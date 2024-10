Infekce covidem-19 zřejmě zvyšuje riziko srdečního infarktu a mrtvice i o 3 roky později

16. 10. 2024

Zdá se, že lidé infikovaní covidem-19 čelí vyššímu riziku srdečního infarktu a mrtvice po dobu až tří let, zjistila nová studie. Zdá se, že lidé infikovaní covidem-19 čelí vyššímu riziku srdečního infarktu a mrtvice po dobu až tří let, zjistila nová studie.





Studie byla zveřejněna ve středu v časopise American Heart Association, Arterioskleróza, trombóza a vaskulární biologie.



Vědci, kteří analyzovali zdravotní údaje UK Biobank o dospělých s mírným až těžkým covid-19 předtím, než byly k dispozici vakcíny, poznamenali, že léčba k prevenci kardiovaskulárních onemocnění může snížit riziko budoucího srdečního infarktu a mrtvice u lidí infikovaných závažným covidem-19.



"covid-19 neovlivňuje vaše plíce pouze v krátkodobém horizontu. Může zanechat tento trvalý dopad na vaše srdce, i když jste předtím neměli žádné problémy se srdcem," řekl hlavní autor studie James Hilser, doktorand molekulární medicíny na University of Southern California Keck School of Medicine v Los Angeles.



Pacienti hospitalizovaní s těžkým průběhem covidu-19 "by měli být znovu posouzeni rozhovorem se svým kardiologem a prodiskutovat kardiovaskulární preventivní terapii," řekl Hilser.



Během téměř tříletého sledování po infekci bylo riziko srdečního infarktu, mrtvice a úmrtí více než dvakrát vyšší u dospělých, kteří měli covid-19, a téměř čtyřikrát vyšší u osob hospitalizovaných s covidem-19 ve srovnání se skupinou bez anamnézy infekce covid-19.



Lidé hospitalizovaní s covidem-19, bez kardiovaskulárního onemocnění nebo bez diabetu 2. typu, měli vyšší riziko srdečního infarktu, mrtvice a úmrtí, které bylo ekvivalentní riziku u lidí s kardiovaskulárním onemocněním, ale bez infekce covidem-19.



Zvýšené riziko srdečního infarktu, mrtvice a úmrtí spojené s infekcí covid-19 bylo ještě výraznější – asi 65 % – u dospělých s krevní skupinou A, B nebo AB na rozdíl od skupiny 0, poznamenali vědci, kteří mají podezření na významnou genetickou interakci mezi těmito krevními skupinami a hospitalizací pro covid-19.



Vědci zjistili, že toto zvýšené riziko je podobné kardiovaskulárním rizikovým faktorům, jako je cukrovka 2. typu, onemocnění periferních tepen a kardiovaskulární onemocnění.



"U lidí, kteří neměli žádné známé srdeční onemocnění, ale skončili hospitalizováni kvůli covidu-19, bylo jejich riziko srdečního infarktu, mrtvice a úmrtí stejně špatné, jako kdyby měli srdeční onemocnění, ale žádný covid-19," řekl hlavní výzkumník a korespondující autor Hooman Allayee, profesor věd o populaci a veřejném zdraví na University of Southern California Keck School of Medicine.



Od února 2020 do prosince 2020 bylo v britské biobance zdokumentováno 10 005 infekcí covidem-19 ve srovnání s více než 217 000 lidmi v kontrolní skupině.



Do britské biobanky bylo ve Spojeném království zapojeno 503 325 dospělých. Při zápisu v letech 2006 až 2010 jim bylo 40 až 69 let a poskytovali podrobné zdravotní a biomedicínské informace registrované v britské národní zdravotní službě prostřednictvím praktického lékaře.



Většina lékařů neočekávala souvislost mezi běžnými virovými infekcemi a dlouhodobým rizikem srdečního infarktu, mrtvice a úmrtí, ale toto vnímání se časem změnilo, řekl Dr. James Cireddu, kardiolog z University Hospitals Harrington Heart & Vascular Institute v Clevelandu. Na studii se nepodílel.



"To znamená, že nebylo jasné, jak dlouho bude zvýšené riziko přetrvávat po vymizení infekce," řekl Cireddu a dodal, že imunitní systém a zánětlivé faktory významně přispívají ke stavům, které způsobují infarkt.



Poznamenal také, že "studie byla dalším potvrzením toho, že neúplně pochopené krevní skupiny pravděpodobně hrají důležitou roli ve způsobu, jakým tělo vytváří imunitní reakce na virové infekce, jako je covid-19".



Dr. Adrian Hernandez, kardiolog a ředitel výzkumného institutu Duke Clinic v Durhamu v Severní Karolíně, řekl: "covid-19 má delší důsledky, pokud jde o zdraví srdce, a vždy byl znám jako více než jen virus, který způsobuje kašel."



Ohledně lidí, u kterých se rozvine infekce covid-19, Hernandez řekl: "Ujistěte se, že jíte správně, cvičíte, vyhýbejte se kouření a sledujte krevní tlak a lipidy, abyste předešli jakýmkoli srdečním problémům."









