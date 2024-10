Izraelský ministr zahraničí Israel Katz prohlásil, že vůdce Hamásu Jahjá Sinvar je mrtev, v době, kdy identifikace mrtvoly dosud nebyla ověřena

17. 10. 2024

čas čtení 6 minut





„Masový vrah Jahja Sinvar, který byl zodpovědný za masakr a zvěrstva ze 7. října, byl dnes zabit vojáky IDF,“ uvedl Katz v prohlášení.



Formální identifikace tou dobou ještě nebyla potvrzena.



Izraelská armáda uvedla posléze kolem 19. hodiny SEČ, že proces identifikace byl dokončen a že při středeční operaci na jihu Gazy zabila skutečně Jahju Sinvara. K Sinvarově zabití došlo náhodou, nebyla to cílená operace. Byl zabit v rámci masového bombardování nejrůznějších cílů Izraelem.



Izraelské obranné síly (IDF) to uvedly v prohlášení, které sdílela agentura Reuters:



"Po dokončení procesu identifikace těla lze potvrdit, že Jahja Sinvar byl zlikvidován."



Dlouholetý analytik společnosti BBC na Blízkém východě Jeremy Bowen, uvedl v britském rozhlase, že zavraždění Jahjy Sinvara bude v Izraeli považováno za velkou věc, protože až dosud se Izraeli nedařilo splnit žádné své vojenské cíle, ani zlikvidovat Hamás a Hezbollah, ani osvobodit rukojmí. Takže teď aspoň toto. Ovšem to neznamená, že se Hamás vzdá boje, dodal Bowen. Izraelské obranné síly (IDF) to uvedly v prohlášení, které sdílela agentura Reuters:"Po dokončení procesu identifikace těla lze potvrdit, že Jahja Sinvar byl zlikvidován."Takže teď aspoň toto. Ovšem to neznamená, že se Hamás vzdá boje, dodal Bowen.



Ve čtvrtek mluvčí izraelské armády uvedl, že existuje možnost, že vůdce Hamásu Yahya Sinwar byl „eliminován“ při vojenské operaci v Gaze, a že Izrael tuto možnost „prověřuje“.





Izraelská policie a armáda ve čtvrtek ve společném prohlášení uvedly, že snímky zubů byly předány policejní forenzní laboratoři a probíhá testování DNA. Dodala, že po dokončení těchto procesů bude „schopna potvrdit atentát“ na Sinvara.



Zdroje Hamásu agentuře Reuters sdělily, že indicie naznačují, že Sinvar byl zabit při izraelské operaci v Gaze.



Izraelský ministr zahraničí Israel Katz uvedl, že Sinwar je mrtvý, přestože oficiální identifikace ještě nebyla potvrzena. „Masový vrah Yahya Sinwar, který byl zodpovědný za masakr a zvěrstva ze 7. října, byl dnes zabit vojáky IDF,“ uvedl Katz v prohlášení, které bylo podle Times of Israel zasláno desítkám ministrů zahraničí po celém světě.



Úřad izraelského premiéra ve svém prohlášení uvedl, že na místě zabití v pásmu Gazy, kde byli podle Izraelských obranných sil (IDF) „zlikvidováni tři teroristé“, se pravděpodobně nenacházela žádná rukojmí.



Americký prezident Joe Biden byl informován na palubě Air Force One při cestě do Německa poté, co Izrael uvedl, že prověřuje, zda Sinvara zabil. Biden, který byl na cestě do Berlína na jednání s evropskými představiteli, byl na palubě prezidentského letadla informován o vývoji situace, uvedl představitel pod podmínkou zachování anonymity pro agenturu AFP (Agence France-Presse).



