Dostal Západ v otázce Gazy konečně rozum?

16. 10. 2024 / Derek Sayer

Následky izraelského bombardování uprchlického tábora Džabalíja v pásmu Gazy. Foto: Palestinská zpravodajská a informační agentura-WAFA/Wikimedia Commons.

Blinkenův a Austinův dopis by mohl změnit pravidla hry, nebo být jen dalším volebním trikem.





Ve svém posledním článku pro Canadian Dimension jsem psal o výrazných rozporech mezi politikou USA v oblasti dodávek zbraní Ukrajině a Izraeli.



Ačkoli jsou oba státy nominálně spojenci USA, „neochvějná podpora“ administrativy Bidena a Harrisové Ukrajině jí nezabránila omezit nebo podmínit dodávky „útočných“ zbraní na rozdíl od „obranných“ - například balistických raket na dlouhé vzdálenosti, které jsou schopny dosáhnout hluboko do Ruska - v zájmu zabránění eskalace konfliktu a udržení evropských spojenců na své straně.



Naproti tomu „železný závazek“ USA vůči Izraeli znamená, že dodávky útočných zbraní, jako jsou 500- a 2000librové bomby typu „bunker buster“ schopné zdemolovat celé obytné bloky a spálit jejich obyvatele, pokračují bez omezení, bez ohledu na rozsáhlé mezinárodní odsouzení (včetně několika evropských států) izraelských válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a možné genocidy v Gaze nebo častého porušování tzv. červených linií ze strany Netanjahuovy vlády. “

Až dosud. Nedávná zpráva agentury Axios však naznačuje, že se situace možná změní.





Axios tvrdí, že viděl dopis, který 14. října zaslali americký ministr zahraničí Antony Blinken a ministr obrany Lloyd Austin izraelskému ministru pro strategické záležitosti Ronu Dermerovi a ministru obrany Yoavu Galantovi a o němž jako první informoval izraelský kanál 12.





The Biden administration sent a letter to Israeli leaders demanding Israel take steps within 30 days to improve the dire humanitarian conditions in Gaza or risk the supply of U.S. weapons to Israel being affected, according to a copy of the letter. https://t.co/r9MBCT8nFy — Axios (@axios) October 15, 2024

Naopak, je čas na zvýšenou ostražitost.





- Barak Ravid (@BarakRavid) 15. října 2024





🚨🇺🇸🇮🇱Secretary of State Blinken & Secretary of Defense Austin sent a letter on Monday to Israel demanding it takes steps within 30 days to improve the humanitarian situation in Gaza in order to avoid consequences in U.S. law for U.S. milirary aid to Israel. See letter here: pic.twitter.com/N9DDMqsL7u — Barak Ravid (@BarakRavid) October 15, 2024

