Ukrajinská operace v Kursku je výzvou pro nezápadní svět

16. 10. 2024

čas čtení 21 minut

Výzvy z Pekingu a dalších nezápadních hlavních měst k příměří a rozhovorům mezi Moskvou a Kyjevem získaly nový význam. Stalo se tak po ukrajinské okupaci západních zemí Ruska. Pokud by dnes nezápadní země prosazovaly myšlenku rusko-ukrajinské dohody, mohlo by to vést k plnohodnotným mírovým rozhovorům, domnívá se Andreas Umland. Výzvy z Pekingu a dalších nezápadních hlavních měst k příměří a rozhovorům mezi Moskvou a Kyjevem získaly nový význam. Stalo se tak po ukrajinské okupaci západních zemí Ruska. Pokud by dnes nezápadní země prosazovaly myšlenku rusko-ukrajinské dohody, mohlo by to vést k plnohodnotným mírovým rozhovorům,

Náhlá, dlouhá a hluboká invaze Ukrajiny do Ruské federace 6. srpna 2024 změnila diskurz o rusko-ukrajinské válce.

Překvapivá akce Ukrajiny by mohla mít významný dopad na oficiálně neutrální nezápadní země, jako je Čína, Indie nebo Brazílie.

Západ podporoval a bude i nadále podporovat Ukrajinu bez ohledu na operaci Kursk a její výsledky. Místo toho pokračující ukrajinská okupace legitimních území Ruské federace přináší nový rozměr nezápadních přístupů k válce.

Útočná taktika ozbrojených sil Ukrajiny na ruském území změní pozici Kyjeva a jeho vliv na hypotetická jednání, která od začátku války v roce 2014 oficiálně prosazuje mnoho třetích stran. Samozřejmě, pokud Moskva v blízké budoucnosti neneutralizuje ukrajinskou ofenzivu na ruském území.

Až dosud se Kyjev při komunikaci se zahraničními partnery musel spoléhat výhradně na morální a právní argumenty, které odkazovaly na pravidla světového řádu. Nyní je naopak mezi Ruskem a Ukrajinou teoreticky možná méně normativní, transakčnější a jednodušší dohoda "půda za půdu".

Ukrajinsko-ruské rozhovory ohledně Kurska

Předkurská vojensko-politická konstelace opakovaně vedla k extrémně nepříznivým formátům vyjednávání a dohodám o příměří – bilaterálním i multilaterálním.

Dohody Minsk I podepsané Kyjevem v roce 2014 a Minsk II v roce 2015, stejně jako následná jednání, se konaly převážně pod neoficiálním mottem "mír výměnou za suverenitu".

Minské dohody však stanovily, že Kyjev by skutečně mohl dosáhnout urovnání pro pevninskou Ukrajinu a nakonec znovu získat částečnou kontrolu nad de facto Ruskem okupovanými částmi Donbasu. To by však bylo možné pouze v případě, že by Kyjev umožnil místním proxies Moskvy na východní Ukrajině, aby se stali legitimními hráči v ukrajinském státě.

Aby bylo možné realizovat neokoloniální schéma opětovného podmanění Ukrajiny, nástrojem Kremlu pro roky 2014-2021, který byl předvídán v minských dohodách, by byly pseudovolby na Donbasu. Měly se konat místní a regionální volby na východoukrajinských územích. A to navzdory skutečnosti, že by v době hlasování zůstaly pod de facto kontrolou Moskvy.

Je zřejmé, že takový krok by byl předmětem manipulace ze strany Kremlu, podobně jako se to děje během ruských "voleb" v Ruské federaci. Suverenita Ukrajiny by byla omezena ruskými proxies ustanovenými prostřednictvím pseudovoleb jako hráči s právem veta v Kyjevě a na Donbasu.

Mezitím anektovaný Krymský poloostrov nebyl vůbec zahrnut do jednání v Minsku.

