Tohle pan Dvořák neví? Že Izrael utlačuje Palestince?

20. 10. 2024

Pozoruhodně, ministr české vlády pronesl ve čtvrtek v české televizi tvrdě rasistický blábol. Pak se za to na Twitteru omluvil, nikoliv však postiženým Palestincům. Ten člověk skutečně nezná situaci v Gaze a na Západním břehu Jordánu? Neuvěřitelné.



Skoro přesně v tutéž dobu se v Británii v televizi BBC vysílala také diskuse o Gaze. Proč toto není v České televizi? Proč ČT nikdy neinterviewuje Palestince?



Amnesty International: Toto není sebeobrana

"Pracuji zde jako lékařka a jsem britská Palestinka, která má v tuto chvíli rodinu v Gaze. Izrael od 7. října bombarduje nemocnice, zabíjí děti. New York Times právě zveřejnil analýzu obsahující podrobné důkazy, že izraelští vojáci se zaměřují, záměrně střílejí děti do hlavy a do prsou. To už není sebeobrana. Gaza je v obležení už 17 let i před 7. říjnem. Od dohod z Osla z roku 1994 Izrael anektuje stále více a více území na Západním břehu Jordánu. Gazu okupuje. Ano stáhli se z Gazy, ale Gaza je stále okupována. Všemi hranicemi, ve vzduchu, vším. Palestinci v Gaze nemohou odejít. Neopustili Gazu za celých posledních 17 let. "