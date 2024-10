Neodpovědná, ideologická a hloupá česká vláda snižuje důchody nejslabším občanům. K čemu to povede?

21. 10. 2024

Jurečkova důchodová "reforma" je brutální. Důchod se zhorší úplně všem, nejvíce ale budou poškozeni ti nejchudší: ti, kteří celý život dřeli za minimální mzdy, mají přijít až o 10 % hodnoty penze. Stát šetří, lidi chudnou. Neoliberální destrukce sociálního státu v přímém přenosu. pic.twitter.com/h3JVenVPRu — @mmt_cz (@mmt_cz) October 17, 2024

Podobné poměry existují v Británii. Podívejte se, jak to analyzuje ekonomický odborník Will Hutton. Všimněte si, že i v ČR (v Praze) jsou horentné vysoké ceny nemovitostí. Dědická daň a daň z nemovitosti v ČR v podstatě neexistuje. A k čemu to vede:



Rozdíly v bohatství občanů v Británii se zvětšují. Jejich zhoubné účinky pronikají do všech oblastí života. Je to národní katastrofa



Obrovská sociální nerovnost je nespravedlivá a představuje pro blahobyt země stejnou hrozbu jako změna klimatu





Británie je bohatá země, ale rozdíl mezi 10 % nejbohatších a nejchudších je nyní, s výjimkou USA, nejvyšší ve vyspělém světě. Nerovnost v bohatství, která se od finanční krize ještě zrychlila, vrhá stín na všechny naše životy a ovlivňuje zdraví, bydlení, vzdělání, produktivitu, podnikání, média a dokonce i životaschopnost naší demokracie.





Podle zprávy Fairness Foundation z minulého týdne dosáhla nerovnost takového stupně, že by se kvůli ohrožení našeho společného blahobytu měla zařadit na vládní seznam národních rizik spolu se změnou klimatu a terorismem.



Je to pozoruhodné tvrzení - svým způsobem stejně dramatické jako protinávrhy „průmyslu na ochranu bohatství“, že vyšší zdanění bohatství povede k odlivu bohatých do zahraničí, úpadku podnikání a ztrátě cenných zdrojů filantropie. Velkou předností zprávy Wealth Gap Risk Register je, že se zasazuje o spravedlivější rozdělení bohatství - nikoliv v termínech socialismu nebo vyšší morálky kolektivního jednání; místo toho se odvolává na mnohem silnější a nespornější princip: spravedlnost.





Spravedlivá společnost je taková, kde je rozdělení příjmů, bohatství, příležitostí a rizik takové, že by nezáleželo na tom, kde a komu jste se narodili. Je taková, kde kvalita života nás všech úzce a úměrně souvisí s naším ekonomickým a společenským přínosem. Podkopejte tyto principy a vazby, které spojují společnost do fungujícího celku, se začnou rozpadat. Británie se nachází v tomto bodě, ačkoli málokdo chápe, jak obrovské jsou rozdíly v bohatství jednotlivých občanů.

Rozdělení bohatství v Británii je nespravedlivé. Jednou z pravd o bohatství od nepaměti je, že čím více máte, tím více nahromadíte: bohatství plodí bohatství. Proto rozhodnutí vložit v letech 2009-2021 do bankovního systému kumulativně 895 miliard liber v hotovosti (kvantitativní uvolňování), aby se po finanční krizi udržel úvěrový systém a ekonomika nad vodou zvýšilo ceny nemovitostí, a to nespravedlivě. Majitelé domů v Londýně a na jihovýchodě země by na tom byli lépe než majitelé domů v jiných zemích, protože jejich domy byly dražší - a majitelé domů ve středním věku a starší lidé na tom byli lépe než mladí lidé, kteří si domy teprve musí koupit, spolu s etnickými menšinami, které vlastní jen velmi málo.