Rozhovory v Istanbulu 2022 se konaly pod neoficiálním mottem "Mír za bezpečnost". To by znamenalo, že by Moskva zastavila takzvanou speciální vojenskou operaci zahájenou na Ukrajině 24. února 2022. Ale pouze v případě, že Kyjev omezí ukrajinskou vojenskou obranyschopnost a mezinárodní zakotvení.

Je zřejmé, že Kreml měl v úmyslu oslabit národní bezpečnost ukrajinského státu, izolovat ho od zahraničních partnerů a učinit ho zranitelnějším.

Návrh Istanbulské dohody stanovil, že navzdory poskytnutí bezpečnostních záruk Ukrajině si Rusko ponechá právo veta, což mu umožňuje blokovat mezinárodní pomoc ukrajinskému státu. V důsledku toho by se Ukrajina stala buď novým poválečným Finskem, nebo satelitním státem podobným "lidovým republikám" sovětského bloku, nebo druhým Běloruskem. A především snadnou kořistí v případě, že se Rusko rozhodne ji znovu napadnout.

Neúspěch istanbulských rozhovorů vedl k tomu, že Ruská federace v září 2022 nezákonně anektovala další čtyři jihovýchodní regiony Ukrajiny.

V další fázi se Rusko posunulo k ještě právně nihilistické strategii – "Mír za půdu" – vůči Ukrajině.

Podle kremelského návrhu na urovnání, který byl rozeslán v létě 2024, musela Ukrajina nejen omezit svou suverenitu, ale také akceptovat, že Rusko anektuje okupovaná ukrajinská území.

Kreml navíc požadoval, aby Kyjev vydal Moskvě neobsazené části čtyř ukrajinských regionů anektovaných Ruskem: Luhansk, Doněck, Záporoží a Cherson. Kreml oficiálně i neoficiálně varoval, že jinak bude Ruská federace pokračovat ve své genocidní válce až do úplného zničení Ukrajiny – se zbraněmi hromadného ničení nebo bez nich.

Přiblížení k Minsku-III

Po dobu 10 let byly tyto ruské přístupy neustále propagovány Kremlem v různých médiích, veřejných fórech a mezinárodních organizacích. V důsledku toho byly nepřímo nebo dokonce výslovně převzaty mnoha třetími stranami.

Mezi zastánce ruského právního a normativního nihilismu vůči Ukrajině patří západní pacifistické skupiny a samozvaní "realisté", jakož i mezinárodní radikální pravičáci, stejně jako různí představitelé tzv. globálního Jihu.

Ruská okupace ukrajinských území pokračuje (a rozšiřuje se) od roku 2014. A každý rok se ve světě stává stále populárnější myšlenka, že by se Ukrajina vzdala alespoň některých svých území a/nebo suverenity.

Samozřejmě, že dříve učiněné ústupky Moldavska, Gruzie a Ukrajiny nevedly k obnovení kontroly nad státními územími těchto zemí, jak bylo uvedeno v jejich písemných dohodách s Ruskem. Ani tyto dohody nevedly k míru v Evropě.

Nicméně mnoho, ne-li většina, západních i nezápadních politických a intelektuálních elit vidělo ukrajinské "kompromisy" jako cestu k ukončení války a trvalému urovnání.

Vzhledem k tomu, že Rusko dosáhlo v roce 2024 určitého vojenského úspěchu na východní Ukrajině, na obzoru se rýsuje dohoda Minsk-III s novými omezeními územní celistvosti a politické nezávislosti Ukrajiny.

Zároveň přetrvává mezinárodní nevědomost o ruském iredentismu v minulosti, stejně jako naivita světového společenství ohledně budoucnosti ruského imperialismu.

Mnozí pozorovatelé se stále domnívají, že vhození dalšího kusu země do tlamy ruského krokodýla – po Podněstří, Abcházii, "Jižní Osetii", Krymu a částech Doněcké, Luhanské, Záporožské a Chersonské oblasti – nepochopitelného plaza konečně uspokojí.

