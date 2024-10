Izrael: Nejméně 67 zraněných při útoku bezpilotního letounu Hizballáhu v Benjamině, 4 v kritickém stavu

14. 10. 2024

čas čtení 4 minuty

Desítky obětí utrpěly při útoku bezpilotního letounu v oblasti Benjaminy v severním Izraeli; je to nejvyšší počet obětí v jedné události od masakru ze 7. října. Hizballáh útočil na vojenskou strukturu Izraele. Nechcete třeba napsat, že útok byl cílen na základnu elitních vojenských jednotek Brigád Golani, nebo si prostě mají lidé myslet, že HA útočil na civilisty? — Prokop Singer (@prokki) October 13, 2024 Desítky obětí utrpěly při útoku bezpilotního letounu v oblasti Benjaminy v severním Izraeli; je to nejvyšší počet obětí v jedné události od masakru ze 7. října. Hizballáh útočil na vojenskou strukturu Izraele.





Generální ředitel Magen David Adom Eli Bin řekl, že nejméně 67 lidí bylo v neděli večer zraněno při útoku bezpilotního letounu Hizballáhu, který explodoval poblíž Benjaminy v severním Izraeli. Čtyři ze zraněných jsou označeni za kritické, pět dalších bylo vážně zraněno a mnoho dalších je ve středně těžkém stavu. Týmy MDA evakuovaly 39 zraněných a vojenské a jiné sanitky evakuovaly dalších 25.

Lékařské centrum Emek v Afule vyhlásilo událost s hromadným neštěstím. Někteří ze zraněných byli evakuováni vrtulníkem do nemocnice Šiba v Tel Ha-Šomer a do nemocnice Rambam v Hajfě a další byli také evakuováni do nemocnice Hillel Jaffe v Hadeře a do nemocnice Emek v Afule.

Hizballáh vypustil dva bezpilotní letouny. Systémy protivzdušné obrany zachytily jeden z nich po poplachu v západní Galileji, včetně Akkonu a Naharije. Ale jeden ze dvou bezpilotních letounů pronikl hluboko do Izraele a k explozi došlo v oblasti Benjaminy, aniž by byl spuštěn poplach.

"Ozvala se šílená rána, bez jakéhokoli varování," řekl očitý svědek.

Počáteční vyšetřování útoku bezpilotního letounu ze strany IDF odhalilo, že dva bezpilotní letouny pronikly do izraelského vzdušného prostoru z Libanonu přes moře, z nichž první byl zachycen. Druhý byl pronásledován jednotkami izraelského letectva, ale byl ztracen v určitém okamžiku před výbuchem. Armáda nyní zkoumá důvod tohoto stavu a nedostatek poplachů v této oblasti.

O méně než hodinu později izraelské letectvo zachytilo bezpilotní letoun, který byl vypuštěn z Libanonu v severní námořní oblasti, podle IDF.

Hizballáh se přihlásil k odpovědnosti za útok s hromadnými oběťmi, ke kterému došlo v oblasti Ramot Menaše, a tvrdil, že byl proveden v reakci na útoky IDF v Libanonu a zejména v Bejrútu.

"Hizballáh stále může chránit Libanon a lid," uvádí se v prohlášení teroristické organizace. Zdroj Hizballáhu citovaný Al-Džazírou tvrdil, že teroristická organizace při útoku vypustila "roje bezpilotních letounů". "Schopnosti Hizballáhu jsou stále silné a schopné dosáhnout hluboko do Izraele," prohlásil zdroj.

Arabskojazyčná síť Sky News oznámila, že UAV byl "vypuštěn pod rouškou raketové palby do Galileje".

Saúdský kanál Al-Hadath citoval anonymní zdroje, které tvrdily, že UAV při útoku "odpálil raketu před explozí". Není to poprvé, co bylo takové tvrzení učiněno. V květnu Hizballáh tvrdil, že poprvé zaútočil v regionu Metula bezpilotním letounem "vybaveným raketami S5" – které byly odpáleny předtím, než bezpilotní letoun explodoval ve svém cíli.

Tento vážný incident přichází v návaznosti na několik dalších vážných zranění zaznamenaných neustálou palbou Hizballáhu na izraelské komunity ve stejnou dobu jako boje, které se v současné době odehrávají v rámci omezené pozemní operace IDF v jižním Libanonu. Ve středu byli Dvir Šarvit, 43 let, a Revital Jehud, 45 let, zabiti přímým zásahem v Kirjat Šmoně.

Izrael se také stále snaží vypořádat s hrozbou bezpilotních letounů Hizballáhu a příkladem toho byl v předvečer Jom Kipuru přímý zásah bezpilotního letounu vypuštěného z Libanonu na chráněné ubytovací zařízení pro seniory v Hercliji, ve kterém nebyly žádné oběti, poté, co obyvatelé postupovali podle pokynů velitelství domácí fronty.

Zdroj v angličtině: ZDE

0