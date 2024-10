Channel 4 News: Izrael dál brutálně vraždí a nadto zakázal osmi zdravotnickým organizacím přístup do severní Gazy

19. 10. 2024

čas čtení 7 minut



Moderátorka, Channel 4 News, sobota 19. října 2024: Boje v Gaze nepolevily a pomocným humanitárním agenturám byl zakázán vstup do Gazy. Izrael ignoroval výzvy Západu, aby využil zabití masového vůdce Jahjá Sinvara jako cestu k míru.



Deklarovaným cílem Izraele od 7. října, kdy byl brutálně napaden, bylo rozdrtit a zničit Hamás. Poté, co podle slov své armády zlikvidoval vůdce Hamásu Jahju Sinvara, mohlo se zdát, že je k dosažení tohoto cíle blíže, ale záběry, které se objevují z Gazy, a zjevné rozhodnutí Izraele z tohoto týdne zakázat několika humanitárním agenturám vstup do enklávy naznačují něco jiného.



Mezitím Hizballáh tvrdí, že vypálil rakety na izraelské město Haifa, a úřad Binjamina Netanjahua uvádí, že na jeho dům byl vypálen dron. Amerika vyjádřila naději, že Sinvarův pád nabízí cestu k míru. Dnes se zdá, že tato cesta je stejně neprůchodná jako kdykoli předtím.



Zprávy z Gazy uvádějí, že při izraelských náletech bylo zabito nejméně 33 lidí, a konstatují, že izraelská armáda zpřísnila obléhání uprchlického tábora na severu země. Podle OSN včera z tábora Džabalíja, kde Izrael tvrdí, že útočí na bojovníky Hamásu, uprchlo asi 20 000 lidí. Mezitím se bezpilotní letoun zaměřil na soukromý dům premiéra Benjamina Netanjahua v Cesareji na severu Izraele, ačkoli tam v té době nebyl. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien je v Tel Avivu.

Zprávy z Gazy uvádějí, že při izraelských náletech bylo zabito nejméně 33 lidí, a konstatují, že izraelská armáda zpřísnila obléhání uprchlického tábora na severu země. Podle OSN včera z tábora Džabalíja, kde Izrael tvrdí, že útočí na bojovníky Hamásu, uprchlo asi 20 000 lidí. Mezitím se bezpilotní letoun zaměřil na soukromý dům premiéra Benjamina Netanjahua v Cesareji na severu Izraele, ačkoli tam v té době nebyl. Náš zahraniční zpravodaj Paraic O'Brien je v Tel Avivu.

Reportér: Kathy, v Gaze to bylo velmi krvavých 24 hodin, IDF pokračují ve svém deklarovaném cíli, kterým je pokusit se zlikvidovat Hamás. Mluvili jsme však s řadou mezinárodních humanitárních zdravotnických organizací, které v minulosti dostaly povolení do Gazy přijet. Jsou akreditovány organizací The Who, jsou prověřovány Izraelci. V úterý jim však byl vstup odepřen. Vstup do Gazy jim byl zakázán.

Proč? To nevíme. Snažili jsme se to zjistit od Izraelců. Na tuto otázku jsme zatím nedostali odpověď.





Podstatné však je, že to přišlo téměř ve stejný den, kdy Spojené státy pohrozily Izraeli, že mu neposkytnou vojenskou pomoc, pokud nepřestane bránit humanitární pomoci. Nevládní organizace nám řekly, že se to rovná tomu, že Izrael vlepil USA facku.





Měl bych vás upozornit, že bohužel, jako vždy při reportážích o Gaze, jsou v mé reportáži znepokojivé záběry.





V reakci davu na průvod pytlů s mrtvolami do nemocnice mučedníků Al Axa v centrální Gaze dnes bylo téměř cosi tlumeného. Tam, kde byste očekávali, že se další rodinní příslušníci budou viditelně třást a hlasitě plakat, bylo ticho větší než obvykle. Možná únava, nebo možná proto, že uvnitř těchto rubášů bylo 12 členů jedné rodiny, včetně tří dětí a čtyř žen, budoucích hlavních truchlících, všichni mrtví.







Znovu byla zasažena i budova školy Asma na západě města Gazy. Soupis tamních mrtvých, sedm lidí, včetně některých Mohammedových přátel:









„Seděli jsme před naším stanem. Najednou obrovský úder. Moji přátelé, kteří tu byli se mnou, byli zabiti. Další byl zabit támhle. Kéž se Bůh smiluje, moje malá sestra byla zraněna.“





Pokud si někdo myslel, že zabití vůdce Hamásu Jahjá Sinvara by mohlo znamenat pauzu v bojích včera večer, není to pravda. Izraelská armáda vyslala další armádní jednotku na podporu sil operujících v Džabalíji, největším z historických uprchlických táborů v Gaze. Včera tam bylo zabito nejméně 33 lidí. Podle ředitele nemocnice poblíž Džabalíje se jeho zařízení stalo včera večer terčem útoku a je stále napadáno. Vyzval k pomoci.





Za posledních 24 hodin bylo podle palestinského zdravotnického úřadu v Gaze bylo zabito nejméně 67 lidí.





Dnes nám řada mezinárodních zdravotnických charitativních organizací potvrdila, že jim byl zakázán vstup do Gazy. Stalo se tak jen několik dní poté, co USA varovaly Izrael, že musí udělat více pro zlepšení neutěšené humanitární situace, jinak riskuje ztrátu vojenské pomoci. Kolika zdravotnickým charitám byl odepřen vstup do Gazy a proč?









Proč?





"To je otázka za milion dolarů a mohu vám říci, že skutečnost, že nám byl odepřen vstup, se může v příštích dvou až třech měsících promítnout do tisíců mrtvých, pokud nebudeme na místě, podle Světové zdravotnické organizace 29 % poskytovaných zdravotnických služeb bylo odříznuto tím, že se těmto osmi organizacím odřízl nebo zamezil vstup do Gazy.“





Zatím se nám nepodařilo získat odpověď izraelské vlády, proč k zákazu došlo. Začíná být těžké vědět, co říci na tuto úroveň neustálého valícího se utrpení.





Moderátorka: No a nyní došlo k nejméně osmi izraelským náletům na jižní předměstí libanonského hlavního města Bejrútu dnes odpoledne. Tak se pojďme podívat na nejnovější informace odtamtud. A naše mezinárodní redaktorka Lindsey Hilsumová.







Reportérka: Kathy, problémem Libanonců je, že nikdy nevědí, kdy a kde Izraelci udeří. Tak například dnes ráno se naše libanonská kolegyně opozdila, protože uvízla v dopravní zácpě. Proč byla dopravní zácpa? Protože izraelský dron shodil bombu. A zasáhl konkrétní auto jedoucí po silnici v místě zvaném Junea, což je křesťanské předměstí. Při tomto úderu byli zabiti dva lidé.





Nevíme, kdo to byl a proč byli zasaženi. Nevíme, zda Izraelci mířili na toto auto. Nebo zda je to pohyblivý cíl. Možná by to byl jiný. I když celkově jsou dost přesní, ale kdokoli jiný mohl být cestou zraněn. A takový je to pocit žít v Bejrútu. Pořád slyšíte ten zvuk, to kvílení dronu nad vámi, a nevíte, kdo je kolem vás, kdo může být izraelským cílem.





A dnes odpoledne jsme slyšeli, jak v Dahíru padají bomby. Dahir je jižní předměstí, které je baštou Hizballáhu. Hizballáh nás tam nepustí, takže nevíme, jak to tam v tuto chvíli vypadá. Podle mých informací tam nezůstalo moc lidí. Izrael mluvil o tom, že tam jsou tunely a sklady zbraní, které se nacházejí v podzemí, ale opět nevíme přesně, na co se zaměřili, ale víme, že dnes v Bejrútu došlo k mnoha výbuchům.





A řekněte nám něco víc o reakci Hizballáhu. Pokračují v boji?





0

89

„Celkem 8 zdravotnickým humanitárním organizacím byl od minulého úterý odepřen vstup do Gazy.“Bojují. Rozumíme tomu tak, že dnes z jižního Libanonu vypálili na Izrael asi 168 raket, včetně, a také vzlétlo toto bezpilotní letadlo, které se zdálo být pokusem o útok na jednu z rezidencí premiéra Netanjahua v městě Cesarea. Izraelci říkají, že v jižním Libanonu je také tato velká síť tunelů pod zemí, a to je to, o co se snaží Izraelci. Snaží se některé z těch tunelů zasypat betonem nebo je vyhodit do vzduchu. Ale Hizballáh je na tuto bitvu velmi dobře připraven. A pokračuje v boji navzdory všem úderům, které na něj Izrael seslal.