Přeformátování vnímání války

Od 6. srpna se Kyjev snaží tuto konverzaci změnit vytvářením nových faktů na místě. Svou operací v Kursku se Ukrajina chce vyhnout pochybným dohodám v rámci schématu "suverenita/bezpečnost/území výměnou za mír" tím, že se posune k intuitivnější výměně území.

Podle této představy je Ukrajina připravena vrátit legitimní ruská území, která zabrala výměnou za to, že se Rusko vzdá ukrajinských území, která okupuje od roku 2014.

To staví Putina do obtížné pozice. Na jedné straně skutečnost, že Moskva nadále ztrácí kontrolu nad legitimním státním územím Ruska, je pro Kreml obrovskou ostudou. Na druhou stranu anektovaná východní a jižní ukrajinská území podle ruské ústavy, revidované v letech 2014 a 2022, nyní údajně oficiálně patří Rusku.

Pro většinu ruské elity a obyvatelstva je důležitější, aby Moskva znovu získala plnou kontrolu nad geografickým územím Ruské federace, než pokračovat v okupaci nelegálně získaných území, která zbytek světa považuje za ukrajinská.

Kromě toho je integrace anektovaných ukrajinských území do ruského státu a ekonomiky nákladná. Nezákonná anexe regionů Ukrajiny Ruskem bude dále brzdit rozvoj Ruska, vyčerpávat jeho zdroje a zachovávat západní sankce.

Nezápadní faktor

Nová strategie, kterou Ukrajina začala realizovat 6. srpna, může poskytnout další cestu vlivu nejen pro "holubice" v ruském vedení, ale také pro některé ruské partnery na mezinárodní scéně, především pro Čínu.

Jednotliví ruští vládní a političtí zástupci v zahraničních kabinetech, kteří mají zájem na ukončení války, nyní mohou tvrdit, že nezákonná anexe Ukrajiny Ruskem by měla být zrušena výměnou za obnovení územní celistvosti Ruska.

Myšlenka takové dohody – "půda za půdu" – bude stále populárnější s každým novým týdnem, během kterého bude Ukrajina schopna držet území obsazená jako součást Ruské federace. Přinejmenším bude Putin pod rostoucím tlakem, aby konečně vrátil ztracená ruská území pod kontrolu Moskvy. Vojensky nebo diplomaticky.

Pokud Rusko nemůže zastavit ukrajinskou invazi konvenčními zbraněmi, určitě se o to může pokusit použitím jaderných nebo jiných zbraní hromadného ničení. Taková eskalace by však rezonovala s celým mezinárodním společenstvím a zásadně by změnila povahu války

Konečný výsledek "speciální vojenské operace" v roce 2022 by byl zcela nepředvídatelný nejen pro Kyjev, ale i pro Moskvu. Dokonce i ruští partneři, jako je Čína a Indie, mohou změnit svůj postoj k nepředvídatelné Moskvě. A to by mohla být katastrofa pro ruskou ekonomiku.

Pro Putinův režim jsou oba scénáře – pokračující ponižování v Kursku nebo nebezpečná jaderná eskalace – riskantní cestou. Mohou být také považovány za nežádoucí v Pekingu, stejně jako v jiných nezápadních hlavních městech. Na tomto pozadí může dohoda "půda za půdu", kterou Moskva v současné době odmítá, nabýt na významu.

Pokud bude Ukrajina pokračovat v zabírání ruského území, diplomatické řešení konfliktu může být lepší nejen pro část ruské elity, ale i pro zahraniční vlády.

Během posledních dvou a půl let se řada oficiálně neutrálních zemí po celém světě zasazovala o okamžité a bezpodmínečné zastavení nepřátelských akcí a jednání mezi Moskvou a Kyjevem.

Například čínský dvanáctibodový mírový plán z února 2023 zmiňuje příměří a "zahájení mírových rozhovorů" jako body 4 a 5.

