčka se uvolnila pacička. Jeden zajíček promptně utíká z MMR s pytlem zázvoru a dat, druhý zajíček lidový zametá stopy ničivý. Přesídlený digitalizační mág Trpkoš nevěda, co třeba, digitalizaci nehaní, ač by měl, naopak povídá, co by rozhodně neměl. Digitalizační práce odpovídá vynaloženým prostředkům, za pár měsíců bude šlapat na výbornou, děkuji, těšilo mě, rádo se stalo. No, snad nezazní: „Trpkoše do koše“!

Tiskový mluvčí z Líbeznic Kupka von Záložna musel okamžitě jednat. Z fungující digitalizace se pomalu velkým tryskem stávala digitalizace méně fungující až nefungující vyžadující dosti času na opravu a ještě více, by nemilosrdný ortel zaduněl nad zemí mrkve a běd. Uši ODS bedlivě odezírají ze rtů úředníkům, organizacím, svazům prťavých obcí i nevalných měst, dá, da, da, křepčí tiskový mluvčí v zájmu lidu. Vše vylít, uvařit znovu, času náhle dosti, nač se bát voličů zlosti. zde.

Nikým nevolený poradce premiéra Zajíček rozjel kampaň napříč médii. Nemaje na starost pranic z digitalizace, nemaje času na své povinnosti, za které je obludně placen, leč maje času na lumpárny, žaluje na piráty. Piráti kydají špínu, ale on je nevinen jako malé pachole. Jsou to pohádky, přičemž Pán mrkve odhalí pravdu. Ministryně Dostálová a poradce Zajíček připravili digitalizační akce za miliardové peníze, o které si užuž měli hodit, ale nakonec bohužel, firmy ze Zajíčkovy ICT unie. Nic zvláštního, nic divného, takový český standard to je. Že by někdo připravoval zakázky na míru a mrkev? To je lež, lež, lež, to vám říkám jako že nejsem kmotr pravý. Tohle je přeci úplně jiný Zajíček, přísahám na mého maskota Kupku zde.

Proč by obrovskou digitalizaci nemohla shodit malá malinká firma ze Stanjurovy Opavy, a proč by se měla té soutěže vůbec účastnit? Vše transparentní a dle vyšlapané pěšiny práva zaječí nory. Kamarád Mlsna i krajský soud v tom jedou s námi, pokračuje ve žvýkání mrkve spokojený kmotr. Mnohamilionové škody? No a, plivaje rozžvýkanou krmi kolem. Já tu odvážnou firmu neznám, nesmíme ji ostrakizovat, kmitá divoce červenýma ušima rozlícený zajíček. Bartoš sám musel i sám donucen okolnostmi vybral firmu bez řízení za 34 milionů, kdy zajíček v éře Dostálové leč zadělal na jiný obnos v českých. To je falešné, faleš a faleš, zuří kmotr. Všechno je jinak. Nikdo neví, co v zadání bylo nebylo, ale bylo to špatně, což ví naprosto přesně každý. Tři měsíce všichni všem na vládě říkali, ops, náhle nejist brzdí i ušima. On ví, slyšel a zaslechl tichý vánek z úst povolaných, jenž dul pravdu o Bartošově lhaní kolegům na vládě.

Zoufalí úředníci moc chtějí starý dobrý prověřený systém prověřené dobré a správné firmy. Kupká! Kupka z Líbeznic dostal digitalizaci na starost, protože jako tiskový mluvčí má pod sebou dopravně energetický stavební úřad a přeci načítal onen pozměňovací návrh v roce 2019, což je ta nejvyšší hodná vhodnost. Je úplný nesmysl, že by tiskový mluvčí měl zajistit návrat nějakých miliard někam přesně k nám. Zajíček jen chce, aby se vybrala nejlepší firma, avšak ne ta, kterou vybral lhář Bartoš přestupuje tímto zákon mrkve. Kdyby bylo bývalo otevřené výběrové řízení, možná by cena byla naopak ještě nižší než těch 34 milionů, směje se sám sobě zajíček, zde.

