"Lidi hoří!!" Izraelci podpálili stany uprchlíků

14. 10. 2024

Video ukazuje následky izraelského leteckého útoku na nemocniční stanový tábor

Přinášíme videozáznam následků izraelského leteckého útoku v blízkosti areálu nemocnice al-Aksá v centrální části Gazy, který způsobil požár, jenž zachvátil několik stanů, v nichž jsou ubytováni vysídlení Palestinci. Záběry z Deir al-Balah ukazují lidi, kteří se zoufale snaží uhasit plameny, zatímco v táboře jsou slyšet výbuchy. Podle zpráv byl úder zasažen v době, kdy záchranné služby přijímaly desítky zraněných z předchozího bombardování v nedalekém Nuseiratu.



<br>



Izraelská vojenská ofenzíva v pásmu Gazy zabila od 7. října 2023 nejméně 42 289 Palestinců a 98 684 jich zranila, uvedlo v pondělí ministerstvo zdravotnictví palestinské enklávy.

Německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková a ministr hospodářství Robert Habeck, oba ze strany Zelených, zablokovali vývoz německých zbraní do Izraele kvůli obavám, k čemu budou tyto zbraně použity, uvádějí německá média.







Podle zpráv, které se původně objevily v bulvárním deníku Bild s odvoláním na vládní zdroje a nyní se o nich šířeji píše v německých médiích, nebyl od března schválen žádný vojenský vývoz do Izraele.



Podle nich prý vedoucí představitelé Zelených trvali na tom, že transporty zbraní a náhradních dílů se mohou uskutečnit až poté, co izraelská vláda podepíše záruku, že zbraně nepoužije k páchání genocidy.



Pokud by se to potvrdilo, dostala by se německá vláda do rozporu s Washingtonem. Navzdory jasné kritice izraelských akcí v Gaze dala americká vláda najevo, že nevidí žádné známky toho, že by Izrael prováděl genocidu.



Pozorovatelé tvrdí, že Baerbock a Habeck tím, že tuto otázku prostřednictvím Spolkové bezpečnostní rady vůbec vznesli, nepřímo vyjadřují podezření ohledně záměrů Izraele, které vláda Olafa Scholze nevyslovila.



Německá vláda zastává názor, že vzhledem k nacisty spáchaným zločinům holocaustu je bezpečnost Izraele „státním důvodem“ Německa.



Vojenští experti poukazují na to, že Německo nemá srovnatelné podmínky pro zasílání zbraní do zemí, jako je Turecko nebo Saúdská Arábie, a to navzdory pochybnostem o zamýšleném použití zbraní za stovky milionů eur, které do nich byly nedávno vyvezeny.



Někteří lidé blízcí procesu vývozu zbraní údajně označili postoj Baerbocka a Habecka za „absurdní“ a naznačili, že je sporné, do jaké míry by jakákoli písemná záruka byla praktická nebo právně závazná.



Ještě v září německé ministerstvo hospodářství popíralo, že by existoval bojkot vývozu zbraní do Izraele. Mluvčí naopak uvedl, že každá žádost o zbraně je posuzována „případ od případu“.



Podle deníku Bild Izrael minulý týden předal Německu požadovaný písemný souhlas. V letech 2019 až 2023 pochází téměř třetina dovozu zbraní do Izraele z Německa, které je po USA jeho nejdůležitějším dodavatelem zbraní.



Izrael zdůrazňuje zejména význam ponorek a válečných lodí vyrobených v Německu, které podle něj potřebuje k obraně před neustálými hrozbami, zejména ze strany Íránu.





Izrael v pondělí zabil nejméně 18 lidí v Aitou na severu Libanonu, sděluje Červený kříž



Při prvním úderu na město Aitou na severu Libanonu, kde žijí převážně křesťané, zabil nejméně 18 lidí, uvedl libanonský Červený kříž.



Informovala o tom agentura Reuters:



Izraelské vojenské operace v Libanonu se dosud soustředily především na jih, východní údolí Bekáa a předměstí Bejrútu.



Úder v severní oblasti zasáhl dům, který byl pronajímán vysídleným rodinám, řekl agentuře Reuters starosta Aitou Joseph Trad. Kromě mrtvých byli čtyři lidé zraněni, uvedl Červený kříž.



Izrael v pondělí nařídil obyvatelům 25 vesnic, aby se evakuovali do oblastí severně od řeky Awali, která protéká jižním Libanonem, protože zintenzivňuje své útoky v regionu.



Izrael tvrdí, že se snaží komunikovat s civilisty před leteckými údery, ale lidé, s nimiž hovořila tisková agentura AP, říkají, že varování nedostávají - nebo že přicházejí uprostřed noci či nedostatečně pokrývají zasaženou oblast.