Šestibodový společný brazilsko-čínský mírový plán z května 2024 mimo jiné navrhuje "všem stranám, aby vytvořily podmínky pro obnovení přímého dialogu a usilovaly o deeskalaci situace, dokud nebude dosaženo úplného příměří".

Čína a Brazílie podporují konání mezinárodní mírové konference. Mělo se uskutečnit ve vhodnou dobu, uznávané Ruskem i Ukrajinou, za rovné účasti všech stran a spravedlivé diskuse o všech mírových plánech.

Na konci září 2024 byla pod vedením Číny na posledním zasedání Valného shromáždění OSN vytvořena tzv. skupina "Přátelé za mír" pro rusko-ukrajinskou válku.

Čínské ministerstvo zahraničních věcí v tomto ohledu uvedlo: "Čína doufá, že zúčastněné strany zváží možnost obnovení mírových rozhovorů ve vhodnou dobu, setkají se na půli cesty v dialogu, budou hledat společnou řeč, odloží rozdíly během rozhovorů, budou spravedlivě diskutovat o všech mírových plánech a podpoří vytvoření nové bezpečnostní architektury."

Hlavní otázkou je, zda členové skupiny Přátelé za mír a další nezápadní země, které v této válce oficiálně zůstávají neutrální, podpoří spravedlivý rusko-ukrajinský mír, nikoli mír vítězství (Siegfrieden) nad Ukrajinou, a to činy, nejen slovy.

Protichůdné zájmy

Až donedávna různé nezápadní mírové plány a podobné návrhy předpokládaly, že Ukrajina víceméně plně uspokojí ruské územní a politické choutky.

Od začátku srpna 2024 však Ukrajina, která se zmocnila státního území Ruska, vytvořila základ pro uzavření nikoli nespravedlivého míru mezi oběma státy, jak bylo dosud navrhováno, ale dohody o dohodách.

Otázkou za milion dolarů je, jak na tuto novou situaci zareagují oficiálně za vyjednávání a za mír vystupující nezápadní země, především Čína, a jak se zachovají.

Samozřejmě, Vladimir Putin a další členové ruského režimu dali jasně najevo, že ukrajinská invaze do Ruska znemožnila jednání. To, že Kreml po desetiletí odmítal veřejně obhajovat rusko-ukrajinské mírové rozhovory, není překvapivé.

V současné situaci příměří neznamená skutečnou kapitulaci Ukrajiny pod záminkou diplomatického urovnání. Jednání mezi Ruskem a Ukrajinou by nyní znamenala skutečnou změnu, protože obě země mají území, které mohou získat a ztratit.

Mírové rozhovory tak v očích Kremlu ztratily svou funkci. Moskva zatím vidí jediný způsob, jak ukončit válku, ve vojenském nebo diplomatickém vítězství nad Kyjevem, ale ne ve vzájemně přijatelném urovnání.

Rusko je však ekonomicky a technologicky závislé na zahraniční podpoře, především čínské.

Někteří z nejdůležitějších politických a ekonomických spojenců Ruska, jako je Severní Korea, Írán nebo Sýrie, mají jistě zájem na úplném vítězství Moskvy a podpoří ruskou agresi, jak nejlépe dovedou.

Na druhou stranu jiné země, které jsou více či méně přátelské k Rusku, včetně Číny, Indie nebo Brazílie, mohou mít protichůdné vnitřní a vnější zájmy ve svých vládách, parlamentech, ekonomikách a společnostech.

Některé vnitřní tábory mohou obhajovat pokračování války a vítězství Ruska. Současně se jiní mohou vyslovit ve prospěch dosažení rychlejšího a spravedlivějšího (spíše než nerovného) míru.

Jak víte, Peking z rusko-ukrajinské války významně těžil, a to jak ekonomicky, tak geopoliticky. Válka vytvořila mnoho nových obchodních příležitostí pro Čínu a další země po celém světě, které se neúčastní západních sankcí proti Rusku.

