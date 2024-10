14. 10. 2024

Toto je Džabalja. Toto je uprchlický tábor. Sem byli naši lidé vyhnáni před 76 lety. Byli to uprchlíci. Toto byli lidé, děti a ženy.

This is Jabalya. This is a refugee camp. Here is where our people were expelled to 76 years ago. These were refugees. These were human beings, children and women. pic.twitter.com/2oLbmBCAL2