Libanonské zdroje uvádějí, že rozkazy často přicházejí ve velmi krátké době a není jasné, kam mohou lidé jít nebo kdy se budou moci vrátit domů. Podle oddělení OSN pro lidská práva je nyní pod izraelskými vojenskými příkazy k vysídlení jedna čtvrtina libanonského území.



Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je zděšen více než týden trvajícími těžkými izraelskými údery na sever Gazy, kde jsou podle něj desetitisíce civilistů uvězněny bez potravin a zásob, píše agentura Reuters.



„Ve stínu eskalace nepřátelských akcí na celém Blízkém východě se zdá, že izraelská armáda zcela odřízla severní Gazu od zbytku pásma Gazy a vede nepřátelské akce s naprostým nezájmem o životy a bezpečnost palestinských civilistů,“ uvedl úřad pro práva.



V prohlášení dodal, že obdržel zprávy, že izraelské síly postavily na klíčovém místě písečné valy, čímž fakticky „odřízly severní Gazu“ a střílejí na ty, kteří se pokoušejí utéct.



Izraelské síly zastřelily dva Palestince ve městě Jenin na severu Západního břehu Jordánu, uvedlo palestinské ministerstvo zdravotnictví, informovala agentura AP.



Podle oficiální palestinské tiskové agentury Wafa bylo jednomu z mužů 17 let. Další čtyři lidé byli podle ní při zásahu izraelskou palbou zraněni.



Wafa uvedla, že Izrael rozmístil své odstřelovače na střechách několika vysokých budov ve městě.



Libanonští představitelé sdělují, že izraelský letecký útok zasáhl v blízkosti konvoje s humanitární pomocí



Izraelský letecký útok podle oficiálních představitelů zasáhl v blízkosti konvoje s humanitární pomocí v Libanonu, zranil řidiče a lehce poškodil nákladní automobily, informovala agentura AP.



Humanitární pomoc, která dorazila do Bejrútu v pondělí, byla označena vlajkami Turecka a Spojených arabských emirátů a znaky Červeného kříže.



Konvoj doprovázel guvernér regionu Baalbek-Hermel Bachir Khodr. Uvedl, že nálet zasáhl konvoj, když projížděl severovýchodním Libanonem. Na X sdílel fotografii pořízenou zevnitř vozidla, na níž je vidět velký oblak kouře na silnici před vozidlem.



Nebylo jasné, jak vážně byl řidič zraněn.







Útoky Izraele na mírovou misi OSN v Libanonu, známou jako UNIFIL, jsou „nepřijatelné“ a v rozporu s pravidly OSN, prohlásil v pondělí španělský ministr zahraničí José Manuel Albares.







Zdroj v angličtině ZDE

Škola v Nuseiratu poskytovala útočiště některým z mnoha Palestinců vysídlených v důsledku války.uvedla nemocnice. Vzplály stany a obyvatelé komunity v centrální části Gazy nosili zraněné do nemocnice.Čtyřiadvacetiletá Mai al-Afifa ve čtvrtek vedla ve škole přeměněné na úkryt ve městě Deir al-Balah v centrální části Gazy seminář o tom, jak rozpoznat nevybuchlou munici, když izraelská raketa zasáhla další budovu v areálu. Podle zdravotníků na místě zahynulo 28 lidí a 54 bylo zraněno.Řekla:Jsme velmi smutní z toho, co se nyní děje v Libanonu... Zažili jsme tuto bolest a ztrátu.Ale také se obáváme, že se na Gazu zapomene: masakrů zde přibylo a nikdo o tom nemluví. Všechny televizní kanály mluví o regionální válce, Íránu, Izraeli a o tom, co se děje v Libanonu.„Bojíme se, že se na Gazu zapomene": Palestinci si zoufají, protože se pozornost přesouvá na Libanon.Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že druhá dávka vakcíny bude v příštích třech dnech podána dětem mladším 10 let v centrální části území, poté se kampaň rozšíří na sever a jih.Kampaň byla zahájena minulý měsíc poté, co byl na území Gazy zaznamenán první případ dětské obrny za posledních 25 let - desetiměsíční chlapec, který nyní ochrnul na jednu nohu.Zdravotníkům se podařilo podat první dávku vakcíny přibližně 560 000 dětí navzdory nesčetným problémům, včetně pokračujících bojů, rozpadu veřejného pořádku a rozsáhlého poškození silnic a infrastruktury.Světová zdravotnická organizace uvedla, že humanitární pauzy, které měly usnadnit kampaň minulý měsíc, byly z velké části dodrženy.Bojovníci Hizballáhu vypálili „raketovou salvu" na námořní základnu „Stella Maris" nedaleko Haify, uvedla libanonská skupina v prohlášení a dodala, že útok byl ve „službách" Hasana Nasralláha, dlouholetého vůdce skupiny, který byl minulý měsíc zabit při izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu.