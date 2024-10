Duma umožnila Putinovi utratit do konce roku dalších 1,5 bilionu rublů na válku - z neznámých zdrojů

18. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Státní duma přijala v prvním čtení novelu rozpočtového zákona, která umožňuje zvýšit objem výdajů federálního rozpočtu v letošním roce o 1,5 bilionu, bez dodatečných změn. Státní duma přijala v prvním čtení novelu rozpočtového zákona, která umožňuje zvýšit objem výdajů federálního rozpočtu v letošním roce o 1,5 bilionu, bez dodatečných změn.

Dle důvodové zprávy byl návrh zákona zpracován tak, aby byla zajištěna možnost vyčlenění dodatečných rozpočtových přídělů pro prioritní účely.

Dodatečné výdaje mají být zajištěny vládními rozhodnutími o zvýšení rozpočtových přídělů do rezervního fondu. To umožní rychle reagovat na vznikající rizika až do konce roku 2024, uvádí se v dokumentu. Ministr financí Anton Siluanov poznamenal, že v letošním roce jsou potřeba další zdroje pro řadu úkolů.

"A další pozice je hlavní, velká – to jsou dodatečné výdaje na pokrytí potřeb speciální vojenské operace. Jsme v neustálém dialogu s Ministerstvem obrany, je zde další potřeba vyčlenit zdroje pro tento účel," uvedl ministr.

Účetní komora Ruské federace návrh zákona podpořila. "Návrh zákona nedefinuje zdroje finanční podpory pro navrhované zvýšení celkového objemu výdajů federálního rozpočtu v roce 2024." "Návrh zákona je podporován s ohledem na tyto připomínky," uvádí se v závěru.

Zákon o rozpočtu na běžný rok počítá se schodkem ve výši 2,120 bilionu rublů, což je 1,1 % HDP. Materiály k návrhu rozpočtu na období 2025-2027, který byl předložen Státní dumě v září, naznačují vyšší odhad schodku - 3,296 bilionu rublů, neboli 1,7 % HDP. Příjmy z neropných produktů a plynu se přitom očekávají ve výši 24,8 bilionu rublů, přičemž byly původně plánovány ve výši 23,56 bilionu rublů a na jaře byly zvýšeny na 24,077 bilionu rublů.

Ruský prezident Vladimir Putin již dříve řekl, že prioritou ruského rozpočtu by měly být výdaje na obranu, výdaje na "integraci" anektovaných regionů Ukrajiny, stejně jako sociální podpora občanů a "technologický rozvoj domácí ekonomiky".

Návrh rozpočtu na rok 2025 připravený vládou zahrnuje rekordní výdaje v rámci položky "národní obrana" - 13,2 bilionu rublů, tedy 142 miliard dolarů, ve srovnání s rokem 2024 (10,8 bilionu rublů), vojenské výdaje vzrostou o dalších 22 % a ve srovnání s rokem 2023 (6,8 bilionu), zdvojnásobí se. Vojenský rozpočet dosáhne 6,3 % národního HDP. Podíl vojenských výdajů na státní pokladně bude činit 32,5 %, což je bezprecedentní úroveň od dob SSSR.

Zároveň je poskytnuto 6,5 bilionu rublů na sociální výdaje, které vždy vedly, pokud jde o rozpočtové financování, v roce 2025, ve srovnání se 7,2 bilionu v letošním roce. To znamená, že budou sníženy i v nominálních číslech a dosáhnou o něco více než poloviny rekordních vojenských výdajů.

