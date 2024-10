Human Rights Watch: Izrael páchá válečné zločiny

17. 10. 2024

USA varují Izrael před blokádou pomoci v Gaze





Humanitární situace v Gaze je více než katastrofální. Kromě bombardování a přemisťování v průběhu „roku zvěrstev“ čelí Palestinci v Gaze hladomoru, protože izraelské úřady omezují přísun humanitární pomoci, včetně potravin a léků, do oblasti. Na to doplácí nespočet civilistů, zejména dětí. Washington zřejmě poslal izraelské vládě varování: vpusťte do Gazy více humanitární pomoci, nebo budete čelit možnému zastavení amerických zbrojních transferů. Z uniklého dopisu vyplývá, že Bidenova administrativa dala Izraeli 30 dní na to, aby se podřídil, píše Andrew Stroehlein, mediální ředitel lidskoprávní organizace Human Rights Watch, ve svém každodenním přehledu. Humanitární situace v Gaze je více než katastrofální. Kromě bombardování a přemisťování v průběhu „roku zvěrstev“ čelí Palestinci v Gaze hladomoru, protože izraelské úřady omezují přísun humanitární pomoci, včetně potravin a léků, do oblasti. Na to doplácí nespočet civilistů, zejména dětí.





Stručně řečeno, izraelská vláda používá hladomor jako válečnou zbraň. Jedná se o válečný zločin.



Mezinárodní soudní dvůr vydal právně závazný příkaz, který Izraeli ukládá, aby umožnil poskytování základních služeb a humanitární pomoci. Izraelská vláda tyto právně závazné příkazy ignoruje.



Situace na místě se jen zhoršuje . Podle Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí nedostalo v září měsíční příděl potravin přibližně 1,4 milionu lidí, tedy asi 70 % obyvatel Gazy. „Pomoc přicházející do Gazy je na nejnižší úrovni za poslední měsíce,“ právě v době, kdy se blíží zima.



Co může situaci ještě zhoršit, izraelští zákonodárci a úředníci se snaží zničit nejdůležitější agenturu OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům v Gaze i jinde. Navrhovaná izraelská legislativa má za cíl znemožnit agentuře OSN pro pomoc a práci působit v Gaze a na Západním břehu Jordánu, včetně východního Jeruzaléma.



Nové varování USA snad přesvědčí Izrael, aby ukončil svou nezákonnou blokádu, ale přichází příliš pozdě a nestačí.



Všichni klíčoví spojenci Izraele - včetně USA, Spojeného království a Německa - by měli okamžitě pozastavit veškerou vojenskou pomoc a prodej zbraní Izraeli. Stejně tak by měl Írán přestat vyzbrojovat Hamás a Islámský džihád.



Všechny tyto vlády si uvědomují reálné riziko, že další zbraně budou použity k páchání dalších zvěrstev a mohly by je dokonce učinit spoluviníky válečných zločinů.