Reportéři ČT odhalili zákulisní kulišárny kmotra a firem kolem. Zajíček oponuje, kdepak ale, jen ti zlí chtějí zatajit selhání Bartoše, který pohrdl dobře připravenou akcí. Přitom vše, co mu bylo nachystáno bylo od Zajíčka dobré, dobré a transparentní, připravené a hotové. Zajíček se tváří jako majitel státu a spolumajitel vesmíru. Vita software sosá mnoho let od 80 % úřadů státní nektar, leč Zajíček blábolí, že to není pravda, načež se sám zamotá do vlastních lží. Po čase rozmotán, přiznává. Vita software opravdu ovládá 80 % úřadů stavebních, ale není pravda, že by Zajíček něco navrhoval, ač na to tázán nebyl.

Proč Vita software posílala Bartošovi nemravné návrhy na hranici vydírání? Zdeněk Zajíček říká, že Zdeněk Zajíček slyšel, jak to Zdeňkovi Zajíčkovi Vita software také neustále jaksi vyhrožuje, což ale může, je to transparentní a naprosto v pořádku. Asi hodně mrkvového vína a řepové pálenky. Bartoš vyhrožovat Zajíčkovi a ODS nesmí, zajíčkův Vita software ministrům české vlády vyhrožovat smí, je to dobré, transparentní a v pořádku.

Po volbách Bartoš dohody porušil a tím Zajíčka urazil. Zájem měly na digitalizaci firmy ze spolku vedeného Zajíčkem, tvrdí Bartoš, což je fabulace, tvrdí prezident zmíněného spolku Zajíček. Bez důkazů použijete fakta, ze smluv pravá data nebo z jiných dostupných věcí pravdu, a falešný příběh se zrodí.

Do dobře připravené soutěže, kde jistě byla i jiná firma, než byly firmy z unie, kterou jsem nedělal, dělali to jiní, tu Bartoš zrušil, protože nevím proč. Proč jste psal odpornou zprávu panu Kaslovi, že Bartoš kazí kšeft, na kterém Zajíček čtyři roky tvrdě dřel? Měl, neměl, mľ, nemjěl drmolí vzteklý Zajíček já na něčem zájem. Já vám řeknu a ukážu. Zajíček chtěl jen čestně vědět, z čeho vycházejí informace, že jde o tunel za dvě miliardy. No nevychází z ničeho, odpovídá sám sobě potrefený Zajíček.

Nikdo neví, co funguje, protože není dokumentace. Ale Zajíček ví, že to nefunguje a fungovat nebude. Uvědomil si to záhy a hned řekl, že ty informace nemá. Asi mu věštila poslankyně a majitelka gymnázia Zajíčková z pytle na odpadky při rodinné večeři zde.

Já z nefunkčnosti digitalizace na stavebních úřadech fakt žádnou radost nemám, hihňá se na celé kolo zubatý Zajíček. Bartoš se mnou, jako s prezidentem všehomíru, dobře spolupracoval, Tohle se Bartošovi ale nepovedlo, pravil zlý, zbabělý a odpudivý zde.

Kupka byl vybrán, Kupka zařídil, Kupka splnil. Vláda pod vlivem tiskového mluvčího a pravé tlapky Zajíčka zahodila dobré mravy a rozhodla, že kmotrům se na mrkev nesahá. Digitalizace se udělá znovu a pořádně, správně a mravně. Nefunkční systém je potřeba zahodit a začít znovu. Přechodně se bude využívat absolutně nefunkční systém, a zároveň se bude pilně hledat nové řešení. Možná k k lednu 2028 a možná také ne, kdo ví, jaký vítr zavane. Do té doby pojede nefunkční systém, který vůbec nefunguje, dělá duplicity a falšuje data. Státní nektar, nechť znovu plně teče do dobré známé firmy na věky věků amen, tak pravila vláda a tiskový mluvčí. Halelluja. Nový dodavatel vybraný v novém výběrovém řízení bude moci využívat všechny systémy, které vůbec nefungují a jsou protizákonně vytvořeny. Po zjeveném proroctví tiskový mluvčí ukončil koordinační misi: „Mrkev tvá se k tobě navrátí“.

