Izrael zahájil údery na jižní Bejrút poté, co USA prohlásily, že nesouhlasí s rozsahem izraelské bombardovací kampaně

16. 10. 2024

čas čtení 14 minut



USA varují Izrael před možným zastavením dodávek zbraní, pokud nebude distribuována pomoc v Gaze



Izraelské údery přišly jen několik hodin poté, co USA vyjádřily nesouhlas s rozsahem útoků na Bejrút



Izraelské údery přišly jen několik hodin poté, co se USA vyjádřily proti rozsahu izraelských útoků v libanonském hlavním městě v souvislosti s rostoucím počtem mrtvých a obavami z širší regionální eskalace, informuje agentura Reuters.



Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller v úterý uvedl, že USA vyjádřily své znepokojení nad nedávnými údery vládě Benjamina Netanjahua.



„Pokud jde o rozsah a povahu bombardovací kampaně, kterou jsme viděli v Bejrútu v posledních několika týdnech, je to něco, co jsme izraelské vládě dali jasně najevo, že máme obavy a že jsme proti,“ řekl Miller novinářům a nasadil tvrdší tón, než jaký Washington dosud zaujímal.



Dočasný libanonský premiér Nadžíb Mikátí v úterý uvedl, že jeho kontakty s americkými představiteli přinesly „jakousi záruku“, že Izrael zmírní údery na Bejrút a jeho jižní předměstí.



Naposledy byl Bejrút zasažen 10. října, kdy při dvou úderech poblíž centra města zahynulo 22 lidí a byly zbořeny celé budovy v hustě obydlené čtvrti. Libanonské bezpečnostní zdroje tehdy uvedly, že cílem byl představitel Hizballáhu Wafiq Safa, který však přežil. Izrael se k tomu nevyjádřil.



Podle agentury OSN pro uprchlíky se izraelská vojenská evakuace týkala také více než čtvrtiny Libanonu, a to dva týdny poté, co Izrael zahájil vpády na jih země, jejichž cílem je podle něj zatlačit Hizballáh.

Izraelské údery přišly jen několik hodin poté, co se USA vyjádřily proti rozsahu izraelských útoků v libanonském hlavním městě v souvislosti s rostoucím počtem mrtvých a obavami z širší regionální eskalace, informuje agentura Reuters.Mluvčí ministerstva zahraničí Matthew Miller v úterý uvedl, že USA vyjádřily své znepokojení nad nedávnými údery vládě Benjamina Netanjahua.„Pokud jde o rozsah a povahu bombardovací kampaně, kterou jsme viděli v Bejrútu v posledních několika týdnech, je to něco, co jsme izraelské vládě dali jasně najevo, že máme obavy a že jsme proti,“ řekl Miller novinářům a nasadil tvrdší tón, než jaký Washington dosud zaujímal.Dočasný libanonský premiér Nadžíb Mikátí v úterý uvedl, že jeho kontakty s americkými představiteli přinesly „jakousi záruku“, že Izrael zmírní údery na Bejrút a jeho jižní předměstí.Naposledy byl Bejrút zasažen 10. října, kdy při dvou úderech poblíž centra města zahynulo 22 lidí a byly zbořeny celé budovy v hustě obydlené čtvrti. Libanonské bezpečnostní zdroje tehdy uvedly, že cílem byl představitel Hizballáhu Wafiq Safa, který však přežil. Izrael se k tomu nevyjádřil.Podle agentury OSN pro uprchlíky se izraelská vojenská evakuace týkala také více než čtvrtiny Libanonu, a to dva týdny poté, co Izrael zahájil vpády na jih země, jejichž cílem je podle něj zatlačit Hizballáh.

Rakouský ministr zahraničí Alexander Schallenberg prohlásil, že země EU, které přispívají do mírových sil OSN Unifil v Libanonu, nemají v úmyslu stáhnout se z jihu země navzdory výzvám Izraele.



Od 1. října, kdy začala izraelská pozemní operace proti ozbrojencům Hizballáhu, se pozice Unifilu dostaly pod palbu a dva izraelské tanky prorazily bránu jedné z jeho základen, uvádí OSN. Pět příslušníků mírových sil bylo zraněno.



Do mise Unifil přispívá šestnáct zemí EU včetně Rakouska a nedávné incidenty vyvolaly mezi evropskými vládami všeobecné znepokojení.



V neděli izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyzval OSN, aby stáhla Unifil „z bašt Hizballáhu a z bojových zón“.



Schallenberg však při shrnutí pondělní diskuse mezi ministry zahraničí EU uvedl, že evropské země nemají v úmyslu stahovat vojáky zpět ani je opouštět.



