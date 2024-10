Izrael vyvraždil dalších nejméně 20 lidí při útoku na školu v Gaze

14. 10. 2024

čas čtení 12 minut



Škola slouží jako útočiště pro vysídlené Palestince v centrálním táboře Nuseirat



V noci z neděle na pondělí bylo při izraelském náletu v centrální části Gazy zabito nejméně 20 lidí včetně dětí ve škole, informovaly dvě místní nemocnice. Škola v Nuseiratu poskytovala útočiště některým z mnoha Palestinců vysídlených v důsledku války.



Mezitím v pondělí časně ráno došlo k výbuchům u nemocnice mučedníků Al-Aksá v Deir al-Balah, které zabily tři lidi a zranily asi 50 dalších, uvedla nemocnice. Vzplály stany a obyvatelé komunity v centrální části Gazy nosili zraněné do nemocnice.



Mírové síly OSN v Libanonu známé jako UNIFIL uvedly, že izraelské tanky v neděli brzy ráno násilně vjely do brány jednoho postavení a zničily hlavní bránu. Později vypálily v blízkosti mírových sil kouřové střely, které způsobily podráždění kůže. UNIFIL označil tento incident za „další hrubé porušení mezinárodního práva“.



Americká viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová uvedla, že Izrael musí „urychleně udělat více pro usnadnění přísunu pomoci potřebným“ na severu Gazy.



Civilní obyvatelstvo musí být chráněno a musí mít přístup k potravinám, vodě a lékům. Musí být dodržováno mezinárodní humanitární právo.“



V posledních dnech izraelské síly rozšířily svůj nájezd do severní Gazy a donutily mnoho rodin opustit své domovy. Ministerstvo zdravotnictví tohoto území v pátek apelovalo na to, aby byl lékařským týmům umožněn přístup do severní poloviny pásma za účelem evakuace zraněných, a na dodávky pohonných hmot do nemocnic na severu, které se potýkají s problémy, a varovalo, že civilistům, kteří se ocitli v zajetí intenzivního ostřelování a leteckých úderů, dochází potraviny a voda.



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že izraelské ostřelování v neděli pozdě večer zabilo nejméně 15 lidí ve škole sloužící jako úkryt pro vysídlené Palestince v táboře Nuseirat v centrální části Gazy.



Škola Al-Mufti byla ostřelována velkou salvou izraelského dělostřelectva, což si vyžádalo 15 mrtvých, včetně dětí, žen a celých rodin, a 50 zraněných,“ uvedli představitelé. Izraelská armáda uvedla, že „zprávy prověřuje“.

Předtím bylo při útoku bezpilotního letounu zabito pět dětí, které si hrály na rohu ulice v severní Gaze.



Mluvčí civilní obrany uvedl, že při útoku na školu al-Mufti, kde se ukrývaly stovky vysídlených lidí z okolí Gazy, bylo zraněno nejméně 50 lidí a více než desítka byla zabita.



Pět dětí v severní Gaze bylo údajně zabito při izraelském leteckém útoku, když si hrály na rohu ulice v táboře al-Šatí.

Drastické snímky z místa následného zásahu ukazují zkrvavená těla zřejmě mladých dospívajících chlapců. Jeden z nich vypadal, že v ruce svírá několik skleněných kuliček.



Podle zprávy z místa, kterou sdělil zpravodaji BBC, zasáhl úder bezpilotního letounu osobu jdoucí po ulici, která zabila děti a zranila sedm dalších lidí.



Pozdější snímky ukázaly těla pěti chlapců zabalená do bílých rubášů a položená na podlaze vedle sebe.



Teta jednoho z chlapců, který se jmenoval Rami, mu na sociálních sítích napsala dojemnou vzpomínku. Uvedla, že rodina se přestěhovala do al-Šatí poté, co byla nucena opustit své domovy v Džabalíji a odejít do „bezpečnější oblasti“ kvůli válce.