Ještě nastane změna zákona v legislativní nouzi a bídě. Bypass tedy přemostění do zaječí nory hotov zde. I kupka tiskový mluvčí opřel své vývody o Mlsnu a krajský soud v Brně. K tomu napsal pan Michal Bláha na sociální síti X. „Jediné řízení, ve které ÚOHS "shodil", bylo zadávací řízení ze dne 24.3.2023 na jednu část DSŘ, které ÚOHS zrušil z důvodu, že MMR řádně a srozumitelně neodpovědělo na dotazy soutěžících. Tuto soutěž napadla nastrčená firma, která se zakázky nemohla zúčastnit ani jako subdodavatel, ale to na rozhodnutí ÚOHS nemělo vliv. Tato zakázka a její plnění bylo řádně ukončeno v září 2024 přesně dle nařízení ÚOHS a žádné právní nedostatky do budoucna nepřináší. Analýza vlády zmiňuje pouze tento jediný spor, který je v rámci veřejných zakázek poměrně běžný“.

Zajíček je unikát. Už 30 let obchází politické funkce a státní pašaliky. Poslanec, ředitel, náměstek, tedy typická vyžírka na státním, jak často pravice lká. V mezičase k tomu popelí bokem v různých představenstvech a firmách. Pochopitelně zná kdekoho a kdekomu umí pomoci i nastrčit nohu. Zná politickou galerku od shora dolů, doleva i doprava. Ve funkci ředitele magistrátu Prahy, kde úpěl a kul pikle pod zlým Kaslem, přijal do stavu nový nadějný tiskový kádr. Jméno fakt netřeba hádat, ano, Kupka nepřekvapivě to jest. Zajíček po čase zamířil k oblíbenému tiskovému mluvčímu na dopravu do Správní rady železnic, má toho fakt málo na zaječím hrbu. K mluvčímu, kterého Zajíček jako tiskového mluvčího kdysi zaměstnal na magistrátu, jenž tak nějak zase plně svobodně ovládá zde. No a teď tiskový mluvčí dělá pro Zajíčka úklid po velké digitální prasárně. Ani jiným lukrativním funkcím na úkor státu se nijak Zajíček nebrání. Do rachoty příliš nechodí, odměny leč bere, no prostě typický politik, který se do všeho sere a kolem sebe šíří slova: „Musíme si to odpracovat“. Je totiž prospěšný jinak než mrzkou docházkou. On přece umí, ne že neumí a dělá, i když tam není zde. Hlavně ale ty informace, o to tady jde.

Ve Švédsku považovali zajíce za převtělenou škaredou babu jagu, a my zjistili, že měli pravdu.

Jestliže Zajíček, nevolený kmotr digitalizace, kritizuje digitalizaci na MMR, a ne digitalizace na ministerstvech koalice SPOLU si záměrně nevšímá, znamená to jediné. Tam je všude dobře zařízeno, smluvně zajištěno a správným směrem nastaveno. Jak jsme se dnes dozvěděli, ač mnozí věděli už dávno, Stanjura řídí ve vládě téměř vše zde. Jak kluci od zaječí packy předvedli, poctivá práce, slušnost a snaha ušetřit peníz nemá šanci v České republice na úspěch. Z fialového premiéra prý světového státníka se stal domácí kašpárek, který nikoho nezajímá a kluky od zaječí packy už vůbec ne. Koryta se musí plnit, byznys musí plout, to je jediné zač Řád mrkve bojuje. Snad už si každý pro vždy zapamatuje: na ODS se nevěří, ODS se nevěří, ODS nás prodá za pár rublů.

Haraším Petr Orlau

Ještě jeden komentář ze země mlsné mrkve, poctivé práce a digitalizačních úspěchů

0