Schallenberg, jehož země má v Unifilu asi 160 vojáků, řekl agentuře Reuters v rozhovoru v Bruselu:



"V této debatě se nejednalo o stahování ani o ničem jiném.



Mají tam zůstat, ale bezpečnost a ochrana našich vojáků je prvořadá a musí být zajištěna všemi.“



Evropské země přispívají do desetitisícových sil přibližně 3 600 vojáky.



Podle evropských představitelů plánují přispěvatelé z EU ve středu uspořádat videohovor o svém současném postavení a dlouhodobější úloze mise, pokud jde o počty vojáků, vybavení a pravidla nasazení.



Izraelští představitelé uvedli, že jejich síly nejsou záměrně zaměřeny na Unifil. Tvrdí, že Hizballáh využíval pozice mírových sil jako zástěrku pro útoky a Izrael má právo reagovat.



Schallenberg uvedl, že Izrael má právo se proti Hizballáhu bránit, ale i neúmyslné útoky na pozice mírových sil jsou porušením mezinárodního práva.



„Po Izraeli se v této věci jasně požaduje, aby byl velmi obezřetný,“ řekl v rozhovoru, který se uskutečnil v úterý pozdě odpoledne.



Údery údajně zasáhly jižní Bejrút po varování izraelské armády , aby odtamtud lidé odešli





Údery přišly poté, co IDF ve středu brzy ráno vyzvaly obyvatele, aby okamžitě evakuovali konkrétní budovu na jižním předměstí Bejrútu, a v prohlášení na Twitteru varovaly, že brzy zasáhnou cíle Hizballáhu v této oblasti.