V noci z neděle na pondělí bylo při izraelském náletu v centrální části Gazy zabito nejméně 20 lidí včetně dětí ve škole, informovaly dvě místní nemocnice. Škola v Nuseiratu poskytovala útočiště některým z mnoha Palestinců vysídlených v důsledku války.Mezitím v pondělí časně ráno došlo k výbuchům u nemocnice mučedníků Al-Aksá v Deir al-Balah, které zabily tři lidi a zranily asi 50 dalších, uvedla nemocnice. Vzplály stany a obyvatelé komunity v centrální části Gazy nosili zraněné do nemocnice.Mírové síly OSN v Libanonu známé jako UNIFIL uvedly, že izraelské tanky v neděli brzy ráno násilně vjely do brány jednoho postavení a zničily hlavní bránu. Později vypálily v blízkosti mírových sil kouřové střely, které způsobily podráždění kůže. UNIFIL označil tento incident za „další hrubé porušení mezinárodního práva“.Americká viceprezidentka a demokratická kandidátka na prezidentku Kamala Harrisová uvedla, že Izrael musí „urychleně udělat více pro usnadnění přísunu pomoci potřebným“ na severu Gazy.Civilní obyvatelstvo musí být chráněno a musí mít přístup k potravinám, vodě a lékům. Musí být dodržováno mezinárodní humanitární právo.“V posledních dnech izraelské síly rozšířily svůj nájezd do severní Gazy a donutily mnoho rodin opustit své domovy. Ministerstvo zdravotnictví tohoto území v pátek apelovalo na to, aby byl lékařským týmům umožněn přístup do severní poloviny pásma za účelem evakuace zraněných, a na dodávky pohonných hmot do nemocnic na severu, které se potýkají s problémy, a varovalo, že civilistům, kteří se ocitli v zajetí intenzivního ostřelování a leteckých úderů, dochází potraviny a voda.Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že izraelské ostřelování v neděli pozdě večer zabilo nejméně 15 lidí ve škole sloužící jako úkryt pro vysídlené Palestince v táboře Nuseirat v centrální části Gazy.



Při izraelském náletu na Al Ma'asara v libanonské čtvrti Keserwan bylo zabito šestnáct lidí. Libanonské ministerstvo zdravotnictví v nedělním příspěvku aktualizujícím počet obětí včerejších útoků uvedlo, že kromě 16 zabitých bylo 21 osob zraněno.



Generální tajemník OSN António Guterres v neděli varoval, že jakékoli útoky proti mírovým jednotkám „mohou představovat válečný zločin“, uvedl jeho mluvčí poté, co izraelské tanky prorazily bránu mírové základny v jižním Libanonu. Podle agentury Reuters se jednalo o poslední obvinění z izraelského porušování pravidel a útoků proti mírové misi OSN, známé jako Unifil, v posledních dnech.



V prohlášení zveřejněném v neděli pozdě večer izraelská armáda uvedla, že tank Merkava se snažil evakuovat zraněné vojáky a omylem nacouval do stanoviště Unifilu, když byl pod palbou uprostřed kouřové clony.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v neděli ve videoprohlášení adresovaném Guterresovi zopakoval izraelské výzvy k evakuaci jednotek Unifilu. „Nastal čas, abyste stáhl jednotky Unifil z pevností Hizballáhu a z bojových zón,“ řekl. „IDF o to opakovaně žádaly a setkaly se s opakovaným odmítnutím, což má za následek poskytování lidských štítů teroristům Hizballáhu.“



Francouzský prezident Emmanuel Macron během nedělního telefonického rozhovoru vyzval svého íránského protějška Masúda Pezeskiana k podpoře „všeobecné deeskalace“ na Blízkém východě, uvedla prezidentská kancelář. Podle agentury Reuters Macron v samostatném rozhovoru zopakoval libanonskému prozatímnímu premiérovi Nadžíbu Mikátímu „absolutní nutnost“ dosáhnout v Libanonu bez dalšího odkladu příměří.



Útoky Izraele na mírovou misi OSN v Libanonu, známou jako UNIFIL, jsou „nepřijatelné“ a v rozporu s pravidly OSN, uvedl v pondělí španělský ministr zahraničí José Manuel Albares.



Řekl to novinářům před zasedáním ministrů zahraničí EU, které se konalo v Lucemburku:



Je to v rozporu s tím, co očekáváme od jakéhokoli členského státu OSN, která je v konečném důsledku organizací chránící světový mír.



Země EU v čele s Itálií, Francií a Španělskem mají v desetitisícové mírové misi v jižním Libanonu tisíce vojáků, kteří se podle nich v posledních dnech opakovaně stali terčem útoků izraelských sil.



Izrael vyzval OSN, aby vojáky přesunula z bojové zóny. Albares uvedl, že stažení UNIFIL může nařídit pouze OSN.





Izraelská armáda uvedla, že při útoku dronu na armádní základnu ve středním Izraeli v neděli zahynuli čtyři vojáci a sedm dalších bylo těžce zraněno, což je nejsmrtelnější útok této militantní skupiny od doby, kdy Izrael před téměř dvěma týdny zahájil pozemní invazi do Libanonu.



Hizballáh označil útok u města Binyamina za odvetu za čtvrteční izraelské údery na Bejrút, při nichž zahynulo 22 lidí. Později uvedl, že se zaměřil na izraelskou elitní brigádu Golani a během útoku „letky“ bezpilotních letounů vypustil desítky raket, které měly obsadit izraelské systémy protivzdušné obrany.



Izraelská národní záchranná služba uvedla, že útok zranil 61 osob. Díky vyspělým izraelským systémům protivzdušné obrany se málokdy stane, že by drony nebo rakety zranily tolik lidí. Hizballáh a Izrael si během roku od zahájení války v Gaze téměř denně vyměňovaly palbu a boje se stupňovaly.





