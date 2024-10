Skupiny na ochranu lidských práv naléhají na polského premiéra, aby odložil plán na pozastavení práva na azyl

15. 10. 2024

Více než 60 nevládních organizací včetně skupiny pamětníků holocaustu vzkazuje Donaldu Tuskovi, že nestabilita regionu „nás nezbavuje lidskosti"



Lidskoprávní organizace a skupina pamětníků holocaustu vyzvaly polského premiéra, aby odložil plány na dočasné pozastavení práva na azyl, a vzkázaly mu, že nestabilita regionu „nás nezbavuje lidskosti“.



Intervence více než 60 nevládních organizací včetně Amnesty International a Nadace Auschwitz-Birkenau přišla poté, co Donald Tusk informoval o plánech své strany na zavedení nové migrační strategie.



Koalice nevládních organizací v otevřeném dopise tyto výroky kritizovala s tím, že základní práva a svobody nejsou předmětem diskuse ani politického vyjednávání. „Právě díky nim našly tisíce polských žen a mužů v těžkých dobách komunistické totality útočiště v zahraničí,“ stálo v dopise.



„Žijeme v těžké a nejisté době války, konflikty propukají po celém světě a my sami fungujeme na pokraji války,“ dodal. „To nás však nezbavuje lidskosti a dodržování zákonů.“



Od roku 2021 Varšava a EU obviňují Bělorusko a Rusko, že podporují migranty a uprchlíky, většinou z Blízkého východu a Afriky, aby se vydali do Minsku a dále k polským hranicím.



Migrační trasy se chopili politici, kteří doufali, že získají politické body, což vedlo skupiny na ochranu práv k varování před odstrkováním a násilím vůči těm, kteří hledají lepší život. Stovky lidí se pohřešují a byly zaznamenány desítky úmrtí.



V době, kdy se Polsko připravuje na květnové prezidentské volby, Tusk v sobotu naznačil, že se jeho kampaň zaměří na migraci, když slíbil snížit neregulérní migraci na „minimum“ a „znovu získat stoprocentní kontrolu nad tím, kdo do Polska vstupuje a kdo ho opouští“.



Neposkytl další podrobnosti o tom, jak hodlá dočasně pozastavit poskytování azylu, ani nevysvětlil, jak by obešel mezinárodní zákony, které zavazují země nabídnout právo na azyl lidem hledajícím ochranu.



Členové Tuskovy koaliční vlády vyjádřili nad tímto krokem znepokojení. Předseda parlamentu Szymon Hołownia, jehož středopravicová strana Polsko 2050 je součástí Tuskovy vládní koalice, zdůraznil, že Tusk mluvil pouze za svou stranu.



„Jsme toho názoru, že právo na azyl je v mezinárodním právu 'svaté',“ uvedl Hołownia na sociálních sítích. Krzysztof Śmiszek z Levice, další člen koalice, poukázal na význam, který respektování práva hrálo při vedení země během předchozí pravicové vlády strany Právo a spravedlnost (PiS).



„Právní stát znamená také dodržování mezinárodního práva,“ napsal Śmiszek na sociálních sítích. „To nám ukazovalo cestu během temné vlády PiS. Nesejděme z této cesty.“



Zatímco EU se ke konkrétním plánům odmítla vyjádřit, mluvčí Evropské komise uvedl, že je v kontaktu s polskými orgány, aby zjistila další podrobnosti. Připustila, že je třeba pracovat na evropském řešení schopném čelit „hybridním útokům“ z Ruska a Běloruska, ale poznamenala, že „členské státy mají mezinárodní a unijní závazky, včetně povinnosti zajistit přístup k azylovému řízení“.



Tusk v pondělí své plány hájil. „Je naším právem a povinností chránit polské a evropské hranice,“ napsal na sociálních sítích. „O její ochraně se nebude vyjednávat.“



Tuskovy plány přicházejí několik měsíců poté, co Finsko přijalo nový zákon, který udělil pohraniční stráži pravomoc zatlačovat zpět žadatele o azyl překračující hranice z Ruska.



Ačkoli další podrobnosti polského plánu mají být zveřejněny v úterý, zdá se, že Tusk doufá, že zaměřením se na migraci posílí politickou podporu před volbami, uvedla Małgorzata Szuleka z nejstarší polské organizace na ochranu lidských práv, Helsinské nadace pro lidská práva.



„Je velkým zklamáním, že to přichází od této vlády, která tolik slibovala větší spolupráci a tvorbu politiky s občanskou společností,“ řekla. „Pokud jde o otázku migrace, měli jsme mít politiku, ale máme jen politiku.“





Plány označila za neproveditelné. „Je samozřejmé, že je právně nemožné pozastavit právo na azyl,“ uvedla s odkazem na mezinárodní právo, právo EU a polskou ústavu. „Čtu toto prohlášení čistě za účelem národní politiky. Je extrémně populistické.“