Peking získal v Moskvě nejen cenného slabšího partnera ve své geopolitické konfrontaci s Washingtonem. Od února 2022 rusko-ukrajinská válka odvádí pozornost Spojených států a celého Západu od indo-pacifického regionu a vyžaduje také přísub stále většího množství západních finančních, vojenských a dalších zdrojů do východní Evropy.

Na druhou stranu pokračování války každý měsíc vytváří další a další rizika nejen pro Západ. Některé z transkontinentálních důsledků ruské vojenské agrese proti Ukrajině a zintenzivňující se nekinetické konfrontace Moskvy se Západem nemusí být v souladu s ekonomickými a politickými zájmy Číny a dalších vnějších pozorovatelů.

Jaderné scénáře

Například na konci září 2024 vůdce Ruské federace oznámil plány na zmírnění omezení používání jaderných zbraní v budoucí verzi ruské vojenské doktríny.

Prohlášení Vladimira Putina – i když je skutečně implementováno do oficiálních ruských dokumentů – stejně jako další podobné signály z Moskvy v posledních letech – je, samozřejmě, nejzřetelněji, pokračováním kremelského jaderného blafování, které začalo anexí Krymu v březnu 2014.

Stále agresivnější válka Ruska na Ukrajině a neustálé hrozby jadernou eskalací na Ukrajině a na západě Ukrajiny však již podkopávají normativní a psychologické základy globálního režimu nešíření jaderných zbraní.

Jak válka pokračuje, je pravděpodobnější, že by mohlo dojít k eskalaci s vážnými důsledky nejen pro východní Evropu, ale pro celý svět.

Mariana Budjerinová, ukrajinská jaderná historička z Harvardovy univerzity, nedávno zdůraznila, že Rusko, které na Ukrajině vítězí, může s větší pravděpodobností použít jaderné zbraně k završení svého vítězství než Ruská federace, která válku s ukrajinským státem prohrává.

Takové chování Ruska by do jisté míry opakovalo příklad prvního a dosud jediného použití jaderných zbraní. To je to, co Spojené státy udělaly Japonsku v srpnu 1945.

V nejhorším případě by se neustálé veřejné zastrašování proukrajinských západních zemí 3. světovou válkou ze strany Kremlu mohlo stát, i když to nebylo zamýšleno, sebenaplňujícím se proroctvím. Mají o takový vývoj zájem Čína, Brazílie nebo Indie?

Objevuje se i zcela jiný scénář nestability: Válka by mohla skončit drtivou vojenskou porážkou Ruska na Ukrajině. To zase může vést nejen ke změně režimu v Moskvě, ale také k částečnému nebo dokonce úplnému rozpadu Ruské federace na několik malých států.

Druhá perspektiva je možným výsledkem, který nedávno navrhl zejména jeden z nejslavnějších současných ruských historiků, profesor Alexandr Etkind, který dříve působil na univerzitě v Cambridgi a nyní na Středoevropské univerzitě ve Vídni.

Etkind srovnává akce pozdního Rakouska-Uherska s akcemi Ruska o 100 let později. V roce 1914 rozpoutala habsburská monarchie paradoxně světovou válku, která v roce 1918 vedla k rozpadu Rakouska-Uherska. V roce 2014 zahájila Ruská federace rusko-ukrajinskou válku, která by nakonec mohla rozdělit moskevské postsovětské impérium.

Někteří pozorovatelé se domnívají, že tento scénář může být jedním z důvodů, proč Peking od roku 2022 cynicky rozdmýchává rusko-ukrajinskou válku zintenzivněním ekonomické spolupráce s Moskvou. Podle čínské logiky platí, že čím déle válka trvá, tím pravděpodobnější je, že se Rusko zhroutí a podél současné právní hranice se obnoví územní problémy.