Polovina britského bohatství je v nemovitostech, takže není překvapením, že rozdíl v bohatství mezi horními a dolními 10 % vzrostl mezi lety 2011 a 2019 ze 7,5 bilionu liber na 11 bilionů liber, protože ceny nemovitostí rostly. Severní Anglie, kde žije 30 % obyvatel, ale jen 20 % bohatství, zaostává ještě více.Rozdíl v bohatství způsobují i další faktory. „Typická osoba z bangladéšského, černošského karibského nebo černošského afrického prostředí nemá žádné významné bohatství,“ uvádí zpráva, “na rozdíl od typického bílého Brita, který má čisté jmění domácnosti ve výši 140 000 liber.“ I tento rozdíl se za posledních 15 let prohloubil, stejně jako průměrné rozdělení 100 000 liber mezi muže a ženy - ve starších věkových skupinách je ještě větší. Dary a odměny z dědictví se vyšplhaly na 100 miliard liber ročně: podle odhadů se do roku 2040 opět zdvojnásobí na 200 miliard liber.Tato míra nespravedlnosti má důsledky pro všechny. Absolutní výše cen nemovitostí a jejich rozdělení po zemi je koulí na noze nejen ekonomického růstu, ale i zdravého hodnotového systému. Konečný kapitál v bankovním systému se nepodepisuje na půjčování mladým nebo rostoucím podnikům, nýbrž na úvěry na udržení neuvěřitelných cen nemovitostí, které jsou v Londýně nejvyšší v poměru k příjmům od 80. let 19. století.Tato groteskní chybná alokace zdrojů se projevuje tím, že mladí lidé jsou vytlačováni z trhu s nemovitostmi, lidé mimo Londýn a jihovýchodní část země se nemohou stěhovat za prací a vznikají ghetta bohatých a chudých. Stejně škodlivý je i signál, že cestou k bohatství není vyčerpávající podnikání spočívající v zakládání a rozvoji firem vytvářející hodnoty, ale nákup a prodej nemovitostí, což je typický příklad impérií typu "kupuju nemovitosti k pronajímání". Nerovnost v bohatství je průvodním jevem kapitalismu, který usiluje o rentu, extrakci a nízkou produktivitu.Rovněž posiluje již tak silnou britskou tendenci hromadit příležitosti. Britský nespravedlivý vzdělávací systém, který vzdělává více studentů v drahých soukromých školách jako cestu na univerzity s vysokým statusem než kterákoli jiná vyspělá země, je udržitelný jen proto, že existuje extravagantní přebytek bohatství, z něhož se platí školné. Opět se to projevuje na kulturních hodnotách a prioritách; odborné vzdělávání má trvale status Popelky.Ohrožena je dokonce i demokracie. Bohatství financuje schopnost lobbovat a vytvářet znalosti a myšlenky, které upřednostňují bohaté před společným zájmem. Jen velmi málo našich médií je obzvláště ziskových; je mnohem snazší získat bohaté jedince z řad majetných, kteří jsou ochotni podpořit jinak nekomerční média, aby předložili argumenty na obranu bohatství, než podporovat liberálnější média. Předpojatost médií není přírodním zákonem, je to důsledek majetkové nerovnosti.Co je třeba udělat? Za prvé, přeformulovat argumentaci. Problémem není bohatství samo o sobě, ale spíše nepřiměřené bohatství a způsob, jakým bylo získáno. Zklidněte abstraktní řeči o růstu: zdůrazněte potřebu Británie vybudovat novou generaci velkých a významných firem a jejich hodnotu pro nás všechny a uznejte zasloužený osobní majetek, který by mohl být v tomto procesu získán.To pak vytváří prostor pro rozlišování mezi bohatstvím vytvářejícím hodnoty a bohatstvím získávaným vytěžováním ekonomiky a nebezpečími ekonomiky a společnosti příliš závislé na vysokých cenách nemovitostí. To první by mělo být podporováno, od toho druhého by se mělo odrazovat - proto je třeba zpřísnit dědickou daň, zavést poměrnou daň na všechny obytné nemovitosti namísto regresivní obecní daně a agresivně zdanit zisky z pozemkové výstavby.Kromě toho investovat do všeho, co podporuje příležitosti pro občany, kteří za sebou nemají majetek - vzdělávání, podíly na zisku, zaměstnanecké akcie, dětské svěřenecké fondy, sociální bydlení - a udělat vše pro to, aby naše společné veřejné náměstí nebylo doménou bohatých. Financujte politické strany z veřejných peněz, podporujte veřejnoprávní vysílání a žurnalistiku. A nikdy nezapomínejte na 400 let starou epickou větu Francise Bacona: „Peníze jsou jako hnůj, nejsou dobré, pokud se nerozšíří.“ Až se objeví v rozpočtu, budeme vědět, že se časy mění.