Severní Korea vyhodila do povětří mezikorejské silnice, odřízla pozemní spojení s jihem

16. 10. 2024

čas čtení 3 minuty

Severní Korea v úterý vyhodila do povětří silnice spojující ji s Jižní Koreou, které byly kdysi považovány za symboly mezikorejské spolupráce, protože se snaží upevnit své nepřátelství vůči Jihu, který považuje za "hlavního nepřítele".

"Severokorejská armáda provedla detonace, o nichž se předpokládá, že byly zaměřeny na odříznutí silnic Gyeongui a Donghae, kolem poledne a provádí další aktivity s použitím těžké techniky," uvedl Sbor náčelníků štábů (JCS) v textové zprávě novinářům.

JCS uvedl, že jihokorejská armáda neutrpěla žádné škody a že odpověděla střelbou jižně od vojenské demarkační linie (MDL) jako prostředek sebeobrany a jako varování před činy, které pravděpodobně porušují dohodu o příměří.

K detonacím došlo v oblastech vzdálených pouhých 10 metrů od MDL v 11:49 na silnici podél linie Gyeongui a ve 12:01 na silnici podél linie Donghae, což ovlivnilo pozemní cesty o délce desítek metrů, uvedl úředník JCS.

Minulý týden severokorejská armáda oznámila plán na "úplné oddělení" severokorejského území od Jižní Koreje a uvedla, že informovala americkou armádu o tomto kroku, aby "zabránila jakémukoli chybnému úsudku a náhodnému konfliktu".

Koreje jsou spojeny silnicemi a železnicemi podél linie Gyeongui, která spojuje západní hraniční město Paju na jihu s Kaesongem na severu, a linií Donghae podél východního pobřeží.

Tento krok přišel v době, kdy Severní Korea stupňuje napětí mezi Korejemi a zahlazuje stopy sjednocování poté, co její vůdce Kim Čong-un koncem loňského roku definoval Koreje jako "dva nepřátelské státy", přičemž země podnikla kroky k demontáži mezikorejských pozemních tras.

Severní Korea od té doby odstranila pouliční lampy a nainstalovala miny podél svých silnic Gyeongui a Donghae, stejně jako nasadila jednotky k vybudování protitankových bariér a posílení ostnatého drátu na své straně demilitarizované zóny oddělující obě Koreje.

Minulý týden předseda JCS admirál Kim Myung-soo řekl zákonodárcům, že trasy Gyeongui a Donghae byly v srpnu účinně odříznuty, a poznamenal, že armáda monitoruje aktivity KLDR.

Představitel JCS předpokládá, že Severní Korea může postavit betonové zdi nad silnicemi, kde došlo k výbuchům, ale řekl, že je nepravděpodobné, že by Severní Korea mohla uspořádat další "show", aby demonstrovala svůj tlak na odstranění známek sjednocení.

"Vyhození mezikorejských silnic do povětří může být jeho poslední show, protože již zničil další viditelné známky mezikorejské spolupráce, jako je mezikorejský styčný úřad," řekl úředník.

V roce 2020 Severní Korea vyhodila do povětří mezikorejskou společnou styčnou kancelář ve svém pohraničním městě Kaesong poté, co se obořila na Jih za to, že nedokázal zabránit severokorejským přeběhlíkům v Jižní Koreji, aby posílali protipchjongjangské letáky přes hranice pomocí balónů.

Úředník řekl, že Severní Korea se zjevně snažila posílit vnitřní jednotu tím, že ukázala svým obyvatelům, že všechny vazby mezi Korejemi byly přerušeny, a zároveň varoval Jih, že vazby mezi oběma Korejemi již nejsou životaschopné.

Napětí se dále zvýšilo poté, co Severní Korea v pátek prohlásila, že Jižní Korea tento měsíc třikrát vyslala nad Pchjongjang bezpilotní letouny. Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce, následující den varovala před "strašlivou katastrofou", pokud budou jihokorejské bezpilotní letouny znovu létat nad hlavním městem KLDR.

Jižní Korea toto tvrzení nepotvrdila ani nevyvrátila a varovala, že Severní Korea uvidí "konec svého režimu", pokud způsobí Jihokorejcům jakoukoli újmu.

Zdroj v angličtině: ZDE