To platí v neposlední řadě pro dnešní ruská a bývalá čínská území na Dálném východě, která carská říše získala od dynastie Čching v důsledku takzvaných "nerovných dohod" z 19. století. Zejména smlouvy z Aigunu z roku 1858 a první Pekingské úmluvy z roku 1860.

Území převedená těmito zákony jsou nyní běžně označována jako "Vnější Mandžusko". Jejich neoficiální název je také "Zelená Ukrajina", protože ukrajinští osadníci se sem přestěhovali po připojení čínského území k pozdější říši Romanovců.

V září 2024 prezident Čínské republiky, tedy Tchaj-wanu, William Lai navrhl Čínské lidové republice, že pokud má zájem na nerovnosti, pak by se to mělo týkat především těch severovýchodních čínských území, ke kterým Rusko přišlo během tzv. "století ponížení" Číny.

Pokud Peking skutečně tajně přispívá ke korozi ruského státu pokračováním rusko-ukrajinské války, byla by to riskantní strategie. Kolaps Ruska by nevytvořil pouze zónu nestability severně od Číny.

Pokud se Rusko v důsledku války skutečně rozpadne, některé z jeho severoasijských nástupnických zemí, které se vynoří ze současné pseudofederace, by se mohly stát jaderně vyzbrojenými státy. To, zda ruské jaderné hlavice skončí v jednom nebo více nástupnických státech současné Ruské federace, nemusí být tak významné.

Většina postruských států a území bude převážně obydlena etnickými Rusy. Navzdory svému vzájemnému odloučení mohou cítit dostatečnou přeshraniční solidaritu, aby se vzájemně podporovali v boji proti neruskému iredentismu, zejména čínskému iredentismu.

Závěrečné poznámky

Ať už Rusko válku proti Ukrajině vyhraje, nebo utrpí spektakulární porážku, mezinárodní důsledky kteréhokoli z těchto scénářů budou významné.

Ruské vítězství by zcela rozvrátilo systém OSN, stejně jako režim nešíření jaderných zbraní. Může to dokonce zahrnovat, jak Budjereen poukázal v Bulletinu atomových vědců, detonaci jedné nebo více jaderných hlavic.

Pokud Rusko utrpí ponižující porážku na Ukrajině, politická nestabilita v Moskvě bude mít širší důsledky. Tak či onak se přelije do sféry mezinárodní bezpečnosti.

Rusko-ukrajinská válka vytvořila mnoho politických a ekonomických příležitostí pro Čínu a země globálního Jihu. Její negativní důsledky a globální rizika se však hromadí nejen na Ukrajině a Západě, ale i za jejich hranicemi.

Nadcházející týdny a měsíce ukážou, jak silné jsou pacifistické nebo agresivní, riziku se vyhýbající nebo nízkorizikové síly v různých významných nezápadních zemích.

Budou Peking a/nebo další vlivná nezápadní hlavní města ochotna a schopna chopit se příležitosti a přesvědčit Moskvu, aby zastavila palbu podél celé frontové linie, tj. uvnitř Ruska?

Mají země jako Čína, Indie a Brazílie takový zájem na míru, že mohou využít svého mezinárodního vlivu k tomu, aby donutily Rusko k vážným jednáním?

Uznávají hlavní nezápadní země svůj společný zájem se Západem na spravedlivém míru mezi Ukrajinou a Ruskem? A také aby zabránily kapitulaci Ukrajiny, o kterou Kreml usiluje?

Budou Peking a další nezápadní země ochotny a schopny donutit Kreml k odstoupení od války jako nouzového řešení, nikoli jako vítězné uličky?

Ambivalentní situace, kterou vytvořila Ukrajina svou invazí do Kurské oblasti od začátku srpna 2024, může být poslední šancí, jak zabránit další eskalaci a šíření války mimo rusko-ukrajinskou frontovou linii.

Zdroj v ukrajinštině: ZDE

0