Íránský ministr zahraničí Abbás Aragčí se podle svého úřadu setkal v Maskatu s Mohammedem Abdelsalamem, vysokým představitelem jemenského hnutí Húthíů podporovaného Íránem.



Ministerstvo zahraničních věcí zveřejnilo fotografie, na nichž dvojice jedná během návštěvy Araghchiho v ománském hlavním městě, která je poslední ze série diplomatických cest v regionu po izraelském slibu odvety na íránský raketový útok.





Nejméně 10 mrtvých v uprchlickém táboře Džabalíja, tvrdí palestinští zdravotníci



Palestinští zdravotníci uvedli, že při izraelském leteckém útoku na distribuční centrum potravin v uprchlickém táboře Džabalíja na severu Gazy bylo zabito nejméně 10 lidí a nejméně 30 jich bylo zraněno, přičemž mezi oběťmi jsou i ženy a děti.





Členským státům Evropské unie trvalo příliš dlouho, než odsoudily izraelské útoky na vojáky UNIFIL v Libanonu, uvedl v pondělí šéf zahraniční politiky Evropské unie Josep Borrell a označil tyto útoky za „zcela nepřijatelné“.



V projevu na ministerském zasedání EU v Lucemburku řekl:



Měli bychom být proti izraelským útokům na UNIFIL. Jsou tam naši vojáci, je tam mnoho vojáků.



Země EU v čele s Itálií, Francií a Španělskem mají v desetitisícové mírové misi v jižním Libanonu tisíce vojáků, kteří se podle jejich slov v posledních dnech opakovaně stali terčem útoků izraelských sil. Izrael vyzval OSN, aby vojáky z bojové zóny přesunula.



Evropská unie odsoudila všechny útoky proti misím OSN, uvedl šéf zahraniční politiky unie Josep Borrell v reakci na napadení mírové mise OSN v Libanonu, známé jako UNIFIL, izraelskými obrannými silami.



Borrell to uvedl v prohlášení jménem EU zveřejněném v neděli večer:



Takové útoky proti mírovým jednotkám OSN představují závažné porušení mezinárodního práva a jsou zcela nepřijatelné.



EU odsuzuje všechny útoky proti misím OSN.



Zvláště vážné znepokojení vyjadřuje v souvislosti s útoky izraelských obranných sil na UNIFIL, při nichž bylo zraněno několik příslušníků mírových sil.



Naléhavě očekáváme, že izraelské orgány podají vysvětlení a důkladně vyšetří útoky proti UNIFIL, které hrají zásadní roli ve stabilitě jižního Libanonu.



Letecký útok na nemocnici v Gaze zabil nejméně čtyři lidi



Izraelský nálet na nádvoří nemocnice v pásmu Gazy v pondělí časně ráno zabil nejméně čtyři lidi a podle palestinských zdravotníků plameny zachvátily přeplněný stanový tábor pro lidi vysídlené válkou, přičemž více než dvě desítky lidí utrpěly těžké popáleniny.



Informovala o tom agentura Associated Press:



Izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na bojovníky ukrývající se mezi civilisty, aniž by poskytla důkazy. V posledních měsících opakovaně zasáhla přeplněné přístřešky a stanové tábory a tvrdila, že je bojovníci Hamásu využívají jako základny pro útoky.



Nemocnice mučedníků Al-Aksá v centrálním městě Deir al-Balah se již potýkala s ošetřením velkého počtu zraněných po dřívějším úderu na školu přeměněnou v úkryt, při kterém zahynulo nejméně 20 lidí, když došlo k rannímu náletu a oheň zachvátil mnoho stanů.



Na záběrech agentury Associated Press byly mezi zraněnými i děti. Jeden muž vzlykal, když nesl v náručí batole s obvázanou hlavou. Dalšímu malému dítěti s obvázanou nohou byla na podlaze přeplněné nemocnice podána transfuze krve.



Podle nemocničních záznamů byli zabiti čtyři lidé a 40 jich bylo zraněno. Podle Nemocnice mučedníků Al-Aksá bylo 25 lidí převezeno do nemocnice Nasser v jižní Gaze, protože utrpěli těžké popáleniny.



Agentura civilní obrany Gazy uvedla, že izraelské ostřelování v neděli pozdě večer zabilo nejméně 15 lidí ve škole sloužící jako úkryt pro vysídlené Palestince v táboře Nuseirat v centrální části Gazy.



Škola Al-Mufti byla ostřelována velkou salvou izraelského dělostřelectva, což si vyžádalo 15 mrtvých, včetně dětí, žen a celých rodin, a 50 zraněných,“ uvedli představitelé. Izraelská armáda uvedla, že „zprávy prověřuje“.













Zdroj v angličtině ZDE

0