1

316

Íránský nejvyšší diplomat varoval generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese, že je připraven na „rozhodnou a politováníhodnou“ odpověď, pokud Izrael zaútočí na zemi v odvetě za raketovou palbu, informuje agentura France-Presse (AFP).„Írán, který vynakládá veškeré úsilí na ochranu míru a bezpečnosti v regionu, je plně připraven na rozhodnou a politováníhodnou reakci na jakékoli dobrodružství“ Izraele, uvedl ministr zahraničí Abbás Aragčí, kterého ve středu citoval jeho úřad.„s cílem ukončit genocidu, zvěrstva a agresi“, uvedl ve středu mluvčí íránského ministerstva zahraničí v příspěvku na X, informuje agentura Reuters.Údery údajně zasáhly jižní předměstí Bejrútu ve středu brzy ráno, což je poprvé za několik dní, kdy se tato oblast stala terčem útoku.Svědci podle agentury Reuters hlásili, že slyšeli výbuch a viděli oblak kouře. Podle agentury AFP se po úderu mezi budovami v Haret Hreiku valil černý dým a o chvíli později byli svědky druhého úderu.„Nacházíte se v blízkosti zařízení a zájmů spojených s Hizballáhem, proti nimž budou IDF v blízké budoucnosti působit,“ uvádí se v prohlášení v arabštině na adresu obyvatel Haret Hreiku.Izraelská armáda v posledních týdnech opakovaně bombardovala jižní Bejrút a prováděla smrtící údery i na jiných místech hlavního města a po celém Libanonu.Podle údajů libanonského ministerstva zdravotnictví agentury AFP bylo od minulého měsíce, kdy Izrael vystupňoval bombardování, v Libanonu zabito nejméně 1 356 lidí, i když skutečný počet obětí je pravděpodobně vyšší.Jak informovaly agentury Reuters a Agence-France Presse, úder zasáhl jih Bejrútu ve středu brzy ráno poté, co izraelská armáda vydala varování před evakuací konkrétní budovy na jižním předměstí Bejrútu a naznačila, že brzy zasáhne i tamní cíle Hizballáhu.Svědci agentury Reuters uvedli, že slyšeli výbuch a viděli oblak kouře. Podle agentury AFP se po úderu mezi budovami v Haret Hreiku valil černý dým.Varování přišlo ve formě čtyřstránkového dopisu ze dne 13. října, který společně napsali Antony Blinken, ministr zahraničí USA, a Lloyd Austin, ministr obrany, svým izraelským protějškům.Izraelský úředník ve Washingtonu agentuře Reuters sdělil, že Izrael dopis přezkoumává.„Izrael bere tuto záležitost vážně a hodlá se s našimi americkými protějšky zabývat obavami uvedenými v tomto dopise,“ uvedl úředník.Dopis, v němž je znovu vyjádřena politika USA vůči humanitární pomoci a transferům zbraní, byl odeslán v souvislosti se zhoršujícími se podmínkami na severu Gazy a izraelským leteckým útokem na stanové městečko nemocnice v centrální části Gazy, při němž zahynuli nejméně čtyři lidé a další byli popáleni. Dopis se dostal na veřejnost poté, co jej na sociálních sítích zveřejnil Barak Ravid, izraelský novinář pracující pro Axios, a to poté, co zřejmě unikl na veřejnost., včetně Tel Avivu. Šejk Naim Kassem, zástupce šéfa Hizballáhu, v televizním projevu slíbil, že „porazí naše nepřátele a vyžene je z naší země“. Bylo to jeho třetí vystoupení od chvíle, kdy byl vůdce Hizballáhu Hasan Nasralláh zabit při izraelském náletu na jižním předměstí Bejrútu.. Tato vyjádření přišla po zprávách, že izraelský premiér ujistil amerického prezidenta Joea Bidena, že Izrael před prezidentskými volbami v USA nezaútočí na místa spojená s íránským jaderným programem nebo ropnými poli. Netanjahuova kancelář v úterý ve svém prohlášení takový závazek popřela.Palestinští zdravotníci uvedli, že nejméně 17 lidí bylo zabito izraelskou palbou poblíž Al-Falouja v Jabalii, největším z osmi historických uprchlických táborů v Gaze, zatímco 10 dalších bylo zabito v Bani Suhaila ve východní části Chán Júnis na jihu, když izraelská raketa zasáhla dům. Později v úterý ministerstvo zdravotnictví Gazy uvedlo, že jeden lékař byl zabit, když se snažil pomoci lidem zraněným izraelskými údery v Al-Falouja v Jabalii. Uvedlo, že izraelská vojenská ofenzíva v pásmu Gazy zabila od 7. října 2023 nejméně 42 344 Palestinců a 99 013 jich zranila.. „Některé střely byly zachyceny a v oblasti byly identifikovány spadlé projektily,“ uvádí se v armádním prohlášení, zatímco Hizballáh uvedl, že vypálil ‚velkou salvu raket‘ na město Safed.Desetitisíce civilistů byly uvězněny v hustě obydlené severní čtvrti Gazy Džabalíja v důsledku nové izraelské vojenské operace, která zde probíhá. Většina z nich trpí otřesnými podmínkami a narůstajícím počtem obětí izraelského ostřelování, bomb a raket. Ředitel nemocnice Kamal Adwan, jedné ze tří nemocnic v severní Gaze, uvedl, že se potýkají s vážným nedostatkem potravin, léků a pohonných hmot.Libanonské ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že v pondělí bylo při izraelských úderech v Libanonu zabito 41 osob a 124 osob bylo zraněno, což znamená, že od zahájení bojů mezi Hizballáhem a Izraelem v říjnu loňského roku bylo v Libanonu zabito celkem 2 350 osob a počet zraněných vzrostl na 10 906. Mluvčí amerického ministerstva zahraničí uvedl, že Washington „dal Izraeli jasně najevo, že jsme proti bombardovací kampani, kterou v posledních týdnech v Bejrútu zahájil“.„Máme skutečné obavy s ohledem na ... válečné právo,“ uvedl mluvčí UNHCR.Lidé na tyto výzvy k evakuaci slyší a prchají téměř bez ničeho,“ řekl v úterý novinářům ředitel pro Blízký východ Rema Jamous Imseis. Za poslední rok bylo v Libanonu vysídleno více než 1,2 milionu lidí. Za poslední tři týdny bylo v Libanonu vysídleno více než 400 000 dětí, uvedl v pondělí vysoký představitel dětské agentury OSN a varoval před „ztracenou generací“.Tento krok naznačuje, že Izrael se možná bude snažit poprvé udeřit na Hizballáh z větší vzdálenosti na východ podél libanonské hranice a zároveň vytvoří bezpečnou oblast, ze které bude moci volně provádět průzkum ozbrojené skupiny a zabránit její infiltraci, uvedly bezpečnostní zdroje pro agenturu Reuters.Střelec byl zabit při útoku na křižovatce Yavne u dálnice spojující Ašdod s Tel Avivem, uvedly úřady.nu, uvedl jeho úřad. Telefonát se uskutečnil v době, kdy Macron zvýšil tlak na Izrael, aby dodržoval rozhodnutí OSN, a řekl svému kabinetu, že izraelský vůdce „nesmí zapomínat, že jeho země vznikla rozhodnutím OSN“, uvádí se ve zprávě.Italská vláda rok po útocích Hamásu ze 7. října silně podporovala Izrael, ale ostře kritizovala útoky na Unifil a izraelské výzvy ke stažení mírových sil.