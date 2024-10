Kuba v úplném výpadku elektřiny po selhání celostátní elektrické sítě

19. 10. 2024

Většina podniků byla v pátek uzavřená, úředníci viní ze selhání zhoršující se infrastrukturu a nedostatek paliva

Kubánské ministerstvo energetiky oznámilo, že po poruše jedné z hlavních elektráren na ostrově došlo k výpadku celé národní elektrické sítě a celá země se ocitla bez proudu.



Již dříve v pátek komunisty řízená vláda uzavřela školy a jiné než důležité průmyslové podniky a poslala většinu státních zaměstnanců domů v rámci poslední snahy udržet světlo pro obyvatele.

Krátce před polednem však došlo k výpadku elektrárny Antonio Guiteras, největší a nejvýkonnější elektrárny v zemi, což vedlo k úplnému výpadku sítě a bez proudu zůstalo přibližně 10 milionů lidí.



„Nebude klid, dokud nebude obnovena dodávka elektřiny,“ prohlásil kubánský prezident Miguel Díaz-Canel.



Krize již přiměla úředníky zrušit všechny neživotně důležité vládní služby. Školy všech stupňů včetně univerzit byly do neděle uzavřeny. Bylo rovněž nařízeno uzavření rekreačních a kulturních aktivit včetně nočních klubů.



Vláda uvedla, že v pátek by se do práce měli dostavit pouze nezbytní zaměstnanci státních potravinářských podniků a zdravotnických zařízení.



Představitelé rozvodných sítí uvedli, že nevědí, jak dlouho bude trvat obnovení provozu.



Krize představuje nové dno na ostrově, kde se život stává stále nesnesitelnějším a obyvatelé již trpí nedostatkem potravin, pohonných hmot, vody a léků.



V pátek v poledne byl v Havaně zastaven prakticky veškerý obchod. V některých domech a restauracích bylo slyšet hučení soukromých generátorů a mnoho obyvatel sedělo zpocených na zápražích s otevřenými okny, když se slunce prodralo skrz mraky.



Kubánský premiér Manuel Marrero ve čtvrtek obvinil z přetrvávajících výpadků proudu v posledních několika týdnech dokonalou bouři, kterou většina Kubánců dobře zná: zhoršující se infrastrukturu, nedostatek paliva a rostoucí poptávku.



„Největším faktorem je nedostatek paliva,“ řekl Marrero v televizním poselství, které bylo zkresleno technickými problémy a opožděno o několik hodin.



Silný vítr a rozbouřené moře, které začaly minulý týden s hurikánem Milton, ochromily schopnost ostrova dodávat nedostatkové palivo z lodí na moři do elektráren, uvedli úředníci.



Kubánská vláda také dlouhodobě obviňuje americké embargo z dob studené války, jakož i nové kolo sankcí za tehdejšího prezidenta Donalda Trumpa, z potíží při získávání paliva a náhradních dílů pro provoz svých elektráren na ropu.



Dvě největší elektrárny na ostrově, Felton a nyní odstavená elektrárna Antonio Guiteras, mají podle vlády nedostatečný výkon a vyžadují okamžitou údržbu, která je součástí čtyřletého plánu revitalizace zchátralé kubánské infrastruktury.



Rychle rostoucí soukromé podniky na Kubě, které přispěly ke zvýšené poptávce na ostrově, budou muset platit vyšší sazby za spotřebovanou energii, aby kompenzovaly nedostatky, uvedl Marrero.



Zatímco poptávka po elektřině roste, dodávky paliva na ostrově, který vyrábí poměrně málo vlastní elektřiny, téměř vyschly.



Největší kubánský dodavatel ropy, Venezuela, podle údajů z monitoringu plavidel a interních přepravních dokumentů venezuelské státní ropné společnosti PDVSA snížil dodávky na ostrov v prvních devíti měsících roku na průměrných 32 600 barelů denně, což je přibližně polovina z 60 000 barelů denně zasílaných ve stejném období roku 2023.



PDVSA, jejíž rafinérská infrastruktura je rovněž v havarijním stavu, se letos snažila zabránit nové vlně nedostatku pohonných hmot na domácím trhu a ponechala menší objemy k dispozici pro vývoz do spojeneckých zemí, jako je Kuba.



Rusko a Mexiko, které v minulosti na Kubu palivo posílaly, dodávky na ostrov rovněž výrazně omezily.



Nedostatek paliva způsobil, že se Kuba musí postarat sama o sebe na mnohem dražším spotovém trhu, a to v době, kdy je její vláda téměř na pokraji bankrotu.





Představitelé elektrárenské společnosti nicméně uvedli, že očekávají, že se výroba elektřiny v nadcházejících dnech zlepší, protože počasí umožní distribuci paliva z předchozích dodávek po největším karibském ostrově.







Podrobnosti v angličtině ZDE