Podle kopie dopisu zaslala Bidenova administrativa izraelským představitelům dopis, v němž požaduje, aby Izrael do 30 dnů podnikl kroky ke zlepšení neutěšených humanitárních podmínek v Gaze, jinak riskuje, že budou ovlivněny dodávky amerických zbraní do Izraele.Pokud je zpráva Axiosu přesná, poprvé americká administrativa výslovně hrozí pozastavením vojenské pomoci Izraeli, pokud nebudou splněny některé velmi konkrétní podmínky.Tyto podmínky podle Axiosu představují „nejrozsáhlejší a nejobsáhlejší seznam amerických požadavků vůči Izraeli od začátku války“.S poukazem na to, že příkazy IDF k evakuaci vyhnaly 1,7 milionu Palestinců do Mawasi, úzkého pruhu země na pobřeží Gazy, kde jsou kořistí nebezpečných nemocí, a zároveň že nedávná izraelská politika ztížila dodávky mezinárodní pomoci do Gazy a omezila její pohyb v pásmu, Blinken a Austin napsali, že:"Aby Izrael zvrátil klesající humanitární trajektorii v souladu se svými ujištěními, která nám poskytl, musí počínaje tímto okamžikem a do 30 dnů přijmout následující konkrétní opatření ....Neprokáže-li trvalé odhodlání tato opatření provádět a udržovat, může to mít důsledky pro politiku USA podle NSM-20 a příslušných právních předpisů USA (dodávky zbraní)."Tato „konkrétní opatření“ zahrnujípožadavky, aby Izrael:- umožnil „trvalý přesun 350 nákladních vozidel s humanitární pomocí denně do pásma Gazy přes všechny čtyři stávající hraniční přechody a otevření pátého hraničního přechodu“;- umožnil „humanitární přestávky [v bojích] v celém pásmu Gazy, které by umožnily distribuci pomoci nejméně po dobu následujících čtyř měsíců“;- umožnil „Palestincům, kteří jsou soustředěni podél pobřeží v Mawasi, aby se před zimou přesunuli na východ do vnitrozemí a pryč z pobřežní oblasti“;- „ukončil izolaci severní části pásma Gazy a oficiálně oznámil, že neprovádí politiku nucené evakuace Palestinců ze severní části pásma Gazy do jižní části pásma Gazy“; a„co nejdříve umožnil Červenému kříži navštívit palestinské vězně ve vazebních zařízeních v Izraeli, a to s ohledem na zprávy o zneužívání vězňů“.Kromě toho Blinken a Austin vyjádřili „znepokojení“ americké administrativy nad návrhem zákona, který v současné době projednává izraelský parlament, Kneset, a který by „přerušil vazby mezi izraelskou vládou a UNRWA a změnil status quo vůči této organizaci v Jeruzalémě“.S poukazem na to, že tento zákon, pokud by byl přijat, „by byl zničující pro humanitární úsilí v pásmu Gazy v kritické době a znemožnil by vzdělávání a sociální služby pro desítky tisíc Palestinců v Jeruzalémě“ a mohl by také „představovat porušení amerických zákonů“, Blinken a Austin požadovali, aby „premiér Benjamin Netanjahu využil svých pravomocí a vlivu na členy Knesetu, aby návrh zákona nebyl přijat“.Nakonec Blinken a Austin napsali, že „USA chtějí s Izraelem vytvořit nový mechanismus pro projednávání případů hromadných obětí z řad palestinských civilistů během operací IDF“.Po přečtení této zprávy byla moje reakce smíšená. Mohlo by to změnit pravidla hry nejen pro Gazu, ale i pro rychle se stupňující konflikt, který hrozí zachvátit celý Blízký východ (ne-li nakonec celý svět). Bez amerických zbraní a diplomatické podpory v OSN pro své ignorování nejen rezolucí Rady bezpečnosti OSN, ale i Mezinárodního soudního dvora a Mezinárodního trestního soudu se Izrael stává mnohem zranitelnějším nejen vojensky, ale i vůči mezinárodnímu tlaku.Změna americké zbrojní politiky by v tomto okamžiku měla smysl i z vnitropolitického hlediska. Do prezidentských voleb zbývá necelý měsíc a v rozhodujících státech je souboj příliš těsný.Zatímco Kamala Harrisová zdvojnásobila Bidenův „železný závazek“ k obraně Izraele, hrozba podmínění dodávek útočných zbraní, jakou byla politika administrativy na Ukrajině, by mohla získat zpět část hlasů Palestinců, Arabů, muslimských Američanů a mladých Američanů, které demokraté ztratili kvůli Gaze - protože tyto skupiny mohou jinak Trumpovým vítězstvím hodně ztratit.Pokud tedy ještě není pozdě. Vzpomínáte si na prohru Huberta Humphreyho, který za neuvěřitelně podobných okolností - navzdory zapojení USA do rozdělující války (ve Vietnamu) - prohrál příliš blízko nepopulárnímu prezidentovi Richardu Nixonovi v roce 1968?Na druhou stranu Biden už dříve ignoroval své vlastní červené linie a Blinken byl nedávno odhalen jako flagrantně ignorující dubnové doporučení ministerstva zahraničí, že izraelské akce v Gaze nejsou v souladu s těmi samými právními požadavky, na které se nyní odvolává. Blinkenův a Austinův dopis stanoví Izraeli třicetidenní lhůtu na splnění jeho požadavků, což znamená, že se tak stane 12. listopadu - týden po amerických volbách.Pokud Harrisová, povzbuzená zjevnou vyhlídkou na obrat v Bidenově politice ohledně dodávek zbraní Izraeli, 5. listopadu zvítězí, co brání její administrativě, aby po provedení náležité kontroly potvrdila, že ujištění Izraele, že jedná v souladu s příslušnými zákony USA, jsou „důvěryhodná a spolehlivá“, jak to Blinken předtím nehorázně učinil?Dokud budou IDF pokračovat v blokádě pomoci, měnit uprchlický tábor Džabalíja v zónu volné palby, střílet na mírové jednotky OSN v Libanonu a zaživa upalovat pacienty v nemocnicích bombami dodanými USA, není čas na zmírnění tlaku na Izrael a USA, aby dodržovaly mezinárodní právo.AktualizaceÚplné znění dopisu Blinken-Austinové nyní zveřejnil na Twitteru izraelský novinář Barak Ravid a jeho pravost potvrdil i Bílý dům, jehož mluvčí Matthew Miller jej označuje za „soukromou diplomatickou komunikaci“, jejíž „načasování nebylo ovlivněno prezidentskými volbami, které se uskuteční příští měsíc“. Derek Sayer je emeritním profesorem na Albertské univerzitě a členem Kanadské královské společnosti. Jeho nejnovější kniha Postcards from Absurdistan: Praha na konci dějin, získala v roce 2023 Kanadskou židovskou literární cenu za vědeckou práci a stala se finalistou ceny PROSE Award asociace amerických nakladatelů v oboru evropských dějin.





Zdroj v angličtině ZDE



Obsah dopisu je takový, jak jej popsal Axios, ačkoli jsou v něm vůči Izraeli vzneseny některé další požadavky, které nejsou ve zprávě Axiosu zmíněny.