Deník The Times of Israel uvedl, že podle jednoho z vysokých izraelských představitelů existuje „vysoká pravděpodobnost“, že jedním ze tří bojovníků, které IDF podle svých slov ve čtvrtek v Gaze zabily, byl právě Sinvar. The Times of Israel napsal: „Podle zpráv se úředníci s vysokou jistotou domnívali, že tělo patří Sinvarovi, ale předpokládalo se, že pevná identifikace potrvá řadu hodin.“



Izraelský rozhlas Kan uvedl, že vůdce Hamásu, pokud se potvrdí jeho smrt, byl zabit „náhodou“, a nikoliv v důsledku zpravodajské činnosti. Stanice rovněž uvedla, že u těla bylo nalezeno velké množství hotovosti a falešných dokladů totožnosti.



Al-Majd, webová stránka napojená na Hamás, která obvykle publikuje o bezpečnostních otázkách, vyzvala Palestince, aby čekali na informace o Sinvarovi od samotné skupiny, a ne od izraelských médií, jejichž cílem je podle ní zlomit jejich ducha, uvedla agentura Reuters.





Zdroje z Hamásu naznačují, že Sinvar, považovaný za strůjce útoku ze 7. října, byl zabit při izraelské operaci v Gaze.





Izraelská policie uvedla, že snímky zubů byly odeslány do laboratoře a probíhají testy DNA, které mají potvrdit Sinvarovu smrt.



Izraelská policie a armáda uvedly, že v reakci na nedávné zprávy o zabití vůdce Hamásu Jahji Sinvara „aktivně pracují na stanovení definitivní identifikace“, informuje agentura Reuters.



Podle agentury Reuters izraelská policie uvedla, že snímky zubů byly předány policejní forenzní laboratoři a probíhá testování DNA. Dodala, že po dokončení těchto procesů bude „schopna potvrdit vraždu“.





Washington umožní některým libanonským státním příslušníkům dočasně zůstat v USA a požádat o pracovní povolení kvůli nebezpečným podmínkám v jejich domovské zemi, oznámilo ve čtvrtek ministerstvo vnitřní bezpečnosti, informuje agentura France-Presse (AFP).



Označení dočasně chráněného statusu (TPS) poskytne oprávněným Libanoncům „imigrační odklad“ kvůli „probíhajícímu ozbrojenému konfliktu a mimořádným a dočasným podmínkám v Libanonu“, uvedlo ministerstvo v prohlášení).



Nejméně 28 Palestinců včetně dětí bylo ve čtvrtek zabito při izraelském útoku na úkryt v severní části pásma Gazy, uvedl představitel ministerstva zdravotnictví Gazy, zatímco Izrael uvedl, že cílem útoku byly desítky bojovníků v místě.



Desítky lidí byly při úderu rovněž zraněny, uvedl úředník Medhat Abbas.



Izraelská armáda ve svém prohlášení uvedla, že úder byl zaměřen na bojovníky ze skupin Hamás a Islámský džihád, kteří operovali ve škole Abu Hussein v Džabalíji, jež sloužila jako úkryt pro vysídlené osoby.



Uvedla, že v době úderu byly v areálu přítomny desítky bojovníků, a uvedla jména nejméně 12 z nich, což agentura Reuters nemohla bezprostředně ověřit.



Armáda uvedla, že přijala opatření ke zmírnění škod způsobených civilistům, a obvinila Hamás z jejich využívání jako lidských štítů, což Hamás popírá.



Hamás v prohlášení uvedl, že tvrzení, že ve škole byli bojovníci, jsou „pouhé lži“, a dodal, že jde o „systematickou politiku nepřítele, která má ospravedlnit jeho zločiny“.



Vládní mediální úřad v Gaze, který je řízen Hamásem, uvedl počet mrtvých ve škole na 28. Uvedla, že při útoku bylo zraněno 160 osob.





Již dříve ve čtvrtek palestinští zdravotníci uvedli, že při dvou samostatných izraelských úderech ve městě Gaza bylo zabito nejméně 11 Palestinců, zatímco několik dalších bylo zabito v centrálních a jižních oblastech Gazy.







Zdroj v angličtině ZDE

1